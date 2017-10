Astrologie du jour

BELIER

Amour

Cette ambiance astrale deviendra plus tendue, et vos rapports conjugaux seront plus délicats, à plus forte raison si votre entente n’est déjà plus au top. Il y aura donc des efforts à faire pour détendre l’atmosphère et préserver l’harmonie du couple. Célibataire, avec la présence de Vénus en excellent aspect, l’amour vous sourira ; mais saurez-vous toujours lui rendre la pareille ? Votre don pour la communication se trouvera contrarié par certains astres : vous aurez du mal à vous faire comprendre.

Argent

Vous vous promettez toujours de faire de sévères économies. Mais votre bonne volonté sera mise à rude épreuve : seriez-vous capable de résister à l’envie d’acquérir cet objet dont vous rêvez depuis longtemps ?

Santé

Avec Mars en cet aspect, il sera difficile de vous trouver fatigué ou découragé, et vos défenses immunitaires seront à leur plus haut niveau. Si vous sortez d’une longue maladie, le rétablissement sera facile et beaucoup plus rapide que prévu.

Travail

La prudence ne sera pas votre fort cette fois-ci. Vous vous lancerez dans des aventures un peu trop hardies et même un peu trop invraisemblables. Ne vous étonnez pas si vous en récoltez quelques déboires.

Citation

Un sot achète des nattes avant d’avoir construit la mosquée (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Neptune, vous déborderez d’énergie et vous entreprendrez de transformer la décoration de votre intérieur ou de mener à bien d’autres grands projets pour votre habitation.

Vie sociale

Pour éviter de vous laisser mener en bateau, soyez prudent dans vos coups de coeur, car vous risquez de tomber sur des personnes peu scrupuleuses qui n’hésiteraient pas à vous exploiter, à vous tondre.

Nombre chance

716

Clin d’oeil

Pas de zèle intempestif : vous risqueriez de vous faire du tort.

TAUREAU

Amour

Côté câlins, vous ne serez pas en manque. Votre conjoint ou partenaire pourrait vous prodiguer toute la tendresse dont vous rêvez, surtout si c’est un natif de la Balance ou des Poissons. On vous aimera très fort, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Célibataire, cette configuration de Neptune risque de vous pousser à trop fantasmer. Méfiez-vous des illusions : vous aurez tendance à idéaliser tout nouveau venu et à croire trop vite au grand amour. Mais vous connaîtrez tout de même de bien agréables moments.

Argent

Jupiter, l’astre de la chance, travaillera de concert avec Neptune, autre grosse planète liée à la chance, vous pourrez cette fois améliorer vos revenus ou réorganiser vos placements de manière à ce qu’ils vous rapportent le plus possible. Comprenez bien que cette configuration exceptionnelle ne se reproduit pas souvent. N’hésitez surtout pas à demander une prime quelconque, à jouer en Bourse, ou à prendre rendez-vous avec votre banquier pour revoir vos choix et vos investissements.

Santé

Votre énergie vitale sera un peu en baisse en raison des turbulences de Pluton. La solution ? Augmenter votre ration journalière de protéines et dormir davantage. Si cela ne suffit pas, un supplément de vitamines vous rendra votre tonus.

Travail

Avec Jupiter dans votre manche, vous ne pourrez pas rater votre coup. Si vous avez un projet en vue, dépêchez-vous de le défendre auprès des personnes que cela pourrait intéresser. Succès éclatant en vue.

Citation

On ne peut pas faire un tenon carré avec un ciseau arrondi (proverbe chinois).

Famille/foyer

A cause des conjonctions astrales inhabituelles dans votre Ciel natal, vous vous sentirez insécurisé sur le plan familial. Vous aurez l’impression que vos proches sont distants, froids avec vous. Pourtant, si vous parvenez à dominer votre subjectivité, vous vous apercevrez que votre entourage vous est très attaché.

Vie sociale

Certains amis pourraient vous décevoir. N’en concevez pas trop de regrets, étant donné la nature humaine. Cherchez plutôt à nouer de nouveaux contacts, à élargir votre horizon ; Mercure vous en fournira l’occasion.

Nombre chance

764

Clin d’oeil

Dans votre travail comme dans vos relations avec les autres, inutile d’afficher des positions tranchées qui ne serviraient pas forcément votre image.

GEMEAUX

Amour

Célibataires, ambiance amoureuse exceptionnellement suave, rencontres qui vous combleront de joies. Votre charme sera irrésistible, et cette journée semble décisive pour votre équilibre intérieur. Votre vie conjugale sera animée. Avec Mars en cet aspect, les disputes risquent de se multiplier. Pour la plupart d’entre vous, il ne s’agira que de quelques accrochages sans gravité, vite oubliés à la faveur d’une belle réconciliation sur l’oreiller. Mars est en effet la planète du désir, et votre conjoint ou partenaire se montrera très entreprenant.

Argent

L’influence du Soleil dans le secteur argent vous inclinera à améliorer vos revenus. Mais attention à Mars, qui pourra dans le même temps vous pousser à trop dépenser. Restez raisonnable si vous tenez à mettre quelques économies de côté pour vos vacances ou autres.

Santé

Pluton vous rendra irascible ? C’est fort possible, vu sa position incongrue dans votre Ciel. Mais ne le laissez pas prendre le dessus, car la colère saperait votre énergie. En cas d’alerte, respirez profondément et allez faire un tour dehors. Cela devrait suffire à désamorcer la crise.

Travail

Le présent climat astral vous donnera envie de vous mettre en valeur aux yeux de votre entourage professionnel. Vous saurez défendre vos projets avec conviction et adopter de nouvelles méthodes de travail capables de persuader vos supérieurs de vos qualités.

Citation

Le sommeil du gardien est une lampe pour le voleur (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront beaucoup plus faciles que dernièrement. Ceux d’entre vous qui ont eu des conflits avec leurs parents vont enfin trouver un solide terrain d’entente. Avec vos enfants, l’ambiance sera carrément excellente.

Vie sociale

La présence de plusieurs planètes spécifiques dans votre Ciel natal aujourd’hui mettra l’accent sur vos rapports avec ceux qui vous entourent : ils oscilleront entre haine et passion, et la situation sera riche en rebondissements.

Nombre chance

908

Clin d’oeil

Pensez à solder définitivement votre passé. Votre présent, c’est votre avenir.

CANCER

Amour

Vie conjugale assez calme. Saturne vous fera ressentir le besoin de stabilité et de sécurité en couple. La journée sera calme et facile à vivre. Célibataire, la passion couvera aujourd’hui sous la cendre au lieu d’éclater au grand jour. L’influence inhibitrice de Saturne ne vous permettra pas d’employer votre charme et votre séduction à bon escient. Aussi aurez-vous du mal à faire toutes les rencontres amoureuses que vous souhaiteriez.

Argent

Jupiter, le maître de la chance et du succès, vous promet une journée faste sur le plan financier. N’hésitez pas à demander une prime quelconque ou, si vous avez des économies, à envisager des placements plus rentables. Attention tout de même au manque de lucidité : ne vous montrez pas trop optimiste ou trop dépensier.

Santé

Sous l’influence de Neptune mal aspecté, votre vitalité sera quelque peu fluctuante. Il va falloir prendre les choses en main pour garder l’équilibre. Même si vous avez beaucoup à faire, accordez-vous du repos supplémentaire et, si possible, filez au grand air. Votre moral pourrait vous jouer des tours, et pourtant vous n’avez rien de bien méchant à redouter. Si vous essuyez une petite déception ou une contrariété, gérez-la avec sens de l’humour, sans faire de drame.

Travail

N’hésitez pas éternellement. Vous n’accomplirez rien de valable si vous passez tout votre temps à vous interroger sur l’opportunité d’une telle ou telle action. « Celui qui est indécis pour commencer, est tardif pour agir » (Quintilien). Dépêchez-vous de vous lancer.

Citation

Quand on est jeune, il est trop tôt ; quand on est vieux, il est trop tard (Diogène le Cynique).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire. Vos relations avec vos enfants seront excellentes, de même qu’avec les personnes plus âgées de votre famille. Attention pourtant à Mercure. Son influence n’a rien de menaçant, vous risquez simplement de mal vous faire comprendre de vos proches, avec des conséquences agaçantes.

Vie sociale

Avec cette configuration de Neptune, l’amitié sera un domaine qui peut prêter à confusion : petites trahisons, difficultés de compréhension, ou simple malentendu… Il faudra éclaircir les choses ! A vous de mesurer vos paroles, en évitant surtout les excès de franchise.

Nombre chance

797

Clin d’oeil

Planifiez soigneusement vos prochaines vacances.

LION

Amour

Sentimental en diable, vous trouverez un écho chez votre conjoint ou partenaire, qui acceptera de bonne grâce tout l’amour que vous lui prodiguerez. De votre côté, vous reconnaîtrez volontiers votre dépendance affective. Célibataire, en amour, cette journée risque de vous déconcerter complètement. Le présent aspect de Neptune agira comme un éteignoir sur vos déclarations brûlantes. Elle fera paraître intempestive toute initiative spontanée, à moins qu’elle ne bloque vos élans dès le moment où vous croyiez pourtant avoir le vent en poupe.

Argent

Jupiter va ouvrir une période favorable à la prospérité. La chance sera cette fois à vos côtés et même, pour certains, une chance exceptionnelle. Tâchez de tirez au mieux parti de cette aide céleste.

Santé

Encore une journée assez faste pour votre santé, surtout si vous tirez le maximum de profit des aspects positifs du Soleil. Continuez à adopter une alimentation tonifiante. Alternez poisson, viande, foie, volaille, en limitant les quantités à 120 g par jour, et en évitant de consommer ces aliments au repas du soir.

Travail

Sous l’influence de Mercure, vous serez fortement enclin au dilettantisme, voire même à l’amateurisme. Ce comportement, qui ne vous est pas habituel, risque de vous poser quelques sérieux problèmes car, lorsque vous vous laisserez vivre nonchalamment, le travail en retard s’accumulera.

Citation

Le bien est dans le bon usage que l’on fait de n’importe quoi (Marcel Jouhandeau).

Famille/foyer

En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront aux nues.

Vie sociale

Secteur amitiés très à l’honneur, avec la présence de Jupiter. Voilà qui devrait vous permettre de nouer des relations très agréables dans votre environnement social ou professionnel.

Nombre chance

252

Clin d’oeil

Ne prenez pas une attitude fataliste face aux événements.

VIERGE

Amour

Chance et joie de vivre sur toute la ligne. Vos amours seront placées sous le signe du succès. Si vous êtes marié, l’ambiance sera tendre et complice. Si vous vivez seul, il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre marquante, promise à un bel avenir ; alors, soignez votre look et ouvrez l’oeil !

Argent

Cette fois, si votre situation financière est saine et si vous évitez de prendre des risques insensés, vous n’aurez rien de vraiment ennuyeux à craindre. Mais si votre budget est déséquilibré, il sera temps de devenir plus raisonnable, sans quoi vous aurez de mauvaises surprises.

Santé

Assez bonne résistance. Vous ne disposerez pas d’énormes réserves d’énergie, mais vous saurez gérer intelligemment votre emploi du temps, de manière à conserver des moments de détente. Profitez-en pour faire du sport, cela vous aidera à rester en bonne forme. Choisissez une activité sans violence comme la natation, le yoga, la marche à pied ou la relaxation.

Travail

Ne restez pas les sabots rivés au sol. Il faudra aller de l’avant et profiter d’un climat astral bénéfique pour multiplier les initiatives et accumuler les nouvelles expériences. Le bilan sera positif.

Citation

Respecte les autres pour être respecté (proverbe chinois).

Famille/foyer

La Lune en cet aspect donnera le point de départ à une période de vie de famille très agréable. Vous vous sentirez très proche de vos enfants, avec qui vous établirez un dialogue sans ombre. Pensez aussi à donner de vos nouvelles à des parents âgés qui habitent loin de chez vous ; cela leur fera un immense plaisir.

Vie sociale

De bons influx planétaires vont se ruer sur vous. D’une part, Mercure vous favorisera sur le plan de l’amitié, de la complicité. Et puis les aspects positifs de la planète Saturne favoriseront les bons contacts avec l’étranger ou les rapports utiles avec le voyage. Vous aurez peut-être envie de vous remettre aux études ; n’hésitez pas à suivre votre penchant.

Nombre chance

460

Clin d’oeil

Gardez-vous de tomber dans le perfectionnisme, qui vous épuisera.

BALANCE

Amour

Sur le plan conjugal, un peu de nostalgie est possible chez les natifs plus ou moins jeunes, qui se prendront à rêver d’une vie différente. Pour les autres sujets, la vie à deux devrait être sans problème pour autant que le conjoint ou partenaire fasse preuve de tolérance et soit, comme eux, centré sur l’avenir et les potentialités qu’il recèle. Célibataire, les puissants aspects de la Lune favoriseront les amours passionnées. Il y aura du coup de foudre dans l’air, et les plus impulsifs d’entre vous penseront aussitôt au mariage !

Argent

Vous bénéficierez d’une sacrée chance en argent aujourd’hui. Bonne rentrée probable. Jouez à un jeu de hasard, sans oublier de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Avec Saturne en aspect dysharmonique dans votre Ciel, gare aux prises de poids et aux montées de cholestérol ! La parade ? Vous astreindre à équilibrer davantage votre alimentation, en diminuant fortement les sucreries et les aliments trop gras. Et si vous êtes courageux, vous mettre au sport.

Travail

Vous déborderez d’énergie, mais ne saurez pas toujours où donner de la tête, tant vous aurez peur de passer à côté d’une occasion intéressante. Dans l’ensemble, votre activité professionnelle sera bonne et rentable, avec toutefois une tendance à la précipitation qui vous poussera à bâcler des choses importantes.

Citation

Un homme peut tromper une femme par un feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable (La Bruyère).

Famille/foyer

Vie de famille animée. L’ambiance sous votre toit sera plutôt bohème. Vous feriez bien de relâcher un peu la discipline : la fantaisie n’a jamais fait de mal à personne. « L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination » (Paul Claudel). Si vous êtes du premier décan, vous aurez tendance à trop vous angoisser pour vos proches.

Vie sociale

Vos rapports humains seront perturbés et pourront vous causer du chagrin si vous ne vous montrez pas plus objectif et moins vulnérable. Ne croyez pas aux promesses que l’on vous fera ou à tout ce que l’on vous racontera, car il y aura de l’envie ou de la jalousie dans l’air autour de vous.

Nombre chance

887

Clin d’oeil

Il vaut parfois mieux laisser faire le temps que de se démener.

SCORPION

Amour

Pour une fois, vous penserez beaucoup moins à l’avenir qu’au présent, et vous serez bien décidé à profiter dans plaisirs amoureux qui passeront à votre portée. Votre conjoint ou partenaire n’appréciera sans doute que modérément ce comportement. Bref, il y aura de l’ambiance dans votre vie de couple ! Ceux qui vivent seuls, célibataires ou divorcés, auront en cette journée de grandes chances de faire une rencontre troublante. Vénus, la déesse de l’amour, vous promet quelques émois irrésistibles !

Argent

Amélioration progressive sur le plan matériel. Il faut dire que les influences ne vous ont guère incité ces derniers temps à faire des économies. Mais à partir d’aujourd’hui, vous serez mieux loti, l’argent cherchant à entrer dans votre escarcelle d’un peu partout. Malgré cela, n’oubliez jamais que « la fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie » (proverbe italien).

Santé

Avec cet aspect de Saturne, vous devriez bénéficier d’une solide résistance physique. Mais il faudra vous méfier de Jupiter. Cet astre, qui est habituellement positif, aura cette fois une influence assez pernicieuse. Il risque surtout de vous pousser à des excès, alimentaires ou autres, qui finiraient par saper sérieusement votre résistance.

Travail

En ce qui concerne votre travail, vous serez vraisemblablement aujourd’hui à la croisée des chemins. Sachez tirer parti des changements, même si cela vous demande un effort inhabituel. De la manière dont vous réagirez dépendra votre réussite ou votre échec.

Citation

Un héritage est une terre à labourer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Veillez à manifester votre amour à votre entourage familial : vos proches ont besoin de tendresse. Il ne faudrait pas qu’ils ne voient en vous qu’un assureur ou un banquier. D’autant que vous-même aurez plus que jamais besoin de trouver un climat affectif harmonieux chez vous.

Vie sociale

Contrairement à votre habitude, vous serez distrait, brouillon, et vos rapports quotidiens risquent d’en subir les conséquences. Rassurez-vous : vous ne serez pas en train de dérailler ; il ne s’agira que des influx négatifs de Saturne, en mauvaise posture dans votre Ciel. Ce ne sera donc qu’un mauvais moment à passer.

Nombre chance

453

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop sévère envers vous-même : tout le monde peut commettre des erreurs.

SAGITTAIRE

Amour

Beaucoup d’influx positifs pour améliorer votre entente avec votre conjoint ou partenaire. L’atmosphère sera délicieuse si vous le faites bénéficier de quelques petites gentillesses. Prouvez-lui votre affection. Célibataire, chez vous, cette fois, l’idéalisme l’emportera nettement sur le réalisme. Vous croirez dur comme fer à l’amour avec un grand A, et vous vous laisserez submerger par une immense vague de romantisme ou de passion.

Argent

Jupiter, en bonne position dans votre Ciel, vous donnera un précieux coup de pouce. Ainsi, un placement plutôt raisonnable devrait vous rapporter des bénéfices inespérés très confortables. Vous contrôlerez efficacement la gestion de vos finances, et tout se déroulera selon vos plans.

Santé

Vous ne devriez en principe avoir aucun problème de santé. D’autre part, ce mouvement de Neptune sera positif pour ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique, dans la mesure où l’on trouvera cette fois un traitement plus adapté à votre cas. Pour certains, la découverte d’un nouveau médicament pourra même apporter une réelle amélioration.

Travail

La journée semble favorable aux projets professionnels de toutes natures, y compris les projets d’association. Tout pourrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais ne compromettez pas votre chance en cherchant à concilier les inconciliables, par exemple à avoir le beurre et l’argent du beurre !

Citation

Il ne faut pas s’irriter contre le cours des choses (Euripide).

Famille/foyer

Risque de désaccord probable avec votre conjoint sur la manière d’élever vos enfants. Vous serez partisan d’une discipline stricte. Pourtant, vous devriez reconnaître que les méthodes libérales sont plus efficaces.

Vie sociale

Mercure en bel aspect favorisera les contacts sociaux. Les négociations en cours trouveront sans doute une issue qui satisfera tout le monde. Vous saurez faire preuve de diplomatie, ce qui vous aidera à régler les problèmes les plus délicats. Cette journée sera très fructueuse pour tous ceux d’entre vous qui sont en contact avec la loi et l’étranger.

Nombre chance

835

Clin d’oeil

Ne redoutez pas les difficultés avant d’avoir essayé de les affronter.

CAPRICORNE

Amour

Prenez aujourd’hui de bonnes résolutions : remettre de l’ordre dans votre vie conjugale, arracher les mauvaises herbes du doute et de l’ennui, et dissiper une fois pour toutes les derniers malentendus. Célibataire, la journée s’annonce particulièrement chaude. Vous serez prêt pour une révélation sensuelle ou un grand incendie passionnel. Amoureux, vous vous montrez très décidé à séduire l’objet de vos désirs par n’importe quel moyen. Par votre fougue, votre ardeur et votre enthousiasme devant la vie, vous saurez emporter la décision.

Argent

Si vous êtes sage et raisonnable, votre stabilité financière ne devrait poser aucun problème. Mais le serez-vous ? Poussé à la fois par Uranus et surtout par Mars, vous risquez, par des dépenses inconsidérées, vous ruiner sans le moindre état d’âme !

Santé

Cette position de Saturne n’a rien de dangereux pour votre santé. Elle vous inclinera simplement à réfléchir à votre hygiène de vie et, si nécessaire, à revoir certaines de vos habitudes. Ce sera le moment idéal pour entreprendre un régime, arrêter de fumer, ou vous mettre à la pratique régulière d’un sport. Pensez aussi à vous faire faire un bilan de santé.

Travail

Vos occupations professionnelles seront bien protégées dans l’ensemble. Aussi, ne dramatisez pas l’une ou l’autre déception, et ne perdez surtout pas votre courage ni votre bonne humeur.

Citation

L’heure la plus sombre précède l’aurore (Th. Fuller).

Famille/foyer

Vous aurez constamment besoin que votre conjoint ou vos enfants vous donnent des preuves d’attachement et, de votre côté, vous serez très exclusif. Attention à l’excès de possessivité : il sera néfaste.

Vie sociale

Profitez de cette journée faste pour entreprendre des démarches délicates qui exigent assurance, dynamisme et audace. Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez.

Nombre chance

500

Clin d’oeil

Effectuez quelques embellissements dans votre maison ou appartement.

VERSEAU

Amour

Le bel aspect de Vénus est prometteur de joies et d’épanouissement. Vous trouverez à la vie de couple des charmes intenses, sans avoir à vous forcer. Célibataires, les plus sérieux et fidèles en amour d’entre vous se sentiront un peu perdus à cause du rythme passionné et agité de la journée. Les rencontres se multiplieront à une allure qui les dépassera, les adresses s’échangeront avant qu’on ait pu échanger une idée, et les demandes se feront pressantes avant qu’on ait le temps de s’interroger sur ses sentiments. Il y aura donc de la pagaille dans l’air !

Argent

L’influence conjuguée de trois planètes de chance s’avérera une excellente aubaine pour votre situation matérielle. Vous saurez à la fois vous montrer entreprenant et circonspect, et vous ne prendrez pas de risques inutiles.

Santé

Pensez à privilégier le poisson. Conseillé par tous les nutritionnistes, il offre de nombreux avantages. Riche en protéines, il remplace avantageusement viandes et oeufs dans nos menus quotidiens. Le poisson présente également un faible taux de lipides, pour la plupart des acides gras poly-insaturés qui nous protègent efficacement contre les maladies cardio-vasculaires.

Travail

Avec un tel climat astral à forte hégémonie saturnienne, une grande réussite professionnelle semble très hypothétique en ce moment. Vous feriez mieux de garder un profil bas pendant un certain temps. Vous ne risquerez pas grand-chose si vous avez la sagesse et la patience de remettre votre plus ambitieux projet à plus tard.

Citation

Le vrai compliment est celui fait par un ennemi (proverbe persan).

Famille/foyer

Vous sentirez que, pour vous épanouir, vous avez besoin d’une vie au foyer équilibrée. Ainsi, vous serez prêt à tout faire pour améliorer vos relations familiales. Vous constaterez bientôt l’efficacité de vos efforts.

Vie sociale

La Lune en aspect favorable vous permettra d’effectuer des démarches délicates et de prendre des contacts utiles. Mais à condition de déployer votre charme et de présenter vos idées et projets sous un jour sérieux et convaincant.

Nombre chance

197

Clin d’oeil

N’acceptez pas la familiarité de la part d’un nouveau venu.

POISSONS

Amour

Le bonheur conjugal continue. Après une période très protégée, vous allez avoir droit au soutien d’une configuration céleste exceptionnelle. Vont en effet influencer favorablement votre secteur d’amour Jupiter, le maître de la chance, Vénus, la déesse de l’amour, et la Tête du Dragon, qui représente le destin. Célibataire, des changements dans votre vie amoureuse se profilent à l’horizon. C’est vrai, vous redoutez l’inconnu. Pourtant, vous n’avez aucune raison de vous inquiéter : ces transformations vous seront extrêmement bénéfiques.

Argent

Vos finances ne connaîtront pas de variations notoires. Avec l’appui de la planète Pluton, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable.

Santé

Beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme à votre actif. Vous entraînerez vos proches à votre suite, et vous les associerez à la plupart de vos grands projets. Cependant, attention au surmenage. Ménagez vos nerfs.

Travail

Sur le plan du travail, plongez dans l’action, à condition, bien sûr, de ne pas vous lancer à l’aveuglette comme vous êtes souvent tenté de le faire. Si vous vous fixez des objectifs précis, vous obtiendrez d’excellents résultats grâce au concours généreux de Jupiter. Attention aux jugements hâtifs et trop subjectifs : il vous arrive parfois d’être sûr de vous-même d’une façon inconsidérée.

Citation

Le mensonge, comme l’huile, flotte à la surface de la vérité (H. Sienkievicz).

Famille/foyer

Le secteur de votre Ciel lié aux enfants sera dégagé de toute influence céleste, et tout ce qui les concerne sera donc facile à vivre cette fois. En revanche, la zone de votre thème liée à vos relations avec le reste de votre famille sera sous l’impact de Saturne et donc assez négative. Ce sont surtout vos rapports avec vos parents qui pourront poser quelques problèmes.

Vie sociale

Vos relations avec certains amis seront très difficiles. Vous aurez envie de les envoyer promener, mais vous n’oserez tout de même pas. Voilà qui vous mettra de très méchante humeur. Essayez de minimiser la situation et de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne.

Nombre chance

745

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas attirer par les apparences : vous vous y brûleriez les ailes comme le papillon à la chandelle.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com