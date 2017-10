Baisse de l’inflation annuelle dans l’économie à 15.4% en Septembre 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

L’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) a rendu publics les derniers chiffres relatifs à la situation de l’inflation dans l’économie pour le mois de Septembre 2017. Ces chiffres ont montré que l’inflation dans l’économie, en glissement annuel, poursuit sa tendance à la baisse grâce, notamment, à la bonne performance de la récolte de printemps et la stabilisation du taux de change sur le marché.

En effet, l’indice général des prix à la consommation (base 100 en août 2004) est passé de 315.3 en août 2017 à 318.9 en septembre dernier, accusant ainsi une variation de l’inflation en glissement mensuel de 1.1%, soit une légère hausse par rapport à l’accroissement de 0.9% enregistré en août 2017. En glissement annuel, l’inflation a baissé dans l’économie pour se chiffrer à 15.4% en septembre dernier contre 15.6% le mois précédent.

Selon les experts de l’IHSI, la variation mensuelle de l’inflation en septembre 2017 est imputable à la progression des fonctions de consommation: « Alimentation Boissons et Tabac » (0.9%), « Habillement et Tissus, Chaussures » (0.8%), Loyer du Logement Energie et Eau (0.8%), Aménagement, Equipement et Entretien du Logement (0.6%) et Loisirs, Spectacles, Enseignements et Culture (7.7%).

Au niveau de la fonction « Alimentation, Boissons et Tabac » , les 10 plus grands produits qui ont provoqué la variation de cette fonction sont : le citron (2.2%), la pomme de terre (2%), Aubergine (1.8%), l’oignon (1.7%), le poisson frais (1.7%%), la viande de bœuf (1.7%), le millet (1.6%), la banane (1.5%), la morue et la carotte (1.4% chacune) et la patate 1.3%

La variation de l’indice de la fonction « Habillement, Tissus et Chaussures » provient essentiellement du prix du costume, veste universel (1.1%), la chemise (1.1%) le tee-shirt à homme (1.3%), de vêtements (1,8%) et des souliers et tennis (1,1%), le caleçon et la culotte gaine (1.4% et 1.8% respectivement). Tandis que la progression de la fonction Loyer du Logement Energie et eau est liée essentiellement à la variation du loyer du logement qui a crû de 1.5%.

L’augmentation de l’indice Aménagement, Equipement et Entretien du Logement provient particulièrement du prix du lit qui a augmenté de 0.9%, des rideaux 2.1% du linge de toilette 3.2% du réchaud artisanal 2% et des services divers 2.1%.

De son côté, le renchérissement de la fonction Loisirs Spectacles, Enseignements et culture est dû uniquement à l’augmentation des frais d’enseignement, soit 12.5% dans l’économie.

Lorsqu’on regarde la situation de l’inflation par région géographique, on peut voir que la région Nord qui couvre les départements du Nord, Nord-est et Nord-ouest et la région Reste Ouest qui inclut les départements du Sud ‘Est et de l’Ouest non compris l’Aire métropolitaine de P-au-P ont connu le taux d’inflation le plus élevé, soit 1.2%.

Viennent ensuite l’Aire Métropolitaine qui contient les villes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour et de la Croix des Bouquets et la région Transversale qui regroupe le département du Centre et de l’Artibonite avec un taux d’inflation commun de 1.1%. En dernier lieu la région su Sud qui comprend le département du Sud de la Grand’Anse et des Nippes a enregistré le taux le plus faible, soit de 1%.

On espère que les autorités responsables continueront à prendre les mesures nécessaires en vue de contenir l’inflation dans l’économie et de préserver le pouvoir d’achat des ménages haïtiens qui font toujours face à des situations économiques extrêmement difficiles.