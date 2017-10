Naomi Osaka a séjourné en Haïti

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Nous l’avons annoncé, Naomi Osaka, accompagnée de ses parents, a rencontré la presse, le lundi 30 octobre à l’hôtel Karibe. Elle a, entre autres, parlé du début de sa jeune carrière, ses expériences, du but de son voyage en Haïti avant de fixer ses objectifs sur le circuit professionnel du tennis. Elle affirme : « Haïti est un très beau petit pays, très différent ».

Pour accueillir Naomi Osaka (âgée seulement de 20 ans), les responsables de la FHT, entre autres, Junior Etienne, président, Francky St-Louis, vice-président, Fitz Gérald Brandt et Franck Alain Beauduy ont fait appel à des jeunes membres de l’équipe juvénile d’Haïti tels : Richardlyne François, Christopher Borgelin, Fritzterson St-Louis, James Adler Germinal, Krishna Maurice. Ces derniers, après avoir échangé quelques coups de raquettes, sous les yeux rivés de la star du tennis mondial féminin, lui ont remis un bouquet de fleurs en signe de remerciement.

Revenant, en conférence de presse, sur ses débuts dans le tennis, la jeune femme, d’un air décontracté, a fait savoir : « J’ai appris à jouer au tennis à l’âge de trois ans. En fait, j’ai été influencée par ma grande sœur. On vivait à l’époque au Japon. Voyant que j’ai un énorme talent, mes parents ont pris la décision de s’installer à New York (USA) pour que je puisse progresser ».

La décision de visiter Haïti, dit-elle, a été une décision personnelle. Elle ne tarit pas d’éloges envers la cuisine haïtienne. Elle en a profité pour expliquer : « À New York, j’ai vécu avec plusieurs membres de la famille de mon père (grand-mère, cousines et cousins). On ne se nourissait que des produits haïtiens. La cuisine haïtienne est juste formidable. J’avais déjà visité le Japon. J’avais à cœur de visiter Haïti. Bien que j’aie entendu là-bas des commentaires négatifs sur Haïti. J’ai du mal à y croire. C’est pourquoi j’avais une énorme envie de fouler le sol haïtien. J’ai visité la ville de mon père, Jacmel, et autres endroits du pays. J’ai pu constater qu’Haïti est un beau petit pays. Les commentaires négatifs ne réflètent pas la réalité. »

Naomi, âgée seulement de 18 ans, se révèle au grand public en 2016. Durant cette année-là, elle s’est imposée contre cinq têtes de série en six tournois différents. À son tableau de chasse, d’abord elle a pu épingler l’Ukrainienne Elina Svitolina (No 18) pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie. Puis, elle a enchaîné ……………………..lire la suite sur lenouvelliste.com