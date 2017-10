Astrologie du jour

Pour les couples liés depuis longtemps, le climat sentimental sera idyllique. On préférera les élans sauvages aux multiples détails de la vie quotidienne et aux comptes du ménage. Célibataire, bonjour le coup de foudre ! Vous serez sûr et certain, cette fois, d’avoir enfin trouvé la perle rare. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite. Vivez le présent le mieux possible, et attendez de voir comment les choses tournent.