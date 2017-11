Éphéméride du jour ….., 3 Novembre 1940 // Naissance de Mirlande Hyppolite Manigat, Constitutionaliste, ex Première dame d’Haïti

3 Novembre 1940 Naissance de Mirlande Hyppolite Manigat, Constitutionaliste, ex Première dame d’Haïti

Diplômée en sciences sociales, Mirlande Hyppolite est titulaire d’un doctorat en science politique à la Sorbonne. Elle poursuit une carrière dans l’enseignement supérieur, notamment comme professeur constitutionnaliste à l’université Simón Bolívar de Caracas à partir de 1978.

Carrière politique

Revenue d’exil avec son époux Leslie Manigat, après la chute de Duvalier en 1986, elle est élue sénatrice deux ans plus tard. Elle est brièvement « Première dame d’Haïti » quand son mari est président de la République du 7 février au 20 juin 1988, avant d’être renversé par les militaires.

Elle se présente à l’élection présidentielle de 2010-2011 comme candidate du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RDNP). Arrivée en tête du premier tour avec 31,37 % des voix, devant Michel Martelly, elle est battue au second tour par ce dernier qui remporte largement le scrutin le 20 mars 20111.

ÉDUCATION

École Normale Supérieure: diplômée en sciences sociales

Sorbonne: Licenciée en Histoire

Institut d’Études Politiques: Diplômée en Relations internationales

Doctorat en science politique à la Sorbonne

CARRIÈRE

Attachée de recherche au Centre d’Études des relations internationale (1968-1974)

Professeure à l’université Simon Bolivar de Caracas (1978-1986)

Retour d’exil en 1986:

Professeure à l’INAGHEI de Port-au-Prince (1986-1988);

Sénatrice du Département de l’Ouest (Février – Juin 1987);

Première dame de la République (Février – Juin 1987);

Vice-rectrice de l’Université Quisqueya de Port-au-Prince

Candidate au Sénat en 2006, elle abandonna la course à la demande de son mari

Secrétaire générale de RDNP, le parti fondé par son mari

OEUVRES

Considérations sur la réforme de l’État en Haïti : restaurer et affirmer l’autorité de l’Etat mais pour quoi faire?

Les États du groupe de Brazzaville au Nations Unies.

Entre les normes et les réalités : le Parlement haïtien, 1806-2007.

Etre femme en Haïti hier et aujourd’hui, le regard des constitutions, des lois et de la société.

La lutte internationale contre la pollution des eaux marines.

Plaidoyer pour une Nouvelle Constitution.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirlande_Manigat

Aujourd’hui, 3 Novembre 2017

307ème jour de l’année, 44ème semaine de l’année

58jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Japon : Bunka no Hi (Jour de la culture)

1903 Indépendance de Panama

1978 Indépendance de La Dominique

JOURNEE INTERNATIONALE

Les gens gentils sont en meilleure santé…

Présentée comme cela, l’affirmation n’a rien d’évident, mais si on se dit qu’être gentil au quotidien traduit une tournure d’esprit positive et une approche apaisée de « l’autre », cela se conçoit plus aisément !

L’origine de cette journée est anglo-saxonne et son nom d’origine est le « World Kindness Day », promulgué par le World Kindness Movement , que nous traduirons pas » Mouvement mondial pour la gentillesse », un organisme international né à Singapour en 2000.

A l’origine, cette journée était célébrée le 13 novembre. Pour des raisons que chacun imagine (commémoration des attentats de Paris 2015) elle a migré au 3 novembre.

Un site à visiter : journee-de-la-gentillesse.psychologies.com

http://www.journee-mondiale.com/209/journee-mondiale-de-la-gentillesse.htm

UN FAIT A RETENIR

3 Novembre 1957 Laika devient le premier être vivant à voyager dans l’espace

Lancement de « Spoutnik II » avec la chienne Laïka à son bord. À bord du satellite se trouvent des appareils destinés à l’étude du rayonnement solaire, des rayons cosmiques, de la température, de la pression et des rayons X.

Le fait qu’une chienne soit choisie plutôt qu’un chien a une origine pratique :

Laïka n’avait pas besoin de lever la patte pour uriner et avait donc besoin de moins de place dans sa cabine.

Laika devient aussi la « première victime de l’espace ».

HAITI

3 Novembre

1806 Circulaire d’Henri Christophe demandant aux paroisses de se constituer en collèges électoraux

Par une circulaire adressée aux commandants des six divisions militaires (Romain, Toussaint-Brave, Vernet, Pétion, Gérin, Férou), Christophe qui avait été proclamé le 21 octobre chef provisoire du gouvernement, quelques jours seulement après l’assassinat de Dessalines, invita les chefs militaires à demander aux paroisses de se constituer en collèges électoraux pour procéder à la nomination des membres d’Assemblée nationale chargée de rédiger une nouvelle constitution.

3 Novembre

1987 Incendie du magasin d’Emmanuel Ambroise

On était en pleine période électorale. Les Haïtiens sont à jamais divisés (secteur dit démocratique composé principalement de partis et d’organisations du centre-gauche, organisations populaires se réclamant pour la plupart de la théologie de la libération et s’opposant à toute élection organisée par le pouvoir en place [CNG], le camp duvaliériste qui, la veille, avait essuyé une cuisante défaite, le CEP ayant rejeté leurs candidats en vertu de l’article 291 de la Constitution de 1987…)

Emmanuel Ambroise, l’un des membres les plus influents du Conseil Electoral Provisoire (CEP) et propriétaire d’un magasin spécialisé en produits électroniques et instruments de musique, devint donc la première victime d’une gageure tendant à dérailler les élections prévues pour le 29 novembre. Les nombreux autres actes de terreur qui s’ensuivront (4 novembre: incendie de l’imprimerie « Le Natal »; 23 novembre: incendie du marché Salomon à Port-au-Prince, pour ne citer que ceux-là) et le massacre de la ruelle Vaillant, le jour de l’élection, finirent par rendre possible ce déraillement.

La Pensée du Jour

«La difficulté, ce n’est pas de rêver, mais d’accepter et de comprendre les rêves des autres.»

Zhang Xianliang

PRENOM DU JOUR

Saint-Hubert mais aussi Gwenaël, Gwenaëlle, Guénaël, Lavinia, Levenez…

Patron des chasseurs, mort en Belgique en 727, il bâtissait des églises, brûlait les idoles et prêchait. Les Hubert sont sincères et persévérants. Leur couleur : le bleu. Leurs chiffres : le 2 et le 7.

Aujourd’hui

Vendredi 03 Novembre 2017 Premier Quartier

Samedi 04 Novembre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Rosalie Févilien «Fyete nou»

Pour découvrir cette musique de Rosalie Févilien «Fyete nou»

cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=nUg-f5LZq8I

L’actualité du monde, dans le passé

3 novembre 1493 Christophe Colomb découvre Dominique

Le dimanche 3 novembre 1493, lors de son deuxième voyage aux Amériques, Christophe Colomb longe les rivages de l’île qu’il appelle ainsi Domingo (dimanche en espagnol ), d’où proviennent ses noms actuels : Dominique, en français, et Dominica, en anglais.

Dans son Histoire des voyages, Lucien d’Hura adopta également la version de Chanca et dit :

« Le dimanche 3 novembre, le pilote au vaisseau amiral Marie-Galante signala la terre ; c’était une île, à ce point couverte d’arbres, que Christophe Colomb, la croyant inhabitée, ne s’y arrêta pas et se contenta de lui donner le nom de Dominique, qu’elle porte aujourd’hui. Il reconnut encore quelques îlots et arriva en face d’une seconde île qu’il baptisa Marie-Galante, du nom de son vaisseau… » C’est bien, en effet, la route que parcourut Colomb. Découvrant la Dominique, qu’il côtoya, il laissa à sa gauche les îlots des Saintes et vint mouiller à Marie-Galante. De là, le lendemain, il se rendit directement à la Guadeloupe. Il ne passa donc pas près de la Désirade, située plus au nord, à la pointe est de la Grande-Terre (Guadeloupe).

Les Indiens caraïbes doivent leur vie aux reliefs escarpés de la Dominique, ses forêts denses et sauvages. Venus du nord du Venezuela, ils s’étaient installés sur l’île bien avant que Christophe Colomb ne la découvre. Mais c’est ici seulement, cachés dans la nature, qu’ils ont échappé à l’extermination. En 1903, la Couronne britannique leur concéda quelques terres en propriété. Aujourd’hui, leurs 3 000 descendants, derniers héritiers de ces peuples précolombiens, vivent pour la plupart dans l’Indian Carib Reserve (1 480 hectares), autour de la petite ville de Salybia, au nord-est de l’île. Malgré les métissages, ils revendiquent leur identité.

3 novembre 1749 Naissance de Daniel Rutherford

Daniel Rutherford est un médecin écossais né et mort à Édimbourg.

Il mit en évidence la présence de l’azote dans l’air en 1772.

Décédé le 15 novembre 1819.

3 novembre 1801 Le compositeur italien Vincenzo Bellini

Vincenzo Bellini, est un compositeur italien de musique dite romantique. Né le 3 novembre 1801 à Catane (Royaume de Sicile), il est mort le 23 septembre 1835 à Puteaux (Hauts-de-Seine, en France).

Emporté à 33 ans par une tumeur intestinale, Bellini a laissé malgré sa courte carrière des opéras parmi les plus joués du répertoire lyrique, dont La sonnambula (1831), Norma (1831) et I puritani (1835).

3 novembre 1901 Naissance de Léopold III de Belgique

Léopold III fut le quatrième roi des Belges, du 23 février 1934 au 16 juillet 1951.

Il était le fils d’Albert Ier et d’Élisabeth.

Face à la menace allemande, en 1936, le Gouvernement belge décida la neutralité de la Belgique alors qu’elle avait été jusque-là l’alliée de la France et du Royaume-Uni ce qui n’empêcha pas la Belgique d’être envahie par l’Allemagne le 10 mai 1940. Commandant en chef de l’armée belge, Léopold III décida seul, en désaccord avec le Gouvernement, une reddition sans condition.

En 1944, il fut déporté avec sa famille, par les Nazis, en Allemagne puis en Autriche où il fut libéré par l’armée américaine en mai 1945. Une partie de la population belge étant opposée à son retour sur le trône, il abdiquera en 1951 en faveur de son fils Baudouin Ier afin de préserver l’unité du pays.

3 novembre 1908 William Howard Taft remporte les élections présidentielles américaines

Roosevelt refusa de se représenter. Ce fut donc le républicain William H. Taft qui fut élu président.

William H. Taft est le vingt-septième président des États-Unis. Il est élu pour un mandat, de 1909 à 1913.

Il succède à Theodore Roosevelt dont la popularité reste forte après avoir quitté la présidence.

Taft est un bon administrateur mais son manque de charisme ne lui attire pas le vote populaire.

3 novembre 1914 Mary Jacobs fait breveter sa nouvelle invention : la brassière

Il est loin d’être certain qu’elle soit la première personne à avoir inventé un vêtement semblable,

sauf qu’elle fut la première à l’avoir fait breveter et par le fait même, elle en a le crédit.

3 novembre 1936 Franklin Delano Roosevelt est réélu président des États-Unis

Franklin D. Roosevelt est le trente-deuxième président des États-Unis d’Amérique. Il est élu pour quatre mandats commençant en 1933, 1937, 1941 et 1945. Il décède avant la fin de ce dernier mandat.

Seul président à avoir été élu quatre fois (le nombre de mandats est maintenant limité à deux) Roosevelt est amené à conduire la lutte contre la Grande Dépression, en mettant en oeuvre le New Deal qui refonde pour une quarantaine d’années le pacte social américain, puis la politique des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Critiqué et admiré, il laisse une très forte empreinte dans l’histoire du pays et du monde.

3 novembre 1953 Naissance de Kate Capshaw

Kate Capshaw, de son vrai nom Kathleen Sue Nail, est une actrice américaine, née à Fort Worth, Texas, États-Unis.

Elle est surtout connue comme l’épouse de Steven Spielberg et pour son personnage de Willie Scott dans Indiana Jones et le Temple maudit.

3 novembre 1954 Sortie du film Godzilla au Japon

Sortie du film Godzilla au Japon (son pays d’origine)

Il fut le plus grand succès du cinéma japonais pendant longtemps.

3 novembre 1958 Inauguration du Palais de l’UNESCO à Paris

L’United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture)

protège et sauvegarde, entre autres, les sites mondiaux reconnus pour leur importance culturelle ou historique.

3 novembre 1991 Décès de Mort Shuman

Mort Shuman (de son vrai prénom : Mortimer) est un compositeur américain né à Brooklyn le 12 novembre 1936, décédé le 3 novembre 1991. Il écrit des musiques avec son ami Doc Pomus qui signe les paroles et ils se font vite connaître en écrivant des hits pour des vedettes pop et rock, dont Elvis Presley. Ses chansons sont de gros succès, en particulier Le Lac Majeur (qui dure plus de cinq minutes). Les enregistrements se succèdent mais Mort Shuman, timide et préférant se concentrer sur la composition, apparaît relativement peu sur scène.

Il décède le 3 novembre 1991, à l’âge de 54 ans, des suites d’une opération au foie.

3 novembre 1992 Bill Clinton élu président des États-Unis

Bill Clinton devient le 42e président des États-Unis, récoltant 43% des votes obtenant ainsi le score le plus élevé pour un candidat indépendant dans l’histoire récente des États-Unis. Bien que très populaire, il est en conflit constant avec le Congrès dominé par les Républicains. Il fait l’objet d’une procédure de destitution, qui échoue de très peu, à la suite d’un scandale lié aux relations qu’il a eues avec une stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinski.

3 novembre 1992 Publication de documents sur la contamination de personnes hémophiles

La Société canadienne de l’hémophilie rend public deux documents selon lesquels des centaines d’hémophiles ont été contaminés au Canada entre 1984 et 1987 en utilisant des produits sanguins infectés par le virus du sida.

La Société canadienne de la Croix-Rouge reconnaît que des facteurs de coagulation non-traités par la chaleur ont été laissés en circulation pendant plusieurs mois en 1984 et 1985. Elle admet aussi que ceux-ci pouvaient être dangereux. Au Québec, 220 hémophiles sur 500 ont contacté le VIH en recevant des dérivés du sang contaminé.

3 novembre 1995 Sortie du film « Mighty Aphrodite » de Woody Allen

Le personnage principal, incarné par Allen, est un chroniqueur sportif new-yorkais marié qui part à la recherche de la mère biologique de son fils adoptif. Mais quand il découvre que cette dernière, incarnée par Mira Sorvino, écervelée mais attachante, est une prostituée et actrice de films pornographiques, il décide de l’aider à démarrer une nouvelle vie. Le long-métrage, traitant de manière humoristique le mythe du pygmalion, a été tourné dans l’État de New York et en Italie.

Ce film valut un Oscar à Mira Sorvino

3 novembre 1998 Décès Bob Kane, 83 ans

Bédéiste né le 24 octobre 1915 à New York créateur de « Batman »

C’est dans cette revue illustrée qu’apparaît Batman pour la première fois.

3 novembre 1999 Première femme juge en chef

Le premier ministre, Jean Chrétien, nomme Beverley McLaughlin première femme à occuper le poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada. Elle sera assermentée le 7 janvier 2000.

3 novembre 2001 Décès d’Ernst Gombrich

Ernst Gombrich (Ernst Hans Josef Gombrich), né le 30 mars 1909 à Vienne et mort le 3 novembre 2001 à Londres, est un spécialiste de l’histoire de l’art et de l’iconographie du XXe siècle célèbre pour ses ouvrages.

Gombrich est connu du grand public pour son Histoire de l’art, publiée pour la première fois en 1950. Pensé à l’origine comme une « histoire de l’art pour la jeunesse » et commandé dans les années trente par l’éditeur des Wissenschaft für Kinder[2] (la collection de sa Brève histoire du monde), cet ouvrage est considéré comme particulièrement accessible. Il est des plus traduits et vendu, depuis, parmi les introductions à ce domaine.

3 novembre Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon remportent une deuxième place

Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon repartent vers leur nouvelle patrie d’adoption, la France, avec une médaille d’argent et plus riche de 18 000$ US, après leur à l’épreuve de danse de la compétition de patinage artistique Skate Canada, les Ukrainiens Elena Gurshina et Ruslan Goncharov ont arraché l’or tandis que les Russes Svetlana Kulikova et Arseni Markov ont récolté le bronze; les jeux se sont déroulés pour la première fois dans la ville de Québec du 31 octobre au 3 novembre 2002 au Colisée Pepsi.

3 novembre 2002 Décès de Lonnie Donegan, 71 ans

Lonnie Donegan est un chanteur et musicien écossais, surnommé ‘le roi du skiffle’, un style qui a exercé une influence sur de futures vedettes du rock. Il a fait partie du Chris Barber Jazz Band en 1954, et a inscrit deux titres dans le top 10: Rock Island Line en 1956 et Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor (On Your Bedpost Overnight) en 1961, reprise d’un succès de 1924.

3 novembre 2002 Première du film Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter et la Chambre des secrets (Harry Potter and the Chamber of Secrets) est un film fantastique britanniquo-américain réalisé par Chris Columbus, sorti en 2002.

Il est adapté du roman du même nom de J. K. Rowling et constitue le deuxième volet de la série de films Harry Potter.

3 novembre 2003 Annonce du ministre John Manley sur une aide aux provinces dans le domaine de la santé

Malgré une croissance économique inférieure aux prévisions, le ministre fédéral des Finances, John Manley, annonce qu’il s’engage à répondre aux demandes des provinces en injectant deux milliards de dollars supplémentaires dans le secteur de la santé.

Le ministre lie le versement de cette somme à la condition qu’elle ne compromette pas l’équilibre du budget fédéral qu’il considère comme «la pierre angulaire de notre planification financière». Ce deux milliards n’est donc pas encore acquis puisque, selon Manley, la crise du SRAS, celle de la vache folle ainsi que le maintien de troupes canadiennes en Afghanistan ont amputé du tiers les 3,5 milliards de dollars de surplus anticipés par le gouvernement fédéral. Même si la situation de son gouvernement demeure difficile, le ministre des Finances du Québec, Yves Séguin, se dit satisfait des 472 millions de dollars que sa province devrait recevoir. Par contre, les députés de l’Opposition à la Chambre des communes continuent de harceler Manley qu’ils accusent de cacher une partie de ses surplus.

3 novembre 2004 Décès de Sergei Zholtok, 31 ans

Sergei Zholtok, né le 2 décembre 1972 à Riga en Lettonie, est un joueur de hochey professionnel.

Il joua 10 saisons dans la ligue nationale de hockey pour les Bruins de Boston, les Sénateurs d’Ottawa, les Canadiens de Montréal, les Oilers d’Edmonton, le Wild du Minnesota et les Predators de Nashville.

Il a disputé 588 matchs, marqué 111 buts et récolté 147 passes.

Sergei Zholtok quitte la glace avec cinq minutes à faire dans le match, s’effondrant et mourant en entrant dans le vestiaire. Les médecins biélorusses annoncent que son décès fut causé par un infarctus du myocarde majeur.

Une arythmie cardiaque avait été diagnostiquée en janvier 2003. Il fut gardé sous observation par les médecins pendant la nuit et après avoir raté sept matches, on lui permit de revenir au jeu.

3 novembre 2004 George W Bush réélu

Lors de l’élection présidentielle de 2004, George W. Bush est opposé au sénateur démocrate John Kerry. Tout d’abord à la traîne dans les sondages, il profite du manque de dynamisme de son adversaire pour prendre une avance importante, avec une argumentation fondée sur le manque de constance politique du sénateur. Ce dernier surprend cependant le public lors du premier débat télévisé, attaquant frontalement le président sur la « colossale erreur » de la guerre en Irak : la campagne est relancée. Lors des deux débats suivants, les candidats s’affrontent sans que l’un des deux prenne réellement l’avantage.

3 novembre 2004 Hamid Karzaï élu en Afghanistan

Hamid Karzaï se présente à l’élection présidentielle démocratique du 9 octobre 2004. Soutenu par les États-Unis, il remporta le scrutin avec 55,5 % des voix. Il est entré officiellement en fonction le 3 novembre. Son autorité en dehors de la capitale Kaboul reste cependant extrêmement limitée.

Hamid Karzaï n’a pas pu goûter sa victoire officielle en direct: il est présentement à Dubaï pour assister aux funérailles du président des Émirats arabes unis.

Le jour de l’élection, 14 candidats à la présidence avaient dénoncé des fraudes massives et demandé l’annulation du scrutin, entraînant la mise en place d’urgence du panel d’experts internationaux pour examiner leurs plaintes.

3 novembre 2005 Les émeutes se poursuivent en France

En France, la banlieue parisienne a de nouveau été le théâtre d’émeutes la nuit dernière. C’est la septième nuit consécutive que se produisent de tels débordements.

De petits groupes de jeunes se sont attaqués aux forces de l’ordre et ont détruit plusieurs commerces et véhicules dans plusieurs municipalités.

Les policiers ont été la cible de jets de pierres, et certains ont même essuyé des tirs d’armes à feu.

3 novembre 2006 Décès de Paul Mauriat, 81 ans

Paul Mauriat est né le 4 mars 1925. Il est un chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français. C’est pendant la Seconde Guerre mondiale qu’il a fondé son grand orchestre. En 1968, son enregistrement de Love Is Blue, le titre anglais de la chanson L’amour est bleu, a détenu pendant cinq semaines la 1re position du Hit parade américain. Il a réalisé des orchestrations pour de nombreuses vedettes de la chanson française, notamment Charles Aznavour, Maurice Chevalier et Mireille Mathieu. Comme compositeur, il a signé sous le pseudonyme Del Roma la chanson Chariot, dont Petula Clark a fait un succès en 1963 et qui est devenue aux États-Unis I Will Follow Him, obtenant une 1re place au palmarès avec Little Peggy March.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

