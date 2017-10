Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre vie conjugale connaîtra quelques fluctuations et des problèmes aujourd’hui. Ce ne sera pas pour l’instant le climat d’euphorie auquel vous aspirez avec tant d’ardeur. Ne vous désespérez pas : laissez passer quelque temps, et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. Célibataire, tomber amoureux, vous y songez parfois, mais la crainte de vous ennuyer vous fait souvent battre en retraite dès qu’une histoire devient sérieuse. Des rencontres, vous en ferez sans doute, mais pas forcément abouties, car fantasmer vous conviendra très bien.

Argent

La Lune en bel aspect vous donnera d’assez bons espoirs d’amélioration de votre standing, surtout si vous êtes du troisième décan. Il y aura d’importants mouvements d’argent. Bonne intuition dans les transactions diverses, les placements en Bourse. Des gens qui vous doivent de l’argent seront en mesure de vous rembourser ; n’hésitez pas à insister, s’il le faut, et à vous montrer ferme. Ne faites pas de dépenses déraisonnables.

Santé

La planète Mercure, facteur de vitalité et de dynamisme, jouera avant tout un rôle d’éveil sur les plans intellectuel, physique et social. Elle sera notamment à l’avantage des écoliers et des étudiants, qui se montreront plus réceptifs aux matières enseignées. Les contacts et les déplacements en général seront favorisés, donnant souvent l’occasion de se faire des amitiés nouvelles et profitables. Ne compromettez pas cette vitalité et ce dynamisme par des activités irréfléchies.

Travail

Le Soleil en bonne position dans votre Ciel vous insufflera enthousiasme et motivation. Votre performance professionnelle atteindra son top niveau. De plus, vous serez l’objet de toutes les attentions.

Citation

Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n’est pas encore (Epictète).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre famille risquent d’être un peu tendus aujourd’hui. Mais il suffira de peu de chose pour qu’ils s’améliorent. Evitez de vous montrer trop directif avec vos proches et de leur imposer vos points de vue.

Vie sociale

La Lune réveillera votre ambition. Pourtant, vous n’oublierez pas les autres : autant vous aurez besoin de concrétiser vos projets, autant vous vous sentirez concerné par le sort de ceux qui vous entourent et pas seulement par celui de vos proches.

Nombre chance

904

Clin d’oeil

Si quelque chose vous résiste, ne restez pas bloqué sur vos positions. Essayez plutôt de contourner le problème, quitte à faire quelques compromis.

TAUREAU

Amour

Priorité à la stabilité conjugale ! Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire et lui prouver combien vous lui êtes attaché. La fidélité sera aussi, à vos yeux, un gage primordial d’amour. Célibataire, vous serez très excité par la conquête de ceux (ou celles) qui vous résistent ; mais, une fois que votre proie sera tombée dans vos griffes, elle ne vous intéressera plus beaucoup ! Pourtant, une personne fort habile pourrait bien kidnapper votre coeur, et vous ne voudrez plus la quitter !

Argent

Les finances seront protégées, et votre situation matérielle ira en s’améliorant si vous acceptez de reconnaître vos erreurs passées. Ne vous acharnez pas sur des projets fumeux dans l’espoir de récupérer votre mise.

Santé

Vous disposerez d’un punch étonnant grâce aux bons influx de Jupiter. Profitez-en pour régler des affaires en instance ou pour vous débarrasser d’un engagement qui vous pesait. Pas d’imprudence ou de précipitation !

Travail

Vous débuterez la journée sur les chapeaux de roues ! Bien soutenu par Mars, qui vous donnera confiance en vous, vous serez sûr de vos capacités, et vous saurez vous mettre en valeur dans votre travail. De plus, d’autres astres dans votre Ciel s’allieront pour décupler votre dynamisme et votre esprit d’entreprise. Ce sera une excellente journée pour prendre des initiatives audacieuses et pour vous lancer dans des projets ambitieux.

Citation

La femme qui a le meilleur parfum est celle qui n’est pas parfumée (Plaute).

Famille/foyer

Quelques tensions risquent de perturber l’atmosphère familiale. Mais très vite cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir : de grands moments de tendresse et d’euphorie suivront.

Vie sociale

La journée sera particulièrement propice aux voyages et à la prise de contact avec de nouvelles sphères sociales et intellectuelles. Vous aurez manifestement envie de vous attaquer à de nombreux projets, et vos réservoirs psychiques seront dans une forme resplendissante.

Nombre chance

968

Clin d’oeil

Tirez les leçons des événements, bons ou mauvais.

GEMEAUX

Amour

Pour les célibataires, un coup de coeur semble tout à fait probable. La journée sera également facile à vivre pour la plupart des couples. Cependant, l’influence de Pluton pourrait être néfaste pour quelques rares natifs dont la vie de couple est profondément décevante depuis plusieurs mois. Dans ce cas, rien ne dit que vous n’envisagerez pas une séparation.

Argent

Le climat astral sera des plus ambigus concernant vos finances. D’un côté, vous allez bénéficier du soutien du Soleil, qui va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Mais de l’autre, attention, la Lune, astre beaucoup moins facile à vivre, influencera aussi le secteur d’argent de votre thème. La Lune n’affectera pas le train de vie de tous les natifs ; mais pour quelques-uns d’entre eux, elle pourra provoquer une déception.

Santé

De nombreuses planètes influenceront les secteurs santé de votre thème : pour vous stimuler, comme le feront le Soleil et Mercure, mais aussi pour vous énerver, comme le laisse supposer le tandem Mars-Uranus. Tout ira bien si vous vous montrez raisonnable. Sinon, quelques palpitations cardiaques, de même qu’un petit problème accidentel.

Travail

D’excellents aspects planétaires serviront vos ambitions professionnelles et vous donneront un moral d’acier. Faites le maximum : le but n’est pas loin. Surtout pas d’extravagance, pas d’exagération. Si vous savez jouer vos atouts, vous pourrez finir la journée en apothéose.

Citation

Les balles ne tuent pas ; il n’y a que la destinée qui tue (proverbe arabe).

Famille/foyer

Tâchez d’entretenir des rapports affectueux et suivis avec vos parents âgés. Certes, leur comportement vous semblera quelque peu aberrant, mais essayez d’être plus tolérant, sachant que la vieillesse n’est rien d’autre qu’une seconde enfance.

Vie sociale

Faites preuve de discernement dans le choix de vos nouvelles amitiés. Ne vous laissez pas entraîner par certaines de ces relations dans des aventures qui, en raison de votre caractère, ne peuvent aboutir qu’à l’ennui et au désenchantement. Ne craignez pas de souffrir de la solitude : la fascination que vous exercez sur les autres sans le savoir vous attirera suffisamment de rencontres intéressantes, qu’il s’agisse de franche camaraderie ou d’affaires.

Nombre chance

785

Clin d’oeil

Changez-vous les idées par tous les moyens possibles.

CANCER

Amour

La planète Vénus sera bien aspectée et s’avérera le gage d’un élan passionné et instinctif envers un être qui croise votre chemin, ou envers celui qui partage actuellement votre vie. Forte attirance physique qui laisse présager de grands moments de bonheur intime. Vous trouverez un bel équilibre psychique dans ce climat merveilleux de plénitude, de tendresse, d’épanouissement affectif. Une belle journée pour engager votre vie sous la bannière de la passion et de la félicité.

Argent

La planète Saturne en bel aspect vous offrira de superbes occasions d’empocher des revenus supplémentaires, surtout si vous vous intéressez à l’art. Si vous êtes vous-même artiste, peintre ou sculpteur, vous rencontrerez des amateurs qui vous feront des propositions intéressantes pour vos oeuvres. Mais encore faudrait-il que vous osiez les montrer !

Santé

Grâce à la concentration en énergie de Mars, vous démontrerez une fois de plus que vous êtes solide comme un roc. Simple précaution : Mars peut vous exposer à divers petits accidents domestiques. Redoublez de prudence.

Travail

Le contexte professionnel dans lequel vous évoluez vous pèsera de plus en plus. Résultat : vous aurez du mal à garder le cap et à ne pas vous laisser envahir par le découragement. Essayez d’y résister. Car si Pluton vous complique la vie, il vous aidera en même temps à mieux cerner ce que vous voulez, tandis que Saturne devrait vous permettre de mettre en place des projets qui vous tiennent à coeur.

Citation

Le plaisir est l’appât du mal (Platon).

Famille/foyer

Saturne en cet aspect vous obligera sans doute à faire un effort pour assumer vos responsabilités familiales. Vous estimez que la fraternité et l’amitié ont autant d’importance que le vie de famille, mais cette fois il faudra faire passer vos proches avant le reste.

Vie sociale

Vous supporterez difficilement les contraintes d’où qu’elles viennent, avec une note d’agacement pour les natifs du signe et une pointe de féminisme pour les natives. Gare aux piques ! Pensez à mettre de l’eau dans votre vin.

Nombre chance

770

Clin d’oeil

En toutes choses, à vous de trouver le juste milieu, entre les remises en questions utiles et les provocations gratuites.

LION

Amour

Sensuel et charmeur selon votre habitude, vous ajouterez cette fois une autre corde à votre arc conjugal, et non des moindres : une sexualité torride ! Il ne faudra pas vous en promettre, et votre partenaire risque d’avoir à crier pitié ! Célibataire, à la faveur de ce superbe aspect de Vénus, vous grimperez directement au septième ciel ce jour, à condition que vous sachiez savourer chaque minute qui passe. Vos relations amoureuses vous procureront les plus belles satisfactions.

Argent

Le climat lunaire vous donnera une sorte de sixième sens. Vous flairerez des affaires très intéressantes, et vous ne perdrez pas une minute pour les saisir au vol. Attention cependant aux jaloux !

Santé

Dans l’ensemble, les planètes Jupiter et Pluton, qui influencent votre secteur santé en ce moment, devraient bétonner votre résistance et, en cas de petit problème, vous aider à récupérer vite. Vous n’aurez donc aucun souci à vous faire concernant votre santé.

Travail

Ne comptez que sur vous et sur l’aide de Jupiter bien aspecté. Si vous avez assez de confiance en vous-même, vous saurez mener votre barque de la meilleure manière qui soit. Méfiez-vous des importuns.

Citation

Chacun se plaint que son grenier n’est pas plein (proverbe français).

Famille/foyer

L’ambiance de votre foyer risque d’être tributaire d’interventions extérieures. Ne laissez personne se mêler de votre vie privée et écartez les importuns, quels qu’ils soient.

Vie sociale

Sur le plan des amitiés, il semble que vous alliez tourner une lourde page, quitte à être seul pour un temps. Vous devrez trancher dans le vif et en serez peiné ; mais un nouveau milieu amical, plus sincère et plus stimulant, se profile déjà à l’horizon.

Nombre chance

504

Clin d’oeil

Ne craignez pas d’imposer vos idées quand cela est nécessaire.

VIERGE

Amour

Vous pourrez enfin résoudre vos plus importants problèmes de couple, et serez à l’abri des mauvaises surprises. Votre conjoint vous donnera des preuves de son attachement. Vous continuerez à oeuvrer pour l’amélioration de la situation ; le temps arrangera bien des choses. Célibataire, vous rencontrerez sûrement l’âme soeur ce jour grâce aux bons offices de Mercure. Votre désir de fonder un foyer aura de grandes chances d’être exaucé.

Argent

Bon équilibre financier, en principe. Pour la plupart d’entre vous, les impacts planétaires du jour devraient vous permettre d’améliorer légèrement vos revenus ou, tout au moins, de mieux organiser votre budget, ce qui vous permettra d’éviter certaines dépenses inutiles. Neptune, l’un des astres qui dirigent pour vous le plan financier, travaillera de concert avec Saturne, une planète d’organisation, ce qui vous aidera à agir en excellent gestionnaire.

Santé

Aiguillonné par la puissante planète Mars, vous aurez parfois tendance à trop en faire, dans le travail comme au sport. Vous chercherez à atteindre votre objectif le plus vite possible, à battre les records. Mettez la pédale douce, s’il vous plaît, autrement votre organisme risque de flancher. N’oubliez pas : « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » (l’Ecclésiaste).

Travail

L’influence de Jupiter vous donnera un coup de fouet et vous poussera à prendre des initiatives audacieuses sur le plan professionnel. Vous pourrez aussi régler des problèmes exigeant de la poigne et du culot.

Citation

La plus adroite façon de plaire est de demander des conseils (Octave Pirmez).

Famille/foyer

Dans votre foyer, le besoin de stabilité l’emportera sur le goût du changement. Résultat : vous vous efforcerez de consolider vos liens affectifs, et ces efforts seront couronnés d’un succès éclatant aujourd’hui.

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect vous inclinera à une ardeur et une spontanéité difficilement contrôlables dans vos émotions, vos impulsions. Vous serez très généreux et exubérant. Vos amis en seront ébahis !

Nombre chance

983

Clin d’oeil

Rompre avec des habitudes et vous adapter à l’imprévu : voilà ce qui vous permettra d’évoluer et d’avancer.

BALANCE

Amour

Natifs vivant en couple, avec Vénus en visite chez vous, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour. C’est sans doute votre conjoint ou partenaire qui bénéficiera de cette embellie. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, travaillera pour votre signe. Son soutien vous promet des amours heureuses et épanouissantes. Une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus tendre.

Argent

Avec le Soleil en cet aspect, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés financières. Mais attention ! Trois autres astres pourront par moments vous rendre assez imprudent. Certes, votre équilibre budgétaire semble en ce moment assez solide ; mais si vous vous lancez dans des achats inutiles et dépassant vos possibilités, vous serez bien obligé, ensuite, de boucher les trous.

Santé

Vous aurez cette fois une vitalité privilégiée, sous la houlette de Mars. Vous vous sentirez capable de soulever les montagnes. Ajoutons à cela une psychologie plus optimiste et hardie que celle qui marque ordinairement votre signe, caractérisé par une inquiétude latente. Profitez de ces influx favorables pour vous débarrasser de ces peurs diffuses qui souvent vous envahissent et gênent votre marche en avant.

Travail

Méfiez-vous de certains de vos collègues qui chercheront, par tous les moyens, à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez beau ne craindre personne, vous pourriez glisser sur l’une de ces peaux de banane, car cet aspect de Pluton n’est pas destiné à favoriser votre vigilance. Faites votre travail le plus consciencieusement possible, et entourez-vous de personnes de bon conseil. Journée délicate pour ceux qui exercent une profession juridique ou en relation avec le monde carcéral.

Citation

Rien ne gagne à un retardement, si ce n’est la colère (Syrus).

Famille/foyer

Votre vie de famille sera sous la coupe de Saturne. Résultat : vos enfants ne seront pas dans une forme exceptionnelle. Petits, ils auront besoin de votre soutien pour bien intégrer leurs activités scolaires ou autres. Plus âgés, ils passeront par une phase de doute et d’hésitation ; ne les laissez pas ruminer leurs inquiétudes, essayez au contraire de les aider à y voir clair en les incitant à s’exprimer, à se confier.

Vie sociale

La Lune en cet aspect vous incitera à être très ouvert sur votre entourage et à multiplier les contacts afin de connaître le maximum de gens venant de tous les milieux. Les autres planètes dans votre Ciel natal iront d’ailleurs tous dans le sens d’une plus grande disponibilité sur la plan social. Certains natifs arriveront à profiter de relations amicales ou politiques pour marquer des points sur le plan professionnel.

Nombre chance

506

Clin d’oeil

Ne vous contentez pas d’un simple survol de vos problèmes : examinez-les dans leurs détails.

SCORPION

Amour

Célibataire, la Lune pourrait bien vous offrir un coup de coeur, pas forcément durable, mais très sensuel ! Vos relations de couple risquent d’en passer par une phase difficile. Chacun aura tendance à vivre dans son monde, ce qui réduira la communication au strict minimum. Crise passagère ou usure déjà bien installée, vous êtes seul juge. Mais si vous voulez rester ensemble, une chose est sûre : il va falloir changer d’attitude !

Argent

La prudence vous sera recommandée dans la gestion de vos avoirs personnels. N’apportez de modifications dans vos placements qu’à coup sûr et ne vous fiez pas à l’avis du premier venu. L’investissement immobilier vous sera temporairement déconseillé.

Santé

Jupiter et Saturne en cette configuration devraient vous aider à garder l’équilibre, mais à condition que vous y mettiez du vôtre. Etant donné l’ensemble des combinaisons astrales de la journée, vous risquez en effet d’abandonner tout effort en ce qui concerne votre alimentation et votre hygiène de vie. Et si vous buvez trop et mangez n’importe quoi, même Jupiter ne pourra rien pour vous éviter des désagréments !

Travail

L’action de Neptune aura pour résultat d’aiguiser votre intuition. Celle-ci vous sera une aide précieuse dans votre travail. Les initiatives que vous prendrez aujourd’hui vous conduiront droit au succès car vous saurez prévoir et éviter les risques. Abstenez-vous toutefois de changements brusques et impulsifs.

Citation

Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir (Sie-Hoei).

Famille/foyer

D’une sensibilité à fleur de peau, la moindre remarque des êtres que vous aimez, vous chavira. Si votre conjoint se montre dur avec vous, vous en serez très affecté. Essayez de maîtriser davantage vos émotions.

Vie sociale

Ce sera le moment de vous battre pour sauvegarder vos intérêts légitimes, même s’il faut aller jusqu’au procès. Mais avant d’en arriver là, épuisez toutes les ressources de règlement à l’amiable disponibles.

Nombre chance

866

Clin d’oeil

Donnez-vous un délai précis pour terminer les travaux en cours, et respectez-le scrupuleusement.

SAGITTAIRE

Amour

Si vous êtes marié, le Ciel se dégagera pour vos amours. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront plus heureuses et plus sensuelles. Célibataire, cette journée marquera le commencement de quelque chose d’important et de nouveau dans votre vie amoureuse. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante – rencontre que vous pourrez nouer au cours d’un dîner chez des amis, ou dans le cadre d’une fête ou d’une réunion quelconque.

Argent

Rien de bien important à signaler dans le domaine financier, où devrait régner une relative stabilité. Les fourmis seront toutefois mieux favorisées que les cigales. Si vous avez dernièrement dépassé votre budget, vous aurez du mal à boucler le mois. Cette alerte ne sera pas nécessairement négative : elle aura au moins pour effet de vous rendre plus prudent. Ne sombrez pas pour autant dans la pingrerie !

Santé

Avec cette position de Mercure, tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. Votre appétit insatiable vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. Rappelez-vous ce proverbe latin : « Remets-toi à ces trois médecins : la gaieté, le repos, et une juste diète. »

Travail

De grands projets, mis sur pied pendant des semaines, risquent fort maintenant de capoter. Et cela parce que ceux qui vous avaient promis des appuis financiers ne tiendront pas parole. Modifiez votre tactique !

Citation

Grande victoire est celle qui se gagne sans répandre de sang (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Dans l’ensemble, votre vie familiale se déroulera dans un climat chaleureux, sympathique, épanouissant, sous l’égide de Jupiter. Accordez plus de temps à vos enfants, sinon ils se sentiraient à la longue délaissés et en profiteraient pour faire de pires bêtises.

Vie sociale

Vous n’admettrez aucune faiblesse, aucun relâchement de la part des êtres que vous aimez. Mais puisque personne n’est parfait et que peu de gens ont votre trempe, votre intransigeance ne fera que détériorer progressivement vos rapports avec certains de vos amis.

Nombre chance

732

Clin d’oeil

Sachez découvrir le plaisir qu’il y a à surmonter les obstacles.

CAPRICORNE

Amour

Vous risquez d’être sujet à des sautes d’humeur. La faute à Pluton, cet astre qui a tendance à se répercuter sur votre vie de couple. Mais la Lune vous donnera une chance de vous faire pardonner vos écarts : attentions, gestes tendres, petits cadeaux… Célibataire, si votre solitude vous pèse, réjouissez-vous, car elle devrait bientôt prendre fin. Vous irez davantage au-devant des autres, et les occasions de lier connaissance seront plus nombreuses. Mais avant de pousser plus loin une relation, vous prendrez votre temps.

Argent

Les influences planétaires qui touchent cette fois le secteur d’argent de votre thème sont dans l’ensemble favorables. Vous ne devriez donc pas avoir de soucis majeurs. Attention, simplement, à ne pas céder à des envies d’achats dépassant vos possibilités budgétaires. Réfléchissez avant de sortir chéquier ou carte bancaire.

Santé

Aujourd’hui, en raison des influx énervants de Neptune, vous devrez éviter tout effort physique intense. En revanche, la relaxation vous conviendra parfaitement et vous permettra de lutter à la fois contre le stress et la fatigue. Quel que soit votre décan, pensez au drainage lymphatique, un massage idéal pour combattre la cellulite, les oedèmes, les gonflements des jambes.

Travail

Concernant votre travail, on pourrait dire que vous aurez le vent en poupe. Vos collaborateurs feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour vous faciliter les choses. Gare à un sentiment d’euphorie !

Citation

Le bouillon au chaud et l’injure au frais (proverbe espagnol).

Famille/foyer

L’attitude des êtres que vous aimez vous paraîtra bien négative. Il vous sera difficile de trouver un terrain d’entente, une harmonie. Et alors vous aurez tendance à vous replier sur vous-même. Sachez que la situation objective n’est pas si sombre ; la tragédie n’existe que dans votre tête. Essayez d’avoir une attitude plus détachée, plus optimiste, et vous verrez qu’il n’y a vraiment pas de quoi s’affliger.

Vie sociale

La planète Mercure vous incitera à éviter certaines relations. En particulier avec ceux qui essaieront de vous attirer dans les sectes ou congrégations religieuses. L’ambiance joyeuse et fraternelle qui y règne est trompeuse. Leur technique raffinée de lavage de cerveau finira par aliéner votre personnalité et votre liberté.

Nombre chance

473

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à tromper vous-même sur votre situation réelle.

VERSEAU

Amour

Pluton mal aspecté vous mettra sur la défensive la plupart du temps cette fois. Vous observerez votre conjoint ou partenaire avec prudence et méfiance. Mais ne soyez pas aussi susceptible et jaloux : vous ne courrez aucun risque en ce moment. Célibataire, Jupiter va vous apporter le soutien de la chance, et votre vie amoureuse sera la première à en profiter. Ouvrez l’oeil, une rencontre très importante vous attend : le bonheur amoureux pourrait bien vous tomber dessus sans crier gare !

Argent

Logement, voiture, alimentation, loisirs… pas facile de faire face à tous les frais de la vie quotidienne ! Plutôt que de faire de gros sacrifices, pensez à réaliser, poste par poste, des économies astucieuses qui vous permettront de vivre bien en dépensant moins.

Santé

Débarrassez votre armoire à pharmacie des médicaments inutiles et périmés. Vous prendrez peut-être alors conscience que vous n’êtes pas étranger au déficit de la Sécurité sociale à cause des achats inconsidérés de médicaments.

Travail

Ne vous lancez surtout pas dans une entreprise dont les aboutissants ne tarderaient pas à dépasser vos compétences actuelles. Mais si vous pouvez compter sur un appui solide, cela changera tout.

Citation

Le plaisir est toujours passé ou futur, jamais présent (Giacomo Leopardi).

Famille/foyer

Conseil de Pluton : sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Tâchez d’être aimable et de ne pas céder à des coups de tête que vous regretteriez. Réfléchissez un peu plus, et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction.

Vie sociale

Durant cette journée, vos relations avec les personnes de nationalité étrangère ou de culture différente risquent d’être une source de problèmes et de conflits. Regardez bien où vous poserez les pieds. Mais tout rentrera dans l’ordre rapidement.

Nombre chance

721

Clin d’oeil

Optez pour la bonne entente, même au prix de quelques concessions.

POISSONS

Amour

L’important, cette fois, c’est de ne pas vous dérober à vos responsabilités conjugales. Votre conjoint vous le pardonnerait très difficilement. En revanche, si vous trouvez le courage de prendre certaines décisions difficiles mais indispensables, vous pourrez renforcer vos liens avec votre douce moitié. Célibataire, Jupiter va influencer le secteur de votre thème lié à la passion et aux rencontres. Voilà qui permet de vous annoncer une journée tout à fait importante en raison des rencontres intéressantes qu’elle entraînera.

Argent

Méfiez-vous aujourd’hui de certains intrigants, qui ne songeront qu’à vous entraîner dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer, ni éviter les complications juridiques. Ne comptez que sur vous-même ; soyez opiniâtre et méthodique, et tout ira bien.

Santé

Entre des journées de grande activité et d’autres plus calmes, vous aurez besoin de récupérer. A vous d’éduquer votre résistance physique et morale, car vous en aurez besoin. N’oubliez pas de pratiquer un sport.

Travail

Dans votre travail, la journée sera globalement facile et agréable à vivre. Vous aurez sans doute beaucoup à faire, mais votre vitalité et votre ambition en hausse vous permettront de faire face sans fatigue. Vous aurez peut-être même droit à une petite gratification : félicitations de la hiérarchie, ou, pour quelques-uns, une prime ou une augmentation de salaire.

Citation

L’égalité n’est pas sur terre, mais sous terre (proverbe allemand).

Famille/foyer

Des questions d’héritage pourront déclencher des heurts au sein de la famille, car certains, plus à tort qu’à raison, auront l’impression de se faire déposséder. Résolvez immédiatement ce problème ; ne perdez pas de temps : tout retard serait néfaste.

Vie sociale

Pas facile de dialoguer avec vous ! Vous aurez des idées bien arrêtées, et vous n’en démordrez pas. Vous aurez aussi tendance à adopter systématiquement la même attitude, même si la situation évolue radicalement.

Nombre chance

686

Clin d’oeil

Vérifiez par vous-même les moindres détails de vos projets si vous voulez les voir aboutir à brève échéance.

