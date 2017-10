Éphéméride du jour ….., 26 Octobre 1947 // Naissance de Hillary Diane Clinton, née Rodham, st une femme politique américaine, notamment secrétaire d’État des États-Unis de 2009 à 2013

26 Octobre 1947 Naissance de Hillary Diane Clinton, née Rodham, est une femme politique américaine, notamment secrétaire d’État des États-Unis de 2009 à 2013

Après avoir milité au sein du Parti républicain, elle adhère au Parti démocrate.

Elle est première dame des États-Unis de 1993 à 2001, en tant qu’épouse du 42e président des États-Unis, Bill Clinton. Elle occupe ensuite un siège de sénatrice pour l’État de New York au Congrès des États-Unis, de 2001 à 2009 ; elle vote notamment en faveur des interventions militaires américaines en Afghanistan et en Irak. Candidate et favorite aux primaires présidentielles démocrates de 2008, elle est battue par Barack Obama en nombre de délégués. L’année suivante, après l’élection de celui-ci à la Maison-Blanche, elle est nommée secrétaire d’État, fonction qu’elle occupe jusqu’en 2013.

À nouveau candidate à la présidence en 2016, elle remporte les primaires démocrates face au sénateur du Vermont Bernie Sanders, devenant ainsi la première femme candidate de l’un des deux grands partis américains pour le poste de président des États-Unis. Longtemps donnée gagnante dans les sondages et bien que majoritaire en nombre de voix, elle échoue au collège électoral face au milliardaire républicain Donald Trump par 304 grands électeurs contre 227.



Aujourd’hui, 26 Octobre 2017

299ème jour de l’année, 43ème semaine de l’année

66jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’oie dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale autrichienne

Libye : journée de deuil à la mémoire des victimes de la colonisation italienne.

UN FAIT A RETENIR

1956 Fondation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

L’Agence Internationale de l’énergie atomique (AIEA) est une organisation qui dépend directement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Basée à Vienne, en Autriche, elle cherche à promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires.

HAITI

26 Octobre

1820 Entrée de Jean-Pierre Boyer au Cap-Haitien

La Pensée du Jour

«Kan ou ap tann soupe kanmarad, ou dòmi twò ta. »

PRENOM DU JOUR

Saint Dimitri

Après saint Georges, il est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient. Les Dimitri sont actifs et réfléchis. Pas de couleur, ni de chiffre.

Aujourd’hui

Jeudi 26 Octobre 2017 Premier Quartier

Vendredi 27 Octobre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Dener Ceide «sele bride»

Pour découvrir la musique de Dener Ceide «sele bride» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :



On ne cesse de savourer ce morceau de Dener Ceide qui s’est converti en véritable poète à travers ce dernier.

Des messages pour encourager les autres a toujours persévérer.

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au mardi 31 octobre 2017

Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

Expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au vendredi 27 octobre 2017 Cycle de réflexion sur le patrimoine

Le cycle « le patrimoine en question », une réflexion sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quelles problématiques soulève la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ?

Projections de documentaires, visites guidées des sites touristiques sont au menu des activités, prévues à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haitien

Une initiative de la Fondation connaissance et liberté (Fokal), de l’Institut français d’Haïti (Ifh) et des alliances françaises en Haïti

IFH- Aujourd’hui- 4hpm

Conférence sur le patrimoine immatériel

Cette conférence sera animée par le musicien de jazz, Claude Carré, autour du thème « Musiques traditionnelles haïtiennes, entre l’ancien et le nouveau »

IFH- Aujourd’hui- 4hpm

Conférence sur le patrimoine immatériel

Cette conférence sera animée par Walex Pierre et Erol Josué autour du thème : « Nourritures et identité́ : une approche anthropologique de la gastronomie haïtienne »

26 octobre Gilles de Rais (ou de Retz) est pendu et brûlé

Maréchal de France, compagnon de Jeanne d’Arc, Gilles de Rais fut exécuté par pendaison pour meurtres et sorcellerie.

Ses immenses revenus, ses alliances avec de grandes familles nobles, sa parenté avec la famille royale de France et la dynastie ducale de Bretagne, firent de lui un des seigneurs les plus en vue de son époque. Le 13 septembre 1440, l’évêque de Nantes cite Gilles de Rais à comparaître après avoir recueilli des témoignages et des rumeurs sur les exactions de celui-ci. Il est accusé d’avoir violé, torturé et assassiné 140 enfants, notamment dans le cadre de rites sataniques, durant les huit années précédentes. Les chefs d’accusation sont les plus graves de l’époque : « sodomie, sorcellerie et assassinat ».

Gilles de Rais se rend compte qu’il a affaire à un dossier d’accusation très étoffé et que de plus, son incarcération délie les langues. Les témoignages à charge commencent à affluer. Ses valets et ses complices qui l’avaient assisté dans ses crimes, également arrêtés et le voyant sans ressources, se mettent à l’accabler.

Le jugement est prononcé le 25 octobre : Gilles de Rais et ses deux valets sont condamnés à être pendus puis brûlés. Le lendemain matin, le 26 octobre après une messe à la Cathédrale Saint-Pierre de Nantes, l’exécution est accomplie.

26 octobre 1756 Décès de Roland-Michel Barrin de La Galissonière

Roland-Michel Barrin marquis de La Galissonière , officier naval, commandant général de la Nouvelle-France (Rochefort, France, 10 nov. 1693 — Montereau, France, 26 oct. 1756). Issu d’une famille puissante, il devient lieutenant-général des forces navales françaises. Il séjourne en NOUVELLE-FRANCE du 19 septembre 1747 au 21 octobre 1749, où il préconise fortement la construction d’une ligne de postes de garnisons dans la vallée de l’Ohio pour repousser les colonies anglaises établies sur la côte. Il se fait le promoteur enthousiaste des intérêts de la colonie, y voyant un atout économique rentable selon la conception mercantiliste classique, ainsi qu’une diversion militaire pour les Anglais.

26 octobre Guy Carleton, Baron de Dorchester, est nommé gouverneur du Canada

Avec Wolfe, Guy Carleton participe au siège de Québec où il est blessé au cours de la bataille des plaines d’Abraham. Il prendra alors plusieurs positions importantes dans la colonie britannique de Québec. Il est nommé lieutenant-gouverneur et administrateur en avril 1766 (poste qu’il occupe à partir de septembre seulement). Comme James Murray est toujours gouverneur en titre, ce n’est que le 26 octobre 1768 que Carleton est nommé officiellement capitaine général et gouverneur en chef. Il a servi jusqu’au 27 juin 1778.

26 octobre 1774 Le Congrès américain invite les colonies canadiennes à joindre sa rébellion

En octobre 1774, le Congrès général de l’Amérique septentrionale, réuni à Philadelphie, adopte le texte d’une lettre adressée aux habitants de la province de Québec pour les inviter à former le quatorzième état des futurs États-Unis. Rédigée en français et adressée à « Nos amis et concitoyens », on peut y lire: « Saisissez l’occasion que la Providence elle-même vous offre, votre conquête vous a acquis la liberté si vous vous comportez comme vous le devez (…) vous n’êtes qu’un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts de vous joindre à eux; un instant de réflexion doit vous convaincre qu’il convient mieux à vos intérêts et à votre bonheur, de vous procurer l’amitié constante des peuples de l’Amérique septentrionale, que de les rendre vos implacables ennemis. (…) Votre province est le seul anneau qui manque pour compléter la chaîne forte et éclatante de leur union. Votre pays est naturellement joint au leur; joignez-vous aussi dans vos intérêts politiques; leur propre bien-être ne permettra jamais qu’ils vous abandonnent ou qu’ils vous trahissent. »

L’idée ne déplaît pas à un certain nombre de commerçants anglophones de Montréal. Eux aussi ont du mal à accepter cet Acte de Québec. Le buste de George III érigé sur la Place d’Armes avait d’ailleurs été vandalisé suite à son annonce. Mais aux yeux de la grande majorité des Canadiens francophones, toute cette histoire ressemble à un conflit de famille entre Anglais européens et coloniaux, conflit auquel ils n’ont aucune envie de participer.

De plus, le clergé prend position en faveur des Anglais. L’évêque de Québec, Jean-Olivier Briand, menace même d’excommunication et de privation de sépulture chrétienne ceux qui oseraient prendre les armes pour les insurgés. L’invitation américaine demeure donc sans réponse.

26 octobre 1813 Bataille de la Châteauguay, deuxième journée

Le 26 octobre 1813 à 10h30, les troupes américaines avancent, fortes d’environ 3 000 hommes. De Salaberry se rend rapidement derrière l’abattis, prenant avec lui la compagnie légère des Canadian Fencibles, deux compagnies de Voltigeurs, 22 Amérindiens et une compagnie du 2e bataillon des miliciens sédentaires de Beauharnois. Au total, seulement 304 hommes affrontent les troupes américaines sur la première ligne.

À midi, à l’abattis de la rive nord, les Américains poursuivent leur marche vers les Canadiens retranchés derrière l’abattis. Le combat s’engage. Les balles fusent et sifflent de toutes parts et l’épaisse fumée des détonations recouvre tout le champ de bataille. La fusillade devient si intense que des Fencibles, placés au-devant de l’abattis, reculent derrière celui-ci. Les Américains croient à un début de débandade canadienne et crient victoire.

De Salaberry réagit vite. Il ordonne à ses troupes de crier et fait donner le signal d’avance par tous ses clairons, dans toutes les directions, faisant ainsi croire aux attaquants à un plus grand nombre de défenseurs. La stratégie réussit et les Américains, aveuglés par la fumée, réduisent le tir, s’attendant à être attaqués.

À 15 heures, Hampton constate la débandade de ses hommes sur la rive sud. Il annonce alors le retrait de ses troupes. La bataille est terminée. De Salaberry ne dénombre que cinq morts et 22 blessés. Du côté américain, il est question d’environ 50 morts et d’un plus grand nombre de blessés et de prisonniers. Les troupes canadiennes s’attendent néanmoins à une seconde attaque. Elles passent le reste de la journée et toute la nuit sur le champ de bataille qu’elles viennent de défendre. L’attaque anticipée n’a jamais eu lieu.

26 octobre 1825 Ouverture du Canal Érié

La première section du canal fut ouverte en 1819, et le reste le 26 octobre 1825. Il était à cette époque long de 584 km, pour une largeur de 12 m et une profondeur de 1,20 m 83 écluses, au gabarit de 27 m sur 4,50 m, permettait de compenser la différence d’altitude de 183 m entre le fleuve Hudson à Albany et le Lac Érié. Le tonnage maximal des navires était de 75 tonnes. Le canal Érié permit de réduire de 90% les coûts de transport entre la côte est et les zones de l’intérieur du continent, qui étaient alors encore sauvages. Sa mise en service accéléra la colonisation de l’État de New York, avec le développement des villes de Buffalo, Rochester, Syracuse, Rome, Utica et Schenectady. La canal Érié contribua largement à l’expansion de la ville de New York, qui devint un port de premier plan, au détriment de Philadelphie, de Boston et de Baltimore.

26 octobre 1854 Naissance de Charles William Post

Charles William Post est un industriel américain fondateur de la compagnie de céréales Post.

Alors qu’il était hospitalisé au Sanatarium de John Harvey Kellogg où on l’initia aux céréales (Corn Flakes), il eut l’idée de partir sa propre compagnie. Il inventa diverses céréales (Grape-Nuts) et un breuvage fait à base de céréales, sans caféine, le Postum.

Il est mort le 9 mai 1914.

26 octobre 1859 Naufrage du Royal Charter

Le Royal Charter avec à son bord 459 personnes (passagers et membres d’équipage) s’abîma à quelques centaines de pieds du rivage. Le nouveau bureau météorologique (établi quatre ans plus tôt) créa un système de signes intallé dans les phares et sur les côtes permettant de renseigner les capitaines des bateaux de l’arrivée imminente d’une tempête. Dès 1861, cette méthode fut utilisée et popularisée jusqu’à l’arrivée de la télégraphie sans fil à la fin de ce siècle.

26 octobre 1866 Décès de John Kinder Labatt, 63 ans

John Kinder Labatt est un industriel canadien d’origine irlandaise, fondateur de la brasserie qui porte son nom. Né en Irlande, il a émigré au Canada dans les années 1830. Il a d’abord travaillé comme canadien d’origine irlandaise, fermier avant de fonder sa brasserie avec l’aide d’un partenaire en 1847. Après son décès, la London Brewery sera acquise par son fils John qui en fera au fil des ans une des grandes brasseries canadiennes.

26 octobre 1876 Décès de Pierre Falcon

Pierre Falcon est un chansonnier, poète, barde né à Terre de Rupert, aujourd’hui Manitoba le 4 juin 1793. D’origine métisse, il reçut son éducation à La Prairie, Bas-Canada (1797-?), puis retourna en 1808 dans son village natal où il devint employé de la Compagnie du Nord-Ouest (1808-21) puis de la Compagnie de la Baie d’Hudson (1821-25), après la fusion de ces entreprises. En 1825, il se retira à Grantown (auj. Saint-François-Xavier, Man.) comme fermier puis magistrat en 1855.

Pierriche ou Pierre le Rimeur, Falcon avait le talent de mettre en chansons les incidents locaux, les aventures des voyageurs et des chasseurs. Parmi ses chansons qui ont survécu, on remarque « La Bataille des sept chênes » / « The Battle of Seven Oaks » ou « Chanson de la Grenouillère » (Winnipeg 1816), « La Danse des bois-brûlés » / « Lord Selkirk at Fort William » (1816; Falcon n’a pas été complètement identifié comme auteur de cette chanson mais on la lui attribue), « Le Général Dickson » / « The Dickson Song » et « Les Tribulations d’un roi malheureux ». On rapporte que ses ballades étaient chantées dans les prairies par les Métis s’accompagnant au violon (crincrin). Elles furent transportées partout au Canada, du fleuve Saint-Laurent à la rivière Mackenzie. Songs of Old Manitoba de Margaret Arnett MacLeod (Toronto 1960) contient toutes les chansons connues de Falcon. Le lac Falcon au Manitoba a probablement été nommé en son honneur.

26 octobre 1893 Prolongement du p’tit train du Nord

Le 26 octobre 1893, la ligne de chemin de fer est prolongée jusqu’au village de Labelle et par la suite jusqu’à Mont-Laurier en 1909.

Le P’tit Train du Nord va permettre l’intensification des relations économiques avec la région montréalaise.

En effet, en ce début de 20ième siècle, le train va favoriser le dévelopement de l’industrie touristique des Laurentides.

Grâce à un ingénieur norvégien, un sport alors méconnu de tous fera son apparition : Le Ski. C’est Herman Smith Joanson dit « Jack Rabbit » qui en fut le père. Des centres de villégiature tels Greyrock, St-Sauveur, Ste-Agathe, Val-David, Mont-Tremblant, l’Estérel, Lac-Nominingue prennent vie grâce au ski et au chemin de fer. Le Montreal Ski Club va même convaincre le Canadien Pacifique à implanter un train pour les skieurs.

En 1928, les Laurentides comptent 1 639 KM de pistes de ski. Pour répondre à la demande sans cesse grandissante des citadins pour ce sport, le Canadien Pacifique va implanter son fameux train des neiges. Le P’tit Train du Nord connaît un succès sans précédent. La demande est telle qu’il faudra jusqu’à 30 trains par fin de semaine pour transporter les nombreux skieurs avides de grande nature et animés d’un goût de la fête qui quittent chaque week-end Montréal et viennent s’adonner à la pratique du ski, nouveau sport en vogue.

Dans les années 50, le développement de l’industrie touristique des Laurentides est tel que le train ne suffit plus à la demande.

26 octobre 1898 Décès de Carlo Collodi

Carlo Collodi, pseudonyme de Carlo Lorenzini (né le 24 novembre 1826 à Florence et mort dans cette même ville le 26 octobre 1890), est un écrivain italien surtout connu pour être l’auteur du chef-d’œuvre de la littérature enfantine mondialement connu Pinocchio.

Carlo Collodi débute dans le journalisme, dans des journaux humoristiques, puis s’engage dans la lutte pour l’indépendance italienne en 1859. Il redevient journaliste en mai 1860. Il a écrit quelques romans et pièces de théâtre qui n’ont pas eu un grand succès.

Ce n’est qu’en 1875 qu’il commence à écrire pour les enfants en adaptant les Contes de Charles Perrault en italien.

À la suite, dit-on, de dettes de jeux, il commence à écrire Pinocchio en 1881, qui paraît en feuilleton dans le Giornale per i bambini (Journal des enfants) jusqu’en 1883. Ce roman lui amène le succès, mais Collodi ne retrouva jamais la même inspiration pour ses œuvres ultérieures.

26 octobre 1905 Naissance de George Bernard Flahiff

George Bernard Flahiff, né le 26 octobre 1905 à Paris (Ontario) et mort le 22 août 1989 à Toronto, est un cardinal canadien, ancien archevêque de Winnipeg

Supérieur général des basiliens à partir de 1954, il est nommé archevêque de Winnipeg le 10 mars 1961 et est consacré le 31 mai suivant par le cardinal James McGuigan. Il occupe ce siège jusqu’au 31 mars 1982, date à laquelle il se retire pour raison d’âge.

Il préside la Conférence épiscopale canadienne de 1963 à 1965.

26 octobre 1905 La Norvège se sépare de la Suède

L’Union entre la Suède et la Norvège fonctionnait sans trop de mal, mais les Norvégiens gardaient tout de même le sentiment d’être gouvernés par un roi étranger.

Lancées en 1902, des négociations semblent aboutir en 1903 avec l’accord sur le fait que chaque État ait ses propres consulats, mais la position suédoise se raidit l’année suivante, le gouvernement suédois souhaitant garder un droit de regard sur les consulats norvégiens.

La crise se dénoue durant l’année 1905. Une commission est nommée pour trouver une solution. Une large majorité de la commission estime que la dissolution de l’Union peut être prononcée si le peuple norvégien l’approuve par référendum. Le scrutin se tient le 13 août et donne des résultats très nets avec 368 208 oui pour 184 non.

Cependant il faut encore de longues et difficiles discussions sur les modalités précises de la séparation, en particulier pour les clauses militaires (destruction des forts situés auprès des frontières). La fin de l’union est finalement proclamée le 26 octobre.

26 octobre 1916 Naissance de François Mitterrand

François Mitterrand, né le 26 octobre 1916 à Jarnac (Charente) et mort le 8 janvier 1996 à Paris, était un homme d’État français, 4e président de la Ve République et 21e président de la République française du 21 mai 1981 au 17 mai 1995.

Il détient le record de longévité (14 ans) à la présidence de la République française.

26 octobre 1917 Début de la bataille de Caporetto

La bataille de Caporetto est une bataille de la Première Guerre mondiale, qui eut lieu du 26 octobre au 9 novembre 1917 au nord de l’Italie. Elle se solde par une très lourde défaite des Italiens, alors dans le camp de la Triple-Entente, face aux armées austro-allemandes.

Les Italiens se replieront laissant à l’ennemi près de 300 000 prisonniers, la moitié de leur artillerie et d’importants stocks d’armes, de matériel et de vivres.

26 octobre 1917 Bataille de Passchendaele

Lors d’un combat sanglant à Passchendaele, en Belgique, le Corps d’armée canadien se bat sur un terrain boueux.

Le 7 novembre, il s’empare de Passchendaele. Les troupes canadiennes capturent la crête de Passchendaele (aujourd’hui Passendale) qui domine complètement et commande les Flandres. Cette victoire met fin à la troisième bataille d’Ypres, commencée le 31 juillet précédent. Au cours de leur avance sur Passchendaele, les quatre divisions canadiennes se sont couvertes de gloire ; 3 042 Canadiens ont perdu la vie, un millier d’autres sont disparus dans les lacs de boue et 12 000 se sont retrouvés dans les hôpitaux derrière la ligne de feu.

26 octobre 1926 Le journal Le Matin devient Le Petit Journal

Dans les grands centres urbains, la popularité des faits divers locaux, des divertissements culturels et des affaires criminelles, qui remplissent les pages des quotidiens d’information, favorise l’apparition de tabloïds au Québec à partir des années 1920. Né en Angleterre au début du XXe siècle, le tabloïd s’adresse, tant par ses dimensions que son contenu, au lectorat urbain de la classe ouvrière alphabétisée mais peu scolarisée. Plus petit et facile à lire dans le tramway que les grands formats de la presse d’information, le tabloïd mise surtout sur les faits divers, les divertissements, le sensationnalisme ainsi que les illustrations abondantes, délaissant les articles de fond au profit de textes condensés au contenu superficiel.

En 1926 est lancé à Montréal le premier tabloïd québécois : Le Petit Journal. La page frontispice entièrement illustrée des premières éditions du journal donne rapidement le ton : au menu, meurtre et tentative d’assassinat, mode féminine, concours de beauté, sports et divertissements. La popularité de ce genre de publication encourage bientôt la mise sur pied d’un tabloïd quotidien : L’Illustration commence à paraître en 1930 et devient le Montréal-Matin en 1941).

26 octobre 1940 L’Empress of Britain est endommagé

Le deuxième plus gros navire de commerce britannique, l’Empress of Britain, est attaqué par un avion militaire allemand qui l’atteint par deux bombes.

Il y avait à bord 416 membres d’équipage, 206 passagers (des militaires et leurs familles).

Plusieurs navires se précipitèrent sur les lieux de sorte que la plupart des passagers et des membres d’équipage furent secourus. Un sous-marin le coula deux jours plus tard. (voir le 28 octobre)

26 octobre 1940 Premier vol du P-51 Mustang

Le P-51 Mustang fut développé pour répondre au besoin urgent de chasseurs supplémentaires des Britanniques en 1940 pendant la bataille d’Angleterre. Suite à l’adaptation de l’excellent moteur britannique Rolls Royce Merlin, l’appareil devint l’avion d’escorte dont avaient besoin les États-Unis pour accompagner leurs grands raids de bombardiers stratégiques au-dessus de l’Allemagne. Au début de l’année 1944, il eut une part déterminante dans l’obtention de la supériorité aérienne qui permit l’invasion de l’Europe.

Le P-51 Mustang fut l’un des trois grands chasseurs américains de la Seconde Guerre mondiale par le nombre, avec 15 486 exemplaires produits. Ses principaux atouts étaient sa vitesse et surtout son très grand rayon d’action. Beaucoup le considèrent comme le meilleur chasseur à hélice de tous les temps.

26 octobre La bataille des îles Santa Cruz

La bataille des îles Santa Cruz est une bataille navale de la Guerre dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu les 26 et 27 octobre 1942 entre Guadalcanal et les îles Santa Cruz, un groupe d’îles de l’archipel des îles Salomon.

Cette bataille, qui a opposé la marine impériale japonaise et la marine américaine, s’inscrit dans la suite d’affrontements qui opposèrent les forces japonaises et alliées pour le contrôle des eaux de Guadalcanal duquel dépendait la capacité de débarquer des troupes nouvelles sur l’île et de gagner la bataille terrestre de Guadalcanal.

Le Hornet fut touché par plusieurs bombes et deux torpilles. En quelques minutes, les feux faisaient rage sur le porte-avions qui dut être abandonné et fut plus tard coulé par des destroyers japonais.

Par ailleurs, les forces aéronavales japonaises sortirent de la bataille sérieusement affaiblies. Alors que les pertes en avions étaient élevées des deux côtés — 74 Américains et 92 Japonais — les Japonais avaient perdu 70 équipages d’avions, tandis que les pertes américaines n’étaient que de 33 aviateurs.

26 octobre 1949 Naissance de Steve Rogers

Stephen Douglas Rogers (né le 26 octobre 1949 à Jefferson City,Missouri, États-Unis) est un ancien lanceur droitier des Ligues majeuresde baseball.

Rogers a participé 5 fois au match des étoiles et mené deux fois la Ligue nationale pour le nombre de blanchissages.

En 1981, il a remporté deux victoires contre un des meilleurs lanceurs de l’histoire, Steve Carlton, aidant les Expos à éliminer les Phillies de Philadelphie en Série de division. Il limita les Phillies à un point lors du premier match de la série et les blanchit 3-0 dans le match #5, aidant sa cause au bâton avec deux points produits.

En Série de championnat, la même année, il a lancé un match complet de sept coups sûrs dans un gain de 4-1 de Montréal dans la 3e rencontre contre les Dodgers de Los Angeles mais, amené en relève par Jim Fanning en 9e manche du dernier affrontement entre les deux équipes, il fut victime du circuit de Rick Monday qui propulsa les Dodgers en Série mondiale.

En 1982, Rogers a mené la Nationale pour la moyenne de points mérités (2,40). Il a remporté 19 victoires contre 8 défaites, complété 13 parties et blanchi l’adversaire à 4 reprises. Il a terminé deuxième derrière Steve Carlton au scrutin pour le trophée Cy Young.

Même s’il n’a jamais connu de saison de 20 victoires, il a remporté 10 matchs ou plus durant 10 saisons. Son total de 158 victoires est un sommet dans l’histoire de la franchise des Expos. Il s’est retiré en 1985, après 399 parties jouées en saison régulière, dont 393 départs. Il totalise 129 matchs complets, 37 jeux blancs et 1 621 retraits sur des prises. Sa moyenne de points mérités en carrière est de 3,17.

En séries éliminatoires, il a présenté un dossier de 3-1 avec une moyenne de seulement 0,98 en 27 manches et deux tiers lancées.

Il est le lanceur le plus victorieux de l’histoire des Expos de Montréal, avec qui il a passé les 13 saisons de sa carrière, de 1973 à 1985.

26 octobre 1952 Décès d’Hattie McDaniel, 57 ans

Hattie McDaniel est une chanteuse et actrice américaine. Comme chanteuse de blues, elle a été la première personne de race noire à se produire à la radio, et comme actrice la première à gagner un Oscar, pour son rôle de Mammy dans Gone with the Wind en 1939. Elle a aussi tourné notamment dans Blonde Venus avec Marlene Dietrich, I’m no Angel avec Mae West, et Nothing Sacred avec Carole Lombard.

26 octobre 1955 Proclamation de la République du Viêt Nam

La République du Viêt Nam (ou plus communément Viêt Nam du Sud, ou par anglicisme Sud-Viêt Nam) est un État ayant existé de 1955 à 1975 dans le sud du Viêt Nam et qui sera occupé par les communistes du Nord-Viêt Nam à partir du 30 avril 1975. Le 26 octobre 1955, le nouveau président Ngô Dinh Diêm proclamait la République du Viêt Nam après un référendum demandant l’opinion du peuple sud-vietnamien au sujet d’un changement de régime politique transformant la monarchie en une république, afin de faire face à l’hégémonie communiste.

Opposée à la République démocratique du Viêt Nam (ou Viêt Nam du Nord, ou Nord-Viêt Nam) durant la guerre du Viêt Nam, la République du Viêt Nam disparaît du sud du Viêt Nam après sa conquête, en violation du traité de Paris, le 30 avril 1975 par les communistes du Nord-Viêt Nam, ses territoires ayant été dès lors absorbés par l’État vainqueur pour former l’actuelle République socialiste du Viêt Nam forçant son gouvernement légitime en dehors du Sud-Viêt Nam et le transformant ainsi en un État de jure.

26 octobre 1955 Adoption de la loi sur la neutralité autrichienne

Depuis son adoption le 26 octobre 1955, le principe de neutralité est devenu la pierre angulaire de la politique étrangère et de sécurité de l’Autriche.

La loi sur la neutralité autrichienne est adoptée par le Conseil National de l’Autriche le 26 octobre 1955. Cette neutralité est le résultat d’une négociation (menée par les autorités soviétiques) entre les quatre Alliés (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, URSS) qui occupaient l’Autriche après la guerre. La neutralité est consignée dans le Traité d’État signé le 15 mai 1955 à Vienne (Autriche).

La neutralité autrichienne était une condition majeure pour redonner à l’Autriche son indépendance après la Seconde Guerre mondiale et les dix ans d’occupation. Le 26 octobre 1955, un soldat anglais fut en signe symbolique le dernier à quitter le territoire autrichien.

26 octobre 1956 Fondation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

L’Agence Internationale de l’énergie atomique (AIEA) est une organisation qui dépend directement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Basée à Vienne, en Autriche, elle cherche à promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires.

26 octobre 1958 Premier vol commercial pour le Boeing 707

Le Boeing 707-120 (premier type de 707 exploité) effectua alors son premier vol commercial sous les couleurs de la Pan Am le 26 octobre 1958 entre New York et Paris.

Le Boeing 707 est un avion quadrimoteur à usage commercial et militaire développé dès les années 50 par Boeing. Même s’il ne fut pas le premier avion commercial à réaction en service, il fut un précurseur dans la mesure où il fut produit massivement.

26 octobre 1965 La reine d’Angleterre décore les Beatles

Princesse Margaret rencontrant les Beatles en 1965

La reine Elisabeth II décore les Beatles de l’Ordre de l’empire britannique.

26 octobre 1967 Couronnement du Shah d’Iran

Mohammad-Réza Pahlavi se couronne lui-même shah d’Iran à Téhéran. Il devient le « chahanchah et aryamehr », le « soleil des aryens ». Son épouse Farah Diba devient l’impératrice d’Iran. Le shah régnera sur le pays jusqu’à ce qu’il soit renversé par les intégristes religieux chïites en février 1979.

26 octobre 1968 Le RIN se dissout

On se souvient que le 14 octobre le Parti québécois naissait. (Voir cette date)

Le RIN, alors dirigé par Pierre Bourgault, se dissout. Ses membres rejoignent massivement le Parti québécois. Celui-ci compte déjà 16 000 membres. Il défendra le double credo de son chef René Lévesque: l’indépendance du Québec assortie d’une association avec le reste du Canada.

26 octobre 1972 Décès de l’inventeur de l’hélicoptère, Igor Sikorsky

Igor Sikorsky né le 25 mai 1889, est surtout connu comme l’inventeur de l’hélicoptère.

Igor Sikorsky était un pionnier ukrainien de l’aviation qui a conçu les premiers avions quadrimoteurs et le premier hélicoptère réussi avec la configuration la plus commune.

26 octobre 1972 Construction d’une deuxième centrale nucléaire à Gentilly

Hydro-Québec reçoit un prêt de 150 millions de dollars de l’Agence de l’énergie atomique du Canada pour la construction d’une deuxième centrale nucléaire à Gentilly.

Ce prêt sera remboursé sur une période de 25 ans, à partir de la mise en service de la centrale. Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, affirme :«ce prêt est l’aboutissement de discussions auxquelles ont participé le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, l’Hydro-Québec et l’Énergie atomique du Canada (…) La décision prise par le gouvernement fédéral de participer au financement de la première centrale nucléaire commerciale du Québec découle du même principe de coopération que celui appliqué lorsqu’il a décidé de participer au financement de la première centrale commerciale de l’Ontario à Pickering.»

26 octobre 1974 Reconnaissance de l’OLP

Au 8ème sommet arabe de Rabat, Yasser Arafat obtient la reconnaissance de l’OLP (organisation de libération de la Palestine) comme le «seul et légitime représentant du peuple palestinien». Cette résolution implique également « l’obligation de tous les pays arabes de préserver l’unité palestinienne et de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires palestiniennes. » L’ONU avait déjà reconnu l’OLP le 14 mai par 105 voix contre 4. L’OLP est désormais aux yeux du monde entier le représentant du peuple palestinien.

26 octobre 1976 Naissance de Jeremy Wotherspoon

Jeremy Lee Wotherspoon, né le 26 octobre 1976 à Humboldt, est un patineur de vitesse canadien concourant sur les distances du 100 mètres, 500 mètres et 1000 mètres. Au cours de sa carrière, il a remporté une médaille d’argent aux jeux olympiques d’hiver de 1998 à Nagano (Japon) sur l’épreuve du 500 mètres derrière le Japonais Hiroyasu Shimizu. Il a par ailleurs remporté le titre de champion du monde du sprint en 1999, 2000, 2002 et 2003, le titre de champion du monde du 500 mètres en 2003, 2004 et 2008, celui du 1000 mètres en 2001. Enfin, Il a remporté à plusieurs reprises le classement général de la coupe du monde – à huit reprises le classement du 500 mètres en 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2008; et à cinq reprises le classement du 1 000 mètres en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

26 octobre 1976 Yellowstone déclaré « réserve de la biosphère » par l’UNESCO

Le mardi 26 octobre 1976, le programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO érige le parc national de Yellowstone au rang de réserve de biosphère.

Ce concept permet de protéger des sites identifiés comme des écosystèmes fondamentaux pour la planète et de gérer leur intégration aux zones peuplées environnantes.

Yellowstone ou « Pierre Jaune» en français tire son nom de la couleur des rochers du grand canyon de Yellowstone formé lors des glaciations et érodé par la rivière.

Situé dans les Montagnes Rocheuses, à une altitude moyenne de 2.500 mètres, le Parc National de Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géothermiques : y sont concentrés plus de 300 geysers (particulièrement spectaculaires) et 10.000 phénomènes géothermiques. Sources d’eau chaude, fumerolles, cascades et canyons le singularisent tout autant.

La rivière Yellowstone traverse le parc du sud au nord tout en créant un vaste lac éponyme en voyant son cours s’évaser avant de s’écouler entre les parois, hautes de 335 mètres, du Grand Canyon de Yellowstone, franchissant deux impressionnantes chutes de 34 et 95 mètres. Cette réserve naturelle exceptionnelle de 8983 km2 abrite une faune diverse et variée composée, notamment, de nombreux grands mammifères : ours noirs, grizzlys, coyotes, loups, élans, ainsi que de troupeaux sauvages de bisons et de wapitis.

Ce parc constitue donc un des derniers écosystèmes intacts des zones tempérées.

26 octobre 1977 Variole éradiquée

La variole ou petite vérole était une maladie infectieuse d’origine virale, très contagieuse et épidémique, due à un poxvirus. Elle a été totalement éradiquée le 26 octobre 1977 (date du dernier cas connu en Somalie, un cuisinier hospitalier), grâce à une campagne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) combinant des campagnes de vaccination massive, dès 1958, avec une « stratégie de surveillance et d’endiguement », mise en œuvre à partir de 1967. Cette campagne de l’OMS a été menée par Donald A. Henderson (7 septembre 1928-19 août 2016). Aujourd’hui seuls des échantillons de ce virus sont conservés à des fins de recherche par des laboratoires habilités par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le mot variole vient du latin varus, i (qui signifie pustule) et de varius, a, um (qui signifie moucheté). En effet, la variole se caractérisait en quelque sorte par un « mouchetage de pustules ».

26 octobre 1982 Un nouveau nom : la fête du Canada

La « Loi sur la fête du Canada » est adoptée.

Elle permet de remplacer le nom de « fête du Dominion » par celui de « fête du Canada »

26 octobre 1984 Sortie du film Terminator

Terminator (The Terminator) est un film de science-fiction américano-britannique réalisé par James Cameron et sorti en 1984.

Ce film est un des classiques du cinéma d’action et d’anticipation des années 1980, et traite du voyage dans le temps et de la menace que pourraient faire naître les robots intelligents. Il a conforté Arnold Schwarzenegger dans son statut de star du cinéma d’action, acquis en 1982 avec Conan le Barbare.

Terminator a donné lieu à trois suites : Terminator 2 : Le Jugement dernier en 1991, Terminator 3 : Le Soulèvement des machines en 2003 et Terminator Renaissance en 2009.

26 octobre 1986 Alain Prost persiste et gagne

Il remporte son deuxième titre de champion du monde des pilotes de Formule 1.

26 octobre 1987 L’accord constitutionnel du lac Meech passe aux Communes, par 242 voix contre 16;

il sera rejeté en juin 1990

Mulroney rencontre les premiers ministres provinciaux

L’accord est négocié en 1987 entre Brian Mulroney et les premiers ministres provinciaux à la résidence secondaire officielle du premier ministre, au lac Meech dans les collines de la Gatineau3. Les territoires du Yukon et du Nord-Ouest ne participent que par vidéo-conférence.

L’accord comprend cinq point principaux :

la reconnaissance du Québec comme « société distincte » au sein du Canada ;

l’élargissement du droit de véto des provinces sur les modifications constitutionnelles ;

l’élargissement des compétences des provinces en matière d’immigration ;

le droit pour une province qui choisit de ne pas participer à un programme du gouvernement fédéral d’obtenir une compensation financière ;

l’obligation pour le gouvernement fédéral de consulter les provinces sur les nominations au Sénat et à la Cour suprême.

Brian Mulroney promet par ailleurs d’autres réformes après l’approbation de l’accord.

En juin 1990. Clyde Wells et le leader de l’opposition de Terre-Neuve Thomas Rideout parvient à s’entendre pour annuler le vote de ratification de la législature de la province. L’accord du lac Meech échoue alors définitivement.

26 octobre 1988 Le Canada est admis au Conseil de sécurité de l’ONU, pour un mandat de deux ans

Depuis 1948, le Canada a toujours décroché un siège non permanent au Conseil de sécurité à chacune de ses candidatures.

Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres, dont cinq permanents avec un droit de veto: les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, la Grande-Bretagne. Les dix autres sont élus pour des mandats de deux ans.

En 2010 pour la première fois le Canada subit un revers aux Nations unies lors des élections pour l’occupation des sièges non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU.

Au cours d’un point de presse qui a suivi le vote, le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, a attribué la défaite du Canada à des déclarations du chef de l’opposition Michael Ignatieff, et a évoqué la possibilité que la politique étrangère du Canada ait été en cause.

La partie la plus visible et la plus spectaculaire de l’action de l’ONU demeure le déploiement de missions de maintien de la paix. Depuis 1948, l’ONU a mené une quarantaine d’opérations de pacification, dont 30 au cours des 12 dernières années, et auxquelles ont participé plus de 750 000 militaires, dont 1 500 ont donné leur vie pour la cause de la paix.

26 octobre 1988 À la rescousse de baleines

Barrow, Alaska. Prisonnières des glaces depuis plusieurs semaines, deux baleines grises sont libérées par un brise-glace russe et des Inuits utilisant des scies mécaniques. Une troisième baleine meurt, n’ayant pu survivre à ces opérations.

26 octobre 1990 Wayne Gretzky atteint le plateau des 2 000 points en carrière

Wayne Gretzky devient le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 2 000 points en carrière, alors qu’il récolte une passe sur un but des Kings de Los Angeles lors d’un match disputé à Winnipeg. À sa 12e saison dans le circuit majeur, il a amassé 684 buts et 1 316 passes en 857 rencontres régulières, soit une moyenne de 2,33 points par match, de loin la meilleure parmi les premiers pointeurs de la ligue.

26 octobre 1992 Tenue d’un référendum national sur les accords de Charlottetown

À l’issue d’une campagne référendaire faite à la grandeur du Canada, l’entente constitutionnelle de Charlottetown est rejetée par six provinces sur dix, dont le Québec. Sur l’ensemble du Canada, le «Non» l’emporte avec une claire majorité de 54,8 % tandis que le «Oui» ne recueille que 45,2 % du vote.

Brian Mulroney reconnaît que l’accord de Charlottetown est «mort».

26 octobre 1996 Le plus important transfèrement de l’histoire du Québec

Avec des mesures de sécurité exceptionnelles, 276 détenus du Centre Parthenais sont transférés au nouvel établissement de détention de Rivière-des-Prairies, qui peut accueillir un total de 506 pensionnaires. L’opération comportant une dizaine de convois constitue le plus important transfèrement de l’histoire du Québec.

26 octobre 1996 Ouverture du centre de détention de Rivière-des-Prairies

276 détenus du Centre Parthenais sont transférés au nouvel établissement de détention de Rivière-des-Prairies, qui peut accueillir un total de 506 pensionnaires.

26 octobre 1997 Céline Dion sort grande gagnante du Gala de l’ADIS

Céline Dion sort grande gagnante du Gala de l’ADIS…Q, avec cinq Félix dont celui de l’interprète féminine de l’année.

Le public récompense Bruno Pelletier comme interprète masculin.

Lise Dion en mérite deux dont celui de révélation de l’année.

26 octobre 1997 Jacques Villeneuve, champion du monde

Jacques Villeneuve est le premier Canadien à remporter le championnat du monde des pilotes de Formule 1, terminant 3e au Grand prix de Jerez, en Espagne pour devancer Michael Schumacher par trois points au classement final.

En difficulté face à Jacques Villeneuve et espérant obtenir enfin son troisième titre de champion du monde, Schumacher opte pour la même stratégie que Senna sept années plus tôt. Sur le circuit de Jerez, il donne un coup de volant pour sortir le Canadien, sachant que si les deux pilotes sortent, l’Allemand remporte le championnat. Mais s’ils se retrouvent tous les deux sur le bas côté, Villeneuve est en mesure de repartir. Avec une voiture endommagée, il décide de ne pas prendre le risque et se contente d’une troisième place, suffisante pour empocher le titre. Quant à la FIA, qui avait été prise de court par le geste de Senna, elle décide cette fois de ne pas laisser passer ce manque de fair-play dangereux. Michael Schumacher conserve ses victoires mais est disqualifié du classement final au championnat.

26 octobre 1998 L’ouragan Mitch: l’un des plus meurtriers

Le cyclone Mitch, qu’on décrira comme une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire, touche les côtes du Honduras; accompagné de pluies diluviennes et de torrents de boue, il laissera un bilan établi à au moins 25 000 morts et disparus, particulièrement au Nicaragua et au Honduras, avec des dommages se chiffrant à quelque 30 milliards de dollars.

26 octobre 1999 Le coureur automobile Alexandre Tagliani devient le deuxième pilote de l’équipe Player’s Cart

En 1999, « Tag », comme on le surnomme, accède au Champ Car (alors encore officiellement appelé CART) au sein de l’écurie Player’s Forsythe. Dès ses débuts, il s’affirme comme l’un des pilotes les plus prometteurs de la série en faisant preuve d’une incontestable pointe de vitesse, comme l’atteste sa pole position à Rio de Janeiro. Mais une certaine malchance ainsi que des erreurs de sa part l’empêchent de transformer ses performances en de solides résultats. Il termine la saison à la 16e place finale, avec une 4e place à Long Beach en guise de meilleur résultat. Ce schéma se reproduit en 2001 et 2002, où malgré des progrès constants et quelques coups d’éclats, il peine à briller sur l’ensemble de la saison. En fin 2001, il percute en plein fouet la voiture d’Alessandro Zanardi, alors en perdition sur la piste du Lausitzring, en Allemagne. Alors que Zanardi devra se faire amputer des deux jambes, Tagliani a dû être hospitalisé durant 48 heures, pour des blessures aux jambes.

Alexandre Tagliani fera équipe avec son compatriote Patrick Carpentier.

26 octobre 2001 Bernard Landry s’en va en France

Le premier ministre du Québec Bernard Landry entreprend son premier séjour en France en tant que chef du gouvernement; il se rend, dans la capitale française, Paris, pour célébrer le 40e anniversaire de la Délégation générale du Québec.

26 octobre 2001 Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux voyagent…

Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux sont exposées à la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph. Le temps d’un week-end. En tournée mondiale depuis 1994, le coffret contenant les reliques s’est déjà arrêté dans 21 pays avant d’arriver au Canada.

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, également con nue sous les appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou encore la petite Thérèse, est une religieuse carmélite française née à Alençon (Orne) le 2 janvier 1873 et morte à Lisieux le 30 septembre 1897.

Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d’une âme publiée peu de temps après sa mort, en fait l’une des plus grandes saintes du XIXe siècle. La dévotion à sainte Thérèse s’est développée partout dans le monde.

Considérée par Pie XI comme l’« étoile de son pontificat », elle est béatifiée puis canonisée dès 1925. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne d’Arc canonisée en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ». Enfin, elle est proclamée Docteur de l’Église par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort.

26 octobre 2001 George W. Bush signe le «Patriot Act»

26 Octobre 2001, quasiment un mois après les attentats du 11 septembre, George W. Bush signe le «USA Patriot act». Une loi de circonstance, votée à la va-vite qui touche aux droits fondamentaux : écoutes, détention, renseignement, immigration…Une loi controversée qui a donné et donne toujours des idées aux autres pays touchés par ce type de violence.

La loi «Patriot» est votée par le Congrès le 25 octobre 2001 et signée par le président Bush le 26 octobre. Elle se nomme «Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils nécessaires pour déceler et contrer le terrorisme» ce qui en anglais donne «Uniting and strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism» (d’où l’acronyme PATRIOT).

Cette loi «autorise les autorités à faire des perquisitions, saisir des documents ou des biens, sans avoir besoin d’en informer le propriétaire sur-le-champ. Elle permet aussi au FBI d’avoir accès à un grand nombre de données personnelles, «des choses tangibles», livres, documents, relevés bancaires, dossier médical, sans avoir à justifier que ces papiers ont un quelconque rapport avec une enquête terroriste. Elle donne également aux forces de l’ordre la possibilité de surveiller les communications sur Internet et d’effectuer des écoutes téléphoniques sans avoir à communiquer le nom de la personne ou l’endroit», résumait Le Point.

26 octobre 2002 Prise d’otages dans la théâtre de Moscou (suite et fin)

L’armée russe a donné l’assaut samedi, à l’aube, et repris le contrôle du théâtre moscovite où un commando d’une cinquantaine de Tchétchènes retenait en otages au moins 700 personnes depuis mercredi soir. « Les rebelles avaient commencé à tuer les otages. Ils avaient abattu deux personnes et les otages ont alors commencé à tenter de s’échapper », a expliqué Sergue Ignatchenko, porte-parole du FSB (services de sécurité russes), aux journalistes présents sur les lieux.

La prise d’otages de Moscou se termine dans le sang.

129 personnes succomberont aux effets du gaz utilisé pour neutraliser le commando et les preneurs d’otages, 22 hommes et 19 femmes sont abattus.

26 octobre 2003 Paul Tracy est le nouveau champion de la série Champ Car

Paul Tracy est le nouveau champion de la série Champ Car. Le pilote canadien s’est assuré du titre, dimanche à l’épreuve de Surfers Paradise, même s’il a été impliqué dans deux incidents qui l’ont reculé à trois tours du meneur et de son plus près poursuivant, Bruno Junqueira. Le pilote brésilien semblait se diriger vers la victoire, mais il a percuté le mur au virage numéro un lors du 36e tour, ce qui mit un terme à ses chances de rattraper Tracy au sommet du classement.

26 octobre 2004 Leonard Dorin annonce sa retraite

Leonard Dorin annonce sa retraite du ring à l’âge de 34 ans. Le boxeur d’origine roumaine s’est installé à Montréal et est devenu professionnel en 1998. Le 5 janvier 2002, il a conquis le championnat mondial des poids légers de la WBA face à Raul Balbi. En octobre 2003, il a perdu son titre en se désistant du combat qui devait l’opposer au Panaméen Miguel Callist. Son dernier combat a eu lieu le 24 juillet 2004 à Atlantic City, alors qu’Arturo Gatti l’a envoyé au plancher pour la première fois de sa carrière.

26 octobre 2006 Un mur contre l’immigration illégale

Le président américain George W. Bush promulgue la loi du Secure Fence Act destinée à renforcer la surveillance de la frontière avec le Mexique et à lutter contre l’immigration illégale. Totalisant 1 200 kilomètres, soit un tiers de la frontière, un mur, haut de 4,50 mètres sera construit. Il devrait être éclairé par des miradors et balayé de caméras high-tech afin de lutter contre les migrations illégales des Latinos vers les États-Unis. Il sera achevé avant la fin de l’année 2008 et traversera notamment le désert d’Arizona. Selon les sondages, les Américains sont hostiles à ce projet à 53 %, et cette construction répond à un besoin d’hermétisation du territoire vu qu’un million de clandestins franchissent chaque année la frontière. Le président mexicain, Felipe Calderon, a qualifié la loi de grande erreur en plus de le comparer au mur de Berlin.

26 octobre 2007 Vente record du livre «Le Secret»

Avec plus de 325 000 exemplaires achetés en librairie au Québec, «Le Secret » devient le livre le plus vendu de tous les temps au Québec.

Il s’agit d’un livre qui a comme fondement la pensée positive, dit autrement: votre pensée peut vous donner tout ce que vous voulez, même la richesse; «Ce à quoi vous pensez le plus se manifestera dans votre vie», dit le livre, que ce soit une grosse voiture, une place de stationnement, maigrir, le bonheur, absolument tout, même un accident de voiture?

26 octobre 2008 Décès de Tony Hillerman, 83 ans

Tony Hillerman est un écrivain américain, auteur de romans policiers.

De la trentaine d’ouvrages qu’il a signés, il est particulièrement reconnu pour ses 18 romans de la série Navajo, entre autres Listening Woman, Talking God, Coyote Waits, Sacred Clowns, The First Eagle, Hunting Badger, The Sinister Pig et The Shape Shifter.

La plupart de ses romans se passent dans la région des « Four Corners », (les quatre coins) à la frontière du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de l’Utah et du Colorado : les protagonistes en sont Joe Leaphorn et Jim Chee de la police tribale Navajo.

26 octobre 2013 Sol Zanetti devient chef d’Option nationale

Sol Zanetti est enseignant en philosophie au Campus Notre-Dame-de-Foy et l’actuel chef du parti politique indépendantiste québécois Option nationale. Le dévoilement de son élection a eu lieu le 26 octobre 2013 à la Tohu à Montréal, au terme d’une campagne de course à la chefferie déclenchée le 14 août 2013, à la suite du retrait de la politique active du premier chef et fondateur du parti Jean-Martin Aussant.

Sol Zanetti succède à la chef du parti par intérim Nathaly Dufour. Il est le premier chef élu de la formation.

Option nationale est un parti politique québécois, œuvrant sur la scène provinciale, qui prône la souveraineté du Québec.

Son fondateur estJean-Martin Aussant, ancien député de Nicolet-Yamaska à l’Assemblée nationale du Québec.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

