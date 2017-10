Éphéméride du jour ….., 27 octobre 1939 // Décès de Louis-Eugène Roy, Président d’Haïti du 14 mai- 18 novembre 1930

27 octobre 1939 Décès de Louis-Eugène Roy, Président d’Haïti du 14 mai- 18 novembre 1930

Choisi le 14 mai par le Conseil d’État qui, durant presque toute la période de l’occupation américaine, faisait office de corps législatif, Eugène Roy devint un président provisoire avec un mandat bien spécifique, celui d’organiser les élections législatives et ainsi reconstituer les chambres législatives renvoyées par l’occupant.

Le président Roy reçut l’investiture le 15 mai 1930. Il s’acquitta de sa tache. Son gouvernement s’effaça à l’investiture de son successeur, Sténio Vincent, le 18 novembre de la même année, les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre.

Il expira à Port-au-Prince le 27 octobre 1939 et eut droit à des funérailles nationales le dimanche 29 octobre.

Aujourd’hui, 27 Octobre 2017

300ème jour de l’année, 43ème semaine de l’année

65jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Saint-Vincent-et-les-Grenadines : Fête de l’indépendance

Turkménistan : Fête nationale

Journée européenne de la dépression

Cette journée européenne existe depuis 2003… Elle concerne aussi bien le grand public que les professionnels de santé.

Mieux comprendre la maladie

Son but est -notamment- de fournir des informations indispensables pour permettre la compréhension des symptômes de la maladie. En France, le ministère de la santé est partie prenante de cette manifestation, insistant tout particulièrement sur l’importance de sa reconnaissance et sa prise en charge.

L’association France Dépression propose quand à elle depuis 1992 « Une Ecoute, un Sourire, une Force » et s’investit aussi bien auprès des malades que des personnels de santé. Leur site internet fournit de nombreuses informations pour les personnes touchées par cette question.

2014, 11ème édition de la Journée Européenne de la dépression

A cette occasion, l’événement prend une nouvelle ampleur et se déroule sur deux semaines consécutives, du 27 octobre 2014 au 7 novembre 2014.

Les axes d’actions retenus sont les suivants:

Dépression chez l’adolescent et le jeune adulte

la dépression chez les seniors

la dépression chez la jeune maman.

Les temps sont moroses… positivons !

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du patrimoine audiovisuel (ONU)

Les principales archives des 20ème et 21ème siècles sont constituées de documents audiovisuels, films, émissions télévisées et enregistrements radio.

Cette évidence a amené l’UNESCO a réfléchir, dés 2007, à la création d’une Journée Mondiale consacrée à ce phénomène.

La date retenue, le 27 octobre, est hautement symbolique, puisque c’est le 27 octobre 1980 que la conférence générale de l’UNESCO adoptait une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, marquant ainsi l’importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles.

Fragilité

A l’ère du tout numérique, la conscience de la fragilité de notre patrimoine enregistré est encore trop faible et les spécialistes estiment que nous ne disposons pas de plus de 10 ou 15 ans pour assurer la pérennité de ces archives sonores et visuelles.

La mémoire du monde

Les objectifs de l’Unesco sont ambitieux puisqu’ils visent à constituer la mémoire du monde. Un enjeu de civilisation !

Un site à visiter : portal.unesco.org

Journée mondiale de l’ergothérapie

Les ergothérapeutes ont leur journée mondiale. En fait, il semble bien que cette journée soit d’origine anglo-saxonne où on célèbre depuis un certain nombre d’années la « World Occupational Therapy Day ».

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière autonome et efficace. Elle permet de réduire les situations de handicap en tenant compte de l’environnement des personnes et de leurs habitudes. L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société.

Demain- samedi 28 octobre 2017

Journée Internationale de la langue et de la culture créoles

Chaque année, depuis 1983, le 28 octobre est une occasion de célébrer la langue et la culture créoles à travers les pays et communautés ayant le Créole en partage, soit plus de 10 millions de personnes à travers le monde…

Parmi les pays utilisant la langue créole, se trouve bien entendu Haïti.

UN FAIT A RETENIR

27 octobre 1951 Des médecins de London, en Ontario, effectuent le premier traitement du cancer par cobaltothérapie au monde

Traitement basé sur l’utilisation des rayons émis par un appareil contenant une source de Cobalt 60.

La Pensée du Jour

«Kreyol pale kreyol konprann »

PRENOM DU JOUR

Sainte Emeline mais aussi Christal, Kristell, Magloire, Simon, Jude….

Religieuse cistercienne à Boulaincourt près de Troyes (1115-1178)

Les Emeline sont vertueuses. Leur couleur : le bleu et leur chiffre : le 8

Aujourd’hui

Vendredi 27 Octobre 2017 Premier Quartier

Samedi 04 Novembre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

CHANTAL DRICE «Kreyol olo»

Pour découvrir cette musique de CHANTAL DRICE «Kreyol olo»

cliquez sur le lien

Nou tout se kreyol.

Un hymne chanté par Chantal Drice pour nos rappeler notre origine.

Et demain ramène la célébration de la Journée Internationale de la langue et de la culture créoles

Chaque année, depuis 1983, le 28 octobre est une occasion de célébrer la langue et la culture créoles à travers les pays et communautés ayant le Créole en partage, soit plus de 10 millions de personnes à travers le monde…

Centre Culturel du pays- Jusqu’au 28 Octobre

Célébration de la langue et culture Créoles

Des activités sont prévues dans tout le pays.

Au programme : Conférences, ateliers, expositions et visites guidées

Une initiative de L’akademikreyolAyisyen, Bureau National d’Ethnologie, Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au mardi 31 octobre 2017

Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

Expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

Divers espaces sur le territoire national- Dernière ligne- aujourd’hui- Cycle de réflexion sur le patrimoine

Le cycle « le patrimoine en question », une réflexion sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quelles problématiques soulève la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ?

Projections de documentaires, visites guidées des sites touristiques sont au menu des activités, prévues à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haitien

Une initiative de la Fondation connaissance et liberté (Fokal), de l’Institut français d’Haïti (Ifh) et des alliances françaises en Haïti

FOKAL- Aujourd’hui- 2hpm

Conférence AUTOUR DU THEME : Faire du patrimoine, écriture du roman national »

Interventions du docteur en sciences politiques Sébastien Nicolas autour du sous-thème « patrimoine haïtien comme support d’écriture du roman national en Guadeloupe », d’André Delpuech autour de « Mémoires enfouies de l’esclavage : archéologie, histoire, patrimoine et patrimonialisation » et de Vertus Saint-Louis autour du « Droit et patrimoine »

Palais sans souci- Samedi 28 octobre

Cérémonie de clôture de la célébration

L’actualité du monde, dans le passé

27 octobre 1728 Naissance du navigateur James Cook

James Cook fut le premier à dresser la carte des côtes de Terre-Neuve.

Lors d’un premier voyage, il découvrit les îles de la Société et explora la Nouvelle-Zélande (1768-1771). Un deuxième voyage le mena dans l’océan Antarctique (1772-1775). Il découvrit, notamment, la Nouvelle-Calédonie le 4 septembre 1774. Reparti en 1776, il découvrit les îles Sandwich (Hawaii) [1778], où il fut tué au cours d’une rixe avec les indigènes.

James Cook n’était pas seulement un grand navigateur, mais aussi un véritable explorateur qui s’intéressait sincèrement aux peuples qu’il rencontrait s’efforçant de comprendre leur mode de vie et d’établir des relations amicales avec eux. Il est mort le 14 février 1779.

27 octobre 1778 Publication d’un manifeste

En 1778, c’était la guerre d’Indépendance des Etats-Unis. L’amiral d’Estaing y participa.

Publication d’un manifeste par l’amiral français Charles-Henri, comte d’Estaing, dans lequel il propose aux « Français d’Amérique » de s’allier aux États-Unis. Distribué clandestinement et affiché à la porte de quelques églises, le manifeste provoque l’ire du nouveau gouverneur Haldimand.

27 octobre 1782 Naissance de Niccolò Paganini

Niccolò Paganini est un violoniste, altiste, guitariste et compositeur italien, né à Gênes le 27 octobre 1782, et mort à Nice le 27 mai 1840. Il est souvent évoqué comme étant le plus grand violoniste jamais connu. Il fut aussi un compositeur réputé, ayant inventé de nouvelles façons de jouer du violon. L’ensemble ou presque des techniques modernes du violon est de son fait (sauts, bariolages, trémolo, pizzicato de la main gauche, glissando, alternances rapides pizz et saltato, entre autres), même si parfois il a seulement actualisé ou magnifié des effets déjà existants (trilles, double-cordes, démanché).

Une version romancée de la dernière partie de sa vie fut adaptée à l’écran en 1989 par le comédien allemand Klaus Kinski sous le titre Kinski Paganini.

Paganini est enterré au cimetière de la Villetta de Parme.

27 octobre 1811 Naissance aux États-Unis d’Isaac Singer

Il devait perfectionner la machine à coudre inventée en 1830 par un petit tailleur français, Barthélémy Thimonnier. Après d’autres inventeurs américains, Singer apporte à la machine à coudre les améliorations techniques qui en font une précieuse conquête pour toutes les femmes du monde entier. Il est mort le 23 juillet 1875.

27 octobre 1854 Première tragédie ferroviaire canadienne majeure

La première tragédie ferroviaire canadienne majeure se produit dans le brouillard à l’aube, à Baptiste Creek, près de Chatham (Ontario). Un train express, en retard de sept heures, heurte un convoi de marchandises (un train de gravier), faisant 52 morts et 48 blessés graves. Ce sera le pire accident de train de l’époque en Amérique du nord.

27 octobre 1858 Naissance de Theodore Roosevelt

Gouverneur de l’état de New York en 1898, Theodore Roosevelt devint vice-président des États-Unis en 1900, puis président en 1901 après l’assassinat de McKinley, et fut réélu en 1904. En 1906, il a reçu le Prix Nobel de la paix pour sa médiation dans la guerre russo-japonaise.

Il est décédé le 6 janvier 1919 à l’âge de 60 ans.

27 octobre 1874 Dépôt d’un brevet pour le fil barbelé

Joseph F. Glidden, un fermier de l’Illinois dépose une demande de brevet pour le fil de fer barbelé. Il recevra le brevet le 24 novembre 1874.

Cette invention transformera l’Ouest canadien et marquera la fin des cow-boys.

Les fermiers clôtureront leur terre et protègeront leur troupeau.

27 octobre 1874 Le « William D. Lawrence » est mis à la mer

Le 27 octobre 1874, le « William D. Lawrence » glissa de ses cales devant une foule de 4 000 personnes qui assistait à la cérémonie.

Le « William D. Lawrence », le plus grand navire en bois jamais construit dans les Maritimes, prend le large à Maitland, en Nouvelle-Écosse. Il porte le nom de son constructeur et propriétaire.

Le « Grand navire » était un véritable titan des mers, long de 262 pieds et doté de 8 000 verges carrées de voile.

Le William D. Lawrence remporta un vif succès commercial pendant les huit années qu’il parcourut l’Atlantique et la route de l’Orient. Il fut vendu à une compagnie norvégienne en 1883. Quand il coula, à Dakar, il servait au transport du charbon.

27 octobre 1880 Naissance de Vere Brabazon Ponsonby

Vere Brabazon Ponsonby est né à Londres en Angleterre le 27 octobre 1880 et décédé à Stanstead en Angleterre le 10 mars 1956.

Il fut gouverneur général du Canada de 1931 à 1935. Il est le seul homme d’affaires britannique important à devenir gouverneur général, une affectation plutôt étonnante. Issu de la noblesse irlandaise, il a une formation d’avocat. Officier d’état-major pendant la Première Guerre mondiale, il est député au Parlement de Westminster en 1910, puis de nouveau de 1913 à 1920, alors qu’il entre à la Chambre des Lords.

Lui et son épouse française sont des acteurs amateurs enthousiastes qui construisent un théâtre à leur domicile, dans le Sussex, et instaurent le Festival d’art dramatique du Canada (voir THÉÂTRE CANADA). Ce riche et bel aristocrate, bien nourri et impeccablement vêtu, paraît sans doute déplacé au plus fort de la Crise des années 30, mais il démontre par de petits gestes qu’il est sympathique aux difficultés économiques des Canadiens et, à sa demande, on retranche 10 p. 100 de son salaire.

27 octobre 1891 Invention de la boîte aux lettres

Philip B. Downing reçut un brevet pour une boîte aux lettres. Sa boîte protégeait les lettres des intempéries et des voleurs.

27 octobre 1900 Grève des travailleurs de la chaussure de Québec

« Cette grève, qu’il faudrait plutôt qualifier de « lock-out », est significative parce qu’elle marque la première intervention directe du clergé catholique québécois dans un conflit de travail et le premier pas vers la création de syndicats catholiques »

27 octobre 1904 Première ligne de métro à New York

La ville de New York inaugure son premier métro. Elle suit ainsi l’exemple de Londres qui s’est dotée du tout premier métro au monde en 1863, suivie ensuite de Paris en 1900 et de Berlin en 1902. Aujourd’hui, le métro new-yorkais compte 28 lignes différentes et près de 400 kilomètres de voies ferrées.

27 octobre 1910 Naissance de Jack Carson

Jack Carson est un acteur canadien né à Carman au Manitoba

Acteur au physique un peu lourd, manquant d’élégance et cédant volontiers à la vulgarité, il fut utilisé, au début de sa carrière, comme second rôle et faire-valoir, mais il va devenir un «premier second rôle» et jouera au côté de Doris Day, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Paul Newman…

Jack Carson mourut d’un cancer de l’estomac le 2 janvier 1963 à Encino en Californie.

27 octobre 1913 Naissance d’Otto Wichterle

Otto Wichterle est un chimiste tchèque et un inventeur, connu pour l’invention des lentilles souples. Le brevet sera déposé, mais vendu à l’étranger pour 500 000 dollards par le régime communiste qui était à la tête de la Tchécoslovaquie.

Il est aussi l’inventeur du Sylon fibre synthétique concurrente du Nylon américain qui servait à faire des bas après la Seconde Guerre mondiale. En 1990, un an après la Révolution de velours (libération de la Tchécoslovaquie), il est élu président de l’Académie tchécoslovaque des sciences.

27 octobre 1918 La Croix de Victoria pour le Major William Barker

Le Major William Barker, natif de Dauphine au Manitoba, remporte la Croix de Victoria après avoir abattu quatre avions allemands et neutralisé plusieurs autres appareils au cours de trois engagements successifs. (Le fuselage de son avion est exposé dans les entrepôts du Musée canadien de la guerre à la maison Vimy).

27 octobre 1919 Le prince de Galles au Québec

« Le prince de Galles, fils aîné du souverain britannique, George V, est de passage au Québec pour une visite d’une semaine.

Plusieurs dignitaires, dont le maire Médéric Martin, et des milliers de Montréalais se déplacent à la gare Windsor pour accueillir le prestigieux visiteur. Au cours de sa semaine au Québec, le prince de Galles sera reçu notamment à l’hôtel de ville de Montréal, à la palestre du National ainsi que dans les Universités McGill et de Montréal. L’héritier au trône effectue également une courte visite dans les Cantons de l’Est où plusieurs hommages lui sont rendus. Le prince de Galles prononce de nombreux discours au cours de son séjour, ne manquant jamais une occasion de manifester sa reconnaissance et de féliciter ses hôtes. Le 28 octobre, il déclare par exemple: «L’union des deux races au Canada ne fut jamais une question de simple intérêt politique. Au contraire, cette question fut, et restera un exemple de la plus haute sagesse politique, pour laquelle l’Empire britannique doit une reconnaissance immortelle à Cartier (Georges-Étienne), à MacDonald (John A.), et aux autres hommes d’État qui ont travaillé à parfaire cette union». Le prince quittera le Québec le 2 novembre. »

27 octobre 1920 La Société des Nations déménage

Le siège de la Société des Nations est transféré de Londres à Genève.

La Société des Nations (SdN) est une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 dans le but de conserver la paix en Europe. Basée à Genève, dans le Palais Wilson puis le Palais des Nations, elle est remplacée en 1945 par l’Organisation des Nations Unies. Elle ne joue pas pleinement son rôle avant la Seconde Guerre mondiale.

27 octobre 1921 Explosion dans l’élévateur à grains numéro 1 du port de‪ ‎Montréal ‪

Une violente explosion dans l’élévateur à grains numéro 1 du port de Montréal provoque une panique générale dans la ville.

27 octobre 1923 Naissance de Roy Fox Lichtenstein

Roy Fox Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan (New York) et mort le 29 septembre 1997 à Manhattan, est un des artistes les plus importants du mouvement pop art américain.

Ses œuvres s’inspirent fortement de la publicité et de l’imagerie populaire de son époque, ainsi que des « comics » (bandes-dessinées). Il décrira lui-même son style comme étant « aussi artificiel que possible ».

27 octobre 1924 Naissance d’Alain Bombard

Alain Bombard, né à Paris, est un médecin et un biologiste français reconnu pour son voyage à bord de « l’Hérétique ».

Il est persuadé que l’on peut survivre après un naufrage, avec un minimum de nourriture et surtout d’eau, qu’elle vienne de la pluie, des poissons (en les pressant) ou d’eau de mer coupée avec de l’eau douce. Il ne lui reste maintenant plus qu’à prouver qu’il a raison, et pour cela il ne va pas hésiter à tenter l’expérience lui-même.

En 1952, il part à bord d’un Zodiac « l’Hérétique », doté d’une voile et avec pour seuls équipements : un sextant, un filet à plancton et quelques livres. Bientôt il se retrouve sans rien à l’horizon, au bon vouloir du vent et des courants. Les premiers jours, il se nourrit comme prévu : eau de mer et jus de poissons. Mais il devra attendre trois semaines pour voir la pluie. Petit à petit, la peur de la mort, les diarrhées et la perte de poids l’affaiblissent. Alors il fait signe à un cargo qui lui donne un œuf, une pomme et quelques légumes à manger, mais il refuse d’abandonner car ce serait donner raison à tous ses détracteurs.

La mer se déchaîne et l’oblige à écoper sans arrêt et toujours avec les moyens du bord : sa chaussure ou son chapeau. Les dernières semaines seront très dures mais il finira par toucher terre à la Barbade le 23 décembre 1952 après 113 jours de mer. Il est dans un état de santé déplorable et doit être hospitalisé.

Avec le récit de cette aventure, Naufragé volontaire, publié en 1954, il acquiert une renommée mondiale.

Il est décédé le 19 juillet 2005.

27 octobre 1936 Création d’un ministère de la Santé provincial

Le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis met sur pied un département de la Santé sous la direction d’un ministre.

Le premier titulaire du ministère de la Santé, le docteur Joseph-Henri-Albiny Paquette, le député de Labelle, sera assermenté le 15 décembre 1936. Il a des attributions, des devoirs et pouvoirs en ce qui a trait à l’hygiène et «la santé publique; l’assistance publique; les aliénés; l’inspection des hôpitaux et autres institutions charitables. Le ministre peut favoriser par tous les moyens et mesures qu’il juge adéquats l’avancement et le développement de la santé publique dans la province; coopérer avec le gouvernement du Canada pour faciliter l’application dans la province des lois du parlement du Canada relatives à la santé publique; favoriser les études scientifiques sur la santé publique et suggérer les mesures pratiques pour prévenir la maladie et la mortalité; compiler les statistiques des mariages, naissances, décès dans la province.»

27 octobre 1938 L’invention du nylon

La firme Du Pont de Nemours donne le nom de « nylon » à la fibre synthétique élaborée dans les années 30 par l’équipe de recherche dirigée par le chimiste Wallace Carothers. Ce sera la première fibre synthétique commercialisée à grande échelle. Le nylon fera ses preuves dans la confection des parachutes des GI puis il révolutionnera l’industrie du textile après guerre.

27 octobre 1946 En France, on promulgue la Constitution de la Quatrième République

La Constitution du 27 octobre 1946 est la constitution de la Quatrième République.

Adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 29 septembre 1946, la constitution fut approuvée, par référendum, le 13 octobre suivant. Promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République française, Georges Bidault, le 27 octobre 1946, elle fut publiée au Journal officiel de la République française le lendemain. Elle entra en vigueur le 24 décembre suivant, date de la première réunion du Conseil de la République.

27 octobre 1954 Première de Disneyland

Le cinéaste walt Disney lance sa première série télé, intitulée Disneyland.

Celle-ci deviendra au fil des ans le monde merveilleux de Disney.

27 octobre 1954 Marilyn Monroe et Joe DiMaggio divorcent

Marilyn Monroe et Joe DiMaggio divorcent après neuf mois de mariage. On a raconté que l’ex-joueur des Yankees devenu furieux a frappé son épouse à la suite de la publication d’une photo de l’actrice dont la robe est soulevée par le vent provenant d’une bouche de ventilation de métro. DiMaggio jugeait la scène teintée d’exhibitionnisme.

27 octobre 1955 Sorti du film Rebel Without a Cause « La Fureur de vivre »

La Fureur de vivre (Rebel Without a Cause) est un film américain réalisé par Nicholas Ray et sorti en 1955. Il dresse le portrait de la jeunesse des classes moyennes durant les années 1950. Film charnière, à la croisée du classicisme et de la modernité, il acquiert le rang de film culte au cours des années, et consacre le mythe de James Dean comme éternel représentant de la jeunesse en crise.

27 octobre 1971 Grève à « La Presse »

Des grévistes obligent « La Presse » à fermer ses portes. Deux jours plus tard, les syndicats défient une interdiction municipale en organisant une importante marche de solidarité avec les employés du journal. Il s’ensuit un affrontement entre plus de 12 000 et une centaine de policiers à Montréal. La grève s’est terminée le 7 février 1972.

27 octobre 1971 Le Congo prend le nom de Zaïre

Le 27 octobre 1971 est une date mémorable pour la RDC pour avoir été un tournant historique du changement de nom du pays appelé alors Zaïre par la seule volonté du président Mobutu ayant fait passer cette décision par le Bureau Politique du parti unique d’alors, le MPR.

La débaptisation opérée par Joseph-Désiré Mobutu débute, en fait, en juin 1967 avec le changement de la monnaie nationale, le Franc congolais, en Zaïre monnaie. Sans oublier la capitale Léopoldville devenue Kinshasa et l’Union minière du Haut Katanga Gécamines avec sa nationalisation. Mais c’est le 27 octobre 1971 qu’intervient la débaptisation en cascade après celle des noms du pays, République démocratique du Congo, et du fleuve Congo, respectivement en République du Zaïre et fleuve Zaïre. Décision prise par le Bureau politique du MPR et le gouvernement qui se sont réunis sous la direction du général Mobutu à bord du yacht présidentiel, sur le fleuve Congo.

27 octobre 1972 Inauguration du Salon international de l’agriculture et de l’alimentation

Le 20e Salon international de l’agriculture et de l’alimentation se déroule à la Place Bonaventure du 27 octobre au 5 novembre.

Des agriculteurs de l’Ouest du Canada ainsi que des participants de plusieurs pays européens sont présents à ce Salon international.

Le ministre québécois de l’Agriculture, Normand Toupin, prononnce à cette occasion un discours dans lequel il manifeste le désir de voir des liens plus étroits s’établir entre le milieu rural et le milieu urbain.

Un texte original du Bilan du siècle composé par:

Manon Trottier et Serge Gaudreau; Source: La Presse, 28 octobre 1972, p.A3 et B6.

27 octobre 1979 Inauguration de LG2

Le premier ministre René Lévesque inaugure officiellement la première phase de la centrale hydraulique de la Baie de James.

Robert Bourassa, l’ancien premier ministre instigateur du projet, fera une visite discrète mais remarquée par les journalistes. Cette centrale deviendra d’ailleurs La centrale Robert-Bourassa puis l’ensemble des développements électriques de la Baie de James portera son nom.

La première centrale hydroélectrique de la Baie James produit de l’électricité.

27 octobre 1979 Indépendance à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Alors que les Britanniques ont été les premiers à revendiquer la possession de Saint-Vincent en 1627, les Français furent les premiers colonisateurs européens de l’île puisqu’ils ont établi leur première colonie à Barrouallie sur le côté sous le vent de Saint-Vincent peu avant 1700.

Les Indiens Caraïbes ont agressivement empêché la colonisation européenne de Saint-Vincent jusqu’au xviiie siècle

Saint-Vincent, a été cédée aux Britanniques en vertu du traité de Versailles (1783). Le conflit entre les Britanniques et les Caraïbes noirs a continué jusqu’en 1796, lorsque le général Abercrombie a écrasé une révolte fomentée par le Français radical Victor Hugues.

Plus de 5 000 Caraïbes noirs ont finalement été expulsés vers Roatán, une île au large de la côte du Honduras.

L’esclavage a été aboli en 1834, les pénuries de main-d’œuvre dans les plantations ont attiré des immigrants portugais dans les années 1840 et d’Inde dans les années 1860. Les conditions sont restées très dures pour les anciens esclaves et les travailleurs agricoles immigrés, conséquence des prix mondiaux du sucre qui ont laissé l’économie stagnante jusqu’au tournant du siècle.

De 1763 jusqu’à l’indépendance, Saint-Vincent est passé par divers statuts coloniaux sous les Britanniques. Une assemblée représentative a été autorisée en 1776, Colonie de la Couronne en 1877, un conseil législatif est créé en 1925, et le suffrage universel des adultes est accordé en 1951.

Saint-Vincent a obtenu le statut d’État associé le 27 octobre 1969 la dote du contrôle complet sur ses affaires intérieures.

À la suite d’un référendum en 1979, Saint-Vincent-et-les-Grenadines est la dernière des îles du Vent à accéder à l’indépendance, obtenue le 27 octobre 1979.

27 octobre 1980 Décès de Judy LaMarsh, 55 ans

Judy LaMarsh, né à Chatham, Ontario et élevée à Niagara Falls, est une femme politique et animatrice canadienne. Deuxième femme depuis la Confédération à faire partie d’un cabinet fédéral, elle a été ministre de la Santé et du Bien-être social et Secrétaire d’État dans le cabinet du premier ministre Lester Pearson.

Elle est décédée victime du cancer.

27 octobre 1981 Naissance de Kristi Richards

Kristi Richards, née à Penticton en Colombie-Britannique, est une skieuse acrobatique canadienne. Elle a gagné l’épreuve des bosses féminins aux Championnats du monde de ski acrobatique 2007 à Madonna di Campiglio devant sa compatriote Jennifer Heil.

27 octobre 1981 Le sous-marin soviétique S-363 s’échoue sur les côtes suédoises

Le sous-marin soviétique S-363 (en russe : C-363) était un sous-marin rangé par l’OTAN dans la classe Whiskey, appartenant à la flotte de la Baltique de la Marine soviétique. Il devint célèbre sous la désignation U 137 lorsqu’il s’échoua le 27 octobre 1981 sur la côte sud de la Suède, à environ 10 km de Karlskrona, l’une des principales bases navales suédoises. U137 est l’appellation non-officielle donnée par les Suédois au sous-marin ; les Soviétiques, considérant le nom de la plupart de leurs sous-marins comme un secret militaire, ne révélèrent pas le nom du bâtiment à l’époque. L’incident international qui s’ensuivit fut baptisé par la presse anglo-saxonne comme le Whiskey on the rocks incident (jeu de mot entre le nom de la classe du sous-marin, le fait qu’il se soit échoué sur des rochers — rocks en anglais — et le cocktail Whisky on the rocks).

27 octobre 1990 Décès de Xavier Cugat, 90 ans

Xavier Cugat, chef d’orchestre cubain d’origine espagnole né le premier janvier 1900. Reconnu dans les années d’après-guerre en Amérique et en Europe comme le roi de la rumba, le musicien d’origine espagnole avait fait une grande partie de sa carrière artistique à Hollywood comme chef d’un orchestre de musique de variétés. Son attrait pour les femmes exceptionnellement belles était bien connu, et il pouvait se vanter d’avoir déjà eu Rita Hayworth dans son orchestre. Il était aussi un caricaturiste de renom, et il avait consacré les dernières années de sa vie à la peinture.

27 octobre 1990 Décès de Jacques Demy, 59 ans

Jacques Demy, né le 5 juin 1931, est un réalisateur, scénariste et producteur français, victime d’une hémorragie cérébrale consécutive à une leucémie. Le réalisateur des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort était le seul grand cinéaste français spécialiste des comédies musicales, genre qui a eu ses heures de gloire à Hollywood mais qui n’a jamais eu beaucoup de succès en France. Les deux films que l’histoire retiendra comme ses chefs-d’œuvre ont la particularité que les acteurs se mettent soudain à chanter sans que cela n’arrête la narration et l’action de la production. Son dernier film était Trois places pour le 26, qui marquait le grand retour d’Yves Montand à l’écran.

27 octobre 1991 Indépendance du Turkménistan

Le Turkménistan, aussi appelé Turkménie, en forme longue la République du Turkménistan, est un pays d’Asie centrale, entouré de l’Afghanistan, de l’Iran, de la mer Caspienne, du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan.

27 octobre 1995 Gloria Estefan chante pour le pape Jean-Paul II

Gloria Estefan chante pour le pape Jean-Paul II dans le cadre des célébrations marquant les 50 ans de prêtrise du Souverain pontife; on raconte que la chanteuse pop a été la seule invitée à se produire pour l’occasion.

27 octobre 1998 Première parution du quotidien National Post

Première parution du quotidien National Post, quotidien canadien anglophone, basé à Toronto, avec une distribution nationale.

Le Post a été fondé par le magnat de la presse Conrad Black, pour combattre ce qu’il percevait comme une tendance trop libérale dans les politiques éditoriales des journaux canadiens. Black bâtit le nouveau journal autour du Financial Post, un journal d’affaires torontois déjà existant, qu’il acheta à la compagnie Sun Media en 1997.

Les 500 000 exemplaires de cette première édition s’envolent en moins de 12 heures à travers le pays.

27 octobre 2000 Accusés d’avoir fait sauter un avion

À Vancouver, Ripudaman Singh Malik et Ajaib Singh Bagri sont accusés d’avoir fait sauter un avion d’Air India, près de l’Irlande, en juin 1985, tuant 329 personnes.

27 octobre 2002 Au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva élu

Les Brésiliens retournent aux urnes pour choisir leur nouveau président; avec une majorité sans précédent, ils ont élu l’ancien chef syndicaliste Luiz Inacio Lula da Silva qui est devenu le premier ouvrier élu à la présidence de ce pays depuis 103 ans.

27 octobre 2003 Série d’attentats à Bagdad

Quarante-trois personnes sont tuées et 216 blessées par les cinq attentats suicide perpétrés à Bagdad.

Un premier attentat à la voiture piégée a été perpétré devant le siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), au centre de Bagdad.

27 octobre 2004 Une sage-femme pratique un accouchement à l’hôpital

Les sages-femmes du Québec ont réalisé une percée historique dans la reconnaissance de leur travail alors que l’une d’entre elles a procédé à un accouchement dans un hôpital.

27 octobre 2004 Boston met fin à la malédiction du Bambino

Dans le vocabulaire du baseball professionnel aux États-Unis, la malédiction du Bambino est une superstition visant à expliquer l’incapacité pour les Red Sox de Boston de remporter une Série mondiale entre 1918 et 2004. L’expression fait référence à Babe Ruth, surnommé le « Bambino », athlète légendaire, membre du Temple de la renommée du baseball et plus célèbre joueur de son époque.

Ruth commence sa carrière avec les Red Sox de Boston, avec qui il remporte trois fois la Série mondiale.

Le 26 décembre 1919, l’équipe vend son contrat aux Yankees de New York. Ruth évolue 15 saisons chez les Yankees, qui dominent le baseball des années 1920 et 1930 et remportent quatre fois la Série mondiale avec Ruth, en route vers leur record actuel de 27 sacres.

Pendant ce temps, les Red Sox, jusque là une des équipes les plus récompensées du baseball, sont incapables de retourner à la grande finale avant 1946 et ne remportent pas les grands honneurs durant 86 saisons.

27 octobre 2005 Début des émeutes en France « la crise des banlieues »

Plusieurs centaines de jeunes s’attaquent au centre de secours des sapeurs-pompiers de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et saccagent des voitures après l’électrocution mortelle de deux adolescents qui s’étaient réfugiés dans un transformateur EDF à haute tension pour échapper à la police. Début des émeutes en banlieue parisienne puis dans d’autres régions. Ce drame déclenchera pendant près de 20 nuits des violences en banlieue parisienne et dans plusieurs villes de France; près de 9 000 véhicules seront brûlés, malgré une forte mobilisation des forces de l’ordre et l’instauration, le 9 novembre, d’un couvre-feu dans les quartiers chauds.

27 octobre 2006 Décès de Joe Niekro, 61 ans

Joe Niekro est un joueur de baseball américain, lanceur. Artiste de la balle papillon tout comme son frère Phil, il a joué de 1967 à 1988 pour les Cubs de Chicago, les Padres de San Diego, les Tigers de Detroit, les Braves d’Atlanta, les Astros de Houston, les Yankees de New York et les Twins du Minnesota. Son dossier en carrière est de 221 victoires contre 204 défaites. Il a connu ses meilleures saisons en 1979 et 1980 dans l’uniforme des Astros, avec des fiches de 21-11 et 20-12. Il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la Ligue nationale en 1979.

27 octobre 2007 Création d’une Journée Mondiale consacrée au patrimoine audiovisuel

27 octobre 2008 464 000 visiteurs ont vu l’exposition « Le Louvre à Québec »

Plus de 464 000 visiteurs auront finalement vu l’exposition « Le Louvre à Québec: Les arts et la vie » au Musée national des beaux-arts de la capitale; en 145 jours, l’institution, située sur le Parc des champs de batailles, aura réussi sa deuxième meilleure performance de fréquentation depuis sa création en 1983.

L’exposition représentait l’un des événements phares des célébrations du 400e anniversaire de la ville de Québec; elle a attiré des touristes du monde entier et, en particulier, des journalistes des États-Unis, du Mexique, d’Israël et d’Australie, notamment.

Le Musée présentait 275 oeuvres couvrant 5000 ans d’histoire, en provenance des huit départements du plus grand musée du monde; les oeuvres du Louvre à Québec ont regagné immédiatement les galeries du célèbre musée parisien.

27 octobre 2008 Le professeur français Alain Carpentier présente le premier prototype de coeur articiel

Le professeur français Alain Carpentier, spécialiste de chirurgie cardiaque, a présenté hier le premier prototype de coeur artificiel, une solution de remplacement à la transplantation cardiaque dont la réalisation est, selon lui, «limitée par le nombre très insuffisant de greffons disponibles, et par les complications qu’elle entraîne».

Ce cœur artificiel permettra «le remplacement total du coeur», a déclaré hier à l’Associated Press le Dr Alain Carpentier, directeur du Laboratoire d’étude des greffes et prothèses cardiaques de l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris..

27 octobre 2012 L’avocat Brian Gallant, 30 ans, est élu chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Le jeune avocat acadien Brian Gallant a été élu samedi, au premier tour, à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

Âgé de 30 ans, il succède à l’ancien premier ministre libéral Shawn Graham.

Gallant a recueilli 52,26 % des points attribués aux candidats. Ses adversaires étaient l’ancien ministre de la Santé Mike Murphy, qui a obtenu 37,99 % des points et l’agriculteur Nick Duivenvoorden, qui a obtenu 2,75 % des points.

Cent points étaient attribués pour chacune des 55 circonscriptions, pour un maximum possible de 5 500 points.

Ses objectifs sont de «changer nos habitudes politiques» s’occuper de la situation financière de la province, de même que d’éducation.

27 octobre 2014 John Tory succédera à Rob Ford à la mairie de Toronto

Il n’y aura pas de dynastie Ford à Toronto. Elle a été tuée dans l’oeuf.

Doug Ford, le frère du controversé Rob Ford qui a dû se retirer de la course à la mairie en début de campagne à cause de problèmes de santé, a échoué dans sa tentative à conserver la mairie torontoise dans le giron familial.

Les électeurs torontois ont plutôt jeté leur dévolu sur l’ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, John Tory.

Les résultats ont été plus serrés que ne le prévoyaient les sondages. M. Tory a obtenu 40,27 pour cent des suffrages. M. Ford en a récolté 33,74 pour cent. La majorité de M. Tory est légèrement supérieure à 64 000 votes.

Plus de six électeurs sur dix se sont déplacés pour exercer leur droit de vote.

27 octobre 1978 Prix Nobel de la paix à Anouar el-Sadate Menahem Begin

L’Égyptien Anouar el-Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin reçoivent le prix Nobel de la Paix.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

