Haïti – Sport: Jacques Joachim élu au Temple de la Renommée mondiale du Volleyball

Source BF/ HaïtiLibre

La Fédération Haïtienne de Volleyball (FHVB) informe que l’ingénieur Jacques Joachim, ancien Président de la Fédération a été élu, à l’unanimité des voix, au Temple de la Renommée du Volleyball, haute distinction décernée par la Fédération Internationale de Volleyball pour honorer des joueurs, entraineurs et dirigeants qui ont marqué l’histoire de ce sport.

Réagissant à cette nouvelle la Régine Lamur, la Ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré dans une note « C’est un honneur pour le peuple haïtien en général, la communauté sportive et la famille du volleyball national en particulier de voir un de ses illustres fils et un de ses éminents dirigeants être reçu au Panthéon du Volleyball mondial.

Au nom du Gouvernement et de la Nation, le Ministère demande à la Fédération Haïtienne de Volleyball de transmettre