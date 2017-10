Makendy Smith finaliste pour le prix « Jeune entrepreneur francophone »

Ricardo Lambert | Le Nouvelliste

Pour le tout premier concours de Jeunes entrepreneurs lancé dans l’espace francophone, Makendy Smith à deux doigts de remporter une grande cagnotte et la reconnaissance pour son art. Le cofondateur et PDG de « MAK PA NOU Création » est parmi les 27 candidats en lice pour remporter le prix « Jeune entrepreneur francophone » de l’année 2017.

Tout fier, l’artisan et jeune entrepreneur Makendy Smith parle de sa nomination comme un accomplissement. Sa persévérance et son esprit créatif l’ont propulsé au-devant de la scène. Il est le seul Haïtien parmi une centaine de jeunes des deux sexes provenant des cinq continents, représentant 24 pays au total, qui ont soumis leur candidature. Ses sandales fabriquées en cuir, en macramé et en tissus sont les produits phares de son entreprise : « MAK PA NOU Création ».

Le gagnant du prix artisan de l’année en 2011 à « Artisanat en fête » est optimiste pour la suite. Comme artisan et créateur, il a, dit-il, un désir naturel de trouver de nouveaux challenges. Exposer ses œuvres à l’échelle internationale est la meilleure façon pour lui d’éprouver leur qualité. « J’ai toujours voulu tester mes compétences en tant qu’entrepreneur. Les modalités du concours étaient à ma portée, alors j’ai soummis ma candidature », a précisé le jeune entrepreneur Makendy Smith. Il s’est dit heureux que son entreprise réponde jusqu’ici aux critères mis en place par les organisateurs.

À ce concours, il y aura deux gagnants. Un homme et une femme. Ils recevront chacun une enveloppe de 10 000 euros ainsi qu’un appui technique. Pour sa part, le représentant d’Haïti à cette compétition internationale a déjà ses idées en tête quant à l’utilisation de cet argent pour l’expansion de l’entreprise s’il est sacré vainqueur. « Je vais acheter des matières premières pour augmenter ma production. L’entreprise fera l’acquisition d’un nouveau showroom », a-t-il détaillé.

Initié à la cordonnerie depuis 20 ans, Makendy Smith a ouvert son premier atelier en 2003, atelier qui a été détruit dans un incendie la même année. L'année suivante, soit en 2004, il a redémarré.