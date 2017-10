Astrologie du jour

Belier

Amour

Avec Uranus et Neptune influençant le secteur amour conjugal, vous devriez vivre une journée animée. Il pourrait y avoir un second voyage de noces en perspective. Dans tous les cas, vous ne manquerez pas d’imagination pour témoigner votre amour à votre conjoint ou partenaire, qui vous le rendra bien. Célibataire, la Lune en cet aspect vous rendra très exigeant. Si exigeant que pratiquement personne n’aura la chance de vous séduire. Si vous souhaitez faire une rencontre significative, peut-être faudrait-il placer la barre un peu moins haut !

Argent

Malgré le ralentissement général des affaires, ce jour sera propice pour vous occuper de la gestion de votre patrimoine, ainsi que pour traiter les questions de succession ou d’héritage.

Santé

Pour vous maintenir en bonne forme, rien ne vous empêche d’avoir recours à des méthodes toutes simples. Vous renforcerez les défenses naturelles de votre organisme en faisant des cures de vitamines C. Les aliments qui en contiennent le plus sont les agrumes, comme les oranges, les pamplemousses et les citrons. Le persil et le kiwi sont aussi particulièrement riches en vitamine C.

Travail

Aujourd’hui, en raison des peaux de banane que pourrait vous jeter Mercure, soyez très attentif dans vos activités professionnelles. Ne commettez aucune imprudence. Surtout, évitez de vous associer avec plus fort ou plus astucieux que vous ; en effet, « quelle association peut-il y avoir entre le pot de terre et le chaudron ? Le chaudron heurtera le pot de terre et celui-ci sera brisé » (l’Ecclésiastique).

Citation

Celle qui est née jolie est née mariée (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous serez très conciliant envers vos enfants. Vous vous en occuperez beaucoup, partageant leurs jeux et leurs sports, et cela leur procurera une très grande joie.

Vie sociale

Voilà une journée qui s’annonce sous de bons auspices. De nouvelles relations apparaîtront ; il serait judicieux de ne pas les laisser s’enfuir sans avoir échangé vos numéros de téléphone. Faites confiance à vos amis, qui seront là pour vous encourager et vous épauler.

Nombre chance

481

Clin d’oeil

Essayez de voir les choses avec un grand réalisme

TAUREAU

Amour

Le présent cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan amoureux, surtout si vous êtes célibataire : une rencontre importante pourrait bien vous surprendre. Mais si vous vivez en couple, attention : ces impacts planétaires pourront exacerber votre envie de liberté ou celle de votre conjoint. Attention à ne pas mettre votre couple en danger sans raison valable : mesurez ce que vous faites, et tenez compte du prix que vous risquez d’avoir à payer !

Argent

Financièrement, vous n’aurez pas de souci, car vos gains ou vos revenus seront constants. Néanmoins, vous serez enclin à grever votre budget pour vous faire plaisir et faire plaisir à qui vous aimez. Vous vous mettrez en frais.

Santé

Bon pied bon oeil, résistant à tous les virus ! Côté organique, vous afficherez une vitalité hors pair. Votre secret ? Jupiter dans votre poche, qui vous accorde l’exclusivité de ses bienfaits. Evitez les excès et, si possible, faites contrôler votre pression artérielle afin de prévenir d’éventuels soucis de santé.

Travail

Vous devrez compter avec la Lune. Celle-ci risque de retarder momentanément votre essor professionnel. Rien de grave, en principe : vos acquis ne seront pas menacés. Seuls ceux d’entre vous qui adopteront une attitude trop négative pourront connaître quelques ennuis. Evitez de râler contre vos conditions de travail et de vous montrer trop exigeant avec votre entourage.

Citation

Arbre renversé par le vent avait plus de branches que de racines (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous risquez de connaître des contrariétés à cause de l’attitude ou du comportement de vos enfants. Et ces contrariétés, si elles ne sont pas bien maîtrisées, pourraient vous conduire à un profond sentiment de d’amertume et de découragement. Tâchez de prendre un peu de recul par rapport à ce problème.

Vie sociale

Sans le vouloir vraiment vous risquez de faire souffrir quelqu’un dans votre entourage. Montrez-vous plus souple dans vos rapports, on ne pourra que vous en aimer davantage.

Nombre chance

608

Clin d’oeil

Prenez un peu de recul par rapport aux événements.

GEMEAUX

Amour

La vie conjugale pourra vous poser quelques problèmes à cause des interférences de Saturne. Vous hésiterez à faire un choix qui vous semble décisif. Pourtant, si vous vous donnez la peine de réfléchir, ce choix vous paraîtra parfaitement évident et inéluctable. Célibataire, grâce à la gentillesse de Jupiter, il n’est pas impossible que votre vie amoureuse prenne aujourd’hui une tournure nouvelle et plus agréable que vous ne l’aviez envisagée auparavant. Tenez-vous prêt pour bien jouir de la nouvelle situation.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous aurez droit à une certaine chance dans le domaine des finances. Ce sera le moment de négocier avec votre banquier, de faire un emprunt ou de réorganiser vos placements.

Santé

Avec cette ambiance astrale, on peut parier que vous souffrirez d’un sentiment de ras-le-bol et aurez envie de renouveau. Mais évitez les coups d’éclat et les décisions radicales que vous pourriez regretter. Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence. Agissant ainsi, vous trouverez les meilleure solutions à vos problèmes et en même temps préserverez votre vitalité et votre bonne humeur.

Travail

Saturne en bel aspect vous permettra de prendre des contacts intéressants. Si vous souhaitez élargir votre horizon professionnel, ou même changer d’orientation, une opportunité alléchante devrait se présenter aujourd’hui.

Citation

La vérité est souvent éclipsée, mais jamais éteinte (Tive-Live).

Famille/foyer

Une merveilleuse harmonie régnera dans votre foyer. Votre bonheur familial s’amplifiera et s’enracinera. Radieux, vous aiderez votre petit monde à s’épanouir. On se regroupera chez vous.

Vie sociale

Ne vous laissez pas entraîner à prolonger une discussion sans grand intérêt. Trouvez un prétexte pour vous retirer le plus tôt possible. Mais si cela n’est pas faisable, alors parlez le moins possible.

Nombre chance

458

Clin d’oeil

Ne vous fâchez pas si vous n’obtenez pas de suite ce que vous désirez.

CANCER

Amour

Vos amours conjugales seront probablement contrariées, mais vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Afin d’éviter des complications plus grandes encore, ne prononcez aucune parole malheureuse ou blessante. Donnez au contraire plus de douceur et de générosité à votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, cette position de Vénus est très prometteuse. Pour nombre d’entre vous, c’est même une rencontre exceptionnelle qui pourrait avoir lieu.

Argent

L’influence de la présente configuration planétaire devrait se faire sentir surtout sur le plan financier. Nombreux sont les natifs qui seront aidés par leurs parents et autres personnes plus âgées de la famille, ce qui leur permettra d’avancer plus rapidement que prévu. Vous pouvez compter sur une suite favorable à votre demande d’aide ou de bourse.

Santé

Avec Jupiter influençant votre signe, qui est aussi un indicateur santé, vous devriez être en pleine forme et afficher un moral de battant. Un bémol toutefois : cette planète n’incitant pas vraiment à l’ascétisme, vous aurez tout intérêt à limiter les excès, qu’ils soient sportifs, sexuels ou alimentaires.

Travail

Pas question de vous précipiter dans votre métier ! Vous progresserez lentement mais sûrement et, pour limiter au maximum les risques d’échecs, vous ne prendrez d’importantes décisions qu’après avoir mûrement réfléchi. C’est de cette manière que vous réussirez à donner une base solide à votre situation professionnelle.

Citation

La vieillesse est une seconde enfance (Van Minh).

Famille/foyer

Comment concilier sévérité et indulgence, fermeté et compréhension, dans vos rapports avec vos enfants : voilà la grande question qui vous hantera cette fois. C’est finalement le bon sens qui guidera votre conduite.

Vie sociale

Vous aurez à passer un cap délicat. Une incompréhension totale régnera entre vous et certains de vos amis. Vous vous sentirez rejeté, ostracisé, alors qu’ils auront l’impression que vous les manipulez. Mais une solution adéquate pourra être trouvée si vous avez le courage d’affronter ouvertement ces problèmes.

Nombre chance

757

Clin d’oeil

Faites appel à votre sens pratique pour organiser vos activités.

LION

Amour

L’ambiance astrale de la journée vous permettra de rester disponible, ne serait-ce que pour satisfaire votre besoin d’être aimé plus vif que d’habitude. Elle créera une atmosphère stimulante, fervente, incitant au renouveau, aux rencontres inédites qui favoriseront la relance amoureuse et le désir d’être pimpant pour mieux séduire et conquérir.

Argent

Des gains inattendus pourront vous arriver à point nommé aujourd’hui pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis longtemps, que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir un voyage d’agrément. Attention à ne pas dépenser votre argent sans compter rien que pour satisfaire vos caprices passagers.

Santé

Faites un petit effort pour mieux équilibrer vos repas, en diminuant la quantité de viande et en consommant plus de produits laitiers allégés, de légumes frais et de fruits frais. Vous, qui avez besoin de toute votre énergie pour réussir les défis que vous aimez relever dans tous les domaines, verrez que, en suivant ce conseil, vous aurez alors beaucoup plus de tonus.

Travail

Vous aurez beaucoup de mal à oublier vos soucis personnels et à vous concentrer sur votre travail. Prenez du recul, ne dramatisez rien, et vos problèmes ne paraîtront plus insolubles à vos yeux.

Citation

Celui qui obéit à la colère perd son savoir-vivre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous prendrez très à coeur le bien-être et le confort de vos proches, et vous vous donnerez du mal pour gérer au mieux le budget familial. Vos efforts seront richement récompensés par les astres cette fois.

Vie sociale

Dans vos relations amicales, un quiproquo ou un malentendu est possible. Voyez le côté drôle de la situation et apprenez à rire de vous-même autant sinon plus que des autres. Sachez que le sens de l’humour est le meilleur antidote contre les inconvénients de la vie, et qu’ « on ne se moque pas de qui rit de lui-même » (Sénèque).

Nombre chance

489

Clin d’oeil

Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence.

VIERGE

Amour

Ce jour, vous penserez probablement davantage au travail qu’à l’homme (ou la femme) de votre vie, car les influx d’Uranus mettront fortement l’accent sur le secteur professionnel. Cependant, il n’y aura pas lieu de vous inquiéter : des projets concernant le foyer sont susceptibles de vous rapprocher de l’autre. Célibataire, il y aura de la passion dans l’air, vu la présente configuration astrale. Vous vous lancerez tête baissée dans la course, bien décidé à faire les plus belles rencontres et les plus belles conquêtes de l’année !

Argent

Ne vous lancez pas dans l’aventure financière comme Neptune vous y invitera. Vous devriez beaucoup plus tenir compte des expériences du passé afin de ne pas renouveler certaines erreurs déjà commises.

Santé

Pour évacuer le trop-plein d’énergie qui vous anime en ce moment, la pratique d’un sport de défoulement comme le jogging ou les rameurs semble tout indiquée. Pour éviter de vous essouffler inutilement, commencez à petit rythme, apprenez à respirer et à doser vos efforts. Le Ciel vous proposera également une séance de méditation. Un exercice statique qui peut vous surprendre au départ mais qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

Travail

Dans votre métier, vous serez débordant de dynamisme et d’esprit d’initiative. Vous serez le moteur d’une équipe de travail, vous mettrez un couteau dans les reins des paresseux et des étourdis. Mais vous aurez du mal à vous laisser commander, ce qui peut vous réserver quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en haut de la hiérarchie. Tâchez de vous adapter à la situation avec souplesse et diplomatie.

Citation

Quand le renard se met à prêcher, prends garde à ta poule (proverbe basque).

Famille/foyer

La disponibilité et la générosité de Mercure pourrait s’exprimer en direction des enfants. Plus d’un natif du signe aura une vision, parfois trop idyllique il est vrai, de son rôle de parent et d’éducateur. C’est charmant et c’est généreux ; mais des désillusions ne sont pas à exclure.

Vie sociale

Faites toujours preuve de rectitude et de moralité dans vos activités, même si des moyens tortueux vous semblent pour l’heure beaucoup plus rentables. En agissant ainsi, vous vous éviterez des complications toujours possibles, et, ayant une conscience tranquille, pourrez avancer de pied ferme.

Nombre chance

159

Clin d’oeil

Plutôt que de rechercher des challenges permanents, fixez-vous un objectif précis et donnez-vous les moyens de l’atteindre.

BALANCE

Amour

Pour être heureux en ménage, vous devrez absolument sortir de votre réserve et dialoguer avec votre conjoint ou partenaire, au lieu de ruminer vos griefs sans qu’il sache jamais vraiment pourquoi vous lui en voulez. Autrement, l’incompréhension risque de s’installer dans votre couple. Célibataire, vous serez très sélectif, et même les personnes les plus séduisantes auront, à vos yeux, un petit quelque chose qui cloche ! Voilà qui réduira vos chances de trouver l’homme (ou la femme) de votre vie. Tâchez d’être plus ouvert !

Argent

Une affaire immobilière intéressante devrait se présenter aujourd’hui. Si vous êtes à la recherche d’un logement digne de vos rêves, vous pouvez envisager d’emménager bientôt. Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

Santé

La planète Neptune se chargera toujours de votre santé, mais il ne devrait pas vous faire grand mal. D’abord parce que vous commencerez à vous habituer à sa présence, et donc à mieux résister à ses attaques sournoises ; ensuite parce qu’il sera bien aspecté, ce qui le rendra beaucoup moins nocif. Conclusion : si vous traversez une petite baisse de régime, vous retrouverez très vite toute votre énergie.

Travail

L’horizon professionnel sera dégagé, ce que vous mettrez immédiatement à profit grâce au passage de Mars, la planète de la combativité. Actif et décidé, vos saurez mettre vos capacités en valeur et obtenir le succès qui vous est dû.

Citation

L’adulation est plus dangereuse que la haine (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

Cet aspect de Jupiter pourra faire remonter à la surface des problèmes familiaux que vous pensiez définitivement réglés. Il ne faudra pas hésiter, cette fois, à affronter carrément les choses, de manière à les solder une fois pour toutes.

Vie sociale

Ne cherchez pas à obtenir certains avantages par des promesses que vous êtes pratiquement sûr de ne pas pouvoir tenir. Soyez d’une probité irréprochable, sinon Jupiter veillera à vous infliger une punition.

Nombre chance

476

Clin d’oeil

Soyez sur vos gardes si l’on vous fait une trop belle proposition.

SCORPION

Amour

Avec cette ambiance astrale, les femmes du signe seront provocantes et les hommes très virils. L’occasion fera le larron, et les expériences sexuelles se multiplieront. Mais il sera difficile de prendre une décision dans le sens d’une stabilisation ou d’une légalisation.

Argent

Neptune en cet aspect pourra faire resurgir le type de difficultés financières que vous avez connu récemment. Méfiez-vous surtout des erreurs dans vos comptes ou du manque de clarté dans les accords et papiers que vous allez signer. Des malentendus financiers seront en outre possibles avec certains membres de votre famille ; soyez prudent.

Santé

Cette fois, vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie. Pour garder un peu de carburant, évitez de vous éparpiller dans tous les sens ou de faire la fête tous les soirs. Fixez-vous une direction précise, tenez le cap, et ayez un sommeil suffisant.

Travail

Uranus vous poussera à mener à bien les projets que vous avez mis sur pied. Vous aurez besoin d’être apprécié, reconnu à votre juste valeur par votre entourage.

Citation

Nous n’avons pas assez d’amour-propre pour dédaigner le mépris d’autrui (Vauvenargues).

Famille/foyer

Neptune sera en bel aspect. Profitez-en pour régler certaines questions familiales délicates. Si vous vous êtes disputé avec des proches, alors tentez une réconciliation.

Vie sociale

Quelle que puisse être votre profession, qu’elle soit ou non dans vos cordes, elle comporte nécessairement des contraintes et est source de soucis. Il vous est donc impératif, pour préserver votre équilibre psychique, de poursuivre assidûment un ou deux hobbies passionnants afin de contrebalancer vos frustrations inévitables. Parmi les violons d’Ingres qui vous conviendraient le plus, citons la photographie, la plongée sous-marine et, pourquoi pas, la pratique de l’astrologie.

Nombre chance

704

Clin d’oeil

Cherchez à renouer avec vos anciennes amitiés ; cela vous enchantera.

SAGITTAIRE

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront fluctuantes. Les heurts et les tendres réconciliations se succéderont à un rythme accéléré. Vous trouverez un certain charme à cette situation, malgré ses désagréments. Ce jour sera relativement calme pour les célibataires du signe. Rien de très particulier ne se produira. Vous rêverez d’amour merveilleux, de chimères inaccessibles et, bien entendu, vous serez déçu. Redescendez sur terre et ne laissez pas divaguer votre esprit inutilement.

Argent

Attention : Uranus risque de vous rendre très dépensier ou de vous entraîner dans des investissements aventureux. Evitez de céder à ces tentations, sous peine de voir la chance se retourner contre vous.

Santé

Bon tonus de base. Mais il faudra vous méfier des excès. Les influences planétaires vont en effet vous inciter à mener une vie trop désordonnée, ce qui pourrait nuire à votre résistance. Vénus, de son côté, va réveiller votre gourmandise, tout en vous fragilisant momentanément sur le plan digestif. Mieux vaudrait donc résister à votre envie de jouer les Gargantua, et surveiller votre consommation d’alcool.

Travail

Avec le bon appui de plusieurs astres, vous irez de l’avant dans votre métier. Vous vous verrez probablement confier de plus grandes responsabilités, ou obtiendrez une promotion flatteuse, voire une distinction honorifique. Le tout sera d’avoir beaucoup d’enthousiasme et des idées à proposer.

Citation

Trois choses sont fugitives : l’écho, l’arc-en-ciel, la beauté des femmes (proverbe allemand).

Famille/foyer

Sous l’égide de Mars, vos relations avec vos enfants seront animées et dans l’ensemble positives. Tâchez de passer davantage de temps avec eux. Avec les tout-petits régneront l’harmonie et la joie de vivre ; avec les plus âgés, adolescents ou jeunes adultes, une très belle complicité.

Vie sociale

Cette fois, c’est à vos amis du premier cercle que vous accorderez la priorité. D’autre part, une parole maladroite pourrait créer un froid avec un de vos amis. Ce n’est sans doute pas très grave. Quelques excuses ou attentions sincères devraient suffire pour rétablir rapidement un meilleur climat entre vous.

Nombre chance

363

Clin d’oeil

Soyez plus perspicace, et ne lâchez pas la proie pour l’ombre, qu’il s’agisse d’affaires ou de sentiments.

CAPRICORNE

Amour

La journée s’annonce très prometteuse pour vous, natif vivant en couple. La planète Vénus en bonne position dans votre Ciel vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Pour les célibataires, les anciens liens du coeur seront à la douceur, et l’amour vous offrira ses riches heures. Les liens nouveaux se noueront sous les meilleurs auspices. Et les fêtes, les sorties, les invitations entre amis et même les voyages d’affaires s’avéreront propices à votre épanouissement amoureux.

Argent

Vous gérerez le budget familial avec assurance et doigté. Vous pourrez même effectuer une importante transaction à la faveur du Soleil en aspect harmonique. Ne faites pas encore ce gros achat envisagé depuis peu.

Santé

Incité par Mars mal aspecté, vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie. Pour la garder intacte, évitez de sortir trop souvent, surtout si votre réveil doit sonner tôt le matin.

Travail

Votre vie professionnelle sera plus animée que dernièrement. Pour la majorité d’entre vous, il s’agira simplement d’un surcroît de travail. Pour quelques-uns, cependant, les choses seront plus compliquées : vous aurez envie de briller, mais aurez du mal à obtenir la reconnaissance que vous estimez mériter. Contentez-vous d’agir au mieux, sans attendre de gratification immédiate : celle-ci viendra un peu plus tard.

Citation

Le sage préfère une paix injuste à une guerre juste (proverbe anglais).

Famille/foyer

Une affaire familiale très compliquée demandera toute votre attention. Vous devrez vous en occuper dès aujourd’hui, avec le soutien de Mars en aspect harmonique. Sinon cette question prendra bientôt des proportions inquiétantes.

Vie sociale

Un de vos copains traverse un moment difficile ? Généreux et amical comme vous savez si bien l’être, vous volerez à son secours pour lui remonter le moral et l’entourer de votre affection.

Nombre chance

703

Clin d’oeil

Mettez tout votre courage et votre enthousiasme dans la balance ; vous l’emporterez sans trop de peine.

VERSEAU

Amour

Votre vie conjugale connaîtra un épanouissement soudain, grâce au puissant souffle de Jupiter. Inhibitions, tabous, blocages… tout sera balayé d’un coup de vent quasi magique ! Célibataire, bougez, changez de look et… de partenaires ! Bref, faites une sorte de grand nettoyage de printemps et donnez à votre vie amoureuse un bain de jouvence. Vous devrez vous sentir parfaitement libre et disponible pour pouvoir profiter au maximum des formidables opportunités amoureuses qui vont se présenter à vous et à vous seul.

Argent

Vous devrez rester prudent en matière financière. Non que le Ciel vous menace d’une catastrophe, rassurez-vous ; mais il faudra vous méfier de l’impact de Mercure. Une telle configuration rend très dépensier, ce qui peut prendre des proportions inquiétantes. Mettez-vous dans la tête que ce n’est pas encore le moment de vous offrir les tableaux, la chaîne hi-fi ou le tour du monde dont vous rêvez.

Santé

Surveillez soigneusement votre poids. Si vous avez un peu trop abusé de la bonne chère dernièrement, entreprenez maintenant un petit régime et faites de l’exercice, les astres y étant très favorables. D’autre part, si vous décidez de cesser de fumer ou de boire de l’alcool, vous tiendrez, grâce à votre volonté renforcée. Attention aux risques de chutes et aux états infectieux.

Travail

Si vous rencontrez de l’hostilité dans votre milieu de travail, vous n’y serez pas trop sensible cette fois-ci. Votre humeur sera au zénith, car votre situation semble s’améliorer substantiellement.

Citation

Instruire un imbécile, autant soigner un mort (proverbe russe).

Famille/foyer

Vos relations avec l’entourage familial se dérouleront dans une ambiance feutrée. Si une divergence surgit, vous accepterez de faire les quelques concessions qui permettraient une rapide réconciliation.

Vie sociale

Si vous réussissez à maîtriser votre agressivité et à la transformer en énergie positive, vous aurez une excellente journée. Soyez vigilant, sans quoi vous risquez de vous fâcher avec pas mal de monde.

Nombre chance

766

Clin d’oeil

Consolez-vous de vos peines : un homme qui n’a pas souffert ne sait rien et n’est bon à rien.

POISSONS

Amour

Votre vie conjugale sera animée. Avec Mars en cet aspect, les disputes risquent de se multiplier. Pour la plupart d’entre vous, il ne s’agira que de quelques accrochages sans gravité, vite oubliés à la faveur d’une belle réconciliation sur l’oreiller. Mars est en effet la planète du désir, et votre partenaire se montrera très entreprenant. Pour les célibataires, les choses prendront une tournure réjouissante. Leurs amours auront le vent en poupe ; et une merveilleuse rencontre pourrait survenir à ceux qui la recherchent.

Argent

Dans le domaine matériel, l’influence restrictive de Saturne se fera particulièrement sentir. Vous risquez de subir des retards dans vos rentrées habituelles d’argent, et vous aurez tout intérêt à faire preuve de rigueur dans la gestion de vos finances. Bref, gardez-vous de jeter de l’argent par les fenêtres !

Santé

Côté santé, vous bénéficierez d’une excellente protection astrale. Votre besoin intense d’action contribuera à l’équilibre général de votre organisme. Vos aptitudes sportives en seront améliorées. Si vous venez de subir une intervention chirurgicale, rassurez-vous, votre rétablissement sera rapide. Surveillez votre coup de fourchette si vous ne voulez pas voir votre ligne s’empâter.

Travail

Le fort courant de chance qui vous soutient depuis quelques semaines va encore s’intensifier aujourd’hui, vous aidant à concrétiser vos souhaits dans le cadre de votre travail. C’est vrai, cet aspect de Neptune, très rare, indique une expansion importante sur le plan de la carrière.

Citation

La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre (Beaumarchais).

Famille/foyer

Saturne mal aspecté ne provoquera aucune difficulté majeure, mais vous ne pourrez pas échapper à vos responsabilités familiales. Si vous avez des enfants, il faudra beaucoup vous occuper d’eux, quel que soit leur âge. Nombre d’entre vous auront également à veiller de plus près sur un parent âgé ou une personne plus éloignée de votre parenté.

Vie sociale

Ne vous montrez pas exagérément pointilleux, car vos hésitations pourraient vous faire passer à côté de la chance. Accordez une plus large place aux conseils de vos vrais amis. Soyez très attentif.

Nombre chance

928

Clin d’oeil

Ne péchez pas par excès d’impatience. Laissez les choses se faire à leur rythme, ce sera beaucoup mieux !

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com