Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Reprise de la mobilisation :

Moïse Jean Charles, le leader de la Plateforme de l’opposition radicale « Pitit Dessalin » a annoncé en conférence de presse la reprise de la mobilisation de la coalition des organisations démocratiques de l’opposition, pour mardi 24 octobre en vue de forcer le Président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir.

Le Président du Parlement cubain reçoit Youri Latortue :

Cette semaine à la Havane, Esteban Lazo Hernández, le Président de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP) a reçu son homologue haïtien Youri Latortue, au Capitole siège institutionnel du Parlement cubain. Lazo Hernández a réitéré la volonté de Cuba de maintenir et d’accroître ses relations de collaboration avec Haïti et rappelé quelques exemples de collaboration en matière notamment de santé et d’éducation.

Audition du DG de l’Autorité Aéroportuaire :

Me Ocname Clamé Daméus, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, a auditionné Irving Méhu le Directeur Général de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), autour de 43 millions de dollars américains qui auraient été alloués durant le Gouvernement de transition, pour la réhabilitation……………………...lire la suite sur haitilibre.com