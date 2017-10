Haïti-Justice: Des anciens ministres de l’administration Privert interdits de quitter le pays

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

Dans des correspondances adressées au Directeur du Service d’immigration et d’émigration, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Me Clamé Ocnam Daméus, requiert à ce dernier des instructions nécessaires pour que les nommés Camille Edouard Junior et Yves Romain Bastien, soient interdits de quitter le pays par les voies aériennes, maritimes et terrestres.