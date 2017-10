Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous jouerez beaucoup avec le coeur de votre conjoint ou partenaire, persuadé de parvenir à le reconquérir à tout moment, tant vous avez de pouvoir sur lui. Effectivement, votre pouvoir de séduction fonctionnera à merveille. Mais la situation risque de se détériorer brutalement. Lassé de vos incartades, l’autre pourrait vous lancer un ultimatum ! Les amours, pour les célibataires, seront un peu compliquées. Les rencontres sentimentales se suivront et ne se ressembleront pas. Ils finiront par ne plus très bien savoir où ils en sont, ni ce qu’ils veulent vraiment.

Argent

Mercure en cette position dans votre Ciel mettra l’accent sur votre situation financière, c’est-à-dire aussi bien sur vos gains ou vos revenus que sur les frais ou les dépenses que vous seriez en train d’engager. Dans l’un et l’autre cas, une extrême prudence vous sera recommandée, car vous serez enclin à vous tromper dans vos calculs ou à faire de mauvaises estimations.

Santé

Deux planètes assez difficiles à vivre vont influencer votre secteur santé : Saturne et la Lune. Surtout, ne dramatisez pas : vous ne risquerez aucune maladie grave. Mais mettez-vous tout de même dans la tête que votre légendaire vitalité sera un peu en berne cette fois-ci. Ménagez-vous, dormez davantage et mangez léger.

Travail

L’environnement astral de la journée sera favorable pour tout ce qui se rapporte à l’étranger. Chez les jeunes universitaires, par exemple, il pourrait être question d’aller étudier dans un établissement étranger. Pour d’autres, il conviendra de ne pas négliger la possibilité de trouver un emploi à l’étranger, dans le Tiers Monde ou un autre pays industrialisé.

Citation

Que les femmes donnent ou refusent, elles sont toujours heureuses qu’on leur demande (Ovide).

Famille/foyer

Vous serez totalement sur la même longueur d’onde que votre petite famille. Que ce soit avec vos enfants ou avec votre conjoint, vous aurez des relations privilégiées faites de tendresse et de complicité.

Vie sociale

Très bonne journée pour les contacts de toutes espèces. Prenez l’initiative. Téléphonez si vous n’avez pas de réponse à vos courriers. Les démarches personnelles auront plus de chance d’aboutir.

Nombre chance

786

Clin d’oeil

Protégez votre intimité contre les importuns, restez d’une grande discrétion, et méfiez-vous des on-dit.

TAUREAU

Amour

Avec Vénus qui influence votre signe, l’amour conjugal vous tend les bras. Passion, séduction, tendresse… Ce sera le moment de solder les motifs de querelle et de trouver un nouvel accord placé sous le signe de l’harmonie et du partage. Célibataire, fort de la bonne influence de Vénus, qui vous permettra d’être compris sans avoir à vous livrer, vous pourrez succomber au coup de foudre réciproque en pratiquant les dialogues muets et les regards qui en disent long. Votre timidité habituelle n’agira plus aujourd’hui comme un obstacle.

Argent

Sous l’influence de Jupiter, qui formera des aspects positifs, vous serez en mesure de prendre d’excellentes décisions concernant la gestion de vos finances. Vous saurez faire fructifier habilement vos ressources personnelles. Contrôlez bien votre budget.

Santé

Neptune, en aspect dysharmonique, fera ses caprices, et votre moral en prendra un coup ! Rassurez-vous, cela ne sera pas grand-chose et n’affectera pas votre punch. Juste quelques petites contrariétés, à gérer avec méthode, confiance et philosophie. Voilà qui tombe bien, car vous n’en manquerez pas grâce à Vénus.

Travail

Dans votre métier, des opportunités et des occasions se présenteront spontanément à vous. Neptune ira même jusqu’à inciter une personne native du Bélier ou du Lion à vous aider de ses conseils et peut-être de ses finances. Profitez-en vite, car « la Fortune est de verre ; au moment où elle brille le plus, elle se brise » (Publilius Syrus).

Citation

Il ne faut pas jeter le manche après la cognée (Baïf).

Famille/foyer

Vous aurez bien du mal à concilier vos responsabilités professionnelles et votre vie de famille. Résultat : des heurts risquent de vous opposer à vos proches. Tâchez de consacrer plus de temps à vos enfants.

Vie sociale

Ne cherchez pas à vous imposer coûte que coûte : vous n’y parviendrez pas, et vous pourriez vous nuire beaucoup. Sachez que la souplesse est presque toujours payante : « La langue résiste, parce qu’elle est molle ; les dents cèdent, parce qu’elles sont dures » (proverbe chinois).

Nombre chance

635

Clin d’oeil

Soyez modeste : n’insistez pas d’avoir raison à tout bout de champ.

GEMEAUX

Amour

Certains natifs du signe vivront dans un climat passionnel frisant presque le délire amoureux ; excellente entente sexuelle avec l’être aimé. Pour d’autres, c’est au niveau psychique, spirituel ou artistique que se réalisera une entente remarquable, qui constituera à la fois une communion et une communication. Grâce aux bons influx astraux, tous trouveront aujourd’hui dans leur vie amoureuse une plénitude réelle.

Argent

Côté argent, Vénus vous apportera un petit coup de pouce. Mais comme Vénus n’est pas un astre à l’influence très puissante en argent, ne vous attendez pas à gagner au Loto ou à voir une prime quelconque vous tomber dans le bec ! Non, plus simplement, vous aurez peut-être droit à des revenus imprévus, ou au remboursement anticipé d’un prêt que vous avez fait.

Santé

Vous disposerez cette fois encore d’un bon équilibre physique de base ; mais avec cet aspect de Vénus, rien ne dit que vous respecterez toutes les règles d’hygiène nécessaires. Vénus pourra vous rendre gourmand et négligent concernant votre santé. Si vous voulez avoir ou garder la ligne, il serait temps de vous mettre au régime !

Travail

Le secteur professionnel sera très favorisé par le bel aspect de Mercure. Si vous acceptez de développer votre sens de l’adaptation et de tirer parti de la combativité que vous confère cet astre, vous profiterez pleinement des occasions qui se présenteront bientôt. Si vous êtes au chômage, il est fort possible que vous trouviez un emploi dans des conditions assez surprenantes.

Citation

L’ennui est entré dans le monde par la paresse (La Bruyère).

Famille/foyer

Gros problème de communication en famille. Vous vous sentirez incompris. Ce sera d’autant plus douloureux pour vous que vous aurez la nette impression que vos proches ne cherchent pas du tout à vous comprendre.

Vie sociale

Ne vous laissez pas apitoyer par les déboires que l’on vous présentera sous un jour délibérément tragique. Assurez-vous du bien-fondé de ce que l’on vous raconte avant d’accorder votre aide. Rappelez-vous d’ailleurs que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe général).

Nombre chance

480

Clin d’oeil

Ne montrez pas votre susceptibilité, ou vous vous en mordrez le doigt.

CANCER

Amour

Sentimentalement, ça se présentera drôlement bien. Vous vous engagerez totalement, de tout votre être, comme vous savez le faire, et vous gagnerez le coeur d’une personne hésitante. Si vous êtes marié, vous consoliderez vos liens conjugaux ce jour.

Argent

Ne prenez pas en charge les problèmes financiers d’autrui. Pensez plutôt à gérer votre patrimoine avec rigueur et vigilance. Evitez de conclure des transactions financières ou commerciales ce jour ; le bilan serait décevant, sinon catastrophique.

Santé

Avec Pluton en bel aspect, vous devriez être dans une bonne forme. Attention tout de même au fait que Saturne fragilise la résistance au froid et peut provoquer des problèmes dentaires. Méfiez-vous également de Vénus : cette planète rend très gourmand et risque de décupler votre goût pour la « grande bouffe » et les bons crus. Gardez la mesure, sans quoi vous risqueriez de perturber votre bel équilibre.

Travail

Voilà Mercure qui revient pour vous accorder à nouveau son soutien musclé. Cela se traduira par un grand bond que vous ferez ce jour dans votre profession. Vos supérieurs et vos collègues seront béats d’admiration. Votre image brillera de tous ses feux. Attention cependant : « La Fortune est de verre ; au moment où elle brille le plus, elle se brise » (Syrus). Préparez-vous dès maintenant à vivre des jours moins glorieux.

Citation

Peut-on commander un grand navire quand on n’a jamais vu de bateau de sa vie ? (proverbe chinois).

Famille/foyer

Bonne entente familiale. Vous savourerez cette ambiance chaleureuse et douillette. Mais ne vous montrez pas trop laxiste vis-à-vis de vos enfants : ils auront besoin d’être bien encadrés pour éviter de faire des bêtises.

Vie sociale

Les portes vous s’ouvriront. Votre dynamisme inlassable sera une source de profits et de bénéfices immédiats. Vous vivrez avec aisance et décontraction, adapté merveilleusement à tout ce qui est imprévu, à toute innovation. Une chose est certaine : les contacts établis durant cette journée auront de très heureux effets.

Nombre chance

784

Clin d’oeil

Examinez la situation présente avec toute l’objectivité et toute l’attention requises.

LION

Amour

Attention à ne pas vous laisser envahir par une jalousie injustifiée. Votre possessivité risque en effet d’être décuplée par Neptune en aspect dysharmonique. Si vous n’y prenez garde, vous allez décourager votre conjoint ou partenaire. Les célibataires qui veulent absolument faire partager leur idéal devront se méfier d’une erreur de diagnostic, car ils auront tendance à se faire des illusions. Malgré l’attrait certain qu’ils peuvent ressentir, il leur sera fortement déconseillé de nouer une liaison avec une personne nettement plus âgée qu’eux.

Argent

Très bonnes perspectives financières. Vous pourrez redresser une situation bien compromise, ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Cependant, vous pourriez être pris d’une fringale de dépenses.

Santé

Avec Mars comme conseiller santé, vous n’aurez aucun mal à faire preuve de volonté. Parfait, si vous avez décidé de vous mettre au sport ou d’arrêter de fumer. Pour vous donner les meilleures chances de réussite, ne placez pas la barre trop haut et avancez par étapes. Si Mars a tendance à vous énerver, essayez de vous détendre avec un peu de méditation. C’est en vous isolant dans des lieux calmes et sereins que vous vous ressourcerez le mieux.

Travail

Cet aspect de Mercure sera très favorable au travail : pouvoir de concentration accru, sens de synthèse, esprit de stratégie renforcé, capacité de cerner l’essentiel d’un problème. L’aspect sera particulièrement précieux pour tous ceux qui se livrent à des travaux intellectuels demandant de la discipline et de la persévérance.

Citation

Les vers silencieux percent de grands trous dans le bois (proverbe japonais).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Vous aurez probablement des problèmes à la suite d’un différend avec un ami de longue date. C’est vraiment dommage d’en arriver là ! La rancoeur que vous avez suscitée, même par inadvertance, sera tenace, et des complications semblent probables. A chose faite point de remède : ne vous désolez donc pas indéfiniment. Retenez bien la leçon, et prenez la ferme résolution d’être plus circonspect dans l’avenir.

Nombre chance

619

Clin d’oeil

Mettez-vous à jour dans vos travaux pour éviter d’être débordé.

VIERGE

Amour

Avec plusieurs planètes influençant votre signe, vous aurez besoin de briller et de séduire. Vous bénéficierez en outre du soutien de Vénus, la déesse de l’amour, qui vous soufflera des désirs intenses. Si vous êtes un coeur solitaire, vous serez prêt à prendre feu à la moindre étincelle. Pour les couples, journée harmonieuse : tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de bouderies et de petites disputes devraient pouvoir trouver un terrain d’entente.

Argent

Sous l’influence d’Uranus, certains de vos projets financiers pourront être remis en question. Pour la plupart d’entre vous, il s’agira simplement de modifications mineures à apporter à un projet concernant un achat, un placement ou un investissement. Mais quelques natifs du signe pourront être dans l’obligation de tout revoir au dernier moment, alors qu’ils pensaient avoir enfin bouclé une opération financière importante. A vous de mesurer les risques.

Santé

Vous n’aurez rien à craindre côté santé. Votre état dépendra principalement de votre hygiène de vie, et il vous suffira d’un petit effort pour bénéficier d’un excellent tonus, surtout si vous pratiquez une activité sportive.

Travail

Pluton en cet aspect vous motivera et vous donnera envie de réussir dans votre métier. Mais comme il formera des mauvais aspects, il pourra vous pousser à mal mesurer les possibilités qui s’offrent à vous en ce moment. Si vous ne parvenez pas à y voir clair, demandez conseil à un ami : parler avec quelqu’un vous aidera à mieux comprendre la situation.

Citation

Il a atteint deux moineaux avec une seule pierre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Une personne de votre famille pourrait venir vous demander conseil aujourd’hui. Donnez votre avis en toute franchise, après mûre réflexion, car il lui faudra plus de sincérité que de ménagements : la solidarité familiale ne doit pas être un vain mot tout de même !

Vie sociale

Vos obligations, diverses et nombreuses, vous accapareront beaucoup, et vous ne serez pas aussi disponible que vous le souhaiteriez. Pourtant, il vous arrivera de passer quelques bons moments avec vos amis, car vous les aimez bien et ils vous apporteront du réconfort.

Nombre chance

899

Clin d’oeil

Attention aux enthousiasmes prématurés, qui sont porteurs d’échecs.

BALANCE

Amour

Avec la présente configuration astrale, votre vie conjugale sera au centre de vos préoccupations. Il serait inutile et même dangereux d’instaurer des rapports de rivalité avec votre partenaire. Recherchez plutôt le dialogue et la collaboration. Célibataire, vous vous laisserez difficilement séduire. Plus rêveur que d’habitude, vous attendrez la venue d’un prince charmant ou d’une fée enchanteresse. Et, qui sait, pour quelques-uns d’entre vous, le rêve pourra devenir réalité.

Argent

Vous ne pouvez pas espérer de cet aspect de Saturne une amélioration spectaculaire et rapide de votre situation matérielle. Il serait donc inutile de croire au père Noël, par exemple en tentant votre chance aux jeux de hasard. En revanche, c’est un aspect bénéfique qui vous protégera contre les risques d’effondrement de votre patrimoine, par exemple, contre la destruction de votre maison par le feu ou par l’eau.

Santé

Même si vous êtes très soucieux de votre ligne, ne renoncez pas au beurre. En effet, le beurre est la seule matière grasse qui fournisse de la vitamine A en grande quantité. Cette vitamine profite à la croissance, aux yeux, à la santé de la peau, des cheveux, et nous protège contre les infections. Mais comme tout lipide, il doit être consommé modérément. Attention au beurre cuit, délicieux mais si peu digeste !

Travail

Cette journée pourrait être décisive pour vous sur le plan professionnel en raison des aspects exceptionnels de Mercure. Si vous n’êtes pas satisfait de vos conditions de travail, vous aurez la possibilité de trouver un nouvel emploi ou même de vous orienter dans une direction radicalement différente. Les circonstances vous seront très favorables, et ces changements se feront en douceur.

Citation

Le mensonge qui fait du bien vaut mieux que la vérité qui fait du mal (proverbe persan).

Famille/foyer

Votre famille ne saura guère sur quel pied danser avec vous. Tantôt vous serez merveilleusement tolérant et conciliant, tantôt vous lui imposerez une discipline de fer. Bref, vous dérouterez comme à plaisir !

Vie sociale

Soyez prudent dans vos déplacements. Si possible, évitez de faire un voyage aujourd’hui, car il se ferait dans de mauvaises conditions ou vous attirerait des ennuis. Recherchez plutôt une vie paisible : elle sera susceptible de vous apporter de nombreuses joies. La compagnie de personnes jeunes serait aussi une source de satisfactions. En tout cas, le calme vous réussira beaucoup mieux que les folles agitations.

Nombre chance

748

Clin d’oeil

N’ayez pas peur d’afficher votre différence. C’est ce qu’il y a d’unique en vous qui fait votre richesse.

SCORPION

Amour

Si vous n’avez pas encore d’attache sentimentale sérieuse, vous devriez faire une rencontre déterminante avant la fin de la journée. Tenez-vous prêt pour le grand événement, en vous rappelant toutefois qu’ « on n’est jamais si heureux ni si malheureux qu’on s’imagine » (La Rochefoucauld). Votre vie de couple sera tranquille grâce à l’appui de Jupiter en excellente position dans votre Ciel.

Argent

La journée semble très calme sur le plan pécuniaire. Il faudra toutefois vous méfier de Mars. Cette planète n’est pas négative par nature ; elle va même réveiller votre envie d’améliorer votre équilibre financier, ce qui est évidemment une bonne chose. Mais attention, Mars peut aussi, dans le même mouvement, décupler votre envie d’achats. Il vous faudra donc veiller de très près à ne pas dépasser vos limites.

Santé

Le problème de votre poids excessif reviendra à la une de vos préoccupations. Sous l’incitation d’Uranus, vous voudrez absolument perdre ces quelques abominables kilos en trop. Seulement, compter les calories ne correspond pas à votre mode de vie. Il existe une solution à votre problème : le régime dissocié, basé sur certaines associations d’aliments et pas d’autres. Parlez-en à votre médecin.

Travail

« Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque le moins » (La Fontaine). Mercure facilitera votre adaptation, et vous y verrez plus clair. Ne négligez pas certaines relations professionnelles. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Apprendre la peinture, c’est pénétrer dans un jardin grand comme un grain de moutarde (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous éprouverez des difficultés à faire régner autour de vous une atmosphère sereine et heureuse. La vie familiale risque d’être soumise à quelques tensions. Vous pourriez notamment entrer en conflit avec vos parents, ou connaître des problèmes de communication avec vos enfants. Dans tous les cas, ne laissez personne s’immiscer dans les affaires de votre famille ; méfiez-vous surtout de certains voisins ou amis un peu trop envahissants.

Vie sociale

Vous aurez envie de faire la fête, et vous ne vous en priverez certainement pas. Ça bougera autour de vous, vous permettant de nouer de nouvelles amitiés intéressantes. Mais une rupture risque de se produire avec une personne qui vous est chère si vous ne savez pas faire preuve d’une extrême souplesse et d’une grande tolérance.

Nombre chance

702

Clin d’oeil

Ne gardez pas votre joie pour vous tout seul. « La joie est née jumelle » (proverbe anglais) ; elle doit être partagée pour être vraie.

SAGITTAIRE

Amour

La vie amoureuse des célibataires sera empreinte de fougue et d’une passion ravageuse. Vous éprouverez des sentiments enflammés mais quelque peu éphémères pour une charmante personne rencontrée depuis peu. Vous serez enthousiaste et optimiste à souhait. Votre vie conjugale n’aura rien d’un long fleuve tranquille ! Les heurts et les frictions risquent de se multiplier avec votre conjoint ou partenaire. Il est vrai que vous n’aurez aucune envie de vous laisser dominer par l’autre, et que vous affirmerez, beaucoup plus que d’habitude, votre désir d’indépendance.

Argent

Vous ferez des affaires et aurez des opportunités pour gagner de l’argent, même beaucoup d’argent. Vos investissements seront en hausse. Evitez tout de même les spéculations hasardeuses, même si elles vous tentent fortement, car tout écart sera sanctionné.

Santé

Vous serez en bien meilleure forme que dernièrement. Mais ce ne sera pas une raison pour trop tirer sur la corde. N’oubliez pas que des problèmes de nervosité, de digestion sont toujours possibles. Surveillez de près votre hygiène de vie, votre alimentation et vos heures de sommeil.

Travail

Journée de grande vitalité. Profitez-en pour abattre beaucoup de travail, pour liquider tout ce qui accuse du retard et pour prévoir ce que vous devrez faire dans l’avenir immédiat. Apportez les modifications et les améliorations que vous estimerez utiles afin de rendre votre activité plus payante.

Citation

Un peu de levain fait lever toute la pâte (saint Paul).

Famille/foyer

Toute votre énergie se portera cette fois sur votre foyer. Vous ferez, ou vous envisagerez sérieusement des transformations importantes. Vous aurez à coeur de faire régner l’harmonie chez vous. Enfin, vous aiderez concrètement vos enfants à devenir plus libres et plus autonomes.

Vie sociale

Vous aurez la possibilité de vous affranchir de certaines contraintes domestiques et matérielles. Profitez-en pour vous adonner librement à une activité qui vous offrira l’occasion de vous exprimer pleinement.

Nombre chance

604

Clin d’oeil

Combattez votre tendance à vous gâcher l’existence avec des problèmes qui n’en sont pas.

CAPRICORNE

Amour

Célibataire, la journée sera excellente, tant pour amorcer une liaison que pour conclure un mariage. Certains d’entre vous pourraient débuter une relation amoureuse sortant de l’ordinaire et vivre des rapports passionnels intenses.

Argent

Tous les natifs du signe qui ont dernièrement du mal à boucler leur budget devraient commencer à souffler. Quelques-uns d’entre vous auront encore un peu de mal à retrouver l’équilibre ; mais pour la plupart, les temps seront beaucoup plus faciles. Tâchez malgré tout de rester raisonnable et de ne pas dépenser plus que ce que vous avez : autant les astres évitent de vous compliquer la vie, autant aucune planète ne viendra à votre secours si vous vous mettez dans une situation critique.

Santé

La planète Jupiter arrivera à la rescousse et renforcera votre vitalité quelque peu abattue ces derniers temps. N’en profitez pas pour vous jeter sur le travail comme une bête sans regarder ce qui se passe autour de vous.

Travail

Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions. Ce sera le moment de solliciter les appuis de personnes influentes à même de vous procurer une promotion professionnelle. L’étranger sera favorable à vos affaires.

Citation

Les coups de bâton d’un dieu font honneur à qui les endure (Molière).

Famille/foyer

La vie au foyer ne vous préoccupera guère en cette journée. Tout occupé à faire des étincelles dans votre travail, à mettre sur pied des projets personnels ou à profiter de vos amours, vous aurez même tendance à quelque peu oublier vos obligations familiales. Heureusement, tout se passera bien, et votre attitude ne portera pas à conséquence.

Vie sociale

Ambiance astrale propice aux disputes et querelles. Surveillez vos propos, et contentez-vous de taire ce que vous n’êtes pas obligé de dire. En cas de problème, reconnaissez rapidement vos erreurs ou faites les premiers pas.

Nombre chance

851

Clin d’oeil

Méfiez-vous de votre imagination afin d’éviter des déceptions.

VERSEAU

Amour

Grâce au puissant souffle de Jupiter, votre vie conjugale connaîtra un épanouissement soudain. Inhibitions, tabous, blocages… tout sera balayé d’un coup de vent quasi magique ! Célibataires, les plus sérieux et fidèles en amour d’entre vous se sentiront un peu perdus à cause du rythme passionné et agité de la journée. Les rencontres se multiplieront à une allure qui les dépassera, les adresses s’échangeront avant qu’on ait pu échanger une idée…

Argent

Votre équilibre budgétaire devrait être assez stable, car aucune planète n’influencera le secteur finances. Mais le repositionnement de Jupiter pourra avoir un effet indirect dans ce domaine. Jupiter, qui vous était plutôt favorable jusqu’ici, vous vaudra cette fois un peu moins de chance et vous rendra assez dépensier.

Santé

Il faudra surveiller votre hygiène de vie. Les récents excès de table vous ont fait prendre du poids, et le manque d’exercice a pu entraîner quelques complications de santé. Un régime plus léger et un sport régulier vous feraient le plus grand bien et élimineraient vos toxines.

Travail

Dans votre travail, vous pourrez mettre la dernière touche à vos projets les plus importants et élaborer une stratégie basée sur l’efficacité. Vous saurez fort habilement présenter votre meilleur profil et convaincre les plus sceptiques.

Citation

Même si ta poche est vide, veille à ce que ton chapeau reste droit (proverbe espagnol).

Famille/foyer

L’action d’Uranus sur le secteur famille sera à la fois bénéfique et perturbante. Bénéfique, car elle donnera une forme nouvelle à vos relations. Perturbante, car tout le monde ne sera pas fait pour le changement, et certains ne se gêneront pas pour vous faire sentir qu’ils n’apprécient guère vos nouvelles manières.

Vie sociale

Tout ce qui touche aux pays étrangers vous sera favorable. Les voyages, bien sûr, mais aussi les relations d’affaires, les contrats signés avec des entreprises extérieures, ou même les métiers directement liés à l’international, comme le tourisme ou la traduction.

Nombre chance

275

Clin d’oeil

Ne restez pas dans l’expectative ; faites quelque chose !

POISSONS

Amour

Faites preuve de douceur dans vos relations de couple. Vu la présente conjoncture astrale, toute réaction brutale, même si elle est justifiée ou compréhensible, risquerait de se retourner contre vous et de compromettre vos chances de goûter à l’harmonie et à la tendresse. Célibataire, vous aurez cette fois des chances de connaître le grand amour, celui écrit avec un A majuscule. Vivez-le intensément. Mais évitez de le proclamer sur les toits : « Pour être aimé, soyez discret ; La clé des coeurs, c’est le secret » (Florian).

Argent

Mercure en aspect harmonique va se révéler utile à vos finances. Grâce à lui, vous ferez preuve d’une grande lucidité concernant vos possibilités financières, ce qui vous permettra d’organiser au mieux votre budget pour les mois à venir. Mercure étant une planète de dialogue, vous devriez aussi profiter de son passage pour reprendre ou entamer des négociations financières, que ce soit avec votre banquier, ou avec vos partenaires d’affaires.

Santé

Avec cet aspect inhabituel d’Uranus, vous disposerez d’une bonne résistance aux maladies contagieuses. En revanche, Neptune mal aspecté risque d’accroître votre tendance à la nervosité. En cas d’insomnies à répétition, rabattez-vous sur des tisanes calmantes plutôt que sur des somnifères, et abstenez-vous d’excitants comme le café, le thé ou le tabac.

Travail

Au travail, vous devrez absolument vous fixer des objectifs précis si vous voulez obtenir des résultats concrets. Autrement, vous vous disperserez, et vous ne ferez rien de valable.

Citation

L’avare est un cheval chargé de vin et qui boit de l’eau en chemin (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vous aurez des rapports très positifs avec vos proches grâce au bel aspect de la planète Saturne. Cependant, ne laissez pas certaines de ces personnes abuser de votre gentillesse, de vous prendre pour une vache à lait.

Vie sociale

Mercure vous rendra très perspicace. Malheureusement cette perspicacité s’exercera plus volontiers à l’endroit des autres, en particulier de leurs défauts. Vous ne vous rendrez pas très bien compte de vos propres faiblesses. Vous serez un peu comme l’oeil qui voit tout mais qui ne se voit pas lui-même.

Nombre chance

194

Clin d’oeil

Ne craignez pas de commettre des erreurs : c’est ainsi qu’on apprend.

