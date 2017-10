Le service de dialyse de l’HUEH va mal, les patients en font les frais

Source Yolande Day | Le Nouvelliste

Les malades recevant des soins à l’unité de dialyse de l’Hopital de l’Université d’État d’Haïti ( HUEH) ont élevé la voix pour dénoncer le mauvais fonctionnement de ce service. Dans une conférence de presse donnée le vendredi 27 octobre 2017, les patients n’ont pas caché leur inquiétude face à cette situation qui met leurs vies en péril.

Une patiente souffrant d’insuffisance rénale, Itenante Charlotin, demandant de l’aide. Elle affirme qu’elle va mourir si elle ne reçoit pas les soins nécessaires. « J’ai passé la nuit sur une chaise, je souffre beaucoup. J’ai passé des heures à vomir, je n’arrive plus à me tenir », a déclaré la patiente, précisant qu’elle a tout vendu pour se faire dialyser. Elle appelle les bons samaritains à se pencher sur son cas et celui des autres patients. « Après Dieu, c’est le dialyse qui nous tient en vie », affirme cette mère de famille.

Sur les 12 machines de dialyse devant servir les patients, 9 sont tombées en panne. Donc 3 seulement sont en état de fonctionner. Selon les exigences de la pathologie de l’insuffisance rénale, les malades devraient se faire dialyser trois fois par semaine. Pourtant ils n’ont pu bénéficier que d’une seule séance. Or, après deux jours sans dialyse les patients courent le risque de décès ou de complications graves. Nesly Fleriscat, un représentant des malades décrivant la situation de ceux-ci a fait savoir qu’ils sont à bout de souffle. Face à cette situation chaotique, les patients d’insuffisance rénale de l’HUEH, aux abois, appellent au secours les autorités du pays, particulièrement la présidence.

« Avec la quantité de patients que reçoit l’unité de dialyse, il est impossible de répondre……………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com