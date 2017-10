Astrologie du jour

BELIER

Amour

Natifs vivant en couple, vous bénéficierez encore du soutien des planètes qui vous étaient favorables jusqu’ici. Mais vous aurez droit cette fois à un cadeau supplémentaire : l’influence de Vénus, la déesse de l’amour, dans votre signe. Toutes ces alliées vous promettent une vie conjugale parfaitement réussie. Si vous êtes libre, vous serez un véritable bourreau de coeurs. Mais la vie de célibataire, aussi joyeuse soit-elle, et les brèves aventures ne vous laisseront qu’un goût amer. Rassurez-vous ! Une rencontre très prochaine transformera votre existence.

Argent

Vous devrez vous montrer d’une vigilance rigoureuse dans le domaine financier : cette configuration de Saturne sera assez dangereuse. Vous serez enclin à dépenser un peu trop, de manière imprudente et désordonnée. Un peu de volonté pour ne pas céder aux tentations, s’il vous plaît !

Santé

Vous n’avez peut-être jamais pratiqué sérieusement le yoga. Si c’est le cas, il faudra vous y mettre aujourd’hui, car les turbulences astrales risquent de vous secouer violemment. Le rôle de cette technique est de vous aider à atteindre un équilibre parfait entre le corps et le mental.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, vous n’aurez pas droit à l’erreur dans votre travail. Au moindre fléchissement de votre part, en effet, certains collègues jaloux de votre position s’en donneront à coeur joie pour mettre l’accent sur vos manques et essayer de vous enfoncer !

Citation

Le savoir est un verrou dont la clé est la question (proverbe arabe).

Famille/foyer

Cet aspect de Saturne risque d’occasionner de petites tensions dans votre foyer. Pour les éviter, essayez de ne pas vous montrer trop exigeant avec votre entourage. Si vos enfants affichent des goûts que vous réprouvez ou si des membres de votre famille ont un style de vie différent du vôtre, acceptez-les ainsi, en faisant preuve d’une plus grande tolérance.

Vie sociale

Encouragé par Uranus, vous consacrerez une plus grande partie de votre énergie à votre vie mondaine et relationnelle. Votre enthousiasme sera communicatif ; il vous permettra d’accéder à une certaine réussite et de vous faire apprécier de vos amis et de vos contacts divers. Vos horizons s’en trouveront élargis, ce qui vous incitera à plus de compréhension et de tolérance.

Nombre chance

168

Clin d’oeil

Essayez d’accepter les autres comme ils sont, sans chercher à les réformer.

TAUREAU

Amour

Côté coeur, vous vous lasserez un peu de ce que vous avez sous la main. Cette fois, c’est le fruit défendu qui aura pour vous un goût particulièrement délicieux. Vous serez donc très enclin à l’infidélité conjugale. Même si vous êtes libre, vous vous arrangerez pour donner à vos amours un petit air clandestin. Dans tous les cas, vous pourrez sans inconvénient donner libre cours à vos fantasmes sexuels les plus fous.

Argent

Il s’agira pour vous d’une journée de chance exceptionnelle, dont il conviendra de tirer tout le parti possible. Les astres vous assureront financièrement de tout leur appui. Vous pourrez parfaitement compter sur une heureuse évolution de vos affaires. Mais il vous faudra faire preuve de toute votre souplesse et de votre diplomatie pour contourner les obstacles que les envieux ne manqueront pas de dresser sur votre route.

Santé

Encore un peu de fatigue en début de journée, mais vous devriez trouver petit à petit un bien meilleur tonus. Premier point : Mars, la planète de l’énergie, vous favorisera. Deuxième point : les astres qui stationnent en ce moment dans votre secteur de santé vont eux aussi avoir un impact plus bénéfique. Enfin, Jupiter vous devenant favorable va renforcer votre résistance.

Travail

Vous aurez la possibilité de régler certains problèmes professionnels ardus et de faire bouger les situations qui vous semblaient désespérément bloquées. Alors, mettez les bouchées doubles.

Citation

La garde de soi-même est la plus importante des gardes (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous vous attacherez à faire régner une discipline de fer chez vous. L’indulgence et la tolérance n’auront plus beaucoup de sens pour vous. Conséquences : le dialogue avec votre entourage familial ne sera pas facile!

Vie sociale

Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd’hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique qui vous desservent plus qu’autre chose. Ne cherchez pas tout le temps à fendre les cheveux en quatre.

Nombre chance

570

Clin d’oeil

Pas de jugement péremptoire : montrez assez d’ouverture d’esprit pour ne pas aller au-devant de conflits inutiles.

GEMEAUX

Amour

Vénus bien aspectée exercera une influence bénéfique sur la vie à deux. Pour certains natifs, les difficultés conjugales disparaîtront comme par enchantement. Les tentations extérieures au couple, elles, s’apaiseront de façon significative. Célibataire, cette journée sera l’une des meilleures de l’année pour une rencontre promise à un bel avenir. Si quelqu’un vous fait battre le coeur, ne jouez pas les timides : expliquez-vous clairement. Ce serait trop dommage de rater une si belle aubaine !

Argent

Profitez bien de cette journée pour vous attaquer à vos problèmes d’argent. Avec Vénus en bonne place dans votre Ciel, vous gérerez vos finances avec efficacité, et vous viendrez à bout des difficultés. Vous ne serez donc pas trop gêné dans vos achats nécessaires, et vous n’allez vous priver de rien d’indispensable.

Santé

Vos secteurs de santé sont influencés en ce moment par Jupiter, Mercure, Mars et Pluton. Vous serez donc en bien meilleure forme cette fois. Cependant, quelques-uns d’entre vous pourraient souffrir d’une certaine morosité. Il leur faudra alors essayer de se reposer davantage et chercher à se divertir.

Travail

Avec cet aspect de la planète Uranus, ce sera le moment de vous mettre au grand jour et de prendre tous les contacts susceptibles d’améliorer votre vie professionnelle et de faciliter le bon développement de vos divers projets. Ne soyez pas craintif : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » (Evangile).

Citation

La pente du vice est une pente douce (Sénèque).

Famille/foyer

Cet aspect d’Uranus indique que, si vous avez des enfants, ils vous donneront quelque sujet d’inquiétude aujourd’hui : ou leur état de santé deviendra préoccupant, ou leurs résultats scolaires laisseront beaucoup à désirer, ou encore leur comportement accusera un virage brutal. Si ce sont des adolescents, surveillez-les de très près et mettez-les au courant des dangers de la drogue et des risques du sida.

Vie sociale

Un incident qui aurait pu tourner mal vous permettra aujourd’hui de faire la connaissance d’une personne que vous apercevez de temps en temps et qui vous intéresse beaucoup. Comme le dit un proverbe vietnamien, « le bonheur et le malheur se côtoient toujours ». Quelle belle leçon de résignation et d’optimisme !

Nombre chance

819

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à trop en faire, vous reculeriez au lieu d’avancer.

CANCER

Amour

Vous allez fantasmer démesurément sous l’influence de Neptune en aspects embrouillés. Et l’image que vous vous ferez de votre partenaire n’aura plus rien à voir avec la réalité. De votre côté, vous essaierez de vous montrer uniquement sous votre meilleur profil. Attention ! La déception pourrait être cruelle, de part et d’autre, lorsque la vérité éclatera.

Argent

Attention ! Vous aurez une nette tendance à vivre bien au-dessus de vos moyens. Ne pensez pas que vous arriverez à vous débrouiller toujours. Vous risquez fort cette fois de vous retrouver dans une impasse.

Santé

Avec Pluton en aspect harmonique, vous bénéficierez d’une étonnante résistance à la fatigue et à la maladie. Vous ne devriez donc en principe avoir aucun souci côté santé.

Travail

Bonne stabilité professionnelle. Pour quelques natifs, cette journée sera favorable aux nouvelles entreprises. Mais si vous décidez de concrétiser l’un de vos projets, faites attention au choix de vos associés ; leur rôle sera en effet important. Mieux vaudra prendre le temps de réfléchir sérieusement avant de vous décider.

Citation

La main ne peut rattraper la pierre qu’elle vient de lancer, ni la bouche la parole qu’elle vient de proférer (Ménandre).

Famille/foyer

Pourquoi ne pas transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, avec l’aide de toute votre famille ? En ce moment, vous aurez besoin de changement et de nouveauté dans votre environnement quotidien pour garder un bon moral. Choisissez des tons gais, agréables, et privilégiez le caractère fonctionnel de certains de vos meubles.

Vie sociale

Pour la plupart des natifs du signe, cet aspect de Pluton se traduira par une journée de retrait. Vous aurez une vie intérieure très riche, faite de perceptions subtiles, d’intuitions et de pressentiments inaccessibles aux autres. Pour ceux qui sont engagés sur une voie spirituelle, cette journée pourra amener une profonde transformation intérieure.

Nombre chance

219

Clin d’oeil

Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous ; ne vous endormez pas !

LION

Amour

Voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan conjugal. Parfaitement bien placée dans la zone de l’amour, Vénus va agir de concert avec Neptune, planète romantique s’il en est, et Uranus, le maître des coups de coeur. Le bonheur à deux sera là ! Célibataire, vos relations sentimentales prendront une tournure intense. Que vous soyez jeune amoureux ou vieux amant, vous aurez avec votre partenaire du moment des rapports passionnels, où la jalousie tiendra un grand rôle.

Argent

Vous seriez tenté d’améliorer votre quotidien en jouant gros. Erreur ! Malgré vos espoirs, cette journée ne vous réservera pas la chance de gagner quelque chose de significatif. Gardez jalousement votre argent, car si quelqu’un doit gagner beaucoup, ce ne sera certainement pas vous cette fois-ci.

Santé

Ajoutez à votre alimentation des protéines nécessaires, que vous retrouvez dans les viandes maigres, le yaourt, le fromage de campagne, les oeufs et les lentilles.

Travail

Au travail, le climat astral de la journée inclinera à prendre des risques pas toujours bien calculés. Il vous faudra donc faire preuve d’une prudence accrue dans vos décisions pour éviter de faire avorter certains de vos projets qui sont pourtant en bonne voie de réussite.

Citation

Il ne tient pas à vous de devenir riche, d’obtenir des emplois ou des honneurs, mais rien ne vous empêche d’être bon, généreux et sage (Vauvenargues).

Famille/foyer

Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Ne profitez tout de même pas de la situation pour vous conduire en vrai tyran domestique !

Vie sociale

Stimulé, conditionné puissamment par Mercure bien aspecté, vous saurez faire preuve d’une grande habileté, de patience, pour venir à bout des problèmes qui vous préoccupent actuellement. Dans le domaine des démarches de caractère officiel, de demande d’appuis ou d’intervention, vous aurez de grandes chances d’obtenir satisfaction.

Nombre chance

677

Clin d’oeil

Ne redoutez pas trop les petites déceptions de la vie courante. Gérez-les avec méthode, et surtout sans faire de drame.

VIERGE

Amour

Votre vie à deux risque de se traduire par quelques perturbations. Vous n’aurez pas envie de faire des concessions, et votre conjoint encore moins ! Il ne s’agira de rien de grave et, si une dispute éclate, vous parviendrez à vous réconcilier assez vite. Mais, bien entendu, il vaudrait mieux éviter d’en arriver là. Célibataire, grâce au soutien de Vénus, votre charme en hausse et votre sensualité épanouie attireront les regards. Vous aurez des chances aujourd’hui de rencontrer quelqu’un avec qui le courant passera très fort.

Argent

Dans le domaine matériel, la prudence est recommandée. Vous risquez de connaître des retards dans vos rentrées habituelles d’argent. Aussi, évitez soigneusement d’engager de gros frais ou de solliciter d’importants crédits, pour vous équiper ou pour rénover votre logement.

Santé

Saturne en cet aspect promet d’être favorable sur le plan de la santé, en vous invitant à mener une vie bien réglée, avec un sommeil régulier et suffisant, et une modération accrue en matière alimentaire.

Travail

Sur le plan professionnel, vous devrez redoubler d’efforts pour consolider vos acquis. D’autant plus que vous serez plus timoré, plus inquiet, et que vous risquez de rater des affaires intéressantes par manque d’audace. Veillez à lutter contre cette tendance.

Citation

Je crois qu’on ne peut mieux vivre qu’en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu’en ayant la pleine conscience de son amélioration (Socrate).

Famille/foyer

L’entente avec le conjoint pourra être excellente si vous ne cherchez pas trop à le dominer et si vous lui laissez de temps en temps prendre quelques initiatives. Par contre, les rapports avec la belle-famille risquent de s’envenimer.

Vie sociale

Uranus influencera votre secteur contacts. Alors, ne restez pas enfermé seul chez vous. Sortez, acceptez des invitations, inscrivez-vous à un cours d’anglais ou d’informatique, allez visiter vos amis… Ce sera autant d’occasions de rencontrer des gens intéressants et de vous cultiver.

Nombre chance

242

Clin d’oeil

N’avancez pas en solo. Vous avez besoin des autres pour apprendre, partager, vous associer et, bien sûr, pour aimer.

BALANCE

Amour

Journée très verte amoureusement pour les célibataires de tout poil, quel que soit leur âge. Bien protégés des déceptions affectives par les influx astraux, ils n’auront plus qu’à cueillir voluptueusement toutes les occasions qui vont s’offrir à eux aujourd’hui. Si vous vivez en couple, un regain de passion pourra donner un air de jeunesse à vos relations.

Argent

En matière d’argent, ne vous laissez pas tenter par des affaires qui font espérer de gros bénéfices mais qui offrent peu de garanties. Refusez catégoriquement de mettre des fonds dans les affaires sur lesquelles vous n’avez pas un droit de regard permanent.

Santé

Très bonne résistance physique de fond. Ceux d’entre vous qui ont connu des moments de fatigue ou des alertes de santé devraient commencer à se sentir mieux. Bien sûr, il vous faudra encore être vigilant : vous ne serez pas à l’abri d’un petit rhume, d’un coup de fatigue ou d’un excès de nervosité.

Travail

Cette journée s’annonce constructive sur le plan professionnel. Ce sera le moment de faire des projets et de rompre avec les obligations quotidiennes. Vous allez faire un bilan global et prendre des options pour l’avenir.

Citation

Nulle amie ne vaut une soeur (Christina Rossetti).

Famille/foyer

Aujourd’hui, sous l’influence de Vénus en belle configuration, vous accorderez la priorité à vos relations avec les êtres que vous aimez. Relation très tendre avec vos enfants.

Vie sociale

Influençant le secteur contacts, le Soleil vous promet une vie sociale riche et animée, qui devrait élargir votre cercle amical, mais aussi vous permettre de cultiver des relations professionnelles très utiles.

Nombre chance

337

Clin d’oeil

Nuancez les réflexions cinglantes qui vous viennent à l’esprit.

SCORPIONAmour

Vous serez submergé par les désirs divers de votre conjoint ou partenaire, et vous vous rendrez littéralement esclave d’un amour torride. L’intensité de vos émotions ne laissera plus de place à la raison, et vous aurez l’impression qu’il vous faut tout donner afin de garder votre amour. Si vous êtes solitaire, Saturne étant la planète de l’isolement n’est pas très encourageant. Avec lui, les rencontres sont rares ; mais celles qui se produisent ont l’avantage de déboucher sur un engagement à long terme.

Argent

Ne succombez pas à la tentation de dépenser plus que vos moyens ne le permettent. « S’habiller à sa taille et se chausser à son pied : voilà la sagesse » (Horace). Evitez les découverts, les dettes et les engagements inconsidérés que vous seriez tenté de prendre pour résoudre les difficultés du présent. Cependant, grâce aux bons offices de la planète Neptune, quels que soient vos ennuis financiers, vous vous en sortirez, à condition de faire preuve d’une rigueur absolue dans la gestion.

Santé

Avec Mercure, qui sera le garant de votre santé, vous serez très en forme, mais aussi très nerveux. Non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais certains d’entre vous auront même tendance à tomber dans la fébrilité ou l’impatience. Premier touché ? Votre sommeil, qui risque d’être quelque peu agité.

Travail

Les natifs du signe qui exercent une profession artistique ou en rapport avec la création, la publicité, ne seront guère favorisés pendant cette journée. Les relations avec l’étranger présenteront quelques difficultés ; ne vous laissez pas décourager pour autant car les problèmes rencontrés ne sont pas insurmontables.

Citation

Même en enfer, il est bon d’avoir un ami (proverbe tchèque).

Famille/foyer

Les jeunes de la famille seront difficiles, contestataires. Faites un effort pour aller vers eux et engager le dialogue, même si cela vous est extrêmement pénible : mieux vaudra une discussion animée qu’un mutisme source de malentendus.

Vie sociale

Il faudra peut-être s’attendre à des conflits. Cela dit, si vous prenez les devants, si vous attaquez ceux que vous méprisez, si vous décidez de votre guerre, cela donnera des résultats intéressants. Mais alors il faudra faire fi de votre diplomatie et jouer plus serré.

Nombre chance

467

Clin d’oeil

Ne confondez pas adaptabilité et passivité.

SAGITTAIRE

Amour

Cet aspect de Vénus insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire pour éviter tout risque de rivalité malsaine. Célibataire, climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l’égide de Vénus. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l’aventure agréable, le flirt aimable. Vous ne vous encombrerez pas de considérations pesantes. De toute façon, la vie sentimentale sera gaie, fluide, sans tensions ni drames.

Argent

Cette journée promet des rentrées d’argent aussi importantes qu’imprévues. Misez sur votre sang-froid pour demander calmement une prime quelconque à une personne compétente ; il semble peu probable qu’il vous la refuse.

Santé

La santé n’éveillera aucune sérieuse mise en garde. L’influence de Mars ne devrait occasionner que des petits maux respiratoires parfaitement bénins. Rien de bien original si vous habitez en ville et que la pollution est en hausse.

Travail

Mercure influençant votre secteur carrière réveillera votre ambition dans votre carrière. Mais attention : tout en décuplant votre vivacité manuelle et intellectuelle, cette planète pourra aussi compliquer vos relations avec vos collègues ou supérieurs. Vous devrez vous exprimer très clairement pour éviter les malentendus.

Citation

Les dents et les cheveux d’une personne font le quart de ses attraits (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Avec la présence de la Lune, vos relations avec vos proches pourront par moments être un peu tendues, surtout si vous vous montrez trop exigeant. Evitez de demander des résultats brillants à vos enfants. Il vaudrait mieux dialoguer avec eux.

Vie sociale

Avec la présente configuration astrale, vous devriez recevoir aujourd’hui des nouvelles d’un ami intime que vous n’avez pas vu depuis longtemps. L’événement vous remplira de joie ; savourez-le pleinement puisque ce sera un des éléments constituants du bonheur.

Nombre chance

278

Clin d’oeil

Avant de prendre une décision importante, donnez-vous le temps de digérer l’information. C’est ce qu’on appelle peser le pour et le contre.

CAPRICORNE

Amour

La présente configuration de Saturne évoque la stabilité conjugale et même une certaine sensualité dans vos apports. Mais attention : pour bien vous entendre avec votre cher et tendre, évitez de saisir tous les prétextes pour passer du temps hors de chez vous ! Célibataire, vous vous trouverez probablement devant un choix délicat, car votre situation comportera les implications de l’argent dans l’amour. Il n’est jamais facile de vous donner un conseil tranché dans pareille situation, mais l’idée générale sera une incitation à l’extrême prudence.

Argent

Un vent de chance matérielle vous redonnera confiance en vous, et vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau. Tout ce qui touche à votre famille et à vos proches en relation avec les finances se verra favorisé.

Santé

Pluton, en aspect dysharmonique, vous rendra irascible ? C’est fort possible, vu sa position incongrue dans votre Ciel. Mais ne le laissez pas prendre le dessus, car la colère saperait votre énergie. En cas d’alerte, respirez profondément et allez faire un tour dehors. Cela devrait suffire à désamorcer le crise.

Travail

Le climat professionnel sera nettement allégé, et vous pourrez souffler. Mais tout ne sera pourtant pas facile. Vous serez en effet affecté par un mouvement rare de Mars, qui pourra provoquer des retards et des blocages.

Citation

Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage (Périclès).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront plus faciles que dernièrement. Si vous avez des enfants, cet aspect d’Uranus pourra se traduire par une évolution soudaine, mais sans doute positive, les concernant. Si vos enfants sont de jeunes adultes, ils vont peut-être vous présenter aujourd’hui leur futur conjoint.

Vie sociale

Les aspects toniques de la planète Jupiter vous rendront allergique à la médiocrité. Toujours plus haut, toujours plus fort : telle sera votre devise aujourd’hui. Si, d’aventure, certains imprudents tentent de vous faire de l’ombre, vous saurez les remettre à leur place !

Nombre chance

738

Clin d’oeil

Faites le plein d’optimisme, plus important que le plein d’essence !

VERSEAU

Amour

Le climat de la journée ne sera pas follement propice à l’entente du couple. Mais il n’est pas dit qu’on n’y pourra rien. Pourtant, beaucoup de natifs du signe, au lieu de faire preuve d’un minimum de diplomatie, exprimeront brutalement leurs idées et imposeront sans ménagement leurs volontés. Célibataire, la possibilité d’un lien amoureux avec une personne de votre proche entourage se dessinera aujourd’hui. Il s’agira de quelqu’un présentant avec vous des affinités d’intérêt, mais surtout une façon de penser, un rythme de vie, une forme d’humour analogue.

Argent

Aujourd’hui, vous serez totalement soutenu par Mercure, la planète de la chance pure et des gains inattendus. Comme cette planète sera en plus en harmonie avec d’autres planètes positives, cela autorise tous les espoirs. Vous pourrez tenter votre chance au Loto ou écumer les casinos !

Santé

Saturne vous conviera à entretenir votre corps. Décidez-vous donc sans plus tarder de vous mettre à l’exercice. Entreprenez dès aujourd’hui de la gymnastique, de la natation ou même tout simplement de longues promenades en plein air. La négligence serait néfaste.

Travail

La Lune en cet aspect accroîtra votre imagination et votre réceptivité. Utilisez au mieux ces qualités dans votre travail. Ne vous laissez cependant pas déborder par le flot des idées qui vous assaille.

Citation

Ce sont les tripes qui portent les pieds, et non les pieds les tripes (Cervantès).

Famille/foyer

Vous serez très diplomate avec votre entourage familial. Vous désamorcerez toute velléité d’agressivité ou de dissension. Conséquence : un climat d’harmonie et de chaleur régnera au foyer.

Vie sociale

Vous pourrez vous trouver en désaccord avec un ami intime. Ne vous appesantissez pas sur le sujet. Laissez vos émotions en dehors de la course, et vous serez parfaitement ne mesure de comprendre le point de vue de l’autre. Bientôt vous serez contents tous deux de voir les choses s’arranger.

Nombre chance

860

Clin d’oeil

Ne vous plaignez pas des maux dont vous souffrez : « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse » (Vigny).

POISSONS

Amour

Vu cet aspect de Neptune, vos relations avec votre conjoint ou partenaire perdront un peu de leur intensité habituelle. Cependant, vous parviendrez tout de même à alimenter le feu de la passion dans le coeur de l’autre. Bref, le plaisir sera au rendez-vous. Célibataire, vous multiplierez les conquêtes, et vous n’aurez guère envie de vous fixer, alors que tant de séduisantes personnes papillonneront autour de vous. Cependant, une rencontre électrisante est possible, et elle pourrait vous faire changer d’attitude.

Argent

Excellente journée pour réorganiser la gestion de vos biens matériels afin de gagner en efficacité. Même si vous ne possédez que quelques économies, autant les faire fructifier du mieux possible.

Santé

Pensez à ménager vos forces, car vous en aurez besoin pour contrer les mauvais influx de Jupiter. Surtout, ne vous épuisez pas dans des activités désordonnées, en particulier s’il s’agit de rendre à des amis des services dont l’urgence et l’utilité sont discutables. Ne vous perdez pas non plus dans des détails inutiles, de sorte que « les arbres empêchent de voir la forêt » (proverbe russe).

Travail

Cette journée peut vous permettre de franchir un cap dans votre vie professionnelle. Vous serez créatif sans être farfelu, car vous garderez les deux pieds sur terre. Vous serez très apprécié par vos supérieurs. Vous serez optimiste et n’aurez pas peur de viser très haut. Bref, vous réunirez toutes les conditions nécessaires pour passer à la vitesse supérieure.

Citation

Ayez pitié des autres comme de vous-même (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Net allégement en perspective dans le domaine familial. Vos relations avec vos proches entreront dans une phase beaucoup plus facile à vivre, marquée par le dialogue, la complicité et la tendresse.

Vie sociale

Avec ce bon Jupiter influençant le secteur relations, aucun risque de vous sentir laissé pour compte ! Votre vie et votre maison se rempliront d’amis avec lesquels échafauder mille projets : expos, concert, et pourquoi pas un travail commun ?

Nombre chance

874

Clin d’oeil

Sachez vous défier de tout emballement prématuré ou mal fondé.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com