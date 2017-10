Le premier ministre Jacques Guy Lafontant, tente de rassurer la population sur la situation sécuritaire du pays et déclare imminente la « reactivation de l’armée »

Port-au-Prince, le 23 octobre 2017 – (AHP) – Le premier ministre Jacques Guy Lafontant, a tenté ce lundi, de rassurer la population autour de la situation sécuritaire du pays, alors que les assassinats de policiers sont en nette recrudescence.

En moins de deux semaines, pas moins de 5 agents de la police ont été assassinés dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.Le chef du gouvernement et chef du CSPN, conseil supérieur de la police nationale, s’est dit confiant en la capacité de l’institution policière de traquer les auteurs de ces crimes et les traduire en justice. Il en a profité pour annoncer la « réactivation imminente » des forces armées d’Haiti, dissoutes de fait en 1995.La constitution reconnait deux forces armées dans le pays, la police nationale et l’armée. Celle-ci, poursuit le Dr Lafontant, n’a jamais été dissoute mais démobilisée par un gouvernement. Il soutient que sa « réactivation » ne sera que justice.Interrogé sur la date à laquelle, cette réactivation aura lieu, M. Lafontant s’est contenté de dire: « Restez a l’écoute, c’est pour très bientôt. Il a aussi tenté de donner la garantie que toutes les phases du processus de remobilisation de l’armée seront réalisées de manière transparente.La remobilisation des forces armées participera de la concrétisation………………………………… ….lire la suite sur ahphaiti.org