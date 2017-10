Astrologie du jour

BELIER

Amour

Pour certains natifs vivant à deux, la journée pourra être difficile à supporter. Les couples qui s’entendent mal vont en effet passer par une crise dont ils auront du mal à sortir. Certains iront jusqu’à envisager une rupture. Ceux qui s’entendent bien s’en sortiront en revanche sans grand problème. Célibataire, vous voilà plongé dans une nouvelle passion, et vous voilà plein de rêves et d’espérances. Attention pourtant à ne pas vous faire trop d’idées, vous risqueriez de tomber de haut. C’est bien dommage que la vie n’est pas toujours un conte de fées !

Argent

Vous serez favorisé financièrement. Sans aller jusqu’à vous assurer un pactole, les astres vous permettront de vivre sans souci. Vous serez bien placé pour toute question liée au patrimoine, à un héritage, à une succession ; vous saurez faire fructifier ces biens de manière avisée et opportune.

Santé

Avec cet aspect de Neptune, votre état physique général sera satisfaisant. Mais vous resterez sensible aux variations de température. Protégez-vous soigneusement le visage des courants d’air. Pour certains d’entre vous, une otite est à craindre avec des complications nasales et buccales. Les bronches seront également fragiles. En somme, méfiez-vous du froid et de l’humidité.

Travail

Des blocages momentanés dans votre travail. Vous n’aurez pas les coudées franches, et prendrez du retard par la faute des autres. N’en faites pas un drame, cela ne ferait qu’envenimer les choses. Si vous vous montrez calme et patient, au contraire, tout rentrera rapidement dans l’ordre.

Citation

La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir (La Fontaine).

Famille/foyer

Vie familiale assez agitée en raison des vibrations venues de Pluton mal aspecté. Vous ne vous sentirez pas assez soutenu par vos proches. Et vous aurez l’impression que vos enfants se moquent de vous en douce.

Vie sociale

Les influx ne semblent pas très favorables aux déplacements. Montrez-vous donc d’une extrême prudence si vous devez voyager ; en particulier, vérifiez vos contrats d’assurance avant de partir, et prévoyez le cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité et de vos moyens de paiement.

Nombre chance

837

Clin d’oeil

Protégez votre intimité contre les importuns.

TAUREAU

Amour

Célibataire, avec cette configuration de Vénus, votre vie amoureuse devrait se placer sous d’excellents auspices. Les nombreux solitaires qui ne rencontraient personne depuis longtemps vont sentir leur coeur battre à nouveau. Si vous demandez à votre partenaire d’aller vous décrocher la lune, vous risquez d’être fort déçu. En revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions.

Argent

Les astres ne vous faisant pas de cadeau cette fois-ci, soyez très circonspect dans le choix des affaires à traiter. Ne vous jetez pas dans des trafics illicites ou des entreprises à la limite de la légalité. Toute entorse aux lois pourrait vous être préjudiciable à plus ou moins longue échéance. Sachez aussi qu’il y a des moments où votre instinct est capable de vous jouer de mauvais tours ; ne vous fiez pas trop à lui en ce moment !

Santé

Jupiter en excellent aspect décuplera votre envie de vous dépenser physiquement et de pratiquer régulièrement un sport. Voilà le meilleur moyen pour vous de conserver une belle silhouette. Sachez que la natation peut vous être très bénéfique.

Travail

Le secteur professionnel sera bien influencé. Vous ferez des progrès enthousiasmants. Evitez cependant de dévoiler trop rapidement les projets que vous avez formés. Méfiez-vous de tous ceux qui sont toujours prêts à prodiguer des conseils, car ils sont le plus souvent motivés par leur propre intérêt et non par le vôtre.

Citation

Les infiniment petits ont un orgueil infiniment grand (Voltaire).

Famille/foyer

Vous qui accordez souvent une grande importance à la vie familiale, réjouissez-vous : le Ciel vous promet une journée très agréable à vivre dans ce domaine. Jupiter, très bénéfique, va, parmi d’autres bienfaits, protéger vos relations avec ceux que vous aimez, qu’il s’agisse de vos parents, de vos enfants, ou de vos frères et soeurs.

Vie sociale

Sachez faire preuve d’assez de maîtrise de vous-même pour garder tout votre sang-froid en face des provocations les plus vives dont vous pourriez être victime. Le silence sera la meilleure procédure.

Nombre chance

830

Clin d’oeil

Ne vous mêlez pas de la métaphysique, cette soupe jamais mangeable.

GEMEAUX

mour

Vous aurez la possibilité de savourer un bonheur conjugal tranquille, sans heurts ni affrontements. Soyez prêt à aborder franchement avec votre conjoint ou partenaire certains problèmes de fond qui pourraient, à la longue, s’aggraver si vous ne faites rien pour les résoudre. En restant vigilant, vous continuerez à être heureux en couple. Célibataire, une certaine tendance à la facilité jouera en votre défaveur dans votre vie amoureuse. Tout irait mieux pour vous si vous vous rendiez compte qu’il faut non seulement savoir recevoir mais aussi savoir donner.

Argent

Sous l’emprise de Pluton, vous aurez une terrible envie de gagner beaucoup d’argent et vite. Cependant, l’ambiance astrale générale vous confisquera toute chance pure significative. Prenez donc garde. Au lieu de risquer vos économies aux jeux de hasard, vous feriez mieux de les déposer dans une caisse d’épargne. Bien sûr, quelqu’un doit gagner gros dans ces jeux, mais il est certain que ce ne sera pas vous.

Santé

Avec Jupiter influençant votre secteur santé, vous ne manquerez pas d’énergie, mais vous pourriez avoir tendance à la gaspiller. Faire la fête tous les soirs et démarrer une journée de travail dès l’aube n’est, hélas, pas très longtemps compatible ! D’autre part, voir du monde, c’est ce que vous aimez le plus ; mais pour réfléchir ou recharger vos batteries, vous isoler de temps en temps vous fera beaucoup de bien.

Travail

Au travail, vous n’irez pas par quatre chemins. Vous vous mettrez bien à jour. Neptune maléficié vous donnera cependant beaucoup de fil à retordre, mais la discipline et la ténacité en viendront à bout.

Citation

Le silence est la plus haute sagesse de l’homme (Pindare).

Famille/foyer

Cet aspect de Neptune permet de vous annoncer une journée facile à vivre en famille. Reste que vos proches, dopés par Mars, ne resteront pas en place. Vos parents autant que vos enfants, du dernier-né au plus âgé, déborderont d’énergie et d’activité. Il faudra parfois intervenir avec autorité pour mettre un peu d’ordre dans le fouillis ambiant !

Vie sociale

Essayez de rester aussi objectif que possible, ce qui sera plus facile à dire qu’à faire ! Ne portez pas de jugement hâtif sur les êtres qui vous entourent : il n’en résulterait que des malentendus.

Nombre chance

557

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas influencer par l’humeur de votre entourage.

CANCER

Amour

Les influx astraux auront pour effet de rendre l’atmosphère conjugale assez tendue. Pour passer la journée sans encombre, essayez d’évoluer avec prudence et diplomatie. Faites l’effort d’être à l’écoute des désirs et surtout des revendications de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous voulez voir fleurir vos amours, vous devrez vous montrer plus disponible et plus ouvert que d’habitude. En restant renfermé et intransigeant, vous limiterez vos chances de rencontres fructueuses.

Argent

Mercure vous soutiendra sur le plan financier, et vous saurez exploiter au mieux les occasions intéressantes. Vous verrez grand, et vous aurez absolument raison : il est bien connu que la fortune sourit très souvent aux audacieux !

Santé

Tonus et vitalité seront les maîtres mots de cette journée. Vous serez très dynamique. Mars, en bonne place dans votre thème, vous stimulera et vous permettra d’utiliser vos forces de façon positive. Vous serez à la fois plus énergique et moins nerveux.

Travail

Au travail, un seul mot caractérisera cette journée : dynamisme. Vous en aurez à revendre. Vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes, et vous réussirez à consolider votre position professionnelle.

Citation

La vertu n’irait pas si loin, si la vanité ne lui tenait compagnie (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vu cette ambiance astrale, si vous n’êtes pas disposé à faire quelques efforts pour favoriser la vie en commun, vous risquez d’être confronté à de sérieux problèmes familiaux.

Vie sociale

Vous serez plus original que jamais. Pas question d’imiter les autres. C’est vous qui donnerez le ton et tous vos projets porteront la marque de votre personnalité.

Nombre chance

753

Clin d’oeil

Faites-vous seconder dans vos travaux ; ne faites pas cavalier seul.

LION

Amour

Journée très ensoleillée pour les couples. Vous aurez droit à des heures mémorables auprès de votre bien-aimé ; profitez-en à fond. Un autre conseil : si possible, essayez de partir en voyage ensemble ce jour ; jouez la carte de l’exotisme, et vous serez comblé bien au-delà de vos espérances. Célibataire, avec cet environnement planétaire, vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux. Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en oeuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction.

Argent

Vous n’êtes pas très préoccupé en ce moment par des problèmes d’argent. Efforcez-vous quand même de trouver les moyens d’en gagner davantage car l’argent, bien qu’il ne procure pas le bonheur, y contribue dans une très large mesure, car notre société actuelle est celle de consommation. Vous feriez probablement une bonne affaire en achetant une propriété sur les conseils d’un ami.

Santé

Meilleur équilibre physique que dernièrement. En revanche, il faudra vous méfier des malaises d’origine psychosomatique. Votre santé sera en effet principalement influencée par la Lune, un astre qui a davantage d’effets sur le plan mental que sur le plan physique. La Lune pourra notamment vous souffler des idées noires, ce qui risque d’entraîner nervosité et insomnies.

Travail

Dans le travail, vous allez vous concentrer sur un objectif précis. Ne prenez pas d’engagements trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux désagréments. La réflexion et la circonspection seraient vos meilleures conseillères aujourd’hui.

Citation

De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l’homme revient vers lui (proverbe chinois).

Famille/foyer

A cause des aspects explosifs de Mars, vous ne supporterez plus les contraintes familiales. Vous aurez envie de claquer la porte et de partir très loin. Heureusement, ce sentiment de lassitude ne sera que passager. Et vous vous sentirez aussitôt heureux parmi les vôtres.

Vie sociale

Vous traverserez une zone de turbulence aujourd’hui. Il vous faudra déployer une extrême prudence pour éviter les hostilités et les dangers qui vous guettent. Ne dites rien, ne faites rien d’inhabituel et, surtout, n’exprimez pas vos opinions politiques ou religieuses. Si vous faites l’objet de provocations, laissez-les glisser comme de l’eau sur la tête d’un canard. Agissant ainsi, vous vous en sortirez très bien.

Nombre chance

479

Clin d’oeil

Faites en sorte que les obstacles vous stimulent au lieu de vous abattre.

VIERGE

Amour

Il est possible que certains d’entre vous passent par une phase assez morose sur le plan amoureux : vous aurez l’impression que votre partenaire ne vous comprend pas, ou qu’il vous demande trop. Mais attention, c’est peut-être vous qui vous montrerez trop exigeant. Si vous êtes solitaire, cette journée marquera pour vous le commencement de quelque chose d’important et de nouveau. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante – rencontre que vous pourrez nouer au cours d’un dîner chez des amis ou dans le cadre d’un mariage.

Argent

Pour la chance, la fortune, l’accroissement des capitaux et des biens matériels, ce sont surtout les femmes du signe qui seront les plus avantagées cette fois. Si vous êtes en affaires et avez d’importants contrats à signer, agissez en toute positivité aujourd’hui.

Santé

Tout vous sera propice pour vous refaire une santé et en finir avec ces coups de pompe si fréquents. Nagez, promenez-vous et aérez-vous au maximum. Cure de soleil, et aussi de légumes et de vitamines. Evitez tout excès, alimentaire et sexuel notamment.

Travail

Cette journée sera particulièrement favorable aux natifs du signe, surtout à ceux du deuxième décan, qui pourront mettre à profit les bons aspects de leur Ciel pour améliorer leur situation professionnelle. On pourrait vous attribuer des actions comportant des responsabilités supplémentaires mais également une sensible augmentation de prestige et de salaire.

Citation

L’ennui est l’expression suprême de l’indifférence (Ricardo Leon).

Famille/foyer

La vie familiale sera très gaie et placée sous le signe de la complicité. Si vous devez prendre une décision ou trancher un différend, n’agissez pas seul, consultez votre conjoint, qui pourra être de bon conseil.

Vie sociale

Vos relations avec vos proches ne seront guère amicales. Votre attitude anti-conformiste, parfois même délibérément provocatrice, ne sera évidemment pas du goût de tout le monde. Il y aura de la bagarre dans l’air !

Nombre chance

843

Clin d’oeil

Réagissez contre un penchant à l’utopie et à l’éparpillement.

BALANCE

Amour

Vous vous déciderez, après quelques mises au point des plus directes et des plus franches avec votre conjoint ou partenaire, à faire la paix et à faire régner un climat plus serein. Votre vie conjugale pourra alors connaître une embellie spectaculaire, comme le ciel après un violent et court orage ! Célibataire, vous serez enclin à faire preuve cette fois de discrétion dans vos amours. Ce sera le cas, notamment, si vous avez une liaison avec un partenaire déjà marié ou lié. Mais cette situation ne vous gênera pas, car ce qu’il vous faut en ce moment, c’est d’aimer et être aimé !

Argent

Vous éprouverez un goût très prononcé pour les objets luxueux et les plaisirs. Ne vous privez de rien tant que cela n’est pas susceptible de vous causer des problèmes financiers. Gâtez-vous un peu afin de conserver la joie de vivre.

Santé

Pour faire fondre les quelques kilos qui vous gênent, ce sera pile le moment de vous y mettre, car Mars sera là pour soutenir vos efforts. Pas question de vous martyriser pour autant. Optez pour un régime alimentaire à base de poisson et de légumes vapeur, quelques séances d’abdominaux ou de piscine, et beaucoup de sommeil… Un miracle se réalisera !

Travail

Vous aurez la vedette quand il s’agira de mettre sur pied un projet inédit. Vos idées claires feront l’unanimité autour de vous ; et les résultats, sans être immédiats, vous combleront bientôt d’aise.

Citation

L’homme est dieu ou bête (Aristote).

Famille/foyer

Donnez à vos enfants les coudées franches. N’entravez pas leur liberté, mais surveillez discrètement leurs occupations. Une complicité profonde fera plus de bien qu’une discipline sévère.

Vie sociale

Votre franchise presque brutale, ou en tout cas manquant de nuance, pourrait vous faire vous disputer avec certains de vos amis aujourd’hui. Montrez-vous plus patient, plus mesuré, ou encore plus diplomate avec eux.

Nombre chance

335

Clin d’oeil

Montrez-vous plus attentif aux désirs de vos proches ; aidez-les avant qu’ils ne fassent appel à vous.

SCORPION

Amour

Une journée bien calme en perspective. On dirait que les astres vous laissent quelque temps de répit côté coeur. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre conjoint ou partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, vous serez forcé par les astres de marquer une petite pause dans votre quête effrénée de l’âme soeur.

Argent

En début de journée, un problème financier pourra vous perturber quelque peu. Mais la fin de la journée verra ce problème résolu. Evitez, de toute façon, d’échafauder des projets utopiques ; gardez les pieds sur terre et ne présumez pas de vos possibilités, ni de celles des autres d’ailleurs.

Santé

L’absence d’astres dans votre secteur santé indique que vous n’aurez rien de grave à redouter sur ce plan. De plus, les planètes d’énergie, comme Mars, Jupiter et Uranus seront toutes bien aspectées et vous permettront de disposer d’un tonus physique et psychique sans faille. Il faudra simplement veiller à ce que ce surplus de dynamisme ne se transforme pas en nervosité.

Travail

Sous l’influence de Jupiter, vous vous sentirez beaucoup plus euphorique encore que dans vos meilleures journées passées. Vous aurez plus de chances de voir vos efforts aboutir dans le domaine professionnel. Une possibilité de gains assez importants pourra se présenter ; mais ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Citation

Grande chère et petit testament (Cervantès).

Famille/foyer

Vous aurez probablement des sujets de mécontentement et de colère à propos d’un de vos enfants qui ne cesse de faire des sottises. Mais ni les reproches ni les punitions ne seront efficaces pour remédier à la situation. Vous devrez essayer de comprendre cet enfant. En tout cas, sachez que « rien n’est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient » (Madame de Maintenon).

Vie sociale

Avec plusieurs planètes en bel aspect, attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez ou ressentez, au lieu de ruminer intérieurement tous vos griefs. Cela évitera de brusques explosions de colère, aussi négatives pour votre entourage que pour vous.

Nombre chance

264

Clin d’oeil

Concilier vos obligations professionnelles et votre vie privée est une gageure. Pour y parvenir, accordez la priorité absolue à la dernière.

SAGITTAIRE

Amour

Il est probable que vos relations avec votre conjoint passent cette fois par une phase en demi-teinte. N’en faites pas toute une histoire. Il est évident qu’en vivant tout le temps ensemble, on ne peut pas baigner en permanence dans un climat de passion échevelée ! Essayez d’améliorer les choses, mais restez tout de même réaliste. Célibataire, l’amour va probablement surgir là où vous ne l’attendiez pas. Ce ne sera peut-être pas la folle passion cette fois, mais cela ne vous empêchera pas de vous sentir heureux et de faire ensemble des projets d’avenir.

Argent

Vous aurez la possibilité d’améliorer votre situation matérielle, à condition de garder les yeux et les oreilles grand ouverts : il y aura des occasions de placement très intéressantes à saisir au vol aujourd’hui. Soyez également prêt à tirer parti des changements imprévus dans votre environnement professionnel : le remplacement d’un collègue, par exemple, pourrait être l’occasion d’une nouvelle source de revenus.

Santé

Excellent tonus. Deux éléments distincts joueront positivement pour vous en ce moment. D’un côté, Jupiter, une planète de nature bénéfique, devrait vous valoir une solide protection. De l’autre, Mars, planète de l’énergie, vous promet un dynamisme en nette hausse et une bonne résistance physique et morale. Ni les virus, ni les microbes, ni le stress ne devraient entamer votre vitalité.

Travail

Que vous le vouliez ou non, vous allez, sur le plan professionnel, être obligé de cultiver la patience et de vous imposer une discipline très stricte. Ce sera le seul moyen de lutter efficacement contre l’influence de Saturne. Cette planète s’ingéniera à semer des obstacles sur votre route, à provoquer des retards, et vous devrez ronger votre frein en silence.

Citation

Qui diables achète, diables doit vendre (proverbe français).

Famille/foyer

Cette journée, dominée par la Lune, vous donnera une humeur casanière et vous fera amateur de joies domestiques. Et vous aurez l’art de créer, chez vous, une ambiance douillette et chaleureuse.

Vie sociale

Vous pourrez compter sur une certaine réussite sociale aujourd’hui. En effet, l’environnement astral accroîtra votre charme et votre magnétisme. De plus, des personnes ayant une influence assez importante pourront vous être d’un grand secours pour faire avancer vos affaires, notamment si vous avez besoin d’un appui financier pour réaliser un projet d’envergure.

Nombre chance

483

Clin d’oeil

Le grand bonheur tout d’une pièce est extrêmement rare. Ce sont en général les petits bonheurs de la vie quotidienne qui font le grand bonheur.

CAPRICORNE

Amour

Sur le plan amoureux, la planète Saturne vous dira que « Tout ce qui doit durer est lent à croître » (Louis de Bonald). Attention donc à ne pas précipiter les choses. Si vous êtes amoureux de quelqu’un, laissez-lui le temps de se décider, ne tentez pas de lui forcer la main. Attention aussi aux infidélités, vu cette position de Mercure dans votre Ciel. Vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de tête, ce qui risque de vous poser de sérieux problèmes !

Argent

Cet aspect de Pluton laisse présager une diminution de vos ressources ou une augmentation de vos dépenses. Dans les deux cas, cela signifie qu’il va falloir restreindre votre train de vie, ce qui vous contrariera. Les mieux organisés d’entre vous s’en sortiront en renégociant un étalement de leurs dettes. Ceux qui jusque-là préféraient ignorer le problème pourraient se voir rappeler à l’ordre par leur banquier.

Santé

L’environnement astral de la journée vous donnera l’occasion d’occuper le devant de la scène, et vous ne manquerez pas de la saisir au vol. N’en faites tout de même pas trop, au risque de vous desservir. Par contre, vous saurez aussi mettre votre efficacité et votre détermination au service de votre entourage, ce qui s’avérera très positif.

Travail

Vous pourrez mieux fixer vos objectifs professionnels si vous prenez un temps d’arrêt pour réfléchir calmement à votre action et aux contacts utiles que vous pourrez prendre. Ne vous laissez pas entraîner dans de vains bavardages.

Citation

Nous ne sommes jamais si vertueux que lorsque nous sommes malades (Pline le Jeune).

Famille/foyer

Votre vie familiale se déroulera dans une ambiance ouatée, et vos rapports avec vos proches seront chaleureux. C’est dans votre foyer que vous puiserez toute la force nécessaire pour affronter les difficultés à l’extérieur.

Vie sociale

Mû par un vif désir de plaire, un besoin accru de sociabilité, vous vous sentirez attiré vers le brillant, le spectaculaire, les plaisirs, les arts et les hobbies. Si vous entreprenez un nouveau violon d’Ingres, votre apprentissage sera grandement facilité.

Nombre chance

639

Clin d’oeil

Ne perdez pas de vue qu’aucun problème n’est sans solution.

VERSEAU

Amour

Sous l’influence de Mercure mal positionné, nombre de célibataires risquent de s’embrouiller dans leurs sentiments, de se perdre dans des amours compliquées, car il auront tendance à trop se plier aux personnes et aux événements. Deux mouvements astraux favorables à votre vie conjugal auront lieu. D’un côté, grâce à Mercure, tous ceux d’entre vous qui sortent d’une phase de crise conjugale pourront souffler : le bonheur redeviendra enfin accessible. Ensuite, Vénus vous sera très favorable ; grâce à elle, la tendresse et la sensualité seront au rendez-vous.

Argent

Votre secteur des biens acquis en association abritera Saturne, qui n’est pas très réputé pour ses largesses financières. Cela laisse présager que votre situation financière ne sera pas reluisante et qu’il faudra encore faire attention à ne pas vous engager dans des dépenses superflues.

Santé

Mars vous insufflera de l’énergie. Pour être énergique sans être fébrile ou nerveux, mangez des sucres lents : pâtes ou riz complet de préférence. Accompagnés de légumes frais, ils remplaceront avantageusement la viande trois ou quatre fois par semaine.

Travail

Comptez avec l’obstruction de Neptune maléficié. Il ne vous suffira pas de bonnes intentions ni de sourires charmeurs pour obtenir les résultats escomptés. Seul un travail acharné pourra vous valoir la réussite.

Citation

Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites (Jules Renard).

Famille/foyer

Aujourd’hui, les questions relatives au foyer ou à la famille seront empreintes d’instabilité et susceptibles de poser des problèmes inattendus. Votre conjoint pourrait être tenté de chercher à l’extérieur la chaleur que vous ne donnez que rarement, ce dont vous ne vous apercevrez même pas.

Vie sociale

Uranus vous forcera à reconnaître que le bonheur personnel passe presque toujours par une activité tournée vers les autres. « Dans le bonheur d’autrui, je cherche mon bonheur » (Corneille). Ceci est particulièrement vrai pour vous si vous êtes à la retraite. Un grand nombre de retraités l’ont compris et veulent se rendre utiles à la société.

Nombre chance

719

Clin d’oeil

Prudence : ne perdez pas le contrôle de vos paroles et de vos actes.

POISSONS

Amour

Vénus parfaitement aspectée vous incitera à renouer le dialogue en couple, surtout si vous faites partie des natifs dont la vie conjugale était mise à mal depuis quelque temps. Si vous êtes célibataire, vous serez très exigeant, et hésiterez à vous laisser aller à vos sentiments. Cela ne durera pas, car très bientôt Mercure vous rendra plus facile à convaincre.

Argent

Vous aurez davantage confiance en vous, et davantage de flair, ce qui vous permettra de mieux sentir les occasions réellement intéressantes. Vous prendrez, d’instinct, les décisions qui vous profiteront le plus. Par ailleurs, ce climat astral vous protégera sur le plan immobilier ou foncier. Il pourra correspondre à des acquisitions ou des ventes réalisées dans de bonnes conditions.

Santé

Sur le plan de la santé, la planète Saturne en cet aspect favorable invitera à la régularité des habitudes de vie. Elle inclinera à dormir environ huit heures par jour, à manger plus lentement, plus sereinement et à heures fixes. Et elle incitera à éviter les excès de toute nature, notamment les excès alimentaires et sexuels.

Travail

C’est toujours Jupiter, planète de chance et de succès, qui aura la haute main sur votre évolution professionnelle. Avec un tel atout dans votre manche, vous ne devriez avoir aucun mal à obtenir ce que vous voulez. Reconnaissance, prime imprévue ou promotion surprise seront carrément dans l’air !

Citation

Quand l’alcool entre, les paroles sortent (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

La gaieté régnera dans votre foyer, sous l’aile protectrice de Vénus. Votre mettrez votre optimisme et votre enthousiasme au service de votre entourage familial. Vous saurez respecter le liberté de chacun.

Vie sociale

Vive la fête ! Vous serez prêt à casser un peu vos habitudes, à apprécier l’imprévu et même l’improvisation pour donner plus de relief à votre vie sociale. Pas du tout pantouflard, vous aimerez les sorties.

Nombre chance

794

Clin d’oeil

Sachez que « ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux » (La Fontaine).

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

