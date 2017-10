Haïti-R.D. : Des cartes de résidence pour les étrangers, dont des Haïtiens inscrits au Pnre, annonce la migration dominicaine

P-au-P, 20 oct. 2017 [AlterPresse]— La Direction générale de la migration (Dgm), en République Dominicaine, invite les étrangères et étrangers, inscrits au Plan national de régularisation des étrangers (Pnre), dont des Haïtiennes et Haïtiens, à venir recevoir les documents attestant de leur statut d’immigrantes et d’immigrants, indique un article du journal dominicain « Listin Diario », consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Accompagnés de leurs cartes de membres du Prne ou d’un passeport, muni d’un autocollant, en plus de la carte d’identité, délivrée par la Junte centrale électorale (Jce), les titulaires d’un permis de résidence temporaire et les « privilégiés de la loi 169-14 B », devront se présenter personnellement, à partir du lundi 23 octobre 2017, dans les bureaux de migration, précise la migration dominicaine, dans une note.

Cette première étape du processus sera lancée, selon certaines dispositions adoptées et relatives à la résolution 01-2017 du Conseil national des migrations (Cnm), en vertu de la loi sur l’immigration 285-04 et de son article 9, autorisant la mise en place de politiques de migration nationale et la planification de programmes, en coordination avec les différents Etats.

Le Pnre a vu le jour, en 2014, après l’adoption de l’arrêt très controversé TC 168-13, qualifié de « xénophobe, raciste et discriminatoire », de la Cour constitutionnelle dominicaine, qui a enlevé la nationalité dominicaine à plusieurs milliers de Dominicaines et de Dominicains, pour la plupart d’ascendance haïtienne.

L’objectif du Pnre était de permettre à plus de 200 milles immigrantes et immigrants, en majorité des Haïtiennes et Haïtiens, en situation irrégulière, d’obtenir……………………………..lire la suite sur alterpresse.org