Haïti – Sport: Nos Grenadières remportent la Coupe Caraïbes 2017

Source BF/ HaïtiLibre

Dimanche au stade Sylvio Cator, dans le cadre de la grande finale de la Coupe Caraïbes, la sélection féminine haïtienne des moins de 17 ans (U-17) après avoir écrasé Port-Rico [3-0] http://www.icihaiti.com/article-22434-icihaiti-coupe-caraibes-u17-les-grenadieres-ecrase-porto-rico-[3-0].htmlhumilié Cuba [3-0] http://www.haitilibre.com/article-22472-haiti-actualite-zapping.html a donné une sévère leçon aux Bermudes [4-1] remportant le trophée de Championne de la Coupe Caraïbe U-17.

Une victoire qui qualifie également nos jeunes Grenadières pour le Championnat qualificatif de la CONCACAF, pour la Coupe du Monde Uruguay 2018.

D’entrée de jeu nos Grenadières prennent le contrôle du ballon et 8 minutes plus tard sur un tir de Milan Pierre, inscrivent le premier but [1-0]. Danielle Etienne, à la 32’ renforce……………………..lire la suite sur haitilibre.com