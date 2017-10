Les titres de l’actualité du mercredi 25 octobre 2017 sur RADIO VISION 2000

L’ex premier ministre, Jean Max Bellerive a répondu, ce mercredi, aux questions du Juge d’Instruction, Jean Wilner Morin, chargé de l’enquête sur l’assassinat d’Alix Mary Junior Gassan en 2012 suite à la disparition de Joseph Robert Marcello de la Commission Nationale des Marchés Publics.

L’ancien patron de la primature informe avoir fourni des explications sur les contrats signés sous son gouvernement. Jean Max Bellerive assure, une nouvelle fois, avoir fait une bonne gestion des fonds de Petro Caribe.

L’ex-ministre de l’Economie et des Finances, Yves Romain Bastien est interdit de quitter le pays. Une décision du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus qui n’a évoqué aucun motif dans la correspondance adressée au Directeur du service de l’Immigration et de l’Emigration.

Parallèlement le chef du parquet a auditionné la Directrice générale de la Loterie de l’Etat Haitien, Marie Margareth Fortuné. Il s’agissait pour cette dernière de fournir des explications sur l’implication présumée d’un véhicule de l’institution dans l’attaque contre des manifestants, mardi, à Pétion Ville.

Les bandits reprennent du service dans les quartiers de « Grand Ravine » et « Ti bois » à Martissant……….Ils ont assassiné, le week-end écoulé, au moins 2 personnes, confirme le porte-parole de la Direction départementale de l’Ouest de la PNH, le commissaire principal Jean Ismay Auguste alors que d’autres sources font état d’au moins 5 morts.

Le rapport de la Commission bicamérale chargée d’analyser les dossiers des personnalités voulant représenter le parlement au Conseil Electoral Permanent sera prêt avant le 10 novembre prochain, a laissé entendre son président, Joseph Lambert, soulignant que le travail se fait dans la plus totale transparence.

Coup de projecteur sur l’Hôpital général………De plus en plus de malades sont abandonnés par leurs proches en raison des graves difficultés économiques auxquelles font face ces derniers pour payer les soins. Certains malades interrogés par Vision 2000 s’en remettent à la providence.

L’heure nationale reculera de 60 minutes le dimanche 5 Novembre prochain à partir de 2 heures du matin, selon une note du secrétariat général de la Présidence se référant à l’arrêté du 7 Mars 2012.