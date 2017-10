Les titres de l’actualité du mardi 31 octobre 2017 sur RADIO VISION 2000

Une nouvelle victime de l’insécurité dans les rangs de la PNH….La policière AlsadaToussaint, 35 ans, a été tuée d’une balle dans le dos, mardi matin, à Meyer, à la croix des bouquets. Le crime a été commis par 3 bandits, selon le porte-parole adjoint de la police, l’Inspecteur Gary Desrosiers.

La victime, un agent 2, était mère de 3 enfants. Ce sont au total 6 policiers qui ont été assassinés en un mois, selon l’Inspecteur Desrosiers.

Corruption au ministère de l’Intérieur……7 employés de l‘institution dont l’administrateur, Joseph Turgot et le comptable en chef, Jérôme Zamor ont été interpellés, ce mardi, par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus au bureau du MICT à Pacot.

3 autres individus dont 2 employés de « UCO, bureau de change » ont été également appréhendés par le commissaire Daméus qui les a tous conduits au parquet où ils ont été entendus le même jour par le substitut du commissaire du gouvernement, Claude Jean.

Le nouveau protecteur du citoyen et de la citoyenne, Me Renan Hédouville a été investi dans ses fonctions, ce mardi, après avoir prêté serment à la Cour de Cassation. Maitre Hédouville a promis d’œuvrer en faveur de l’établissement d’un Etat de droit, sollicitant la collaboration des employés de l’institution et des organismes de défense des droits humains.

526 élèves et 70 écoles ont été sévèrement sanctionnés par le ministère de l’éducation nationale pour leur implication dans des cas de fraudes lors des examens du bac unique, cette année. Les classes terminales des établissements concernés sont fermées pour une période de 2 ans alors que leurs directeurs qui ont reçu des blâmes ne pourront jouer aucun rôle dans l’organisation des prochaines épreuves officielles.

S’agissant des élèves, il leur est interdit de participer aux examens officiels pendant 2 ans.

Les compagnies de téléphonie mobile en Haiti n’ont pas la capacité de fournir le service 4GLTE, selon le Directeur Général du CONATEL, l’Ingénieur David Rodney qui confirme avoir recommandé à son ministère de tutelle de faire venir un autre opérateur dans le pays. Il a fait ces déclarations en marge d’un atelier de restitution de la « conférence mondiale de développement des Télécommunications 2017 », tenue du 9 au 20 Octobre dernier, en Argentine.