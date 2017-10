Les titres du journal INFOS-VISION du lundi 30 octobre 2017

Des individus lourdement armés ont criblé de balles tôt dimanche matin la maison du coordonnateur général du Projet Éducation Pour Tous (EPT), située au Canapé Vert. Il parle de plus de 450 impacts de balles sur la façade du bâtiment et les deux véhicules qui se trouvaient sur la cour.

Pour Norbert Stymphil, il s’agit d’une attaque officielle. Des gens du pouvoir qui veulent à tout prix faire main basse sur les fonds de l’EPT financés par des bailleurs de fonds tels la BID et la Banque mondiale. Le « Projet Éducation Pour Tous » gère actuellement des projets de l’ordre de 300 millions de dollars américains. Norbert Stymphil fait état d’une rencontre jeudi avec un officiel du gouvernement qui lui aurait demandé de démissionner.

L‘ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moise, hospitalisé vendredi dernier à Port-au-Prince, devrait se rendre, sous peu, à Cuba afin de recevoir les soins appropriés selon l’un de ses proches, Eddy Jackson Alexis. Le chef de Pitit Dessalines qui souffrirait de surmenage, aurait également contracté une infection de l’oreille.

Le président Jovenel Moise a désigné le juriste Renan Hédouville au poste de protecteur du citoyen et de la citoyenne, en remplacement de Florence Elie dont le mandat a pris fin en 2016. Me Hédouville, un proche du pouvoir, était en concurrence avec le défenseur de droits humains, Antonal Mortimé et l’ancien Secrétaire d’État a la justice, Jacquenet Oxilus.

Renan Hédouville est accusé de violences conjugales par deux organisations féministes. Le mois dernier, Sofa et Kay Fanm écrivait dans une note de presse, nous citons « Mettre un batteur de femme à la tête de l’OPC serait un signal pour banaliser les violences et les agressions contre les femmes.

Poursuite de la grève des greffiers, huissiers et commis de parquet. Une rencontre vendredi dernier entre le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Sainvil et les grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail, n’a pas permis de débloquer la situation.

La commission des Affaires étrangères du Sénat américain a ratifié vendredi le choix de Michel Jeanne Sison comme nouvelle ambassadrice des États-Unis en Haïti. Pour boucler le processus, elle doit obtenir le vote du Sénat, réuni en Assemblée. Michel Jeanne Sison, 58 ans, est depuis 2014, la représentante permanente adjointe de la mission américaine aux Nations unies.

Le président Jovenel Moïse a procédé, le week-end écoulé, à la pose de la première d’un centre de « germoplasme » et de production d’espèces fruitières et forestières, à Obert, une localité de la troisième section communale de Port-de-Paix.

La 5e Edition de « Haïti Fashion Week » se déroule du 2 au 5 novembre prochain, à l’hôtel el Rancho sous le thème : « Mode et Innovation ».

45 créateurs dont 15 étrangers, auront à exposer leurs collections. Des dominicains, américains, français, Belges et Africains notamment.