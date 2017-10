Augmentation d’environ 8% du prix du baril pétrole en deux semaines

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Depuis quelques semaines on assiste à une tendance à la hausse des prix du baril de pétrole sur le marché international, conséquences d’un ensemble de développements tant sur le marché américain qu’au niveau de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP).

En effet, le pétrole a terminé ce week-end dernier au plus haut niveau depuis fin février à New York et depuis juillet 2015 à Londres, sous l’effet d’une croissance solide aux Etats-Unis et d’une stabilisation du nombre de puits actifs dans le pays.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en décembre, référence américaine du brut, a gagné 1,26 dollar pour clôturer à 53,90 dollars sur le New York Mercantile Exchange, alors que sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 1,14 dollar pour terminer à 60,37 dollars, après avoir dépassé les 60 dollars pour la première fois depuis deux ans, selon ce qu’a rapporté le quotidien le Maghreb, le Quotidien de l’économie.

Donc, en deux semaines, le prix du pétrole a progressé d’environ 8%, passant de 50 à 54 dollars sur le marché international. Une tendance à la hausse du pétrole favorable pour le Venezuela qui court un risque de défaut de paiement, car il doit rembourser d’ici avant la fin de l’année 3.5 milliards de dollars à ces créanciers, alors que la situation économique du pays se dégrade avec un produit intérieur brut qui devrait reculer de 12% en 2017 et se poursuivre en 2018, après -16% de croissance en 2016.

« Avec une croissance aussi élevée aux Etats-Unis et dans le monde et avec une offre de pétrole américaine qui se resserre, la situation est très favorable pour le prix du pétrole », a souligné un expert de Price Futures Group.

Il faut dire que la croissance de l’économie américaine au troisième trimestre de l’année s’est établie à 3%, bien au-dessus des prévisions des économistes, selon une toute première estimation publiée vendredi dernier par le Département du commerce des USA et rapportée par plusieurs quotidiens dont le New York times.

Un constat c’est que le pétrole atteignait vendredi dernier des niveaux très élevés, malgré un renforcement du dollar qui rend en principe plus onéreux et donc moins attractifs les achats d’or noir, libellés dans la devise américaine pour les investisseurs munis d’autres devises.

Parallèlement, les investisseurs ont salué les efforts de rééquilibrage de l’offre mondiale de pétrole, après les commentaires jeudi dernier du prince saoudien, Mohammed ben Salmane, en faveur d’un renouvellement de l’accord de réduction pétrolière liant les pays producteurs de brut, cet accord conclu fin 2016 entre l’Opep et d’autres producteurs, parmi lesquels la Russie, pour limiter leur production afin de tenter de faire remonter les prix du pétrole. Il faut dire qu’une prolongation de cet accord sera au menu d’une toute prochaine réunion à Vienne (Autriche) d’ici fin novembre 2017.

Cette tendance à la hausse des prix du pétrole sur le marché international sera-t-elle un prétexte pour une éventuelle augmentation des prix à la pompe en Haïti dans ce contexte budgétaire des plus délicat ?

Une affaire à suivre!