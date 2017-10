Football International : Wilde Donald Guerrier en deuil

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Auteur d’un bon match contre le Japon le 10 octobre au Nissan Yokohama Stadium, Wilde Donald Guerrier a perdu sa fille Miah Manette Guerrier le 14. Pourtant, le 18, il a joué et contribué à la conquête du premier point de l’histoire de Qarabag en Champions League, en aidant son club à tenir en échec l’Athletico Madrid de Diego Simeone 0-0. Pour Le Nouvelliste et Ticket Mag, la vedette haïtienne revient ce vendredi sur les moments forts et les moments sombres de cette mi-octobre pas comme les autres pour lui.

Enock Néré : Wilde Donald Guerrier, nous avons choisi de vous laisser souffler après la nouvelle du samedi 14 octobre (la mort de sa fille Miah Manette Guerrier vendredi soir). Mais Haïti s’est réjouie de vous voir entrer en cours de match face à l’Athletico Madrid de Diego Simeone. Où avez-vous puisé cette force pour disputer ce match ?

Wilde Donald Guerrier : C’est le décès de ma première fille, Miah Manette Guerrier, disparue samedi, qui m’a poussé à disputer cette rencontre comme je l’ai fait. J’ai ressenti une force en moi qui m’a galvanisé en foulant la pelouse. Dans ma tête, il était logique de faire ce que je crois qu’elle aurait aimé que je fasse. J’ai joué pour Miah.

EN : Et votre club a obtenu le premier point de son histoire en Champions League. Vous avez récemment affirmé que tout le pays était content de la qualification de Qarabag en Champions League, alors comment l’Azerbaïdjan a-t-il réagi à l’issue de ce nul, 0-0, synonyme d’un point pour Qarabag ?

WDG: Indescriptible. Tout le monde était content de ce résultat. C’est la preuve, pour tous ceux qui en doutaient, que le football ne se joue pas dans les pronostics mais sur le terrain. Le monde entier nous avait donné perdant sur un large score devant cette formation qui a récemment tenue tête face au Barça et qui fait partie des clubs respectés en Europe. C’est à l’issue d’une rencontre qu’on connaît le résultat.

EN : On constate que Qarabag a fait d’énormes progrès tactiques de son premier match en Champions League contre Chelsea à celui contre l’Athletico Madrid. Qu’est-ce qui est fait pour que vous appreniez aussi rapidement ?

WDG : En ce qui concerne notre progression, je dirais que le club est constitué ……………………….lire la suite sur lenouvelliste.com