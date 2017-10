Éphéméride du jour ….., 30 octobre 1735 // Naissance John Adams, premier vice-président puis le deuxième président des États-Unis d’Amérique de 1797 à 1801

30 octobre 1735 Naissance John Adams, premier vice-président puis le deuxième président des États-Unis d’Amérique de 1797 à 1801

Il est considéré comme l’un des Pères fondateurs des États-Unis.

John Adams joue un rôle important dans la Révolution américaine d’abord dans le Massachusetts, sa région d’origine, puis comme représentant du Congrès continental en Europe. Il obtient notamment des fonds de la part des marchés monétaires d’Amsterdam afin de financer les dépenses liées à la guerre d’indépendance américaine. Il est l’un des principaux artisans de la paix (traité de Paris de 1783) avec la Grande-Bretagne. Son prestige lui permet d’être élu vice-président aux côtés de George Washington à deux reprises, puis de devenir président de la jeune nation.

John Adams est à l’origine d’une importante lignée d’hommes politiques, d’historiens et de diplomates.

John Adams, Jr. était le fils de l’homme d’affaires et politicien John Adams, Sr. (1691-1761) et Susanna Boylston (1708-1797), John Adams, Jr. naît en 1735 Quincy dans la Province de la baie du Massachusetts. Son lieu de naissance fait aujourd’hui partie de l’Adams National Historical Park. Il étudie le droit à l’étude de James Putnam, l’un des avocats les plus réputés de Worcester. En 1758, il est admis au barreau. Depuis son plus jeune âge John Adams a pris l’habitude de tenir un journal dans lequel il consigne ses commentaires sur les évènements dans la colonie : ainsi, en 1761, il rapporte le discours de James Otis prononcé à la cour supérieure du Massachusetts sur la légalité des Writ of Assistance. Les arguments d’Otis provoquent l’engagement de John Adams pour la cause révolutionnaire américaine1.

En 1764, John Adams épouse Abigail Smith (1744–1818), la fille du Révérend William Smith, à Weymouth. Le couple eut plusieurs enfants : Abigail (1765-1813) ; le futur président américain John Quincy Adams (1767-1848) ; Susanna (1768–1770) ; Charles (1770-1800); Thomas Boylston (1772-1832); et une fille mort-née Elizabeth (1775).

Engagement politique

John Adams tient un rôle important dans les évènements qui précèdent la révolution américaine, comme avocat constitutionnaliste. Sa bonne connaissance du droit en fait un personnage clé de la révolte. Il est partisan du régime républicain et analyse des exemples historiques2. Il écrit plusieurs essais, mémoires juridiques et résolutions contre la taxation et la régulation britannique.

En août 1765, il contribue anonymement à plusieurs articles qui paraissent dans la Boston Gazette et développe l’idée que l’opposition au Stamp Act (1765) est directement liée au protestantisme puritain apporté en Nouvelle-Angleterre au xviie siècle. Il affirme que les nouvelles taxes doivent être levées avec le consentement du peuple ; il affirme également le droit d’être jugé par ses pairs. Il écrit les Braintree Instructions dans lesquelles il défend les droits et les libertés des colons. En décembre 1765, il prononce un discours devant le gouverneur et le conseil de la colonie dans lequel il déclare le Stamp Act invalide, faute de représentation des colons américains au Parlement britannique.

En 1768, il s’établit à Boston et, deux ans plus tard, le 5 mars 1770, il fait preuve de courage moral en défendant l’officier et les sept soldats britanniques accusés de la mort de cinq colons pendant le « Massacre de Boston ». Sa conduite courageuse et patriotique lui permet d’être élu député du Massachusetts à l’assemblée de la colonie4.

Il est membre du Congrès continental de 1774 à 1778. En 1775, il soutient l’union des colonies et approuve la nomination de George Washington en tant que chef d’état major de l’Armée continentale. Son influence au Congrès est importante et, presque dès le départ, il soutient la séparation entre les colonies et la Grande-Bretagne. En 1775 le Congrès crée la première d’une série de commissions aux affaires navales. Adams est l’ardent défenseur de la marine américaine dont il est souvent considéré comme le père.

La Commission des Cinq remet la Déclaration d’indépendance au Congrès (tableau de John Trumbull). John Adams est l’homme qui se tient au centre du tableau, la main sur la hanche.

En 1776, il publie un pamphlet intitulé Thoughts on Government qui inspira plusieurs constitutions des états. La même année, il approuve la fameuse résolution introduite par Richard Henry Lee sur le droit des colonies à être libres et indépendantes : il est nommé le 11 juin, ainsi que Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Livingston et Sherman, au Comité de rédaction de la Déclaration d’indépendance américaine. En réalité, c’est Thomas Jefferson qui rédige l’essentiel du texte, même si John Adams occupe une place importante dans les débats autour de son adoption.

En 1777, John Adams est nommé Ministre plénipotentiaire pour négocier un traité de paix et de commerce avec la Grande-Bretagne. Contrairement à ses instructions, il traite directement avec les représentants britanniques sans en référer au gouvernement français allié. Il cherche particulièrement à obtenir des droits de pêche sur les côtes anglo-américaines. Compte tenu du climat politique favorable, il obtient des conditions particulièrement intéressantes. Il est envoyé aux Pays-Bas où il obtient la reconnaissance des États-Unis en tant que gouvernement indépendant et il négocie le traité de paix et de commerce qui suit celui signé en 1778 avec la France.

En 1785, il est nommé ambassadeur auprès de la Grande-Bretagne. Présenté au roi George III qui dit comprendre sa méfiance envers le gouvernement français, il lui répond : « Je dois affirmer à votre majesté que ma seule loyauté est envers mon propre pays », une phrase qui a dû particulièrement irriter le souverain.

Il publie un livre sur la Constitution des États-Unis où il attaque les idées de ceux qui défendent les gouvernements centraux. Toutefois, il n’est pas particulièrement apprécié de ses concitoyens en raison de ses idées sur « les riches, les bien-nés et les capables » qui doivent recevoir une place à part dans les assemblées nationales. C’est probablement la raison pour laquelle il ne reçoit qu’une partie des voix des grands électeurs lors de la première élection présidentielle, en 1788, où il est élu à la vice-présidence (George Washington est élu président) et il prend ses fonctions le 21 avril 1789. Les deux hommes sont réélus dans les mêmes fonctions en 1792.

George Washington refuse de se présenter pour un troisième mandat et, le 3 novembre 1796, Adams est élu président face à Thomas Jefferson, qui devient son vice-président.

Présidence

1797

4 mars : investiture de John Adams en tant que deuxième président des États-Unis.

1798

25 juin : Vote de la loi autorisant le président à déporter les étrangers déclarés dangereux.

11 juillet : Adams signe la loi créant le United States Marine Corps, les troupes de débarquement de la Marine américaine.

14 juillet : Vote de la loi interdisant d’écrire, de publier ou de proférer des propos faux ou injurieux à l’égard du président américain ou du gouvernement.

1800

1er novembre : Adams et sa femme s’installent à Washington dans le palais présidentiel qui ne prendra le nom de « Maison-Blanche » que bien plus tard. Ils résidaient auparavant dans la President’s House, la demeure présidentielle à Philadelphie, jusqu’alors capitale des États-Unis.

Politique étrangère

En raison de l’aide apportée par la France pendant la guerre d’Indépendance des États-Unis, ces derniers devaient soutenir la France en cas de conflit avec la Grande-Bretagne (traité de Paris). Le 24 décembre 1796, Victor Hugues, gouverneur de la Guadeloupe pour le compte de la France, prend un arrêté contre les navires américains. Cet arrêté était motivé par le fait que certains Américains, moyennant dédommagement pécuniaire, permettaient aux Britanniques, en guerre avec la France, d’utiliser le pavillon américain pour aborder les îles françaises des Antilles. Cet arrêté autorise les corsaires guadeloupéens à attaquer les navires américains.

Les corsaires guadeloupéens, ex-esclaves récemment libérés par l’abolition du 16 pluviôse an II, venaient de libérer l’archipel guadeloupéen et Sainte-Lucie de la présence britannique. Mais c’est surtout la révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui représente alors la moitié de la production mondiale de coton et de café et un tiers de celle de sucre, qui change la donne.

L’arrivée à Cuba de réfugiés de Saint-Domingue après l’armistice du 30 mars 1798 en voit beaucoup devenir corsaires lors de la quasi-guerre, pour détourner la reprise de l’activité marchande permise par la convention commerciale tripartite de 1799 entre Toussaint Louverture, les États-Unis et l’Angleterre, ce qui va nourrir la piraterie des années 1800 dans la Caraïbe et donne un premier coup de fouet au trafic commercial à Cuba comme le montrent les valeurs produites par le port de Cuba entre 1797 et 1801, une partie venant des prises des corsaires français attaquant les navires américains commerçant avec Saint-Domingue:

Contre les agressions de ces corsaires, le 7 juillet 1798, le Congrès des États-Unis vote une loi qui délie les États-Unis de leurs obligations à l’égard de la France. De plus, John Adams est amené à créer une première marine de guerre américaine, et à rendre permanent le corps des marines, déjà apparu pendant la guerre d’indépendance.

Cet épisode, connu sous le nom de « quasi-guerre », a vu des batailles navales entre la France (Guadeloupe essentiellement) et les États-Unis (qui estimèrent leurs pertes en navires et cargaisons pour une valeur de 20 millions de francs de l’époque). Napoléon met fin à cet état de guerre par la convention de Mortefontaine, le 2 octobre 1800.

Le président américain John Adams était fortement incité par les faucons de Washington à déclarer officiellement la guerre à la France, ce qu’il a toujours refusé de faire avec un sang-froid exceptionnel. Inversement, il était critiqué par une mouvance appelée Parti français à Washington, qui l’accusait de faiblesse envers l’Angleterre et de manque de respect envers l’ancien allié français, portée par Thomas Jefferson, qui triomphe à l’élection présidentielle américaine de 1800.

Politique intérieure

Le mandat d’Adams est marqué par le passage de la loi sur les « étrangers et la sédition » qui va apporter le discrédit sur son parti. Cette loi est une conséquence de la politique étrangère des États-Unis qui, à cette époque, sont pris dans le tourbillon des complications européennes et Adams, au lieu de participer aux joutes, s’occupe d’affermir la paix avec la France contre l’avis d’Hamilton et de ses amis.

Politique partisane

Étant le deuxième président, Adams est amené, comme Washington, à créer des précédents. Il essaie d’avoir un gouvernement apolitique et n’aboutit qu’à donner le contrôle du Parti fédéraliste à Alexander Hamilton et celui du parti démocrate-républicain à Thomas Jefferson, qui est d’ailleurs son rival et vice-président, car à cette époque les règles électorales donnent les deux postes aux hommes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. De plus, des querelles internes éclatent : Adams et Hamilton ne s’entendent plus, des membres du cabinet du président allant jusqu’à chercher leurs ordres auprès du second.

En 1800, Adams est de nouveau le candidat du parti fédéraliste aux élections, mais l’absence de confiance au sein de son propre parti et le sentiment populaire opposé aux lois « étrangers et sédition » entraînent la victoire de son concurrent Thomas Jefferson.

Retraite

Après sa défaite à l’élection de 1800, Adams se retire dans son État natal, le Massachusetts, où il meurt le 4 juillet 1826. Le hasard veut qu’il décède exactement 50 ans après la signature de la Déclaration d’Indépendance. Thomas Jefferson, qui était le père de la déclaration, s’éteint le même jour, quelques heures avant son ami. Les derniers mots de Jefferson auraient été : « Sommes-nous déjà le 4 ? » ; ceux de John Adams : « Thomas Jefferson vit-il toujours ? ».

Distinctions

1813 : membre de l’American Antiquarian Society

Aujourd’hui, 30 Octobre 2017

303ème jour de l’année, 44ème semaine de l’année

62jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la Vie

S’il y a bien une journée mondiale qui se fait tout doucement une place dans le calendrier, c’est celle de la Vie. En 2012, nous en sommes à la cinquième édition. Elle remonte donc à 2008 et son origine est à rechercher en Côte d’Ivoire.

A cette occasion sont organisées différentes manifestations ayant toutes un rapport avec la défense et la promotion des valeurs de Vie :

conférences sur les droits de l’homme, la santé mentale, la nutrition, la sécurité routière.

organisation d’un don du sang géant.

consultations médicales et soins gratuits dans plus de 10 disciplines médicales.

défilé des vivants, sur le thème de la préservation de la vie, notre bien le plus précieux.

concerto de la Vie avec de nombreux artistes locaux de tous horizons.

C’est l’ONG locale « Les amis de la Vie » qui l’a mise en place et elle est désormais célébrée dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, la France, la Norvège, Haïti et Hawaï aux Etats-Unis.

Leçon africaine

Avec cette journée, le sens de l’histoire s’inverse et ce sont les pays africains qui nous montrent l’exemple. Formons le vœu que leur « culture de vie » nous permettra de chasser la « culture de mort » trop souvent mise en avant dans les pays dits « avancés »…

La minute d’acclamation

Une chaine planétaire a été lancée depuis quelques années, elle consiste à organiser partout dans le monde une minute mondiale d’acclamation.

De quoi s’agit-il ? Chaque 30 octobre, à 13 h 00 GMT précises, l’humanité tout entière est appelée à observer 1 minute d’acclamation en l’honneur de la Vie. Et ce vaste mouvement laisse libre cours à de nombreuses formes d’expression selon les cultures locales. Cette minute a fait son chemin et a déjà été observée jusqu’à Hawaï aux U.S.A. Elle permet à chacun de se rendre compte qu’être en vie est un privilège et que cela se fête.

UN FAIT A RETENIR

30 Octobre 1888 Le stylo à bille est breveté

HAITI

30 Octobre 1697 Deuxième signature du traité de Ryswick

La première ayant eu lieu un mois plus tôt (20 septembre 1697) entre la France et l’Espagne dans une ville hollandaise près de la Haye nommée Rijswijk, permit à la France de prendre officiellement possession de la partie occidentale de Saint Domingue. Un siècle plus tard, l’île devint une possession française après la signature du traîte de Bâle. Cette deuxième ronde de signature se fit entre la France en et l’empereur Léopold Ier.

30 Octobre 1991 Les Etats-Unis décrètent un embargo sur Haïti

« Après le coup d’état du 30 septembre 1991, le s Etats-Unis et la communauté internationale refusent de reconnaitre le gouvernement mis en place par les militaires et demandent le retour à l’ordre constitutionnel. Cet embargo aurait eu pour but de forcer la main aux militaires et à leurs alliés.

30 Octobre 2009 Michèle Duvivier Pierre-Louis est censurée par le Sénat de la République

Les sénateurs du parti Lespwa (« l’espoir », en français), majoritaires et censés proche du gouvernement Préval/Pierre-Louis, par un vote de 18 voix pour et une abstention ont décidé de renvoyer le gouvernement dirigé par le premier ministre, Michèle Duvivier Pierre-Louis, après seulement une année de gestion. Les sénateurs qui s’étaient ouvertement prononcés pour un changement de gouvernement avant même la séance d’interpellation tenue la veille, l’accusaient de n’avoir pas répondu aux attentes de la population. Le président René Préval désigna le même jour le ministre de la planification du gouvernement sortant, Jean-Max Bellerive, pour être le prochain chef du gouvernement

La Pensée du Jour

«La vie est la plus belle des fêtes.»

Julia Child

PRENOM DU JOUR

Sainte-Bienvenue mais aussi Maeva, Ange, Térence..

Dominicaine née en 1255, Bienvenue est morte à Cividale (Italie). Les Bienvenue manifestent de la bonne humeur. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Lundi 30 Octobre 2017 Premier Quartier

Samedi 04 Novembre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Orchestre Tropicana d’Haiti «notre faute»

Pour découvrir cette musique de Orchestre Tropicana d’Haiti «notre faute»

cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=G9Crl84tEwI

La boule de feu internationale est en deuil. En effet, le chanteur Paul Edouard Jean dit Pipo a fait le grand voyage.

Pipo fait partie de ce patrimoine depuis 1972.

Le public a fait connaissance avec lui sur les morceaux : « Notre faute » « Mwen pwal marye ak Foufoune ».

Nous présentons nos sympathies à sa famille, à l’orchestre Tropicana d’Haïti et à tous les fans qui l’avaient apprécié pour son parcours exemplaire.

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au mardi 31 octobre 2017

Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

Expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

L’actualité du monde, dans le passé

30 octobre 1451 Naissance de Christophe Colomb

Navigateur né à Gènes

Il se fixa au Portugal en 1476

Il partit de Palos à bord de 3 navires le 3 août 1492

Il découvrit l’Amérique le 12 octobre 1492

Puis il revint en Espagne en mars 1493

2e voyage en Amérique de septembre 1493 à juin 1494

3e voyage en Amérique en 1498

4e voyage en Amérique de 1502 à 1504

Au retour de son 4e voyage, il perdit la confiance du roi Ferdinand

Il est mort le 20 mai 1506 dans la pauvreté.

30 octobre 1692 Fondation de l’Hôpital général de Québec

Mgr de Saint-Vallier reçoit de Louis XIV des lettres patentes pour l’établissement d’un hôpital général à Québec. Acquisition par Mgr de Saint-Vallier de la seigneurie, de l’église et du monastère récollet de Notre-Dame-des-Anges afin d’y installer l’hôpital.

Construit dans les bâtiments qu’avaient possédés les Récollets sur les bords de la rivière Saint-Charles, l’hôpital renferme aujourd’hui une riche collection d’œuvres d’art.

30 octobre 1738 Les Soeurs grises fondent un couvent à Montréal

Et le 31 décembre 1737, Marguerite d’Youville, Louise Thaumur La Source, Catherine Cusson et Catherine Demers se consacrent au Père dans le secret pour se dévouer ensemble auprès des défavorisés de leur milieu. Extérieurement rien n’est changé, mais la grâce fait son oeuvre. Les quatre associées ne se doutent pas que ce moment décisif sera un jour considéré comme la date de fondation de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Montréal, « Soeurs Grises ». Ce n’est que le 30 octobre 1738 que Marguerite d’Youville et ses associées optent pour la vie commune. Leur premier geste est de s’agenouiller devant une statue de Notre-Dame de la Providence et de se consacrer à Marie.

30 octobre 1817 Création d’un gouvernement indépendantiste au Venezuela par Simon Bolívar

Simon Bolívar fut un général et homme politique sud-américain, patriote, chef des guerres d’indépendance des colonies espagnoles d’Amérique du Sud dès 1813. Sa brillante campagne militaire lui valut le surnom de « El Libertador » (le Libérateur), mais les Espagnols le contraignirent à l’exil.

De retour, le 30 octobre 1817, il met sur pied un gouvernement indépendant au Venezuela.

30 octobre 1820 Naissance de Sir John William Dawson

Sir John William Dawson (1820-1899) était un géologue et éducateur de renommée internationale. Toutes les études de fossiles de plante reposent sur ses découvertes. M. Dawson a été le premier président de la Société royale du Canada ainsi que la seule personne à avoir œuvré à la fois comme président de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) et président de la British Association for the Advancement of Science (BAAS).

30 octobre 1823 Décès d’Edmond Cartwright

Edmond Cartwright, né le 24 avril 1743 en Angleterre, était ingénieur et inventa en 1785 le métier à tisser mécanique.

Il est l’inventeur d’une machine à tisser et d’une machine à carder la laine, pour lesquelles le Parlement lui accorda une gratification de 10 000 livres sterlings. Il cultiva aussi les lettres avec succès et publia des poésies.

30 octobre 1839 Naissance du peintre Alfred Sisley

Alfred Sisley entre en 1862 à l’atelier de Gleyre où il fit la connaissance de Renoir, Monet et Bazille. Les quatre amis quittèrent l’atelier dès mars 1863 pour travailler en plein air et planter leur chevalet dans la forêt de Fontainebleau.

Sisley choisit inlassablement pour sujet de ses toiles le ciel et l’eau animés par les reflets changeants de la lumière dans ses paysages des environs de Paris, la région de Louveciennes et de Marly-le-Roi.

30 octobre 1853 Naissance de Louise Abbéma

Louise Abbéma est une peintre française de la Belle Époque

Elle eut un grand succès grâce à un portrait de Sarah Bernhardt, réalisé alors qu’elle avait 22 ans.

Elle exposa régulièrement au Salon des artistes français jusqu’en 1926.

30 octobre 1869 Premier numéro du «Canadian Illustrated News»

Georges-Édouard Desbarats publie le premier numéro du «Canadian Illustrated News» à Montréal.

Il est le premier à utiliser la technique des similigravures.

« En présentant à notre population l’image de l’immense dominion qu’elle possède, ses ressources et ses progrès, ses monuments et ses industries, ses grands hommes et ses événements marquants, un tel magazine lui apprendrait à le connaître et à mieux l’aimer et, par son entremise, la population deviendrait encore plus fière de son appartenance au Canada. »

1891 Naissance d’Ada Mackenzie

La golfeuse Ada Mackenzie, qui incite les femmes à se mettre sérieusement au golf en fondant le premier club de golf réservé aux femmes, est née à Toronto.

« En 1919, à l’âge de 27 ans, Ada Mackenzie remporte le premier de ses quatre championnats amateurs canadiens « ouverts » (c’est-à-dire des championnats où il n’est pas nécessaire d’avoir la citoyenneté canadienne pour participer) et de ses six championnats amateurs canadiens « fermés » (où il est nécessaire d’avoir la citoyenneté canadienne pour participer). La dernière de ses victoires remonte à 1931. Elle a aussi remporté le titre de la Canadian Women’s Senior Association huit fois, le titre ontarien neuf fois, le titre senior de l’Ontario deux fois et le tournoi de Toronto dix fois. Elle s’est classée deuxième à dix reprises aux tournois amateurs canadiens. »

30 octobre 1893 Décès de Sir John Abbott, 72 ans

Sir John Abbott fut le troisième Premier Ministre né au Canada (de 1891 à 1892)

Il fut le premier Premier ministre né en sol canadien.

Premier Sénateur qui devient Premier ministre

(Il fut Sénateur avant d’être Premier ministre. Bizarre)

Il fut aussi maire de Montréal en 1887 et 1888.

30 octobre 1908 Henri Farman effectue le premier voyage aérien au monde

Henri Farman signe le 30 octobre 1908 à bord d’un aéroplane Voisin le premier voyage aérien — dit aussi le « premier vol de ville à ville » — de l’histoire mondiale de l’aviation, réalisé entre le petit village marnais de Bouy – décollant des hangars qu’il avait au Camp de Châlons – et Reims sur une distance de 27 kilomètres.

30 octobre 1910 Décès d’Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge

Henri Dunant est né le 8 mai 1828. Lors de la bataille de Solferino, blessés et mourants sont abandonnés sur le champ de bataille, sans eau, entassés dans la boue, à peine soignés par des services sanitaires complètement dérisoires. Devant ce chaos, Henri Dunant oublie ses soucis algériens. Avec le soutien des paysans, il improvise des secours pour ces pauvres moribonds, sans faire de distinction de nationalité. Ces quelques jours passés à Castiglione au service des autres ont suffi à bouleverser la vie de Henri Dunant.

Il écrit un ouvrage qui livre trois propositions, soit celle de constituer en temps de paix des sociétés de secours dont le but serait de porter assistance aux blessés en temps de guerre, de recruter et de former des infirmiers et infirmières volontaires qui seraient reconnus par les armées et, enfin, de formuler « un principe international, conventionnel et sacré » dans un texte officiel signé et respecté par les gouvernements d’Europe. Son projet prendra forme sous le nom du Comité International de la Croix-Rouge. En témoignage de son travail, il reçu le premier Prix Nobel de la Paix en 1901.

30 octobre 1915 Décès de Charles Tupper

Sir Charles Tupper fut le sixième premier ministre du Canada, celui qui fut le moins longtemps en poste.

Il fut premier ministre du Canada pendant seulement 69 jours en 1896 et, en date de 2005, le mandat le plus court à jamais pour un premier ministre canadien. Il fut également le plus âgé, à 74, à assumer le poste.

Tupper mena les conservateurs aux élections de 1896 ; toutefois, la question des droits d’éducation des francophones manitobains détournèrent les électeurs, surtout au Québec, vers les libéraux de Wilfrid Laurier. Malgré qu’ils eurent récolté 46.5% des votes, en comparaison au 45% des libéraux, les conservateurs de Tupper furent défaits. Tupper se retira de la scène fédérale en 1901, après trente ans de carrière politique.

30 octobre 1922 Benito Mussolini prend le pouvoir

Dans le contexte de forte instabilité politique et sociale qui suit la Grande Guerre, Benito Mussolini vise la prise du pouvoir, en forçant la main aux institutions avec l’aide des actions de squadristi et l’intimidation qui culminent le 28 octobre 1922 avec la Marche sur Rome. Mussolini obtient la charge de constituer le gouvernement le 30 octobre 1922 et en prend charge dès le lendemain. Il y restera jusqu’au 25 juillet 1943.

30 octobre 1926 Fritz Lang termine le tournage de Metropolis

Metropolis est un film de science-fiction produit pendant la courte période de la République de Weimar.

Réalisé en 1926 par le réalisateur autrichien Fritz Lang, le film est muet et en noir et blanc.

Metropolis est une mégalopole divisée en deux : la ville haute, où vivent les familles dirigeantes, dans l’oisiveté, le luxe et le divertissement, et la ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville.

Maria (Brigitte Helm), une femme de la ville basse, essaie de promouvoir l’entente entre les classes, et emmène clandestinement des enfants d’ouvriers visiter la ville haute ; le groupe se fait repousser par les forces de l’ordre, mais Freder Fredersen (Gustav Fröhlich), le fils du dirigeant de Metropolis, tombe amoureux d’elle. En descendant dans la ville basse pour la retrouver, il voit un ouvrier épuisé défaillir à son poste de travail, le rythme imposé par les machines étant trop important, une explosion se produit ; le monstre machine dévore les ouvriers.

Metropolis est un des premiers films de science-fiction, dont l’histoire et les images ont influencé toute la production ultérieure.

30 octobre 1930 Naissance de Timothy Findley

Naissance, à Toronto, de l’écrivain Timothy Findley dont le roman The Wars (Guerres) a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général et lui a valu d’être connu dans le monde entier.

Timothy Findley, né le 30 octobre 1930 à Toronto, et mort le 20 juin 2002 en France, à Brignoles, dans le Var, en Provence, est un homme de théâtre, un scénariste et un écrivain canadien de langue anglaise.

D’abord acteur dans son pays natal, il a participé régulièrement au festival shakespearien de Stratford, en Ontario, dont il était membre fondateur depuis 1953, avant de fréquenter les scènes américaines et européennes. Il s’est ensuite surtout consacré avec succès à l’écriture de romans et de pièces de théâtre. Son œuvre a d’abord été saluée au Canada où il a reçu deux fois le Prix du Gouverneur général, en 1977 pour son roman The Wars (trad. Guerres) et, en 2000, pour sa pièce Elizabeth Rex (trad. Élizabeth, roi d’Angleterre) , avant d’être reconnue internationalement, en particulier aux États-Unis et en France où il a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1996, avec des romans comme The Last of the Crazy People (1967 – trad. Le Dernier des fous) ou Famous Last Words (1981 – trad. Le Grand Elysium Hôtel). Il termine sa vie en France, à Cotignac, où il est inhumé.

30 octobre 1932 Naissance de Louis Malle

Louis Malle est un cinéaste français. Il réalise son premier long métrage à 25 ans, Ascenseur pour l’échafaud (1957) histoire d’assassinat avec Jeanne Moreau.

Au cours de sa carrière, le réalisateur a alterné des films de fiction pure et des documentaires.

Le documentaire le plus connu pour lequel il a collaboré est sans conteste Le Monde du silence (1955) qui reste le premier vrai documentaire sur la faune sous-marine. Co-réalisé avec Jacques-Yves Cousteau, c’est sa première réelle expérience professionnelle pour laquelle il deviendra scaphandrier.

Quinze ans plus tard il ira filmer la pauvreté des paysans de l’Inde pour Calcutta, l’Inde fantôme (1969).

Cette expérience lui aurait fait hésiter à revenir à la fiction.

Il filmera la population pauvre américaine dans God’s Country (1985) puis La Poursuite du bonheur (And the Pursuit of Happiness, 1986), dans lequel il filmera les individus qu’il avait suivis une décennie plus tôt.

Il obtient les Césars du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur scénario original en 1988 (Au revoir les enfants)

Il est décédé le 23 novembre 1995 à Beverly Hills

30 octobre 1937 Naissance de Claude Lelouch

Claude Lelouch, né à Paris, est réalisateur, producteur et scénariste. Sa filmographie compte plus de cinquante films dont Un homme et une femme, Le Voyou, L’aventure c’est l’aventure, Les Uns et les Autres, Partir, revenir, Itinéraire d’un enfant gâté, Tout ça… pour ça !, Les Misérables,Roman de gare ou, plus récemment, Ces amours-là.

30 octobre 1938 Orson Welles terrorise l’Amérique

Dans le cadre de la série radiodiffusée, Orson Welles dirige et joue le rôle principal dans une adaptation de la pièce de H.G. Wells, La guerre des mondes. Alors que l’émission se veut un canular à l’occasion de l’Halloween, le texte décrivant la supposée invasion par des Martiens de la localité de Grovers Mills, dans le New Jersey, est joué avec un tel réalisme que des milliers d’auditeurs prennent panique et fuient leur domicile croyant à une réelle invasion martienne. Orson Welles s’excusera devant toute l’Amérique quelques jours plus tard, toujours à la radio. La guerre des mondes, dans la version d’Orson Welles, demeure un des épisodes les plus célèbres de l’histoire de la radio, et a été le sujet d’un film.

30 octobre 1940 Philippe Pétain annonce que la France va collaborer avec l’Allemagne

La collaboration en France (1940-1944) est l’action et le travail commun, menés de façon choisie, avec l’occupant nazi du territoire français, entre 1940 et 1944.

Elle consiste d’une part en une collaboration d’État, annoncée de prime abord sans exclusive avec tous les États voisins, dans sa partie spécifique avec l’État Allemand. Celle-ci est proclamée lors du discours radiodiffusé du 30 octobre 1940. Le maréchal Pétain y fait part de sa rencontre avec Hitler, de sa décision d’avoir accepté le principe d’une collaboration avec le Troisième Reich, selon des modalités à préciser, et de la responsabilité qu’il en prend devant l’histoire. Il invite les Français à le suivre dans cette voie.

30 octobre 1941 Début de la bataille de Sébastopol

Devant Sébastopol, les Allemands se sont infiltrés dans les lignes russes et ils ont contraint les défenseurs à sortir de leur abri.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes et roumaines avancèrent dans les environs de la ville par le nord et lancèrent leur attaque le 30 octobre 1941. L’attaque ayant échoué, les forces de l’Axe débutèrent le siège de la ville et lancèrent d’importants bombardements. Une seconde offensive terrestre échoua en décembre 1941. Sébastopol résista très fortement à plus de 250 jours de siège de 1941 à juin 1942. La ville fut libérée après un combat sanglant en mai 1944.

Avant l’attaque finale, déclenchée par Manstein, le 3 juin 1942, Sébastopol avait subi un siège d’environ sept mois; deux cents jours d’attente et de vigilance, au cours desquels la garnison resta sur le qui-vive.

30 octobre 1944 Anne et Margot Frank, changées de camp

Anne et Margot passèrent un mois au camp d’Auschwitz-Birkenau puis elles sont séparées de leur mère, Edith, et conduites au camp de concentration de Bergen-Belsen. Margot meurt la première, du typhus. Anne Frank y meurt à son tour, du typhus également, quelques semaines avant la libération du camp, en février ou mars 1945. Elle avait 16 ans.

30 octobre 1947 Naissance du GATT

30 octobre Vingt trois pays signent à Genève le General Agreement on Tariffs and Trade (l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Cet accord vise à relancer le commerce international en abaissant les barrières douanières et à éviter ainsi de retomber dans le protectionnisme en vigueur avant la guerre. Reposant sur le principe du libre-échange, le GATT assure l’harmonisation tarifaire et quantitative douanière entre ses membres, bannissant toute discrimination commerciale et favorisant la transparence. Provisoire dans un premier temps, le GATT n’a pas le statut d’organisation internationale. Il sera remplacé, en 1995, par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

30 octobre 1961 Explosion de la Tsar Bomba

La Tsar Bomba, plus puissante bombe jamais mise au point, explose 3,5 km au dessus de l’archipel arctique russe de la Nouvelle-Zemble. D’une puissance de 57 mégatonnes, la bombe pesait 27 tonnes pour une longueur de huit mètres et un diamètre de deux mètres.

30 octobre 1962 Naissance de Rex Harrington

Le danseur de ballet Rex Harrington, reconnu comme l’un des grands danseurs de ballet de sa génération,

« Rex Harrington est né à Peterborough, en Ontario. Il a amorcé sa formation de danseur à quatorze ans à l’École nationale de ballet et s’est joint au Ballet national du Canada en 1983. Les chorégraphes n’ont pas tardé à le remarquer : dès sa première année au Ballet national, par exemple, Constantin Patsalas lui a confié le rôle principal dans Oiseaux exotiques, avec Karen Kain. Les deux danseurs allaient faire équipe jusqu’à ce que M me Kain quitte la scène en 1997. »

En plus d’accompagner Karen Kain, il a dansé avec certaines des plus grandes ballerines de sa génération, notamment Martine Lamy, Ekaterina Maximova, Carla Fracci, Alessandra Ferri et Evelyn Hart.

30 octobre 1964 Élection de Louis Laberge à la présidence de la Fédération des travailleurs du Québec

À la suite du décès de Roger Provost , Louis Laberge , du Syndicat des Machinistes, est élu président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ).

Laberge, un syndicaliste de 40 ans, l’emporte par une voix sur Fernand Daoust . Fait amusant, Daoust accédera au poste de secrétaire général de la centrale en 1969. Il formera avec Laberge un tandem qui mènera les destinées de la centrale jusqu’au début des années 90. Après sa victoire de 1965, Laberge sera réélu par acclamation à la présidence de la FTQ durant 27 ans. Au moment de sa première élection, cette centrale compte environ 140 000 membres. Il a pris sa retraite de la présidence le 11 avril 1991.

30 octobre 1968 Record pour Hervé Filion

Le jockey Hervé Filion brise le record de 312 montures victorieuses que détenait Bob Farrington (établi en 1964) en portant son total de gains à 314.

30 octobre 1974 Muhammad Ali redevient champion du monde

Le boxeur Muhammad Ali, né Cassius Clay, reprend son titre des poids lourds en passant le knock-out à George Foreman au 8e round d’un combat publicisé sous le nom de Rumble in the Jungle à Kinshasa (alors le Zaïre).

C’est fini : Foreman est battu et Ali vient de réussir l’un des plus grands exploits de l’histoire de la boxe. Dix ans après son premier titre contre Liston, il redevient à 32 ans champion du monde. Hélas, même s’il défendra ce deuxième titre 10 fois avec succès, il va alors entamer sa longue série de combats en trop, provoquant sa maladie de Parkinson.

30 octobre 1980 Coluche à l’élection présidentielle française

Coluche, humoriste français, annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle française de l’année suivante.

Il se retirera de la course à l’Elysée le 16 mars suivant.

30 octobre 1982 Obtention de la médaille d’or au festival de la chanson de Tokyo par Céline Dion

Une jeune chanteuse québécoise âgée de 14 ans, Céline Dion, remporte ex acqueo le prix de la meilleure interprète à la médaille d’or au festival de la chanson Yamaha de Tokyo. La chanson qu’elle interprète devant 115 millions de téléspectateurs, «Tellement j’ai d’amour pour toi», reçoit également la médaille d’or du festival.

En 1983, l’album «Tellement j’ai d’amour pour toi» rapportera à Céline Dion quatre trophées Félix au Gala de l’Association de l’industrie du disque et du spectacle québécois (ADISQ). En quelques années, Dion se gagnera une légion d’admirateurs au Québec.

30 octobre 1988 Ayrton Senna est sacré champion du monde de formule 1

En 1988, la carrière de Senna prit une nouvelle dimension avec son arrivée (conjointement à celle du motoriste Honda) chez McLaren. Pour Senna, l’arrivée chez McLaren marqua aussi le début de sa grande rivalité avec Alain Prost, son nouvel équipier, et alors considéré comme le meilleur pilote du monde. 1988 fut la saison de la consécration pour Senna puisqu’il remporta son premier titre mondial. Titre décroché au GP du Japon à l’occasion de l’avant-dernière épreuve du championnat à la suite d’une folle remontée rendue nécessaire par un départ complètement manqué.

30 octobre 1988 Les Nordiques de Québec vendus

Les Nordiques de Québec ont été vendus ce matin à un groupe d’hommes d’affaires de Toronto. Mais Me Marcel Aubut, le président de l’équipe, détient une lettre d’entente qui lui donne 30 jours pour égaler l’offre déjà acceptée par Carling-O’Keefe.

« Je ne sais pas qui a fait cette offre, je ne connais pas leurs intentions, mais je sais que nous ne pouvons pas courir le risque de voir l’équipe déménager dans des marchés plus lucratifs pour un acheteur », a déclaré Me Aubut lors d’une conférence de presse très émotive.

Les rumeurs d’une vente des Nordiques couraient depuis plusieurs mois et s’étaient précisées la semaine dernière.

Tellement que Me Aubut, président de l’équipe, s’était rendu voir Mario Bertrand, chef de cabinet du premier ministre Robert Bourassa, pour le mettre au courant de ce qui pouvait se tramer entre les Australiens, propriétaires d’O’Keefe, et le groupe d’hommes d’affaires qu’on croit être de Toronto.

30 octobre 1989 Motion visant à faire résilier l’appui de Terre-Neuve à l’accord du lac Meech

Le premier ministre de Terre-Neuve, Clyde Wells, annonce son intention de soumettre à la législature de sa province une motion visant à faire résilier son approbation à l’accord du lac Meech.

Lors de la première journée d’une conférence des premiers ministres, le 9 novembre, le premier ministre du Québec,Robert Bourassa , se retire de la salle au moment où Clyde Wells explique les raisons de son opposition à l’accord du lac Meech. Par ce geste, il veut montrer que le gouvernement du Québec refuse tout dialogue avec Terre-Neuve. Le 4 avril 1990, Wells présentera néanmoins à la législature de sa province une motion visant à retirer l’appui manifesté préalablement à l’accord du lac Meech. Cette décision soulèvera l’ire de nombreux politiciens, dont le ministre fédéral de l’Environnement, Lucien Bouchard. Précisons que c’est Brian Peckford qui était premier ministre de Terre-Neuve au moment où le projet constitutionnel du lac Meech a fait l’objet d’une entente, en 1987.

30 octobre 1990 Fernand Marcotte tente un retour

Fernand Marcotte jr fait un retour à la boxe à l’âge de 42 ans au Centre Paul-Sauvé de Montréal. Il s’incline par arrêt de l’arbitre au 5e round, face à Denis Sigouin, après avoir subi une profonde coupure au-dessus de l’oeil gauche, résultat d’un coup de tête. Il avait disputé son dernier combat le 14 juin 1981 s’inclinant devant Ralph Hollett.

30 octobre 1991 Écrasement d’un C-130 canadien

Un C-130 canadien s’écrase sur l’île d’Ellesmere, dans l’Arctique; huit des 13 aviateurs auront survécu jusqu’à l’arrivée des secours, 33 heures plus tard.

30 octobre 1991 Tempête de l’Halloween 1991 ou la tempête parfaite

Une dépression continentale, venant de l’Indiana, s’est dirigée vers la côte Est de l’Amérique du Nord. En y arrivant, elle a donné naissance à une dépression extratropicale au large de la Nouvelle-Écosse le 28 octobre 1991.

À 03h55 TU, une bouée météorologique située à 425 km au sud de Halifax a enregistré la vague la plus haute jamais mesurée sur la plate-forme continentale Scotian : 30,5 mètres. Il s’agit de la hauteur maximale mesurable par une telle bouée et il est probable qu’il y a eu des vagues plus hautes que cela. Après avoir atteint son intensité maximale de système extratropical, la dépression a viré vers le sud et sa pression centrale est montée jusqu’à 998 hPa le 1er novembre.

De nos jours, les météorologistes l’appellent tout simplement » la tempête « , » la tempête sans nom » ou » la tempête de l’Halloween « . Autrement, la tempête aurait été nommée ouragan Henri.

Le nom de Tempête parfaite (The Perfect Storm) a été donné par le journaliste Sebastian Junger après un entretien avec le météorologiste en chef du bureau du National Weather Service de Boston, Robert Case. Ce dernier lui a décrit la convergence parfaite entre la dépression arrivant du continent et la présence des restes de Grace :

« …une forte perturbation associée à un front froid s’est déplacée le long de la frontière canado-américaine le 27 octobre et a traversé la Nouvelle-Angleterre sans incident. Au même moment, un large anticylone se construisait sur le sud-est du Canada. Quand ce système dépressionnaire est passé le long du front dans les Maritimes canadiennes au sud-est de la Nouvelle-Écosse, il s’intensifia avec l’injection d’air froid et sec du nord. …Cette confluence à elle seule pouvait créer une forte dépression, mais la présence des restes de l’ouragan Grace apporta une immense quantité d’énergie tropicale, c’était comme jeter de l’essence dans un feu, et créa la tempête parfaite. »

30 octobre 1997 Lancement de l’album « Lets Talk About Love »

Lancement du 4e album en anglais de Céline Dion, « Lets Talk About Love » en présence de journalistes venus d’un peu partout dans le monde.

30 octobre 1998 Achat de la chaîne Provigo par Loblaw

La Caisse de dépôt et de placement du Québec accepte la transaction qui permet au géant ontarien Loblaw d’acheter la chaîne de supermarchés québécoise Provigo pour une somme de 1,6 milliard de dollars.

30 octobre 2001 La chaîne de magasins de disques Sam The Record Man déclare faillite après 64 ans d’existence

Sam the Record Man est une chaîne canadienne de magasins de vente de disques. Fondée en 1937, elle a fait faillite en 2001. Elle a été la plus grande chaîne du Canada.

30 octobre 2002 Fermeture des ateliers de haute couture d’Yves Saint-Laurent, en France, après 40 ans d’existence

Lorsqu’Yves Saint Laurent décide de se retirer en 2002, la maison de haute couture ferme ses portes. Aucun autre couturier ne le remplacera. La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, créée la même année, ouvre ses portes en 2004 dans l’ancien hôtel particulier de l’avenue Marceau qu’occupait la maison de haute couture. Elle a pour objectif de faire rayonner l’œuvre d’Yves Saint Laurent, en France et à l’étranger. En 2008, le groupe Gucci cède la partie parfums et cosmétiques à L’Oréal et ne conserve que la partie prêt-à-porter.

30 octobre 2005 Les Félix partagés

Le chanteur Pierre Lapointe et le groupe « Les Trois Accords » occupent l’avant-scène du 27e gala de l’ADISQ, grâce à leurs premiers albums respectifs; Isabelle Boulay reçoit le Félix de l’artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec et son spectacle lui a valu un prix d’interprétation.

Par ailleurs, Dany Bédar et Marie-Elaine Thibert remportent le Félix de l’interprète masculin et de l’interprète féminine de l’année et finalement Marie-Chantal Toupin gagne le prix de l’album rock avec « Non négociable ».

30 octobre 2005 Un vote de confiance pour Gilles Duceppe

Après le départ de Lucien Bouchard du Bloc Québécois le parti se cherchait un chef. Si les membres ont longuement hésité à donner toute leur confiance à Gilles Duceppe, c’est maintenant chose faite avec un pourcentage de 96,8%. Il s’agit d’un résultat inégalé depuis au moins une décennie dans tous les congrès canadiens.

30 octobre 2007 Décès de John Woodruff

John Youie Woodruff, né le 5 juillet 1915 à Connellsville (Pennsylvanie) était un athlète américain, champion olympique en 1936.

Woodruff, alors étudiant à l’université de Pittsburgh devenait champion olympique sur 800 m devant l’Italien Mario Lanzi et le Canadien Phil Edwards. Woodruff devenait l’un des cinq athlètes noirs (avec Jesse Owens, Ralph Metcalfe, Cornelius Johnson et Archie Williams) à avoir gagné une médaille d’or sous les yeux d’Adolf Hitler.

En 1941, il s’enrôla dans l’armée et termina la Seconde Guerre mondiale avec le grade de capitaine. Il reprit du service pendant la Guerre de Corée avant de quitter l’armée en 1957 avec le grade de lieutenant-colonel.

30 octobre 2007 Décès de Robert Goulet, 73 ans

Robert Goulet est un chanteur et acteur américain de descendance canadienne-française né le 26 novembre 1933. Atteint d’une forme rare de fibrose des poumons, il était en attente d’une greffe pulmonaire. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Sir Lancelot dans la production musicale Camelot, aux côtés de Richard Burton et Julie Andrews. En 1962, il a reçu le Grammy du meilleur nouvel artiste. Il a enregistré quelque 25 albums et a inscrit trois chansons au Hit Parade, notamment My Love Forgive Me, un succès de 16e place

30 octobre 2008 Assermentation du premier ministre canadien Stephen Harper

Stephen Harper et son cabinet de ministres à été assermenté

Des 37 ministres assermentés, Lawrence Cannon, Jean-Pierre Blackburn, Josée Verner, Christian Paradis et un nouveau venu, Denis Lebel, sont les seuls représentants du Québec au cabinet.

30 octobre Lise Thibault comparaît pour des dépenses injustifiées

L’ex-lieutenant-gouverneur du Québec Lise Thibault a témoigné devant la commission de l’administration de l’Assemblée nationale. Visiblement nerveuse, l’ancienne représentante de la reine s’est présentée comme une victime, affirmant n’avoir fait que suivre les règles et la tradition. On reproche à Lise Thibault d’avoir facturé des dépenses non justifiées de 700 000 dollars aux gouvernements fédéral et provincial.

Pour justifier certains frais, Mme Thibault a invoqué la dignité humaine, ainsi que les traditions et le prestige reliés à la fonction du lieutenant-gouverneur.

Lise Thibault estime avoir fait de son mieux comme administratrice des fonds publics et affirme avoir été l’objet de peu de reproches à cet égard pendant ses deux mandats.

30 octobre 2008 Le comédien Tony Conte est accusé de trafic de cocaïne

Tony Conte, qui a notamment joué dans les séries Omerta et Virginie, a été accusé de trafic de stupéfiants au Palais de justice de Montréal. Le comédien et quatre présumés complices ont été appréhendés dans un hôtel de Montréal (Hôtel des Gouverneurs, Place Dupuis), où ils ont été piégés par des agents doubles. Les cinq hommes, qui voulaient apparemment acheter cinq kilos de cocaïne, font face à plusieurs chefs d’accusation. Ils avaient en leur possession un sac rempli de milliers de dollars canadiens.

Tony Conte est un visage connu dans le milieu artistique québécois. Il a notamment joué dans les séries Omerta et Virginie. Il a également tenu un rôle dans le film Nitro.

Tony Conté est condamné le 20 janvier 2012, à la suite d’un procès commencé en novembre 2011. Sa sentence est de 39 mois et 20 jours. Ses deux présumés complices dans l’affaire ont pour leur part choisi de plaider coupable et ont été condamnés à trois ans de prison.

30 octobre 2009 Décès de Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss, né Gustave Claude Lévi le 28 novembre 1908 à Bruxelles et mort le 30 octobre 2009 (à 100 ans) en son domicile, 2 rue des Marronniers, dans le 16e arrondissement de Paris est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié duxxe siècle, devenant notamment l’une des figures fondatrices du structuralisme. Ayant cependant pris ses distances dès les années 1960 avec les évolutions de ce mouvement intellectuel, il a fondé à partir de la notion de structure une méthode originale d’inspiration naturaliste, l’anthropologie structurale.

30 octobre 2009 Décès du sapeur Steven Marshall

Le sapeur Steven Marshall, 24 ans, a perdu la vie en Afghanistan, vendredi. Il a été tué par une bombe artisanale à environ 10 km au sud-ouest de Kandahar. Publié par :

Steven Marshall effectuait une patrouille à pied dans le district de Panjwayi lorsque l’explosion s’est produite. Aucun autre militaire canadien n’a été blessé au cours de cet incident.

Le Sapeur Marshall, natif de Calgary, appartenait au 1er Régiment de Génie de combat basé à Edmonton, en Alberta. Il servait à titre de membre du groupement tactique de la Force opérationnelle.

30 octobre 2010 Sidney Crosby, l’athlète de l’année

Sidney Crosby a fait vibrer le Canada entier en 2010 et reçoit une autre récompense, La Presse Canadienne le nomme athlète de l’année; le prodige de Cole Harbour remporte le prix Lionel-Conacher pour la troisième fois, un exploit à seulement 23 ans.

Wayne Gretzky (6) et Maurice Richard (3) sont les seuls autres hockeyeurs à avoir été honorés aussi souvent.

En 2010, Crosby a fait le bonheur du Canada aux Jeux olympiques de Vancouver, avec un but qui restera longtemps dans la mémoire collective; d’un tir bas, il a déjoué Ryan Miller pour offrir une victoire de 5-4 en prolongation et l’or aux unifoliés, dans une finale âprement disputée.

30 octobre 2010 Hommage au frère André

Des milliers de catholiques, près de 50 000, se réunissent au Stade olympique de Montréal pour une messe soulignant la canonisation du frère André; des catholiques du Québec, du Canada, mais aussi des États-Unis étaient dans la métropole pour l’événement.

La canonisation du frère André, né Alfred Bessette, le 17 octobre 2010, en a fait le premier homme québécois à devenir saint, c’est l’archevêque de Montréal, le cardinal Jean-Claude Turcotte, qui a célébré la messe; la célébration a commencé par la Litanie des 10 saints et saintes, bienheureux et bienheureuses canadiens, le coeur de saint frère André a aussi été exposé.

La chanteuse Chantal Pary a repris Miracle sur la montagne, chanson qu’elle avait déjà interprétée en 1982 à l’occasion de la béatification du frère André; elle était accompagnée du violoniste Alexandre Da Costa, les 150 Petits Chanteurs du Mont-Royal et 16 musiciens de l’orchestre à vent du Collège Notre-Dame complétaient le programme musical.

30 octobre 2012 Jacques Létourneau président

Jacques Létourneau est élu sans opposition au poste de président de la Confédération des syndicats nationaux.

30 octobre 2012 L’ouragan Sandy se déchaine sur l’est des États-Unis

Des millions de personnes sont privées d’électricité ou se trouvent les pieds dans l’eau, dans le nord-est des États-Unis, à la suite du passage de la méga tempête Sandy; la catastrophe a causé au moins 50 morts, et il ne fait plus aucun doute pour les autorités qu’il s’agit d’une des pires tempêtes qu’ont connues les États-Unis.

Dans les États de New York et du New Jersey, qui ont été les plus durement touchés par la tempête, le président Barack Obama a déclaré l’état de « catastrophe majeure »; cela permettra la mise en place de programmes d’aide pour les victimes, la ville de New York, d’habitude si animée, était quasi-fantomatique après le passage de la tempête.

30 octobre 1952 Prix Nobel de la paix à Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (14 janvier 1875 – 4 septembre 1965) était un théologien protestant, musicien, philosophe et médecin alsacien, lauréat du prix Goethe en 1928 et du prix Nobel de la paix en 1952.

Schweitzer reste en Europe jusqu’en 1924, puis retourne en Afrique, où il reconstruit et aménage son hôpital de Lambaréné pour y recevoir des milliers de patients africains. En 1954, il inaugure le « Village Lumière » où il peut accueillir 200 lépreux et leurs familles.

30 octobre 1953 George Marshall remporte le Nobel de la Paix

George Catlett Marshall (1880-1959), est un général d’armée Américain au cours de la Seconde Guerre mondiale

Après la guerre, George Marshall sera à l’origine d’un projet auquel il laissera son nom : le Plan Marshall, visant à apporter une aide économique en faveur de l’Europe et pour lequel il recevra le Prix Nobel de la paix.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

