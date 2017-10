Éphéméride du jour ….., 24 octobre 2005 // Décès de Rosa Parks, pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains

2005 Décès de Rosa Parks, pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains

«Héroïne américaine» de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom de mère du mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain.

Parks est devenue célèbre parce que le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama), elle refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Arrêtée par la police, elle se vit infliger une amende de 10 dollars (plus 4 dollars de frais de justice) le 5 décembre; elle fit appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir inconnu de 26 ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, lança alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dura 381 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême cassa les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.

Aujourd’hui, 24 Octobre 2017

297ème jour de l’année, 43ème semaine de l’année

68jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Égypte : Fête de Suez

Zambie : Fête nationale

1964 Indépendance de la Rhodésie du Nord

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale d’information sur le développement

La journée mondiale d’information sur le développement a été instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1972 pour appeler l’attention de l’opinion publique mondiale sur les problèmes du développement et la nécessité d’intensifier la coopération internationale pour les résoudre.

Une stratégie internationale du développement

L’assemblée a décidé que la date retenue pour cette journée coïnciderait, en principe, avec la Journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre, date à laquelle a été adoptée en 1970 la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.

Coopération internationale

L’assemblée s’est dite convaincue que l’amélioration de la diffusion d’informations et la mobilisation de l’opinion publique, notamment parmi la jeunesse, seraient un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l’accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale pour le développement.

Journée des Nations Unies

Une journée mondiale consacrée à l’organisme qui est à l’origine d’un grand nombre de journées mondiales… il fallait y penser.

Aujourd’hui, 24 octobre, nous fêtons la Journée des Nations Unies.

Le choix de cette date a été arrêté pour marquer l’anniversaire de la création de cette organisation mondiale, en 1945.

Pour la petite histoire, notons que la Journée des Nations Unies a été proclamée en 1947, ce qui en fait une des plus anciennes recensées dans ce site !

Journée mondiale de lutte contre la polio

L’origine de cette journée mondiale revient au Rotary International et ses nombreux partenaires pour cette cause (de façon non exhaustive et dans le désordre, l’OMS, l’UNICEF, la Fondation Bill & Melinda Gates mais aussi des gouvernements de par le monde, …).

Les actions lancées depuis 25 ans dans le cadre de cette campagne ont permis d’obtenir des résultats spectaculaires et permettent d’affirmer avec un optimisme raisonnable:

En finir avec la polio, on y est presque…

Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350.000 personnes par an dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d’enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès.

Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie.

Il reste encore des points noirs

Trois pays constituent encore des foyers de résistance à lapolyo, il s’agit du Nigéria, du Pakistan et de l’Afghanistan. Les efforts entrepris doivent y être poursuivis pour arriver à une disparition totale

UN FAIT A RETENIR

24 Octobre 1882 Découverte du germe de la tuberculose

Le physicien allemand Robert Koch réussit à isoler la bactérie de la tuberculose. En 1883, il découvrira le bacille du choléra. Koch est l’un des pères de la bactériologie.

En tant que pionnier de la bactériologie, Robert Koch fut l’égal de Pasteur. On lui doit l’identification de plusieurs bacilles, notamment du bacille de la tuberculose, de même que de ceux du charbon et du choléra. Il gagnera le prix Nobel de médecine en 1905.

HAITI

24 Octobre

1928 Changement de nom de l’armée

Créée par les Américains sous le nom de Gendarmerie, elle fut nommée à partir de cette date et ce, jusqu’au 29 Mars 1947, Garde d’Haïti.

24 Octobre

1991 Attaque de Radio Tèt Ansan, une station de Jérémie

Propriété du diocèse de Jérémie dirigé alors par Mgr Willy Romélus, connu pour son verbe en faveur des sans-voix, elle fut mitraillée et mise hors service par des hommes à la solde des militaires. Trois semaines auparavant, ces derniers avaient un coup d’état et exilé le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et de René Préval.

La Pensée du Jour

« Presekon ou prese, two prese pafè jou louvri »

PRENOM DU JOUR

Florentin

Disciple de Saint Césaire, il vécut au VIème siècle. Personne ne sait ce qui lui valut d’être honoré…

Les Florentin sont généreux et sérieux.

Couleur : l’orangé. Chiffres: le 6, le 7, le 9.

Aujourd’hui

Mardi 24 Octobre 2017 Premier Quartier

Vendredi 27 Octobre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Sandrine/ Jean Jean Roosevelt «Fow tande»

Pour découvrir la musique de Sandrine «Fow tande»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Pito w mize pou w rive, pou chak moun lavi gen jan l ye.

C’est ce message que Sandrine, l’une des protégées de Jean Jean Roosevelt a apporté à travers ce morceau Fow tande.

Qui va lentement arrive surement.

————————————————————–L’actualité du monde, dans le passé

24 octobre 996 Décès d’Hugues Capet

Hugues Capet fut roi des Francs de 987 à 996, fondateur de la dynastie capétienne.

Son accession au trône se fait comme suit: Louis V, le roi carolingien meurt subitement en mai 987. Il n’a pas d’enfant. Les aristocrates élisent donc Hugues Capet qui est sacré quelques jours plus tard, le dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon.

Atteint de la variole, il s’éteint le samedi 24 octobre 996 à l’âge de 55 ans.

24 octobre 1510 Décès de Giorgione

À 32 ans, s’éteint, à Venise, Giorgio da Castelfranco, dit Giorgione. Elève de Giovanni Bellini, il a su développer le chromatisme lumineux de son maître et adoucir les contours des personnages. C’est la lumière qui a assuré l’unité de ses toiles ; possédant à la perfection la technique de la peinture à l’huile, il use, à l’occasion, du sfumato de Léonard. Il laisse de brillants disciples, tel Titien qui l’assista pour les fresques du Fondaco dei Tedeschi, en 1508.

24 octobre 1537 Décès de Jeanne Seymour

Jeanne Seymour était la troisième femme du roi Henry VIII d’Angleterre.

Elle donna naissance à Édouard, seul héritier mâle d’Henry VIII, le 12 octobre 1537.

Elle mourut d’une fièvre puerpérale 12 jours plus tard.

24 octobre 1599 Henri IV répudie la Reine Margot

Parce qu’elle ne lui a pas donné d’héritier, le roi de France Henri IV décide de se séparer de sa première épouse, Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot. En 1587, elle avait été chassée de la cour par Henri III, son frère. Depuis ce jour, elle est retenue en Auvergne et s’entoure de livres, d’hommes de lettres et d’amants. Peu de temps après le divorce, Henri IV épousera Marie de Médicis avec laquelle il aura six enfants, dont le futur Louis XIII.

24 octobre 1632 Naissance d’Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek (ou Antonie ou Anthonie) est un commerçant et savant néerlandais connu pour ses améliorations du microscope et comme l’un des précurseurs de ce que l’on appellera plus tard la biologie cellulaire et la microbiologie. Il a de fait poursuivi l’œuvre de Jan Swammerdam (1637-1680) qui vivait à Amsterdam.

Van Leeuwenhoek développe une technique pour fabriquer des lentilles de microscope d’une qualité et d’une puissance inconnues ailleurs dans le monde scientifique de son époque. Dès 1674, il en tire de nombreuses et étonnantes observations — découverte des protozoaires, des spermatozoïdes — très en avance sur son temps. Il affirme aussi l’existence des bactéries. Il est décédé le 26 août 1723 à Delft, une ville et commune de la province néerlandaise de Hollande-Méridionale.

24 octobre 1648 Signature du traité de Westphalie

Le Traité de Westphalie (signé à Münster) met fin à la guerre de Trente Ans.

La guerre de Trente Ans est une suite de conflits armés qui ont déchiré l’Europe de 1618 à 1648.

Comme toutes les guerres d’Europe, les soldats d’ici se devaient de faire la guerre.

24 octobre 1681 Louis XIV fait son entrée à Strasbourg

Le roi Louis XIV fait une entrée somptueuse à Strasbourg, au son des cloches et des canons. Il célèbre l’annexion de la ville à la France devant des habitants peu rassurés.

La prospère métropole alsacienne perd son indépendance. Jusque-là tournée vers la Rhénanie, elle va se réorienter vers les Vosges et Paris.

24 octobre 1790 La France adopte le drapeau tricolore

L’assemblée constituante décrète officiellement le drapeau tricolore, drapeau français, en substitution au drapeau blanc. Le drapeau tricolore apparaît dans la toute jeune république française. Il est largement inspiré par la cocarde que les révolutionnaires arborent depuis 1789. Il reprend le bleu et le rouge, couleurs de la ville de Paris, et le blanc, couleur royale.

24 octobre 1817 Naissance d’Hippolyte Mège Mouriés

Hippolyte Mège Mouriés est l’inventeur de la margarine.

24 octobre 1852 Création de la Bourse de Toronto

Les débuts officieux de la Bourse de Toronto remontent à la création, en 1852, d’une association de courtiers par 12 hommes d’affaires canadiens. Le 25 octobre 1861, la bourse est créée officiellement par l’adoption d’une résolution au temple maçonnique de Toronto. On peut échanger un total de 18 actions. Les premiers temps, le commerce se déroule lors de sessions d’une demi-heure qui permettent de petits nombres d’échanges.

24 octobre 1859 Signature de la Convention de Pékin

Le 24 juin 1859, les forces franco-anglaises tentent de pénétrer dans Tianjin et se font refouler. Le 17 juillet 1860, ils débarquent sur le sol chinois et prennent Tianjin le 2 septembre 1860. Le 5 octobre, anglais et français campent sous les murailles de Pékin et pillent le « Palais d’été ».

Le 13 octobre, Pékin tombe. Le 17 octobre, le « Palais d’été » est incendié. Le 24 octobre 1860, la Chine capitule et signe la Convention de Pékin.

24 octobre 1861 Télégraphe transcontinental aux États-Unis

La première ligne télégraphique traversant entièrement les États-Unis.

La télégraphie se faisait par câble qui suivait généralement le chemin de fer et c’est pourquoi on retrouve les postes de relais télégraphiques dans les stations de chemin de fer.

Parallèlement, cette installation se fait au Canada et cela entraînera graduellement la disparition du Pony Express (Courrier à cheval).

Frank E. Webner était un des chevaliers pour la compagnie Pony Express du Canada, 1861.

24 octobre 1869 Sortie du « Canadian Illustrated News »

Georges Desbarats fonde, à Montréal, le « Canadian Illustrated News », le premier périodique au monde à présenter des similigravures.

24 octobre 1891 Naissance de Rafael Leónidas Trujillo Molina

Rafael Leónidas Trujillo Molina, né à San Cristóbal et décédé à Ciudad Trujillo le 30 mai 1961, est un militaire et homme politique Dominicain qui fut à deux reprises le président de la République dominicaine, mais de 1930 à sa mort en 1961, il exerce un pouvoir sans partage sur le pays, même sans titre officiel, il était El Jefe (Le Chef).

Il rejoint la Garde nationale, entrainée par le corps des Marines des États-Unis, afin de maintenir l’ordre après l’occupation. Il monte rapidement en grade et renverse le président Horacio Vásquez en 1930. Fidèle soutien de la politique des États-Unis dans la Caraïbe, il est cependant impliqué dans la tentative d’assassinat du président vénézuélien Rómulo Betancourt. Ses liens avec les États-Unis se distendent alors et en 1960, l’Organisation des États américains approuve à l’unanimité de déstabiliser le régime de Trujillo par des sanctions et diverses démarches diplomatiques. Il fut assassiné par des militaires dominicains le 30 mai 1961 lors d’un voyage en automobile.

24 octobre 1893 Naissance de Merian C. Cooper

Merian C. Cooper, né Merian Caldwell Cooper est un aviateur américain de l’United States Air Force, aventurier, scénariste, réalisateur et producteur.

Son film le plus célèbre est King Kong (1933).

Il est décédé le 21 avril, 1973.

24 octobre 1898 Décès de Pierre Puvis de Chavannes

Pierre Puvis de Chavannes, né à Lyon le 14 décembre 1824 et mort à Paris le 24 octobre 1898, est un peintre français, considéré comme une figure majeure de la peinture française du xixe siècle.

24 octobre 1901 Une femme dans les chutes du Niagara

À 63 ans, Annie Edson Taylor est la première femme et la première personne à relever le défi de s’élancer du haut des chutes du Niagara dans un tonneau de bois.

Elle est institutrice et son salaire ne lui permettant pas de bien vivre elle tente sa chance.

Elle obtiendra gloire et notoriété mais pas la richesse et mourra dans la pauvreté.

Elle ressort indemne d’une chute de plus de 50 mètres.

24 octobre 1902 Première utilisation des empreintes digitales

Alphonse Bertillon, chef du service de l’identité judiciaire à la préfecture de police de Paris, utilise pour la première fois les empreintes digitales dans une enquête.

24 octobre 1903 Construction d’un chemin de fer reliant la côte est à la côte ouest

Un nouveau réseau de chemin de fer desservant principalement les provinces de l’ouest canadien est autorisé. Le Grand Trunk Pacific Railway veut faire concurrence aux Canadian Pacific Railway et Canadian Northern Railway déjà existants.

Après beaucoup de construction, les profits ne sont pas au rendez-vous et le Grand Trunk finira nationalisé et incorporé au réseau du Canadien National.

24 octobre 1908 Naissance de John Tuzo Wilson

John Tuzo Wilson (24 octobre 1908-15 avril 1993) est un géophysicien et géologue canadien.

Wilson naît à Ottawa de parents d’origine écossaise. Il est le premier étudiant en géophysique du Canada au Trinity College de l’Université de Toronto où il est diplômé en 1930. À la fin de ses études, Wilson s’engage dans l’armée canadienne et il sert pendant la Seconde Guerre mondiale. Il quitte l’armée avec le rang de colonel.

John Tuzo Wilson est reconnu pour ses travaux concernant la tectonique des plaques. Bien qu’il ne s’y intéresse qu’à partir des années 60, il joue un rôle majeur dans le développement de cette théorie. C’est lui qui pointe la création de l’archipel d’Hawaii par le déplacement d’une plaque couvrant une grande part du Pacifique qui se déplace vers le nord-ouest au-dessus d’un point chaud. Il émet aussi l’idée des failles transformantes, deux plaques se déplacent en coulissant horizontalement l’une par rapport à l’autre, par exemple la faille de San Andreas.

24 octobre 1915 Naissance de Bob Kane

Bob Kane est un dessinateur et bédéiste né à New York.

Il est avant tout connu pour avoir créé le super-héros Batman.

Il est décédé le 3 novembre 1998 à l’âge de 83 ans.

24 octobre 1921 Le Bluenose gagne sa première course

Le Bluenose fut construit pour la pêche à la morue mais c’est cette course hors-saison qui le rendit célèbre. Il fut inauguré le 26 mars 1921 à Lunenburg en Nouvelle-Écosse, au Canada. Après une saison de pêche sur les Grands Bancs de Terre-Neuve, le Bluenose prit part à la course de goélettes en saison morte comme il était coutume de le faire. Durant les 17 années suivantes, aucun bateau canadien ou américain n’a pu la devancer et elle conserva l’International Fishermen’s Trophy.

Les goélettes de pêche étant devenues désuètes après la Seconde Guerre mondiale, et malgré les efforts pour le garder en Nouvelle-Écosse, il a été vendu comme transporteur de marchandises aux Caraïbes. Le Bluenose a coulé près d’Haïti, le 28 janvier 1946.

24 octobre 1927 Sortie d’un timbre bilingue

La Poste canadienne émet le premier timbre bilingue.

Il contient le mot poste écrit en anglais et en français.

Il s’agissait d’un timbre de deux sous.

24 octobre 1927 Naissance de Gilbert Becaud

Chanteur et compositeur français né ‘François Gilbert Léopold Silly’ à Toulon

Surnommé Monsieur 100,000 volts

Auteur de plus de 400 chansons

Quelques chansons :

Et maintenant (1961)

Nathalie (1964)

L’important, c’est la rose (1967)

Je reviens te chercher

Décédé d’un cancer le 18 décembre 2001 à l’âge de 74 ans.

24 octobre 1928 Élection du candidat conservateur Camillien Houde à l’Assemblée législative

Au cours de cette élection partielle qui se déroule dans la circonscription de Sainte-Marie, Houde reçoit 3 526 voix, soit 584 de plus que l’ensemble de ses adversaires : le libéral Ernest Langlois, avec 2 746 voix, ainsi que les candidats Lagarde et Giroux qui obtiennent respectivement 146 et 48 votes.

«Oui la bête est morte (en parlant du Parti libéral)», clame Camillien Houde qui est maire de Montréal depuis le 2 avril 1928. Apprenant qu’il était élu par une majorité substantielle d’environ 775 voix, celui-ci n’a pu cacher sa joie aux milliers d’électeurs enthousiastes massés en face de son comité central, rue Papineau. Houde, qui a été député de Sainte-Marie de 1923 à 1927, avait subi la défaite lors de l’élection générale de 1927. Le chef du Parti conservateur du Québec, Arthur Sauvé, commente cette victoire en déclarant : «L’élection de Sainte-Marie a donné à l’hon. M. Taschereau (le premier ministre libéral Louis-Alexandre Taschereau) la réponse qu’il s’était méritée depuis longtemps.» Le vote est ponctué de nombreuses irrégularités qui sont à l’origine d’interventions policières. Parallèlement à cette élection, une autre partielle, cette fois dans Québec-Est, se solde à l’avantage des Libéraux. En juillet 1929, Houde succédera à Arthur Sauvé à la tête des Conservateurs.

24 octobre 1929 Le jeudi noir

Crash boursier

Une catastrophe financière sans précédent ravage la Bourse américaine. 13 millions de titres sont jetés sur le marché ; ils ont perdu 30% de leur valeur. Des milliers de porteurs sont ruinés. On signale une série de suicides spectaculaires : les gens se jettent par les fenêtres des hauts buildings. Les valeurs américaines s’effondrent, 7 à 9 milliards sont perdus en 104 minutes. Malgré les bonnes paroles du président Hoover, les spéculateurs ruinés vident leurs comptes bancaires, les banques ne peuvent plus faire face et cessent de soutenir les cours.

Cette journée passera à l’Histoire sous le nom de « jeudi noir ». Le dramatique effondrement de Wall Street marque le début de la grande crise économique qui frappera la première moitié des années 30.

Les banques inondées, n’ont pas les avoirs requis et font faillite.

Le monde entier connaîtra des années de grande pauvreté ou le travail est inexistant et les chômeurs en très grand nombre.

24 octobre 1931 Al Capone reçoit sa sentence

Tard le samedi soir 17 octobre 1931, après neuf heures de délibérations, Capone fut déclaré coupable sous quelques-uns des chefs d’accusation d’évasion fiscale.

Le samedi suivant, le 24 octobre, le juge Wilkerson condamna Capone à 11 ans de pénitencier, 50 000 $ d’amende et à payer 30 000 $ en frais de cour. La caution lui fut refusée et Capone fut transporté à la prison du comté de Cook en attendant son transfert au pénitencier fédéral.

«Capone tenta de sourire», rapporta le New york Times, «mais c’était un sourire amer. Il léchait ses grosses lèvres. Il se dandinait sur ses jambes. Sa langue tambourinait l’intérieur de ses joues. Il essayait d’être nonchalant mais ses mouvements trahissaient ses sentiments de colère. Il était sur le bord de piquer une sainte colère. Un dur coup venait d’être porté au chef d’un immense empire. Il tortillait ses doigts maladroits derrière son dos.»

Alors que Capone quittait le palais de justice, un officiel du fisc confisqua sa propriété afin que le gouvernement puisse récupérer ses taxes impayées. Capone perdit son calme et tenta d’attaquer l’agent mais fut retenu par les officiers qui en avait la garde.

24 octobre 1934 Tenue d’un congrès sur la colonisation à Québec

Cet événement est organisé au Parlement de Québec sous la présidence d’Irénée Vautrin, ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries.

Le gouvernement offrait auparavant un montant aux pères qui désiraient établir leurs fils sur une terre, pourvu qu’il y ait 20 personnes par comté. À la suite de ce congrès cette limite est annulée, ce qui fait que tous les pères pourront dorénavant bénéficier de cette mesure.

24 octobre 1935 Assassinat du mafieux Dutch Schultz ‪

Dutch Schultz et sa bande étaient certainement le plus gros groupe criminel indépendant dans les années 30. Jamais membre du Syndicat National et certainement pas membre de la Cosa Nostra, il avait de bons rapports personnels et criminels avec les deux. Et ces rapports ont été finalement sa perte. Né le 6 aout 1902. Il a grandi dans le Bronx dans des gangs de rue faisant plusieurs séjours en prison. Il a fait son premier cambriolage à 17 ans et plus tard il s’est associé avec Arnold Rothstein et entra en contact avec Lucky Luciano et Jack Diamond.

Dutch Schultz contrôlait un empire de l’alcool et, en 1931, fonda son propre Syndicat qui prit en main les loteries clandestines de Harlem. Sous de nombreux aspects, Schultz était le Capone new-yorkais , ayant dans sa poche un politicien local, James T Hines, un procureur et plusieurs membres influents de la municipalité. Hines, touchait jusqu’à 1 000 dollars par semaine sur les bénéfices des loteries, une affaire qui rapportait jusqu’à 20 millions de dollars par an. Quand le procureur spécial Thomas E Dewey commença sa campagne contre le crime organisé, Schultz fut sa principale cible. En 1935, Dewey fit confisquer des milliers de ses machines à sous et les fit détruire publiquement. Schultz se tourna vers le Comité National et demanda l’autorisation de tuer Dewey, ce que le Comité refusa. Luciano, Lansky, Accardo, etc …considéraient qu’une telle publicité ne pouvait que nuire au Syndicat. Dutch fut furieux et jura qu’il tuerait Dewey quand même.

Lucky Luciano demanda alors l’autorisation de tuer Schultz , qui lui fut accordé. Dutch Schultz était en train de réunir des fonds afin de se préparer à une guerre contre Lucky Luciano mais il n’en aura pas le temps. Le 23 octobre 1935 , Schultz se fit tirer dessus au Palace Chop House, à Newark, dans le New Jersey par Charles Workman dit « le Cafard » et Emmanuel Weiss. Il mourut quelques jours après.

24 octobre 1939 Vente spéciale de bas de nylon

La compagnie met en vente ses premiers bas de nylon, mais pour ses employées seulement.

Inventé en 1938 le nylon n’a pas servi, en premier, pour la fabrication des bas. Mais la compagnie DuPont réussit à fabriquer une fibre élastique et dès 1939 les bas furent à l’essai. Ils furent commercialisés le 15 mai 1940.

24 octobre 1940 Le Maréchal Pétain rencontre Adolf Hitler à Montoire-sur-le-Loir et lance la Collaboration

L’entrevue de Montoire est la rencontre qui eut lieu le 24 octobre 1940 entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler dans la gare de Montoire-sur-le-Loir, France). Elle devait poser les bases d’un dialogue entre la puissance occupante et le gouvernement de Vichy.

La veille du 23 octobre, à Hendaye près de la frontière hispano-française, Hitler avait eu une entrevue avec le général Franco dans le but d’entrainer l’Espagne dans la guerre.

Cette entrevue fit les gros titres de la presse française et fut le sujet d’un discours radiodiffusé du chef de l’État français le 30 octobre 1940, où Pétain s’efforça de montrer qu’une nouvelle ère s’ouvrait pour la France : de nation vaincue, elle devait selon lui accéder à un statut respectable en devenant le partenaire du vainqueur, dans le cadre du nouvel ordre européen dicté par l’Allemagne nazie.

Par ce discours radiodiffusé, Pétain engage personnellement et officiellement le régime de Vichy dans la collaboration.

Montoire a par la suite pris une dimension symbolique comparable à l’Appel du 18 Juin du général de Gaulle. Dans la mémoire collective française, la photographie de De Gaulle lisant son injonction à poursuivre le combat au micro de la BBC s’oppose à celle de la poignée de main entre Pétain et Hitler. Ces deux documents ont atteint le statut de symboles en fixant des moments-clés de l’Occupation, soulignant la dimension fondatrice des événements en cause : respectivement, la poursuite de la lutte aux côtés de la Grande-Bretagne et l’organisation de la collaboration avec l’Allemagne.

24 octobre 1940 Elmer Lach signe avec le Canadien de Montréal

Elmer Lach paraphe son premier contrat avec le Canadien de Montréal. Il jouera avec l’équipe pendant 14 saisons et fera partie du célèbre punch line en compagnie de Toe Blake et Maurice Richard. Il sera admis au Temple de la renommée en 1966.

Elmer James Lach (né le 22 janvier 1918 à Nokomis ville de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il joue toute sa carrière professionnelle avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey et remporte avec eux la Coupe Stanley à trois reprises en 1944, 1946 et 1953. En 1945, il remporte le trophée Hart, ainsi que le championnat des pointeurs de la LNH avec 80 points, avant de gagner le premier trophée Art Ross remis par la LNH en 1948.

Il fait partie de la Punch Line avec Toe Blake et Maurice Richard. Il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1966 alors que son chandail numéro 16 est retiré au cours de la cérémonie du Centenaire des Canadiens en même temps que le 3 d’Émile Bouchard, le 4 décembre 2009.

24 octobre 1941 Adoption de la Loi sur le contrôle des salaires en temps de guerre

Le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King établit le contrôle des prix et des salaires pour freiner la hausse du coût de la vie en temps de guerre. À l’avenir, les excédents de profits seront taxés et des mesures de rationnement mises de l’avant. Parmi les denrées soumises au rationnement, mentionnons l’essence, le sucre et la viande.

L’industrie de guerre rapporte gros au Canada. Le Québec n’est pas en reste avec un développement qui atteint 500 % en quatre ans, particulièrement dans les secteurs liés à l’armement. Le taux de chômage passe de 9 % en 1939 à 0,6 % en 1944. Les femmes seront directement touchées par le formidable essor des industries de guerre. Sollicitées par les campagnes du gouvernement sur l’effort de guerre, elles répondront en grand nombre à l’appel dans les usines de munition, de construction d’avion et d’uniformes militaires, là ou les salaires sont bons et le travail reconnu comme une participation à la cause des alliés.

24 octobre 1944 Le porte-avions japonais Zuikaku est coulé

« Le Zuikaku fut l’objet d’attaques massives: 80 appareils se jetèrent sur lui de toutes parts, lançant des bombes et des torpilles. L’une de celles-ci l’atteignit et le navire se mit à gîter dangereusement. Une seconde vague de plus de cent avions revint à la charge, touchant leur cible de sept torpilles et de quatre bombes. Aucun bâtiment n’aurait pu résister. »

24 octobre 1944 Décès de Louis Renault, 67 ans

Louis Renault, né le 12 février 1877, fut un industriel français qui a construit la plus grande firme d’automobiles de France. Avec ses frères Fernand et Marcel, il a érigé sa première usine en 1898. Au cours de la Première Guerre mondiale, Renault a produit du matériel militaire, notamment un blindé utilisé comme véhicule d’escorte des troupes françaises pendant les derniers mois du conflit. Après la guerre, les usines Renault ont diversifié leur production, fabriquant de l’équipement aratoire, de la machinerie industrielle et des moteurs diesel. Sous l’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, Renault a produit de l’équipement pour le régime nazi, ce qui a valu à Louis Renault d’être emprisonné comme collaborateur après la libération. Son décès survient alors qu’il est en attente de son procès.

24 octobre 1945 Création de l’O.N.U.

La Charte des Nations Unies entre en application après sa ratification par un 29ème pays dont le Canada.

L’Organisation des Nations Unies (ONU ou encore Nations Unies) est une organisation internationale fondée en 1945 pour résoudre les problèmes internationaux. Elle succède à la Société des Nations (SDN).

24 octobre 1945 Décès du peintre canadien Franklin Carmichael

Franklin Carmichael est un peintre, designer industriel, professeur né à Orillia, Ontario en mai 1890. Membre fondateur du Groupe des Sept, Carmichael suit sa première formation en 1911 chez Grip Ltd., une entreprise d’art commercial de Toronto. Il y rencontre plusieurs des artistes qui formeront le groupe. En 1913-1914, il étudie à Anvers, puis il travaille comme designer à Toronto, tout en réalisant des aquarelles et des huiles de paysages du nord de l’Ontario. Des peintures comme Jackfish Village (1926) présentent des compositions aux structures élégantes et un charme lyrique d’une plus grande douceur de sentiments que plusieurs des oeuvres réalisées par le Groupe des Sept. Carmichael est membre fondateur (1925) et président (1932-1934) de la Société canadienne de peintres en aquarelle et membre fondateur (1933) du Canadian Group of Painters. Il enseigne au Collège des beaux-arts de l’Ontario de 1932 à 1945.

24 octobre 1953 Catastrophe minière au charbonnage le Many, à Seraing

Exploité depuis 1826, le charbonnage du Many, à Seraing, détenu par Ougrée-Marihaye, avait acquis la réputation d’être l’un des plus sûrs de la région liégeoise. Certes, aux débuts de l’exploitation des mines du bas de Seraing, 200 mineurs avaient perdu la vie ; la dernière catastrophe remontait à 1876, à Marihaye, quand le 24 octobre 1953, une lampe défectueuse enflamme du gaz rampant au fond d’une galerie : l’éboulement et l’incendie consécutifs à l’explosion emportent 26 mineurs, 14 Italiens et 12 Belges. Le drame est d’autant plus atroce que c’est une lampe destinée à détecter le grisou qui est à son origine ; de surcroît, on savait de longue date que cette mine devait fermer ses portes en décembre. Cette perspective explique peut-être pourquoi des efforts nécessaires n’avaient pas été réalisés pour améliorer la ventilation.

24 octobre 1954 Naissance de Thomas Mulcair, homme politique canadien

Thomas J. Mulcair né à Ottawa est un avocat et un homme politique canadien. Il a été le chef du Nouveau Parti démocratique et le chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes du Canada à partir du samedi 24 mars 2012. Député de la circonscription fédérale d’Outremont, il siège à la Chambre des communes depuis septembre 2007, après avoir été député libéral à l’Assemblée nationale du Québec pour la circonscription de Chomedey, de 1994 à 2007, et ministre de l’Environnement du Québec de 2003 à 2006. Lors de l’élection fédérale générale d’octobre 2015, le NPD fait piètre figure et, le 10 avril 2016, Mulcair est soumis à un vote de confiance des militants où il se fait montrer la porte.

24 octobre 1957 Décès de Christian Dior

Le grand couturier Christian Dior né le 21 janvier 1905, meurt en Italie, à l’âge de 52 ans. Tout d’abord promis à une grande carrière diplomatique, ce fils d’industriel ouvre finalement une galerie de tableaux. La crise de 1930, ruinant sa famille, oriente son destin vers le dessin de mode. En 1947 Christian Dior ouvre sa propre maison ; la collection qu’il lance au printemps cette année-là lui assure immédiatement une célébrité mondiale. Son disciple, Yves Saint-Laurent, reprendra les rênes de sa maison de couture jusqu’en 1962.

24 octobre 1957 Lancement de projet X-20 DynaSoar

Dès le 24 octobre 1957, l’Air Force avait fusionné différentes études préliminaires sur le sujet en un seul projet baptisé DynaSoar (Dynamic Soaring, vol plané dynamique, par référence à la méthode de rentrée atmosphérique du véhicule). Cependant le projet DynaSoar le X-20 n’était pas près d’aboutir, car il fallait trouver une solution plus rapide pour envoyer un homme dans l’espace avant les Soviétiques.

X-20 DynaSoar : le premier projet connu, démarré en 1957 par l’USAF, il s’agissait d’un vaisseau monoplace.

Plusieurs projets de navettes spatiales (pour des vols orbitaux) et d’avions spatiaux (pour des vols sub-orbitaux) ont été développés depuis le début de la conquête spatiale à la fin des années 50, mais en raison de leur complexité et de leur coût, un seul a permis un vol avec succès à ce jour : Space Ship One. Ce projet a été réalisé pour remporter l’Ansari X Prize, qui offrait 10 millions de dollars à la première entreprise privée parvenant à lancer un avion spatial réutilisable.

24 octobre 1960 Jean Drapeau est élu maire de Montréal

Après un hiatus de trois ans, Jean Drapeau bat Sarto Fournier et redevient maire de Montréal avec sa nouvelle équipe: le Parti civique, pour le rester jusqu’en 1986.

24 octobre 1960 La catastrophe de « Nedelin »

On connaît les catastrophes des navettes spatiales américaines. L’URSS n’a pas échappé aux accidents liés à la conquête de l’espace.

« Le plus meurtrier de tous est celui connu sous le nom de catastrophe de « Nedelin » qui se produisit le 24 octobre 1960 sur la base de lancement de Baïkonour près de la mer d’Aral.

Nedelin était alors maréchal, commandant en chef des forces spatiales soviétiques. On ne sait pas très bien à quoi était destinée cette première fusée qui fut lancée sans les tests d’usage; l’objectif était, ou militaire ou destiné à un satellite pacifique? Toujours est-il qu’au moment de la mise à feu… rien ne se passa. Au mépris de toutes les règles de sécurité, et parce qu’il était pressé par le pouvoir central, le maréchal donna l’ordre d’une inspection immédiate de la fusée sur la rampe de lancement. Nedelin était courageux, ou inconscient, car lui-même resta à proximité.

De nombreux techniciens commencèrent à gravir les échafaudages qui maintiennent l’engin. Un technicien eut la malencontreuse idée d’introduire une lance d’alimentation dans le réservoir du deuxième étage. C’est sans doute une étincelle électrique qui provoqua l’explosion instantanée de l’ensemble: 500 tonnes de kérosène et d’oxygène liquide s’embrasèrent, portant la température à 3 000° C.

Plus de 150 techniciens périrent carbonisés; le maréchal lui-même n’en réchappa pas. L’affaire fut étouffée, Nedelin déclaré victime d’un accident aérien et proclamé héros de l’Union.

24 octobre 1960 Sortie du film Alamo

Alamo (The Alamo) est un film américain réalisé par John Wayne.

En 1836, cent quatre-vingt-cinq civils américains insoumis au Mexique, parmi lesquels les légendaires Davy Crockett et Jim Bowie, se sacrifient pour faire face aux assauts des premières colonnes d’hommes des troupes régulières mexicaines en attendant l’arrivée de l’armée texane.

24 octobre 1961 Début de la construction de Manic 2

Manic 2 est un barrage sur la rivière Manicouagan pour produire de l’hydro-électricité. Il a été construit de 1961 à 1965 par Hydro-Québec, à environ 25 kilomètres au nord de Baie-Comeau, dans le cadre du projet Manicougan-Outardes, une série de barrages le long de ces deux rivières de la région de la Côte-nord au Québec, Canada.

Le 24 octobre 1961, le chantier débute deux ans après de celui de Manic 5. Ce dernier est le barrage le plus en amont du projet qui régularisera le flux d’eau dans la rivière. On enlève la couche superficielle de sol pour atteindre le roc. Du 2 juin au 8 décembre 1962, on effectue le percement de galeries de dérivation par lesquelles l’eau s’écoulera durant la construction du barrage. Le batardeau qui doit amener les flots de la rivière vers les galeries est terminé le 30 juillet 1963 et on peut commencer le travail sur le barrage. Finalement, à l’automne 1965, le bétonnage de l’ouvrage est terminé et les cinq premiers groups électrogènes sont mis en service.

24 octobre 1962 Le blocus de Cuba

Pendant la crise des missiles de Cuba, les navires russes transportant des missiles dans l’île rebroussent chemin lorsqu’ils font face au blocus.

24 octobre 1964 Indépendance de la Rhodésie du Nord

Ancienne colonie anglaise d’Afrique du Sud, elle prend le nom de Zambie et a pour premier président Kenneth Kaunda.

Le 24 octobre 1964, Kenneth Kaunda devint le premier président de la Zambie indépendante et demeura en fonction jusqu’au scrutin présidentiel de 1991.

Ce nouvel état est en majorité de population négroïde. Il fait partie du Commonwealth et sa langue officielle est l’anglais. Le pays compte 11,6 millions d’habitants (2005), la capitale est Lusaka.

La Rhodésie est fondée au XIX ème siècle par l’homme d’état anglais Cécil Rhodes (surnommé le » Napoléon du Cap « ) qui rêvait de créer une grande confédération des États d’Afrique du Sud.

24 octobre 1967 Terre des Hommes deviendra en 1968 une exposition permanente

Expo 67 a connu un succès monstre, inespéré, au-delà de toute attente. C’est pourquoi le maire Jean Drapeau décide de transformer le site d’Expo 67 en exposition permanente intitulée Terre des Hommes, qui était le thème d’Expo 67.

Les pavillons nationaux qui ont été offerts à la ville seront intégrés à cette exposition. Terre des Hommes est donc inaugurée en 1968, en présence de Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada. Plusieurs pays participent à cette nouvelle exposition en 1968, alors que 20 millions de visiteurs s’y présentent. Certains pavillons s’ajoutent ou sont transformés selon de nouvelles thématiques.

Il s’agit d’un lieu de rencontre privilégié et d’un important carrefour culturel où de nombreux artistes d’ici et d’ailleurs élargissent nos horizons. Malgré ce grand potentiel, Terre des Hommes ne récolte pas le succès escompté au fil des ans, ce qui mène à sa fermeture définitive en 1981.

24 octobre 1968 Annexion de la ville de Ville St-Michel à la ville de Montréal

Dans les années 60, les citoyens commencent à ressentir les effets d’un développement désordonné. Le voisinage entre les résidences et les carrières, la construction de l’autoroute Métropolitaine et l’implantation de plusieurs manufactures rendent la vie de plus en plus pénible. En 1968, la Ville de St-Michel est annexée à la Ville de Montréal. St-Michel devient donc un quartier.

Le quartier St-Michel est situé dans le centre-nord de l’Île de Montréal. Il est entouré par les municipalités de Montréal-Nord et de St-Léonard à l’est ainsi que par les quartiers de Rosemont au sud et de Villeray et Ahuntsic à l’ouest. Il fait partie de l’arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension.

24 octobre 1970 Salvador Allende devient président du Chili

Salvador Allende, né le 26 juillet 1908 et décédé le 11 septembre 1973, a été élu président du Chili le 24 octobre et assermenté le 4 novembre 1970. Il n’a pas pu terminer son mandat présidentiel, qui devait durer jusqu’en 1976. En effet, le coup d’État du 11 septembre 1973 renverse son gouvernement et met en place le régime militaire. Il se suicide durant les bombardements aériens faits au palais de la Moneda.

24 octobre 1972 Décès de Jackie Robinson

Le légendaire Jackie Robinson né le 31 janvier 1919 n’est plus; celui qui a été le premier noir à évoluer pour les Royaux de Montréal avant de jouer pour les Dodgers, dans le baseball majeur.

Jackie Robinson est considéré comme l’un des noirs-américains les plus importants de l’histoire des États-Unis. Il fut en effet le premier joueur noir à évoluer en Ligue Majeure depuis l’interdiction posée à ce niveau depuis 60 ans par les propriétaires de clubs, qui s’appuyaient sur les décisions de la cour suprême des États-Unis. La carrière sportive de Jackie Robinson fut dès lors un véritable calvaire au niveau des réactions de fans et même de joueurs (très) violemment racistes… Menaces de mort, coups, insultes, etc.

Il s’éteint à l’âge de 53 ans, vaincu par le diabète.

24 octobre 1988 Michael Bossy prend sa retraite

Michael Bossy, jusque-là le seul joueur à inscrire au moins 50 buts lors de neuf saisons consécutives, annonce sa retraite du hockey, en admettant qu’il a perdu la bataille contre ses maux de dos. Sixième meilleur franc-tireur de l’histoire de la Ligue nationale avec 573 buts, le joueur étoile des Islanders de New York n’avait pas chaussé les patins depuis les séries éliminatoires de 1987. Il a marqué 60 buts ou plus à cinq reprises, et a totalisé 39 tours du chapeau.

24 octobre 1989 Jim Bakker reconnu coupable

Jim Bakker est condamné à 45 ans de prison et 500 000$ US d’amende pour avoir escroqué ses fidèles; âgé de 49 ans, le télévangéliste avait été reconnu coupable le 5 octobre précédent de 24 chefs d’accusation de détournement à son profit des contributions financières des disciples de son organisation religieuse.

24 octobre 1991 Décès de Gene Roddenberry

Gene Roddenberry, né le 19 août 1921, est un producteur et scénariste américain auquel on doit Star Trek (Patrouille du Cosmos), une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps. Ex-sergent de la police de Los Angeles et pilote de bombardier durant la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit et produit la série Star Trek, dont la télédiffusion a débuté en 1966 et dont les droits de transmission ont été achetés dans le monde entier. L’indomptable capitaine Kirk, le très sérieux M. Spock et le compatissant docteur McCoy sont devenus les objets d’un culte dont les adeptes se réunissent chaque année pour donner libre cours à leur passion. Roddenberry a aussi été le principal scripteur de la série Have Gun, Will Travel.

24 octobre 1992 Les Blues Jays champions

Les Blues Jays de Toronto deviennent la première équipe non américaine à gagner la Série mondiale de baseball.

Dave Winfield avec son double jeu dans la 11e manche, Dave Winfield assure la victoire des «Blue Jays» sur les «Braves». Toronto gagne le match final des Séries mondiales 4 à 3.

24 octobre 1993 Robert Latimer euthanasie sa fille lourdement handicapée

Robert Latimer met un terme aux jours de sa fille Tracy âgée de 12 ans, lourdement handicapée, en l’asphyxiant par les gaz d’échappement de la camionnette familiale. L’affaire donnera lieu à l’une des sagas judiciaires les plus retentissantes dans l’histoire du pays. En 1998, le fermier de la Saskatchewan recevra une sentence de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.

24 octobre 1995 Les Cris disent NON au référendum québécois

Les Cris du Nouveau-Québec s’opposent par référendum à la séparation des Cris de la Baie James du reste du Canada, advenant un OUI au référendum québécois.

24 octobre 1998 Première montréalaise du film «Le violon rouge»

Ce long-métrage de fiction en couleur est réalisé par François Girard et produit par Niv Fichman. Parmi les interprètes, on retrouve Samuel L. Jackson, Carlo Cecchi et Irène Grazioli. Après un passage à Venise et Toronto, il est présenté pour la première fois dans le cadre du Festival international du nouveau cinéma.

24 octobre 1999 En Argentine, Fernando de la Rua remporte les élections présidentielles

Fernando de la Rúa est un homme politique argentin du parti de l’Union civique radicale. Il fut élu président de l’Argentine, poste qu’il occupa du 10 décembre 1999 au 20 décembre 2001. Il était le successeur de Carlos Menem.

Lors des élections du 24 octobre 1999 Fernando de la Rúa, candidat d’un conglomérat de partis du centre et de la gauche modérée dirigé par l’Unión Cívica Radical dénommé « Alianza », fut élu et le justicialisme perdit la majorité à la Chambre des Députés. De la Rúa arrivait au pouvoir grâce à sa réussite dans la gestion de la ville autonome de Buenos Aires, qu’il dirigeait au sein d’une alliance de divers partis politiques du centre et de la gauche modérée. Mais sa victoire était avant tout due au rejet de la corruption des années du mandat de Menem et à la forte détérioration de l’économie depuis un an.

Cependant ses promesses électorales de rénovation du pays malmené par le régime ménémiste, promesses qu’il brandissait durant sa campagne, furent rarement appliquées durant son mandat présidentiel.

Un vent de contestation nourri par une situation économique désastreuse entraîne la démission du gouvernement argentin et celle du président Fernando de la Rua le 20 décembre 2001. Son successeur, Ramon Puerta, ne restera en poste que quelques jours.

24 octobre 2000 Discovery est de retour sur terre

Avec deux jours de retard causés par la mauvaise température, la navette Discovery atterrit à la base aérienne Edwards, en Californie. C’est la centième mission d’une navette américaine.

24 octobre 2001 Tragédie dans le tunnel du Gothard

En Suisse, au moins 11 personnes sont mortes dans l’accident survenu dans le tunnel du Gothard, mercredi. Mais l’incertitude pèse toujours sur le sort de 128 personnes qui ne se sont toujours pas manifestées à la suite de l’accident.

Une centaine de véhicules, la plupart carbonisés et tous vides, ont été piégés dans la partie nord du tunnel. L’incendie provoqué par la collision de deux camions a fait rage pendant 24 heures. La température à l’intérieur aurait atteint jusqu’à 1200 degrés au plus fort de l’incendie.

Ce tunnel, l’un des plus longs du monde (16,5 km) après celui de Laerdal, en Norvège (24 km), est situé sur le principal axe autoroutier nord-sud de Suisse reliant l’Allemagne via Zurich aux grandes villes industrielles d’Italie, notamment Turin et Milan. Il devrait être fermé à la circulation pendant au moins deux mois.

24 octobre 2001 La sonde Odyssey en orbitre autour de la planète Mars

La sonde Odyssey est entrée en orbite mardi soir autour de la planète Mars, après un voyage long de six mois. C’est la première mission réussie de la NASA vers la Planète Rouge après les cuisants échecs de Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander en 1999.

Ce n’est qu’à la fin janvier que la sonde, baptisée d’après le film de Stanley Kubrick 2001, l’Odyssée de l’Espace, s’installera dans son orbite définitive circulaire à 400 km autour de Mars afin de commencer à dresser un relevé géologique de la Planète Rouge.

Le succès d’Odyssey remet un peu de baume sur les plaies de la NASA. L’agence spatiale américaine avait perdu coup sur coup deux sondes en 1999, ce qui l’avait conduite à réduire son ambitieux programme d’exploration de Mars.

24 octobre 2002 Arrestation des tueurs en série

La chasse à l’homme impliquant un millier de policiers, d’agents fédéraux et de soldats se termine avec l’arrestation de John Allen Muhammad, âgé de 41 ans, et John Lee Malvo, âgé de 17 ans qui seront accusés d’avoir commis huit meurtres et d’avoir blessé trois personnes, entre le 3 et le 22 octobre. Ils ont été arrêtés dans une aire de repos le long de la route 70, dans l’État du Maryland, alors qu’ils dormaient à l’intérieur d’une Chevrolet Caprice bleue.

24 octobre 2003 Le Concorde prend sa retraite

Le Concorde, le seul avion supersonique civil au monde, décolle de New York pour son dernier vol commercial.

La dernière semaine de vols de démonstration du Concorde se fit au-dessus de Birmingham le 20 octobre, à Belfast le 21, Manchester le 22, Cardiff le 23, et Édimbourg le 24. Chaque jour, l’avion partait de la ville de Heathrow et allait jusqu’aux villes concernées en volant à basse altitude en vol subsonique.

British Airways retira officiellement l’avion le jour suivant, le 24 octobre. Cette sortie définitive se fit avec l’un des Concorde qui quitta New York avec une fanfare similaire à celle que connut son homologue d’Air France, tandis que, simultanément, deux autres avions paradaient, l’un au-dessus du golfe de Gascogne pour Air France, et l’autre au-dessus d’Édimbourg pour British Airways. Les trois avions avaient la permission spéciale de voler à basse altitude. Les deux Concorde (qui faisaient des tours) ont atterri respectivement à 16 h 01 et 16 h 03 à l’heure britannique et celui venant de New York à 16 h 05. Chacun des trois avions a alors passé 45 minutes en roulant au sol autour de l’aéroport avant de débarquer les derniers passagers civils d’un vol supersonique.

24 octobre 2005 À Bagdad, l’hôtel Palestine attaqué!

En Irak, trois fortes explosions ont secoué le centre de Bagdad. Les déflagrations se sont produites à proximité des hôtels Palestine et Sheraton, qui hébergent plusieurs journalistes. L’une des bombes, placée dans une bétonneuse, a fait un trou dans le mur en béton protégeant l’hôtel Palestine. Deux autres voitures piégées ont explosé à proximité.

Ces attentats ont fait plus de 20 morts et plus de 40 blessés. Les victimes seraient des gardes de sécurité, des employés des hôtels et des passants. Les fenêtres de la façade de l’hôtel Palestine ont littéralement volé en éclats sous la force des explosions. Des soldats américains ont bouclé le secteur et érigé un périmètre de sécurité autour des hôtels.

24 octobre 2006 Norsk Hydro confirme la fermeture de son usine de Bécancour

La direction de l’usine Norsk Hydro à Bécancour a confirmé qu’elle recommandait à son conseil d’administration de fermer l’usine. Cette fermeture entraînera la perte de 380 emplois dans la région de la Mauricie.

Si le conseil d’administration entérine la proposition de la direction locale, le processus de fermeture de l’usine sera mis en branle et l’arrêt de la production pourrait survenir au printemps 2007. La direction locale a soutenu être incapable de maintenir les activités de l’usine, à cause de la hausse du dollar canadien, de la concurrence chinoise et du coût de l’énergie.

24 octobre 2007 Près d’un million de personnes évacuées

Aux États-Unis, les incendies de broussailles continuent de ravager la Californie pour une quatrième journée de suite. Plus de 10 000 pompiers combattent les flammes sur le terrain. Les vents violents devraient diminuer d’intensité vers la fin de l’après-midi, ce qui devrait aussi entraîner une baisse des températures et une hausse de l’humidité au cours de la journée de demain. Près d’un million de personnes sont visées par un ordre d’évacuation; 1 300 résidences ont été réduites en cendres et des milliers de mètres carrés de terre ont été brûlés. En tout, 19 feux sont toujours en activité et hors de contrôle.

24 octobre 2007 La Chine lance son premier satellite d’exploration lunaire

Le satellite Chang’e, nom d’une déesse de la mythologie chinoise, a été propulsé par un lanceur Longue Marche 3-A depuis la base de Xichang. Il devrait se placer en orbite à 200 kilomètres au-dessus de la Lune vers le 5 novembre 2007. La mission du satellite consistera à prendre des images en trois dimensions de la Lune pour préparer une future installation d’une base lunaire.

La Chine prévoit envoyer un astronaute sur la Lune vers 2020.

Elle est devenue en 2003 le troisième pays, après les Etats-Unis et la Russie, à envoyer des êtres humains dans l’espace.

24 octobre 2007 Eric Gagné, premier québécois à prendre part à un match de Série mondiale

Éric Gagné des Red Sox de Boston est appelé à lancer en relève dans une victoire à sens unique de 13 à 1 de son équipe sur les Rockies du Colorado, devenant le premier Québécois à prendre part à un match de Série mondiale.

24 octobre 2009 Cathie Gauthier coupable

Les 11 jurés au procès de Cathie Gauthier, la mère de famille de 35 ans, ont jugé qu’elle était coupable du meurtre prémédité de ses trois enfants de 4, 7 et 12 ans au quatrième jour de leurs délibérations au palais de justice de Chicoutimi. Cathie Gauthier écope ainsi d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans.

24 octobre 2010 En Suisse, Montreux accueille le 13ème Sommet de la francophonie

C’est sur les rives du lac Léman, au cœur de la riviera suisse, que l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a décidé d’organiser son 13ème Sommet. L’événement, qui a lieu jusqu’à dimanche soir à Montreux, coïncide avec le 40e anniversaire de la Convention de Niamey, acte fondateur de la francophonie.

Dès aujourd’hui, 40 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que 3 000 délégués de 70 pays sont attendus aux pieds des Alpes pour participer aux réunions qui déboucheront sur la signature de la «Déclaration de Montreux».

D’après le rapport de l’organisation publié la semaine dernière, plus de 220 millions de personnes parlent la langue de Molière dans le monde et 116 000 sont en train de l’apprendre. Le français est aussi la troisième langue sur Internet. Ces chiffres record sont surtout dus au dynamisme du continent africain (Le Temps).

24 octobre 2010 Charles Hamelin et Marianne St-Gelais emportent les finales du 500 mètres

Charles Hamelin et Marianne St-Gelais comblent leurs partisans en survolant à la Coupe du monde de Montréal de patinage de vitesse courte piste disputée à l’aréna Maurice-Richard.

Les victoires de Hamelin, champion olympique en titre de la distance, et de sa compagne St-Gelais, médaillée d’argent à Vancouver, ont été acquises de façon décisive.

24 octobre 2011 L’astronaute Julie Payette est nommée déléguée scientifique du Québec à Washington

Julie Payette aura pour mandat, entre autres, de promouvoir la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation auprès d’interlocuteurs américains du gouvernement et du milieu de la recherche. Elle fera également connaître, en collaboration avec le scientifique en chef, Rémi Quirion, les forces du Québec aux différents interlocuteurs américains.

Mme Payette aura aussi un mandat visant la promotion et le développement d’alliances pour le réseau ArcticNet, établi à l’Université Laval. Ce réseau étudie les enjeux et l’impact des changements environnementaux dans l’Arctique canadien.

Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Sam Hamad, a de plus souligné que Mme Payette allait représenter la province auprès des organismes de financement et des centres de recherche américains afin de maximiser les retombées auprès des chercheurs québécois.

En juillet 2013, Mme Payette a pris sa retraite de l’ASC pour devenir directrice du Centre des sciences de Montréal, ainsi que vice-présidente de la Société immobilière du Canada.

24 octobre 2012 Le maire de Laval, Gilles Vaillancourt se retire de la vie politique

Au cœur d’allégations de corruption, le maire de Laval, Gilles Vaillancourt, renonce à ses fonctions pour un certain temps, invoquant des problèmes de santé.

Le 4 octobre 2012, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) fait des perquisitions à la résidence du maire, à l’hôtel de ville et dans deux autres établissements de la ville de Laval. Selon les sources1, ces perquisitions ont lieu dans le cadre d’une vaste enquête sur l’attribution des contrats. Le lendemain, l’UPAC fait une nouvelle perquisition dans un immeuble du chemin des Cageux, à Laval, où Gilles Vaillancourt résiderait aussi.

Le 24 octobre 2012, l’escouade Marteau procède à de nouvelles perquisitions visant Vaillancourt. Des policiers de la Sûreté du Québec ont ainsi perquisitionné plus de 10 coffrets de sûreté que louait M. Vaillancourt dans des établissements financiers. Plus tard, en fin de journée, il se retire temporairement de son poste de maire pour des raisons de santé.

Le 9 novembre 2012, il quitte ses fonctions. Le 9 mai 2013, le maire Vaillancourt est arrêté par l’UPAC3. Il fait face à des accusations de gangstérisme, de complot, de fraude et de corruption.

24 octobre 2015 Le synode sur la famille remet son rapport au pape

Le synode sur la famille a remis samedi soir au pape François un rapport final consensuel qui ne propose pas de percées majeures sur les sujets sensibles, mais permet un examen au cas par cas de la situation des divorcés remariés.

Après trois semaines de débats parfois tendus, chacun des 94 articles du texte a recueilli la majorité requise des deux tiers des voix des 270 évêques.

Les plus disputés, les trois paragraphes concernant les divorcés remariés, ont été adoptés de justesse: sans jamais évoquer clairement un éventuel accès à la communion de ces personnes que l’Église considère comme infidèles à leur premier conjoint, ils insistent sur un examen de chaque situation.

« On ne peut nier que, dans certaines circonstances [liées à la crise d’un couple], les responsabilités d’une action peuvent être diminuées ou annulées […]. Les conséquences des actes accomplis ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les cas », affirme le paragraphe qui a rencontré le plus d’oppositions (adopté par 178 voix contre 80).

24 octobre 2015 Des milliers d’Israéliens manifestent pour la paix avec les Palestiniens

Les manifestants sont partis de la place honorant Yitzhak Rabin, devenu premier ministre en 1992 et tombé le 4 novembre 1995, à 73 ans, sous les balles d’un fanatique juif orthodoxe, Yigal Amir.

Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi à Tel-Aviv pour une reprise des négociations avec les Palestiniens à l’occasion du 20e anniversaire de l’assassinat de l’ancien premier ministre Yitzhak Rabin, grande figure de l’effort de paix, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’organisation la Paix maintenant et d’autres groupes favorables à une solution « à deux États » appelaient au rassemblement alors que les perspectives de règlement de l’un des plus vieux conflits de la planète ont rarement paru plus sombres. Une récente vague de violences fait même craindre une nouvelle intifada. Les manifestants sont partis de la place portant le nom M. Rabin, devenu premier ministre en 1992 et tombé le 4 novembre 1995, à 73 ans, sous les balles d’un fanatique juif orthodoxe, Yigal Amir.

Celui-ci s’opposait aux accords d’Oslo de 1993 qui créaient l’Autorité palestinienne, préfiguration d’un État. Ils avaient valu en 1994 le Nobel de la paix à M. Rabin, au président israélien Shimon Peres et au leader palestinien Yasser Arafat.

Le 20e anniversaire de l’assassinat du premier ministre

24 octobre 2015 Monténégro: des milliers de manifestants demandent la démission du PM

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Podgorica pour réclamer la démission du premier ministre monténégrin Milo Djukanovic, et des heurts ont opposé des manifestants et la police antiémeutes, pour la troisième fois en une semaine.

24 octobre 2015 Patricia dégradée en tempête tropicale

Dans l’État de Colima, où se trouve la ville de Manzanillo, 350 arbres ont été arrachés, « mais heureusement il n’y a que des dommages matériels », a indiqué le secrétaire au Tourisme, José Calzada.

L’ouragan Patricia, annoncé comme le plus fort ouragan de l’histoire météorologique, a été rétrogradé en simple tempête tropicale samedi après avoir touché terre la veille au Mexique, provoquant des dégâts bien moins importants que prévu.

Le centre américain des ouragans (NHC), basé à Miami, a annoncé samedi que Patricia n’était plus qu’une tempête tropicale, ses vents les plus forts ayant baissé d’intensité à 80 km/h en arrivant sur la côte Pacifique.

On s’attend à ce qu’ils perdent encore de la puissance à mesure que la tempête va s’engouffrer à l’intérieur du pays. Samedi, de fortes pluies frappaient le nord-ouest du pays.

Les autorités avaient déplacé des habitants, fermé les ports, les écoles, et évacué des touristes avant l’arrivée dans l’État de Jalisco (ouest) de cet ouragan classé d’abord en catégorie 5, maximale sur l’échelle de Saffir-Simpson, avant de descendre en catégorie 1 tôt samedi (vents à 120 km/h) puis de devenir tempête tropicale.

Ses vents avaient atteint 325 km/h enregistrés en mer puis 270 km/h au moment où il a touché terre.

24 octobre 2015 Décès de Maureen O’Hara

Sa chevelure rousse flamboyante lui a valu le surnom de « reine du Technicolor », et son association avec John Wayne dans de nombreux films a fait entrer Maureen O’Hara au panthéon d’Hollywood. L’actrice irlandaise est morte à l’âge de 95 ans, a annoncé son manager samedi 24 octobre.

L’interprète de La Belle Rousse du Wyoming s’est éteinte dans son sommeil en écoutant la bande originale de L’homme tranquille, film de John Ford où elle joue l’un des rôles principaux, a rapporté Johnny Nicoletti, qui a géré la carrière de l’actrice de longues années durant.

Née sur la Verte Erin dans la banlieue de Dublin en 1920, c’est avec Qu’elle était verte ma vallée que la rousse O’Hara, Maureen Fitzsimmons de son vrai nom, conquiert Hollywood en 1941 après plusieurs films. Egerie de John Ford, qui l’associe à John Wayne dans de nombreux long-métrages comme Rio Grande, celle qu’un journaliste trouve « plus éblouissante qu’un coucher de soleil » incarne un certain âge d’or d’Hollywood.

