Renan Hédouville, le nouveau Protecteur du citoyen et de la citoyenne

Source Danio Darius | Le Nouvelliste

Le président de la République a désigné Renan Hédouville comme Protecteur du citoyen et de la citoyenne. L’arrêté signé par le chef de l’État le nommant à ce poste a été publié ce vendredi dans le journal officiel Le Moniteur. Le concerné, qui a confirmé la nouvelle pour le journal, n’a pas caché sa joie. « C’est une grande avancée dans ma carrière en tant que défenseur des droits humains», a témoigné le fondateur du Comité des avocats pour le respect des libertés individuelles (CARLI). C’est une victoire de la persévérance, du bien faire, de la vérité, se félicite-t-il.

Le nouveau Protecteur du citoyen s’engage à agir en amont et en aval pour le respect des droits des citoyens sans aucune discrimination. Réputé proche du pouvoir en place, Renan Hédouville promet de se mettre au-dessus de la mêlée tout en rappelant que l’OPC, qu’il va diriger, est une institution indépendante. Il se vante aussi d’avoir toujours fait l’équilibre en tant que défenseur des droits humains. Pour rassurer un peu plus ceux qui doutent de sa volonté de défendre les plus faibles par rapport aux abus du pouvoir, M. Hédouville rappelle avoir pris à bras-le-corps le dossier de l’ancien Premier ministre Lavalas Yvon Neptune quand il a été mis en prison et de Ronald Dauphin, un autre militant lavalas.

Renan Hédouville promet de faire un travail de « proximité» dans la protection des droits des citoyens. C'est dans ce contexte qu'il annonce déjà l'organisation d'un concours de chants et de poésie portant sur la promotion des droits de l'homme dans les écoles. Le lancement devrait se faire avant le 10 décembre qui est la Journée internationale des droits de l'homme. Renan Hédouville en a profité pour saluer