Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Le lundi 30 octobre 2017 a lieu à l’Université Quisqueya un minicolloque se déroulant autour du thème « Repens-ER l’énergie : Façonner une communauté résiliente » organisé par la cellule Énergie du ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) et l’Unité Energie de la CARICOM à l’occasion de la première édition du mois de l’énergie de la CARICOM en Haïti.

Un ensemble d’activités sont prévues pour marquer cette première édition régionale du mois de l’énergie ayant pour vocation de former, d’informer et de sensibiliser les décideurs, les acteurs et la population en général aux questions énergétiques. La cérémonie de lancement est constituée d’un minisymposium de quatre heures comportant deux sessions techniques centrées sur des questions énergétiques régionales et nationales.

La première séance technique, « Politique, feuille de route et stratégie énergétiques de la CARICOM : attentes et opportunités », rassemble un éventail d’acteurs nationaux et régionaux et porte sur les besoins de transformation énergétique en Haïti et le contexte lui permettant de tirer avantage des expériences régionales. En outre, la séance se propose, d’une part, d’examiner les actions concrètes et les partenariats potentiels en vue de l’élaboration …………………….lire la suite sur lenouvelliste.com