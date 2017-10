Haïti – Économie : 50 entrepreneurs en compétition pour le titre d’Entrepreneur de l’année 2017

Source HL/ HaïtiLibre

50 parmi les entrepreneurs les plus innovants d’Haïti sont en lice, pour le titre de Digicel Entrepreneur de l’Année 2017.

L’une des choses particulièrement intéressantes, dans le concours de cette année, c’est que 32 des 50 entreprises dirigées par nos finalistes régionaux (65%) ont été fondées depuis le séisme de 2010, souvent par des haïtiens vivant à l’étranger, qui sont revenus apporter leur aide au pays et qui ont décidé d’y rester pour contribuer sur le long terme.

Un autre fait très inspirant est le grand nombre de femmes entrepreneures en compétition cette année pour le titre Entrepreneur de l’Année soit 19 sur les 50 finalistes. Ceci reflète le rôle essentiel joué par les femmes dans la société haïtienne et de plus en plus, dans le monde des affaires, ce qui en fait un pilier du tissu social et économique.

« C’est gratifiant de constater qu’à cette 8ème Édition du concours, de nouvelles tendances positives commencent à émerger, illustrant ainsi l’impact du concours et le changement plus grand, qui se produit derrière les histoires individuelles » a déclaré Maarten Boute, le Président de Digicel Haïti.

« L’implication de plus de femmes et l’apport créatif de la diaspora haïtienne sont des gages de la transformation continue de la société haïtienne en une société caractérisée par une culture d’entreprise moderne, par plus de prise de risques et d’innovation ».

Le concours vise à identifier, récompenser et promouvoir les hommes et femmes d’affaires les plus prometteurs, dont les initiatives peuvent soutenir les bases de la croissance économique d’Haïti. 7 qualités clés sont mises en évidence, telles que: le savoir-faire entrepreneurial et commercial, le leadership, la transparence, la vision, la créativité, la sensibilisation aux problèmes environnementaux, et l’originalité.

On distingue 5 catégories, dans lesquelles concourent 10 finalistes régionaux pour chacune d’entre elles allant de l’agriculture à l’environnement en passant par la construction et l’industrie, au secteur des services et à celui des entreprises émergentes.

Ces 50 finalistes régionaux passeront à 25 finalistes nationaux, dont les noms seront annoncés……………………………………....lire la suite sur haitilibre.com