Haïti-Education : Un vice-recteur de l’Ueh encourage une médiation pour résoudre la crise à l’université d’État

Par Betty Désir

P-au-P, 26 oct.2017 [AlterPresse] — Le vice-recteur aux affaires académiques de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh), Hérold Toussaint, appelle le Conseil de l’Ueh à une médiation pour résoudre la crise qui secoue l’institution.

Toussaint demande au Conseil exécutif d’assumer lucidement sa responsabilité, lors d’une conférence de presse, le jeudi 26 octobre 2017, et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Cette conférence s’est déroulée autour du thème « conflits à l’Ueh et crise politique en Haïti : Urgence de la médiation ».

« Nous avons besoin d’un médiateur ou d’une médiatrice neutre, impartiale. Si le conseil refuse de prendre le chemin de la médiation, la vie universitaire sera banalisée dans l’espace public », souligne le vice-recteur aux affaires académiques de l’Ueh.

Il estime qu’il est inhumain de faire de l’Ueh un espace de marchandage politique et de manipulation malsaine.

La non synchronisation des actions du recteur et des vice-recteurs aurait « des effets néfastes sur la santé académique et la vie des étudiantes et étudiants », prévient-il.

Il exhorte également le Conseil de l’Ueh à allumer la bougie de la réconciliation.

Il n’existe pas de vie académique à l’Ueh, frappée par un grand malaise. Trois des 11 entités de l’Ueh sont fermées, déplore le professeur de l’Université.

« La vie estudiantine est tiède, la culture du désespoir habite les étudiants, les conditions de vie du corps professoral laissent à désirer, le personnel administratif vit des jours sombres, l’avenir de la science est hypothéquée et des désaccords énormes déchirent……………………….…lire la suite sur alterpresse.org