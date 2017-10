Éphéméride du jour ….., 25 Octobre 1954 // Décès de Luc Grimard, Avocat/ Diplomate/ Journaliste/ Enseignant/ Poète haïtien

25 Octobre 1954 Décès de Luc Grimard, Avocat/ Diplomate/ Journaliste/ Enseignant/ Poète haïtien

EDUCATION

Orphelin, il dut abandonner les études secondaires.

CARRIÈRE

Consul général d’Haïti au Havre (1922)

Avocat au barreau du Cap-Haitien, en 1933

Censeur de l’Ecole normale d’instituteurs de Port-au-Prince

Directeur du Lycée Philippe Guerrier

Professeur de droit international public et économie politique à l’école de Droit au Cap

Co-fondateur avec Probus Blot du journal La Nouvelle au Cap-Haitien.

Collaborateur du quotidien Le Nouvelliste et quelques périodiques littéraires, dont L’Essor et les Cahiers d’Haïti

Conservateur du Musée national Sténio Vincent 1941-1945

Représentant d’Haïti à la 2è session de Nations-Unis.

OEUVRES

Bakoulou : (audience folklorique)

Sur ma flûte de bambou

Ritournelles

Du sable entre les doigts

Aujourd’hui, 25 Octobre 2017

298ème jour de l’année, 43ème semaine de l’année

67jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Journée européenne de la justice (Conseil de l’Europe et Commission européenne)

Kazakhstan : journée de la République

Fête nationale à la Grenade

UN FAIT A RETENIR

25 Octobre

1949 Premier vol d’un avion à réaction destiné au transport de passagers

Il fait un vol d’essai d’une durée de six heures et 36 minutes, ralliant Londres à Tripoli, aller-retour. Le Comet est une révolution dans le monde de l’aviation. Il se révèle être deux fois plus rapide que les autres avions et a l’avantage de toujours voler au-dessus des nuages, ce qui réduit considérablement les risques d’accidents dus au mauvais temps.

HAITI

25 Octobre

1946 Démission de l’ensemble du cabinet de Dumarsais Estimé

La Pensée du Jour

« Fow domi ak Jan pou kon kijan Jan wonfle »

Pwoveb lakay

PRENOM DU JOUR

Saint Crépin

Patron des cordonniers, métier qu’il embrassa pour répandre sa foi, sans donner l’éveil aux persécuteurs alors qu’il appartenait à la noblesse romaine. Les Crépin sont actifs et intelligents. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 2.

Aujourd’hui

Mercredi 25 Octobre 2017 Premier Quartier

Vendredi 27 Octobre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Yanni-Roberts/ Jean Jean Roosevelt «Qui répondra»

Pour découvrir la musique de Yanni-Roberts/ Jean Jean Roosevelt «Qui répondra»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=BgjzmnGCYzw

On continue avec la présentation des 10 nouveaux talents encadres par Jeann Jean Roosevelt.

Yanni et Roberts, un duo qui monte.

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au mardi 31 octobre 2017

Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

Expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au vendredi 27 octobre 2017 Cycle de réflexion sur le patrimoine

Le cycle « le patrimoine en question », une réflexion sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quelles problématiques soulève la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ?

Projections de documentaires, visites guidées des sites touristiques sont au menu des activités, prévues à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haitien

Une initiative de la Fondation connaissance et liberté (Fokal), de l’Institut français d’Haïti (Ifh) et des alliances françaises en Haïti

FOKAL- Aujourd’hui- 2hpm

Conférence sur le Patrimoine haïtien, patrimoine ignoré, avec Patrick Delatour, autour de « La restauration de la citadelle la Ferrière : l’architecture militaire haïtienne », et Samuel Regulus, autour de « l’Appropriation du patrimoine culturel aux regards de la mémoire de l’esclavage en Haïti » dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Maison Dufort- Aujourd’hui-4HPM

Visite déambulatoire dans les Gingerbreads, suivie d’une exposition autour du « processus de restauration de la maison Dufort », dans le cadre du cycle de conférences et d’expositions « le patrimoine en question » –

9, 2e rue du Travail, Port-au-Prince

25 octobre 1555 Abdication de l’empereur Charles Quint

Le 25 octobre 1555, à Bruxelles, l’empereur Charles Quint abdique ses droits sur les Pays-Bas, désormais unis et officiellement séparés du Saint-Empire, en faveur de son fils Philippe, déjà duc de Milan et roi de Naples. Il lui céde ses droits sur l’Espagne en 1556 et un peu plus tard, au seuil de la mort, ceux sur la Franche-Comté.

25 octobre 1586 Marie Stuart condamnée à mort

Au terme de 18 ans de prison, la reine d’Ecosse est reconnue coupable de conspiration contre la reine d’Angleterre, Elizabeth Iere et condamnée à mort. La reine mettra plusieurs mois avant de signer son acte d’exécution qui aura finalement lieu le 8 février 1587. Epouse du roi de France François II, Marie Stuart est rentrée en Ecosse à la mort de son mari en 1560. Profondément catholique, elle ne peut accepter que le protestantisme devienne la religion d’état en Ecosse. Prétendante au trône d’Angleterre, elle complota un assassinat contre la reine avec son page, Anthony Babington.

25 octobre 1647 Décès d’Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli est un physicien et un mathématicien italien né le 15 octobre 1608 à Rome, Italie et décédé à Florence.

Torricelli est connu pour avoir mis en évidence, en 1644, la pression atmosphérique, en étudiant la pompe à eau de Galilée, ce qui lui permit d’inventer le baromètre à tube de mercure qui porte son nom. Une unité de pression, le torr, lui est dédiée. Elle correspond à la pression d’un millimètre de mercure.

Beaucoup de ses travaux furent perdus ou publiés très tardivement.

Le 25 octobre 1647, à 39 ans, en pleine activité scientifique, la typhoïde l’emporte.

25 octobre 1825 Naissance de Johann Strauss fils

Johann Strauss II compositeur, violoniste, pianiste, chef d’orchestre, directeur des bals de la cour impériale de Vienne… particulièrement réputé pour ses valses, comme Le Beau Danube bleu.

Johann Strauss II est le fils de Johann Strauss I. Celui-ci ne voulait pas qu’il devienne musicien mais employé de banque. Pour parvenir à ses fins, il prend en secret des cours de piano avec Vencelas Plachy et des cours de violon avec Franz Amon, le 1er violon de l’orchestre de son père.

On le surnomme « le roi de la valse », car il a transformé une modeste danse rurale en un divertissement brillant, surpassant ses prédécésseurs tels que Joseph Lanner et Johann Strauss I. Plusieurs de ses polkas et marches sont également très connues, de même que son opérette Die Fledermaus.

Il est décédé le 3 juin 1899.

25 octobre 1838 Naissance de Georges Bizet, compositeur

Georges Bizet est un compositeur français du XIXe siècle.

Il montre très tôt des dons pour la musique et entre au Conservatoire de Paris à l’âge de neuf ans. Il y récolte de nombreux prix — solfège, piano, fugue, orgue.

Aujourd’hui encore, son opéra Carmen reste l’une des œuvres musicales les plus jouées dans le monde!

Autres oeuvres pour le théâtre lyrique

« Les Pêcheurs de perles »

« La jolie fille de Perth »

« L’Arlésienne »

Il est décédé le 3 juin 1875

25 octobre 1854 Combat de la Light Brigade

Dans un combat sans espoir, le comte de Cardigan et sa brigade de 670 cavaliers anglais attaquent les positions russes, hautement protégées.

Plus des deux tiers mourront ou seront blessés. Le Canadien Alexander Dunn reçoit la Croix de Victoria pour sa bravoure.

Mais les cosaques ne réussissent pas à s’emparer de la base anglaise de Balaklava.

Le siège durera jusqu’au 10 septembre 1855.

25 octobre Naissance de John Francis Dodge

John Francis Dodge, né le 25 octobre 1864 et décédé le 14 janvier 1920, était un pionnier américain de l’automobile, cofondateur de l’entreprise Dodge.

Il est né à Niles (Michigan), dans une famille d’origine anglaise. Il a un frère cadet Horace Elgin Dodge.

En 1897, il est associé avec son frère Horace dans une manufacture de bicyclettes.

L’entreprise des frères Dodge travaille avec la Olds Motor Vehicle Company puis avec Ford.

Entre 1903 et 1913, il sera vice-président de la firme d’Henry Ford2. Puis les frères Dodge développent leurs propres automobiles. Ils mettent au point les camions de l’armée américaine pendant la Première Guerre mondiale.

Plus tard, Dodge deviendra membre actif du Parti républicain dans le Michigan.

En septembre 1892, il se marie à Ivy Hawkins (1864-1902), une Canadienne avec laquelle il aura trois enfants. Après le décès de sa première femme, il se remarie avec Isabelle Smith à Walkerville (Ontario) le 8 décembre 1902. Ils divorcent en 1907. Il épouse alors Matilda Rausch (1883-1967), avec laquelle il aura également trois enfants : Frances (1914-1971), Daniel George (1917-1938) et Anna Margaret (1919-1924).

25 octobre 1873 Naissance de John North Willys

Si les ouvriers d’Overland Automobile Company avaient du travail après 1907, c’est grâce à John North Willys. L’usine en déclin, qui avait commencé à fabriquer des voitures en 1903, connaissait de sérieuses difficultés financières.

John Willys est donc venu à la rescousse. Ce jeune entrepreneur de 34 ans a acheté 500 modèles Overland en vue de les revendre et a même avancé 10 000 $ en guise de dépôt. Afin de protéger son investissement, l’acheteur est rapidement devenu propriétaire majoritaire.

En 1912, OAC a changé de nom pour Willys-Overland Motor Company. Sous la direction de Willys, l’entreprise a non seulement survécu, mais elle a prospéré. De 1910 à 1919, son volume de production arrivait deuxième derrière celui de Ford avec son Model T.

Pendant l’essor des années 20, les véhicules Overland et Willys-Knight étaient non seulement populaires mais aussi profitables. Le best-seller était l’Overland Whippet; au-delà de 100 000 unités ont trouvé preneur entre 1927 et 1931.

Durant la Première Guerre, la compagnie Willys-Overland devint un grand producteur de camions, d’avions et de moteurs. Après sa mort, durant la Deuxième Guerre la compagnie produisit le jeep.

25 octobre 1881 Naissance de l’artiste Pablo Picasso

Pablo Ruiz y Picasso fut peintre, dessinateur, graveur et sculpteur.

Le nom ci-dessus était celui qu’il utilisait tous les jours mais son certificat de naissance dit : Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.

Il est principalement connu pour ses peintures, mais fut aussi sculpteur, et est l’un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est, avec Georges Braque, le fondateur du mouvement cubiste.

Pablo Picasso est mort le 8 avril 1973.

25 octobre 1888 Naissance de l’amiral Richard E. Byrd

Richard E. Byrd est à la fois un commandant de navire et un aviateur hors pair.

Il est surtout connu pour ses explorations du Pôle Nord et du Pôle Sud.

25 octobre 1890 Naissance de Floyd Bennett

Floyd Bennett était un pionnier de l’aviation.

Il fut le premier pilote avec l’exploreur Richard E. Byrd (mentionné ci-dessus) à survoler le Pôle Nord.

25 octobre 1900 Sanglante émeute à Valleyfield

L’armée charge à la baïonnette

Le 1er octobre 1900, les journaliers de la filature de Valleyfield se mettent en grève afin d’obtenir une augmentation de leurs salaires. Réalisant que leur grève s’éterniserait si rien n’est fait pour modifier les conditions du conflit, les grévistes bloquent, le 25 octobre 1900, l’accés à l’usine pour les ouvriers non grévistes, ainsi que les arrivages de houille, essentielle au fonctionnement de l’entreprise.

Conscient du fait que l’usine assure un emploi à quelque 3 000 personnes, et que par conséquent tout arrêt de travail prolongé pourrait entraîner de sérieux incidents, le maire Langevin décide en début d’après-midi d’appeler l’armée au secours.

À 14 h, un premier train spécial quitte la gare Bonaventure avec 113 hommes de troupe à son bord.

La situation se gâte réellement vers 19 h, au moment où les hommes de troupe descendent la rue Dufferin en provenance de l’hôtel Queen’s où ils avaient pris leur souper. À ce moment-là, une foule de plusieurs centaines de personnes bloquent le pont donnant accès à la filature.

Ayant reçu l’ordre de disperser la foule, les soldats s’avancent en rangs serrés, baïonnette au canon. Ils sont accueillis par une nuée de pierres qui blessent neuf soldats. Le moment de surprise passé, la riposte ne tarde pas et des coups de feu éclatent dans les deux camps.Le calme ne devait être rétabli qu’avec l’arrivée de 250 soldats dans la nuit du 25 au 26 octobre.

Heureusement, le combat ne fit qu’une quinzaine de blessés. Toutefois, ce fut l’un des plus graves conflits ouvriers de cette époque au Québec.

25 octobre 1912 Naissance de Minnie Pearl

Sarah Ophelia Colley Cannon (25 octobre 1912 – 4 mars 1996), mieux connue sous son nom de scène Minnie Pearl, est une comédienne et chanteuse de musique country qui apparut dans le Grand Ole Opry pendant plus de 50 ans (de 1940 à 1991) et dans le show télévisé Hee Haw de 1969 à 1991

25 octobre 1913 Naissance de Klaus Barbie, chef de la Gestapo

Klaus Barbie était le chef de la Gestapo de Lyon, surnommé « le bourreau de Lyon».

Après l’occupation de la zone libre en France par les Allemands en novembre 1942, Klaus Barbie devient en 1943 le chef de la Gestapo de la région lyonnaise. Sous ses ordres sont torturés et exécutés de nombreux résistants, dont Jean Moulin. Surnommé « le bourreau de Lyon », il donne l’ordre de déporter des milliers de Juifs à Drancy – étape intermédiaire avant Auschwitz. Parmi ses victimes se trouvent aussi les 44 enfants d’Izieu en 1944.

Barbie est condamné à mort en France en 1947. Mais il est interné puis remis en liberté par les Américains qui l’engagent dans leurs services spéciaux.

Dix-sept ans plus tard Beate Klarsfeld identifie Barbie en Bolivie et le démasque. Il est alors expulsé en 1983 vers la France où il est jugé et condamné à la prison à vie pour crimes contre l’humanité. Il meurt en prison à Lyon le 25 septembre 1991 des suites d’un cancer.

25 octobre 1917 Les Bolchevicks de Lénine prennent le pouvoir

Les Bolchevicks de Lénine prennent le pouvoir à St Pétersbourg. Les « gardes rouges » sous la direction de Léon Trotsky prennent d’assaut le Palais d’Hiver, siège du gouvernement. Après huit jours de combat, Moscou tombera également aux mains des Bolcheviks.

25 octobre 1931 Naissance d’Annie Girardot

Annie Girardot est une actrice française, née le 25 octobre 1931 à Paris et morte dans cette même ville le 28 février 2011.

Elle est engagée en 1954 à la Comédie-Française.

En 1955, elle joue son premier grand rôle dans le film Treize à table d’André Hunebelle. On la retrouve ensuite face à Jean Gabin en 1957 et 1958 dans les films noirs Le rouge est mis et Maigret tend un piège.En 1959, elle joue dans La corde raide avant de jouer Nadia dans le film Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Ce rôle change le cours de sa vie puisque Annie Girardot épouse Renato Salvatori, son partenaire à l’écran, en 1962. Avec lui, elle a une fille prénommée Giulia.

En 1967, elle est remarquable dans le film Vivre pour vivre de Claude Lelouch et hilarante dans la comédie La vieille fille avec Philippe Noiret, en 1971.Entre 1960 et 1970, Annie Girardot joue dans une quarantaine de films dont Le crime ne paie pas de Gérard Oury, Le vice et la vertu de Gérard Vadim, La bande à Bonnot de Philippe Fourastié ou La Vie, l’Amour, la Mort de Claude Lelouch.

Dans les années 80, Annie Girardot se met à la chanson, en collaboration avec Bob Decout, qui devient pas la suite son compagnon. Elle monte même deux comédies musicales à ses frais, mais le succès n’est pas au rendez-vous.Presque ruinée, Annie Girardot connaît une longue traversée du désert avant la renaissance en 1996, où son rôle dans Les Misérables de Claude Lelouch est couronné d’un César de la meilleure actrice dans un second rôle. C’est le 2e de sa carrière puisqu’en 1977, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Docteur Françoise Gailland.

En 2002, les César la récompensent encore en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour le film La Pianiste.

Depuis plusieurs années, ele était atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Annie Girardot s’est éteinte à l’âge de 79 ans à l’hôpital Lariboisière le 28 février 2011

25 octobre 1935 Naissance de Rusty Schweickart

Russell Louis Schweickart dit Rusty Schweickart est un astronaute américain né le 25 octobre 1935.

Il réalise un vol unique le 3 mars 1969, le vol Apollo 9, au cours duquel il pilote le LEM en orbite terrestre.

25 octobre 1949 Premier vol d’un avion à réaction destiné au transport de passagers

Le « De Havilland Comet » est le premier avion à réaction destiné au transport de passagers. Il fait un vol d’essai d’une durée de six heures et 36 minutes, ralliant Londres à Tripoli, aller-retour. Le Comet est une révolution dans le monde de l’aviation. Il se révèle être deux fois plus rapide que les autres avions et a l’avantage de toujours voler au-dessus des nuages, ce qui réduit considérablement les risques d’accidents dus au mauvais temps.

25 octobre 1949 Naissance de Laurie Grant Skreslet

Laurie Grant Skreslet est un alpiniste et guide, concepteur d’équipement de plein air né à Calgary au Canada. Son attrait pour l’alpinisme de calibre international remonte à des excursions de randonnée pédestre et de camping qu’il réalise dans les Rocheuses et lors d’un périple de deux ans dans 35 pays, après avoir quitté le foyer familial à l’âge de 16 ans. Il commence à s’adonner véritablement à l’alpinisme en 1970 et, en l’espace de deux ans, il devient membre d’une expédition qui réussit l’ascension du mont Huascarán (6768 m), le point culminant du Pérou. Il participe ensuite presque chaque année à des expéditions en Amérique du Sud, aux États-Unis et dans les îles Britanniques. Il réalise une première ascension au Népal en 1981 et y retourne avec l’équipe canadienne de l’expédition. Il est ainsi le premier Canadien à atteindre le plus haut sommet du monde, le 5 octobre 1982.

25 octobre 1951 Les conservateurs de Winston Churchill remportent les élections au Royaume-Uni

Les conservateurs, dirigés par Winston Churchill, remportent les élections législatives même s’ils n’obtiennent que 48,1% des votes contre 48,7% pour les travaillistes de Clement Attlee. Ils font élire 321 députés contre 294 pour les travaillistes et détiennent une majorité de 17 sièges à la Chambre des communes.

Cette élection marque le retour au pouvoir de l’ex-premier ministre Winston Churchill (1940-1945), maintenant âgé de 76 ans. Un autre conservateur bien connu, l’ex-ministre des Affaires étrangères Anthony Eden, reprend lui aussi les fonctions qu’il a occupées de 1935 à 1945.

25 octobre 1955 La micro-onde arrive sur le marché américain

Le premier four à micro-ondes domestique est mis en vente par la société Tappan au prix de 1 300 dollars. Inventé par l’américain Percy Le Baron Spencer, il porte à ses débuts le nom de « Radarange ». La micro-onde deviendra l’appareil de cuisson incontournable de tous les ménages des États-Unis à partir des années 70.

Le brevet a été déposé par Percy Le Baron Spencer

25 octobre 1955 L’Autriche retrouve sa souveraineté

Avec le départ de dernières troupes alliées, l’Autriche retrouve sa pleine souveraineté, perdue lors de l’Anschluss nazie de mars 1938.

Redevenue une « marche » de l’Europe, cette fois face au bloc soviétique, elle connaît un fort redressement économique pendant la guerre froide et enfin adhère à l’Union européenne en 1995.

25 octobre 1955 Adoption du drapeau européen azur à 12 étoiles d’or

Le drapeau européen est un drapeau décoré de 12 étoiles dorées à 5 branches, leurs pointes tournées vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur fond bleu azur. Il représente la solidarité et l’union entre les peuples d’Europe.

Adopté le 25 octobre 1955 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, il est devenu, à partir du 1er janvier 1986, le symbole de toutes les institutions européennes, dont les Communautés européennes, puis de la Communauté européenne, à laquelle a succédé l’Union européenne.

25 octobre 1957 Assassinat d’Albert Anastasia

Umberto Anastasio, connu sous le pseudonyme de Albert Anastasia (né le 26 septembre 1902 à Tropea, en Calabre et mort assassiné à New York était un mafieux italo-américain.

Albert Anastasia était surnommé le « Seigneur grand exécuteur » (Lord High Executioner), à cause de son aptitude à tuer. On lui attribue d’ailleurs entre 300 et 700 meurtres par le biais du Murder Incorporated. Il fut le parrain de la famille Mangano de 1951jusqu’à sa mort.

La manière avec laquelle Anastasia a été tué, le 25 octobre 1957, rappelle les méthodes de Murder Incorporated, dont il fut le chef. Alors qu’il était installé dans le siège d’un barbier à l’hôtel Park Sheraton (aujourd’hui Park Central), deux individus masqués entrèrent brusquement, écartèrent le barbier et abattirent le parrain, qui dans un geste désespéré aurait tenté de faire face.

25 octobre 1960 Décès d’Harry Ferguson

Henry George « Harry » Ferguson était un ingénieur irlandais et un inventeur qui a joué un rôle important dans le développement de l’agriculture grâce à la construction du premier tracteur équipé d’un relevage 3 points pour outil porté et non plus traîné.

Il avait pourtant quitté l’école à 14 ans pour aider à la ferme. Mais à 18 ans, ayant gagné assez d’argent pour se payer le voyage pour le Canada et décida de quitter la ferme. Son frère lui proposa alors de le prendre en apprentissage dans son entreprise de cycles et de voitures, à Belfast, où il a pu commencer à montrer ses talents de mécanicien en contribuant au développement de la société de son frère.

Il a, par ailleurs, été le premier Irlandais à avoir construit et fait voler son avion.

Il a participé à la mise au point de la première voiture à quatre roues motrices de Formule Un, la P99.

Il se lia à l’entreprise Massey Harris pour créer l’entreprise Massey Harris Ferguson où les tracteurs sont plus connus sous le nom de Massey Ferguson.

25 octobre 1964 Les Rolling Stones font leur première apparition au Ed Sullivan Show

Les Rolling Stones font une apparition dans le « Ed Sullivan show », à New York. Une émeute éclata dans le studio et Sullivan déclara (en Anglais dans le texte) « I promise you they’ll never be back on our show again ». Sullivan promet que le groupe ne se représentera plus jamais à son émission, pourtant il y sera de retour l’année suivante.

25 octobre 1972 Eddy Merckx recordman de l’heure en cyclisme

Eddy Merckx, est un cycliste belge né le 17 juin 1945 à Meensel-Kiezegem, petite commune du Brabant flamand à l’est de Louvain.

Professionnel de 1965 à 1978, Eddy Merckx est souvent considéré comme le plus grand cycliste de l’Histoire. Il a remporté 625 courses (525 victoires sur route, 98 succès sur la piste et deux bouquets encyclo-cross) durant sa carrière, ce qui constitue un record. Surnommé « Le Cannibale » ou « L’Ogre de Tervuren » pour son insatiabilité, Eddy Merckx a notamment gagné cinq Tours de France, cinq Tours d’Italie, trois championnats du monde en ligne, un Tour d’Espagne, le record de l’heure et 31 victoires dans les classiques(dont 19 monuments). Il est élu « Athlète belge du xxe siècle », meilleur cycliste du xxe siècle par l’Union cycliste internationale.

25 octobre 1973 Gene Mauch, des Expos de Montréal, est nommé gérant de l’année de la Ligue nationale de baseball

Gene Mauch a été gérant des Phillies de Philadelphie de 1960 à 1968, des Expos de 1969 à 1975, des Twins du Minesota et des Angels de Californie en 1981 et 1982, et de 1985 à 1987.

Il a été le premier gérant des Expos à leur partie inaugurale.

25 octobre 1976 L’Afrique du Sud proclame l’indépendance d’un ghetto pour les noirs, le bantoustan du Transkei

Le Transkei était un bantoustan situé dans les anciennes provinces du Cap et du Natal d’Afrique du Sud, aujourd’hui dans le Cap-Oriental. Premier bantoustan autonome en 1960, le Transkei fut un État indépendant non reconnu de 1976 à 1994 dans le cadre du régime d’apartheid.

Il regroupait presque exclusivement des africains de l’ethnie et de locution xhosa (à 99 %).

Les bantoustans étaient les régions créées durant la période d’apartheid en Afrique du Sud et au Sud-Ouest africain, réservées aux populations noires et qui jouissaient à des degrés divers d’une certaine autonomie. En 1970, les bantoustans furent rebaptisés tuisland (en afrikaans) ou homelands (en anglais) par les autorités, les deux termes signifiant « foyers nationaux ».

Aujourd’hui, le terme bantoustan désigne par extension tout territoire ou région dont les habitants sont victimes de discriminations et se sentent considérés comme des « citoyens de deuxième classe » dans leur propre pays.

25 octobre 1978 Première présentation du téléroman «Race de monde»

Écrit d’après trois romans de Victor-Lévy Beaulieu, le téléroman «Race de monde» relate, à travers la vie d’une famille, les affrontements entre générations et classes sociales.

De 1978 à 1981, Radio-Canada présente 103 épisodes de la série «Race de monde». Ce téléroman réalisé par Maurice Falardeau, Aimé Forget, Jean Gadoua, Guy Hoffmann, Geneviève Houle, Jean-Yves Laforce et Gilles Sénécal, met notamment en vedette Paul Hébert, Robert Rivard, Monique Aubry et Jean-Luc Montminy.

25 octobre 1983 Les Américains débarquent à la Grenade

Maurice Bishop prit le pouvoir par un coup d’état. Il n’organisa pas d’élection et sa politique socialiste le rapprocha considérablement des communistes de Cuba. Ceci était dérangeant pour les pays voisins, comme Trinité et Tobago, la Barbade, la Dominique et surtout les États-Unis. Maurice Bishop fut exécuté le 19 octobre 1983 par un groupe adverse.

Six jours plus tard, Grenade était envahie par une coalition menée par les États-Unis, nommée Operation Urgent Fury. Cette intervention fut demandée par l’Organisation des États de la Caraïbe orientale. L’opération fut la plus importante force américaine déployée depuis la guerre du Vietnam. La guerre fut rapide et la coalition américaine (7 000 soldats américains et 300 soldats d’Antigua, Barbade, Dominique, Jamaïque, Sainte-Lucie et Saint Vincent) vint rapidement à bout de la non moins internationale force communiste. Le président américain Ronald Reagan avait lancé l’attaque officiellement pour assurer la sécurité des étudiants américains présents. Ceci dit, la sécurité de tous les Américains fut assurée quelques jours avant l’invasion. On peut se douter que les États-Unis ne voyaient pas d’un bon œil l’établissement d’un nouveau relais communiste aux Amériques. L’autre motivation de l’intervention était que l’URSS avait fait construire secrètement une base de sous-marins et un terrain d’aviation militaire.

25 octobre 1984 Naissance de Katy Perry

Katy Perry, née Katheryn Elizabeth Hudson, à Santa Barbara en Californie, est une chanteuse pop et rock, guitariste, compositrice et actrice américaine. Elle connaît un succès international en 2008 grâce au titre I Kissed a Girl, suivi de trois albums, One of the Boys, Teenage Dream et Prism, écoulés à près de 15 millions d’exemplaires.

Katy Perry est la seule artiste à être restée plus de 52 semainesconsécutives dans le top 10 du Billboard Hot 100, et a depuis augmenté ce chiffre à 69 semaines non consécutives1. Seule artiste féminine ayant classé consécutivement no 1 cinq titres d’un même album aux États-Unis, elle dénombre plus de 48 millions de singles sur le sol américain2, pour un total de plus de 100 millions de disques dans le monde. Elle est également la personne la plus suivie sur Twitter avec plus de 75 millions de followers.

25 octobre 1986 Décès de Gaston Harvey lors d’une manifestation

Le conflit opposant les 350 employés du Manoir Richelieu, affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), au propriétaire Raymond Malenfant, dégénère et fait un mort.

Cette lutte trouve sa source dans la décision de Raymond Malenfant de ne pas reconnaître le syndicat constitué au moment où il a fait l’acquisition du Manoir Richelieu, en 1985, des mains du gouvernement québécois qui le possédait depuis les années 70. Malenfant se considérait alors comme le propriétaire d’un édifice, pas de son personnel, et ne se sentait aucunement lié par le syndicat qui défendait celui-ci. Cette controverse sera à l’origine d’un long conflit qui sera ponctué par la mort de Gaston Harvey, l’époux d’une des syndiquées, étouffé par un agent de la Sûreté du Québec au cours d’une manifestation. Le lendemain du drame, le président de la CSN, Gérald Larose, déclarera à la presse : «J’accuse la Sûreté du Québec d’avoir tué Gaston Harvey.» Peu de temps après, le gouvernement annoncera la tenue d’une enquête publique pour faire la lumière sur cette affaire. La cause du décès sera considérée comme accidentelle, mais l’épreuve de force se poursuivra avec des boycotts, des actes de violence et de nombreux rebondissements. Elle se soldera finalement par une victoire de Raymond Malenfant devant les tribunaux.

25 octobre 1986 Une huile «La Boulangère»» vendue à un prix record

Une huile signée Clarence Gagnon, intitulée «La Boulangère», est achetée à un prix record de 275 mille $ lors d’une vente aux enchères à l’hôtel Reine Elizabeth de Montréal, est achetée à un prix record de 275 mille $ lors d’une vente aux enchères à l’hôtel Reine Elizabeth de Montréal.

25 octobre 1990 Première transplantation réussie d’un lobe pulmonaire

Première transplantation réussie d’un lobe pulmonaire à partir d’un donneur vivant, à Stanford.

Le poumon droit d’une petite fille est remplacé par un lobe du poumon droit prélevé sur sa maman.

25 octobre 1991 Premier vol de l’Airbus A340

Premier vol d’essai du prototype de l’Airbus A340, le plus gros avion de ligne construit par le consortium européen.

En lançant son programme A340 en juin 1987, Airbus avait pour objectif de s’attaquer au marché des gros-porteurs très long courrier dominé par Boeing et son fameux Jumbo Jet. Ce projet ne devait initialement comporter que deux versions. Mais en 1997 Airbus a lancé deux nouvelles versions allongées de l’A340 : l’A340-600 avec une plus grande capacité en passagers et le très long courrier A340-500 avec un rayon d’action de plus de 16 000km.

1993

Élection du Parti libéral du Canada

L’élection du 25 octobre 1993 donne un résultat surprenant:

Jean Chrétien du Parti libéral remporte l’élection avec 177 sièges.

Mme Kim Cambell qui était jusqu’aux élections Premier ministre voit son parti presque complètement rayé de la carte, ne faisant élire que deux candidats, dont Jean Charest. Elle a perdu 152 sièges sur 154.

Lucien Bouchard à la tête d’un nouveau parti, le Bloc québécois, d’allégeance souverainiste, récolte 54 sièges et devient l’opposition officielle (tous des députés du Québec).

Dans les provinces de l’Ouest, le Reform Party, un parti de droite dirigé par Preston Manning en gagne 52.

25 octobre 1993 Décès de Vincent Price

Vincent Price est né le 27 mai 1911 à Saint Louis dans le Missouri. Acteur indissociable du cinéma d’épouvante, il incarne L’Abominable Dr Phibes de Robert Fuest (1971) et quelques films d’horreur anglais comme Théâtre de sang de Douglas Hickox (1973), à la lisière de l’autoparodie. Il prête sa voix au court-métrage hommage, Vincent, que lui consacre Tim Burton (qui lui donnera l’un de ses derniers rôles dans Edward aux mains d’argent en 1990).

Il meurt d’un cancer du poumon à Los Angeles.

25 octobre 1995 Naissance de Conchita Campbell

Conchita Elizabeth Campbell est une jeune actrice canadienne, née à Vancouver (Colombie Britannique, Canada)

Elle a tenu son premier rôle à huit ans, dans un épisode de la série télévisée En quête de justice.

Conchita Campbell est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée Les 4 400, où elle interprète un des personnages principaux : Maia Rutledge, une petite fille disparue depuis 1946 et revenue parmi les 4 400 avec le don de voir dans l’avenir.

25 octobre 2000 Vojislav Kostunica dissout le parlement de Serbie

Le nouveau président Vojislav Kostunica, élu le 7 octobre précédent, obtient la dissolution du parlement de Serbie, jusque-là tenu par Slobodan Milosevic, ainsi que des élections anticipées.

25 octobre gais ont choisi la ville de Montréal pour la présentation des Les VIIe Jeux

La ville de Montréal sera l’hôte des Jeux gais de 2006. La décision a été annoncée à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Montréal faisait la lutte à trois villes américaines : Chicago, Los Angeles et Atlanta.

L’obtention de la 7e édition des Jeux gais est un événement majeur pour Montréal.

Les jeux, qui attirent près de 24 000 compétiteurs don’t 5000 artistes et 200 000 visiteurs, pourraient générer plus de 225 millions de dollars de retombées économiques pour la métropole du Québec.

Les Jeux gais ont lieu tous les quatre ans. Amsterdam a accueilli les derniers jeux, en 1998, tandis que Sydney, en Australie, recevra l’événement en novembre 2002.

25 octobre 2002 Décès de l’acteur Richard Harris ‪

Richard Harris, né le 1er octobre 1930 à Limerick en Irlande décédé à Fitzrovia en Angleterre de la maladie de Hodgkin) est un acteur, chanteur, compositeur et réalisateur irlandais.

Richard Harris est apparu dans Les Révoltés du Bounty (1962),Les Héros de Télémark en 1965, Camelot (1967), Un homme nommé Cheval (1970), il joue également dans Orca (un sous-dents de la mer) et, à la fin de sa carrière, dans les deux premiers films Harry Potter dans le rôle d’Albus Dumbledore. L’acteur décède quelques semaines après la fin du tournage du deuxième volet de la saga Harry Potter.

25 octobre 2004 Éric Lapointe atteint au sommet du palmarès Top 100 francophone avec «Reste là»

La chanson est extraite de l’album Coupable qui paraîtra le 2 novembre de cette même année.

25 octobre 2005 Raymond Lévesque refuse le prix du Gouverneur général

Dans une lettre qu’il a fait parvenir à des quotidiens montréalais, Raymond Lévesque fait savoir qu’il refuse le prix du Gouverneur général qui devait lui être remis. L’auteur de Bozo les culottes reproche à Michaëlle Jean d’avoir renié dans son discours inaugural le principe des deux nations au Canada, et de s’être présentée aux Québécois comme la commandante en chef de l’armée canadienne. L’auteur et compositeur affirme également que le référendum de 1995 a été volé, que le gouvernement du Canada a violé les lois du Québec et le droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Raymond Lévesque n’aura qu’à se féliciter de sa décision; au lieu des 15 000 dollars qui auraient accompagné le prix, il aura plutôt droit à plus de 33 000 dollars recueillis lors d’une collecte de solidarité organisée par une députée bloquiste et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

25 octobre 2006 93 000 copies en une semaine pour I Think Of You

Avec la sortie de son premier album I Think Of You, Grégory Charles bat tous les records de vente avec plus de 93 000 copies en une semaine.

25 octobre 2006 Ouverture du Forum socio-économique des Premières Nations

Quelques centaines de personnes sont attendues à Mashteuiatsh, dans la région du Lac-Saint-Jean, pour participer au Forum socio-économique des Premières Nations. Cette initiative réunit une dizaine de chefs autochtones ainsi que plusieurs personnalités politiques représentant les gouvernements fédéral et provincial.

Les participants à ce Forum se penchent de façon particulière sur les problèmes qui affligent les populations des Premières Nations (taux de suicide élevé, faible taux de réussite scolaire, etc.). Ces tares, ainsi que les conditions de pauvreté dans lesquelles vivent plusieurs autochtones, ont d’ailleurs déjà été au coeur de critiques que l’Organisation des Nations unies a adressées aux autorités canadiennes. Pour y remédier, un des présidents du Forum, le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, réclame des gouvernements une aide significative qui permettrait la création de 10 000 emplois et de 10 000 logements d’ici 2011. Le premier ministre du Québec, Jean Charest, propose des pistes de solution, dont la création d’une table tripartite à laquelle prendraient part des participants des gouvernements fédéral et provincial ainsi que des Premières Nations. Charest est d’ailleurs présent pendant les trois jours de discussion alors que son homologue fédéral, Stephen Harper, est absent, et que les ministres fédéraux se montrent plutôt discrets. Même si de belles intentions sont exprimées et que plusieurs témoignages contribuent à sensibiliser la population canadienne aux problèmes que vivent les autochtones, le Forum, qui prend fin le 27 octobre, est marqué par peu d’engagements concrets d’envergure.

25 octobre 2007 Rio Tinto achète Alcan

Méga transaction dans le monde de la finance: le géant minier britannique Rio Tinto avale l’Aluminerie canadienne Alcan pour 38,1 milliards de dollars américians; l’entreprise désormais appelée Rio Tinto Alcan devient le géant mondial de l’aluminerie et de la bauxite.

25 octobre 2007 Premier vol commercial pour l’A380

Le premier A380 vendu, MSN003 immatriculé 9V-SKA, a été livré à Singapore Airlines le 15 octobre 2007 et a effectué son premier vol commercial le 25 octobre 2007 entre Singapour et Sydney. Les places avaient été mises aux enchères, leur prix d’achat variant entre 560 et 100 380 dollars américains et en ont rapporté 1,3 million, somme reversée par la compagnie à des œuvres caritatives.

Deux mois plus tard, le PDG de Singapore Airlines Chew Choong Seng a déclaré que les performances de l’A380, en consommant 20% de kérosène de moins que les 747 de sa flotte, étaient supérieures à ce qu’espéraient la compagnie et Airbus.

25 octobre 2008 Bute toujours champion

C’est sur les douze coups de minuit que Lucian Bute a fait son entrée dans le ring, dans la nuit de vendredi à samedi. Et comme dans le plus beau des contes de fée, malgré une fin controversée, le Québécois d’origine roumaine a réussi à conserver sa ceinture devant 16 266 supporters rassemblés au Centre Bell.

Bute l’a emporté par décision unanime des juges. Le protégé d’Interbox demeure ainsi invaincu en 23 combats. Pour Andrade, il s’agissait seulement d’une deuxième défaite en 29 affrontements.

Bien que le pointage laisse croire le contraire, la victoire a été acquise de justesse par Bute, qui a visité le plancher à la toute fin du 12e round. Il a été littéralement sauvé par la cloche, plongeant ainsi le clan Andrade dans un profond désarroi.

25 octobre 2009 Le pire attentat en deux ans en Irak

Un double attentat suicide contre des bâtiments officiels en plein coeur de Bagdad a fait dimanche 99 morts, une attaque que le gouvernement a imputée à Al-Qaeda et «ses alliés» pour torpiller les élections prévues en janvier.

Il s’agit du bilan le plus meurtrier depuis plus de deux ans en Irak, où quatre attentats visant une secte religieuse kurde avaient fait 400 morts dans la province de Ninive le 14 août 2007.

25 octobre 2010 Omar Khadr plaide coupable

Après huit ans dans la controversée prison de Guantanamo, après des années à jurer ne pas avoir commis les crimes qu’on lui reproche, le Canadien Omar Khadr a finalement plaidé coupable aux cinq chefs d’accusation qui pesaient contre lui en commission militaire, à Guantanamo.

Le seul Occidental encore détenu à la prison américaine dans l’île de Cuba a conclu une entente à l’amiable, qui prévoit qu’après une année supplémentaire de détention aux mains des Américains, il pourra faire une demande pour être transféré au Canada pour y purger le reste de sa peine.

Stoïque, la tête baissée et la voix faible, Omar Khadr a reconnu avoir lancé la grenade qui a tué le soldat Christopher Speer, lors d’une altercation entre les forces armées américaines et un petit groupe d’insurgés, en Afghanistan, le 27 juillet 2002.

La veuve du soldat Speer, Tabitha, était dans la salle d’audience et a fondu en larmes lorsque le juge a lu les faits reprochés au jeune Khadr.

25 octobre 2010 Sony cesse la production et la commercialisation du Walkman

Sony annonce la fin de la production pour le Walkman; la production avait débuté au début des années 1980, 220 millions de Walkman ont été vendus en trente ans.

En avril 2010 Sony avait confirmé la fin de la vente de ses baladeurs à cassette magnétique Walkman au Japon.

25 octobre 923 Prix Nobel de la médecine à deux canadiens

Frederick Banting et J.J.R. Macleod reçoivent conjointement le prix Nobel de médecine pour leur découverte de l’insuline.

Dr. Frederick Banting et Dr. J.J.R. Macleod, de l’Université de Toronto, sont les premiers à découvrir l’insuline et sont aussi les premiers canadiens à gagner un prix pour cette découverte.

