Éphéméride du jour ….., 19 Octobre 1888 // Décès de Louis Félicité Salomon Jeune, Président d’Haïti du 26 octobre 1879 au 10 août 1888

19 Octobre 1888 Décès de Louis Félicité Salomon Jeune, Président d’Haïti du 26 octobre 1879 au 10 août 1888

Ministre des finances sous le règne de l’empereur Faustin, Salomon finit par s’écarter de la vie politique après la chute de l’empire en 1859. En 1879, il revient en politique et devient Président. Durant cette période, il est un président immensément populaire. Son gouvernement composé de 28 individus fait encore figure de référence aux Antilles. Mais Salomon est tout de même un chef d’état autoritaire qui passe parfois pour un dictateur, il se sert également durant sa présidence du culte de la personnalité. Salomon est vénéré par la population. Il finit renversé par une révolution en 1888.

Secrétaire d’Etat

Lysius Salomon devient en 1848, secrétaire d’état des finances sous la présidence de Faustin Soulouque alors président de la république. Il modernisa les services de l’État, notamment le service postal et fit adhérer Haïti à l’Union postale universelle. Ambitieux, Salomon devient l’un des proches de Soulouque. Mais le président Soulouque est aussi ambitieux que lui. Celui-ci se proclame rapidement Empereur d’Haïti en 1849.

Ministre des Finances

En 1849, Soulouque devient l’empereur Faustin d’Haïti. Celui-ci règne comme un despote éclairé. En 1851, Salomon toujours aux côtés de l’empereur, devient ministre des finances de l’empire. En 1852, lors du sacre de l’empereur, Salomon figure près de l’empereur qui reçoit la couronne impériale. Salomon a une grande influence sur l’empereur mais aussi sur son chancelier Jean-Pierre Damien de Delva. Mais le 15 janvier 1859, l’empire est renversé, puis condamné à l’exil. La plupart de ses ministres quittent également le pays ayant des représailles révolutionnaires. Mais Salomon prend le risque de rester à Haïti, il se réfugie tout de même près de la frontière entre Haïti et la République Dominicaine.

Retour en politique

Salomon reste dix ans sans jouer aucun rôle politique. Durant ces dix années, il se contente d’écrire ses mémoires. Le 3 octobre 1879, il est rappelé à la capitale par le président Florvil Hyppolite. Celui-ci lui confie la fonction de secrétaire d’état aux finances. Mais quelques jours plus tard, Salomon profite de la chute du président Florvil pour devenir Président.

Accession au pouvoir

Le 26 octobre 1879, Salomon devient Président de la République. Arrivé au pouvoir, il établit un gouvernement solide composé de 28 politiciens fidèles au président. Bien qu’il ait été élu, son arrivée au pouvoir passe comme un coup d’état vis-à-vis des sénateurs haïtiens. Au pouvoir, Salomon souhaite neutraliser le Sénat qui avait alors beaucoup d’influence sous la République. Il diminue alors le nombre de sénateurs et nomme un de ses alliés politiques comme Président du Sénat. Salomon est sans doute le premier président autoritaire de la seconde république haïtienne. Salomon devient alors président à vie.

Ministres et ambassadeurs autour du président Lysius Salomon

L’ère salomonienne fait référence aux nouveautés culturelles et politiques mises en place sous le mandat de Salomon. C’est sous son mandat qu’Haïti commence les premières négociations avec le royaume d’Hawaï. Le roi hawaïen Kalakaua accepte de rencontrer Salomon à Port-au-Prince, mais Salomon refuse de rencontrer un roi qui a osé expulser les Haïtiens exilés à Hawaï. En mai 1883, Salomon offre aux États-Unis l’île de la Tortue en échange d’une protection militaire, mais le gouvernement américain refuse cette offre. Salomon réclame alors l’île par la force. Les Américains présents sur l’île sont massacrés par la force haïtienne qui reprend le contrôle de l’île. Après cela, le gouvernement américain se méfie de Salomon qu’il considère comme un dictateur. C’est également durant son mandat, que les premiers opéras haïtiens sont bâtis, Haïti devient un pays moderne tandis que Salomon continue de régner comme un dictateur libéral.

La chute

En 1887, les révoltes secouent le pays et Salomon réprime dans le sang les révoltes. Il se fait alors proclamer « président à vie ». Mais sa proclamation n’est pas reconnue par les sénateurs qui s’opposent à Salomon pour mettre fin à son régime autoritaire. Salomon quitte alors la capitale avec ses troupes pour Pétion-Ville où il organise la contre-attaque. À Pétion-Ville, les troupes de Salomon se rendent. Salomon est obligé de fuir vers Cuba puis vers l’Europe.

L’exil et la mort

En août 1888, Salomon est renversé et son gouvernement autoritaire dissout par la nouvelle présidence. Il s’enfuit à Cuba puis rejoint la France et s’installe à Paris sous la protection du président français Sadi Carnot. Le vieux Salomon s’éteint deux mois plus tard le 19 octobre 1888. Il est enterré au cimetière de Passy.

Descendance

Ministre des finances, Salomon épouse Thulcide Magnus avec laquelle il n’a pas d’enfants. Lorsqu’il devient président, il divorce et épouse Florence Félicité Poitiez avec laquelle il a une fille Ida qui sera une grande écrivaine haïtienne

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

19 octobre 1806 Décès de François Cappouet ou François Cappoix (surnommé Capois-La-Mort), officier de l’armée indigène d’Haïti lors de la Révolution haïtienne et vainqueur de la Bataille de Vertières.

François Cappouet est né à Delaunay (Glon-nen) 1re section communale de Chansolme, Arrondissement de Port-de-Paix. Il était fils d’esclave vivant dans le domaine de riches planteurs français dont le nom « Cappouet » devint Capoix pour sa famille par déformation linguistique.

En 1793, il rejoint la résistance contre l’esclavagisme et les Français après le passage de Toussaint Louverture à Port-de-Paix.

Il s’engage dans l’armée rebelle commandée par Jacques Maurepas et gagne ses galons d’officier avec ses exploits guerriers contre les troupes françaises de l’expédition de Saint-Domingue, passant du grade de simple soldat à celui de lieutenant, puis de capitaine. Il gagne également le surnom de « Capois-La-Mort » en raison de son héroïsme durant la bataille de Vertières.

Après avoir reçu de nouvelles troupes de la France, Rochambeau dépêcha le général Clauzel contre les rebelles à Port-de-Paix, et Capoix fut forcé d’évacuer la ville, mais ce dernier racheta sa défaite lors à l’assaut du Petit-Fort, non loin du College Notre-Dame de Lourdes de Port-de-Paix aujourd’hui, où il se saisit des munitions, dont ses hommes avaient grand besoin. Après son succès au Petit-Fort, il décida d’attaquer l’île de la Tortue. Le problème le plus difficile à résoudre pour mener cette attaque était de savoir comment atteindre cette île sans navires. Il compensa ce manque par la construction d’un radeau composé uniquement de planches maintenues ensemble par des lianes. Dans la nuit du 18 février 1803, 150 soldats sous le commandement de Louis-Vincent furent entassés sur ce fragile moyen de transport remorqué par 2 bateaux à rames. Ils tombèrent à l’improviste sur la garnison de La Tortue. La surprise fut totale pour les troupes françaises. Dans un premier temps, les soldats français furent tenus en échec, mais les Français ne tardèrent pas à se rassembler et à battre les troupes de Louis-Vincent qui parvint néanmoins à s’échapper avec certains de ses compagnons. Les malheureux esclaves noirs faits prisonniers par les Français furent torturés à mort en expiation de cette audacieuse attaque. L’échec ne découragea cependant pas l’énergie de Capois. Le 12 avril 1803, Capois prit d’assaut la ville de Port-de-Paix. Louis-Vincent recommença une nouvelle expédition militaire sur son radeau pour attaquer l’île de La Tortue. Il réussit cette fois à prendre possession de l’île que les Français ne purent jamais reprendre.

Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-Haïtien. Capois-la-Mort commandait une demi-brigade qui, fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança un nouvel assaut, mais ses hommes furent encore fauchés, au pied de la colline par la mitraille. Capois courut chercher des renforts, puis pour la troisième fois, il lança ses forces à l’assaut de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du quatrième assaut, il demanda à ses hommes de le suivre en criant : « En avant! En avant! ». Pendant qu’il était à la tête de ses hommes, son cheval a été touché par un boulet de canon, il est tombé, mais Capois prit son épée, se releva et courut se mettre à nouveau à la tête de ses soldats noirs en criant toujours « En avant! En avant! ». Son bonnet garni de plumes, a été emportée par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau monta sur son cheval et partit vers Capois-La-Mort. Avec une voix forte, il cria: « Le général Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se couvrir de gloire comme ça! ». Le lendemain matin, un officier français, se rendit au quartier général de l’armée haïtienne sur un cheval et porta le message suivant : « Le capitaine-général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d’admiration pour l' »Achille » noir » pour remplacer celui que son armée française regrette d’avoir tué ». Les troupes françaises se rendirent et évacuèrent le fort de Vertières permettant à Capois de devenir le héros de la bataille.

Trahison

Le 19 octobre 1806, à la toute veille de l’assassinat de Dessalines, Henri Christophe, qui redoutait plus que jamais le général François Capois et qui voyait en lui un probable rival politique après la mort attendue de l’empereur, pensa le moment opportun pour le faire disparaître. François Capois se trouvait en route vers le Cap-Haïtien, lorsque, à la hauteur du village de Limonade, il aperçut sur son chemin les généraux Romain et Dartiguenave ainsi que l’adjudant-général Gérard. Tout heureux de la rencontre, le héros de Vertières voulut saluer le général Romain en lui tendant aimablement la main. C’est à ce moment que l’adjudant-général Gérard s’empara de son sabre. François Capois comprit alors qu’il venait de tomber dans un traquenard et, selon ce que rapporte l’historien Thomas Madiou, il n’offrit aucune résistance à ses ennemis, mais déclara plutôt au général Romain : « Ton maître Christophe est bien heureux de m’avoir pris dans ce piège; car, sous peu, je lui aurais fait sentir la vigueur de mon bras; finissons-en vite ». Toujours selon Madiou : il se plaça à cinq pas d’un peloton et reçut la mort1.

19 octobre 1848 Fondation du Collège de Bytown (future Université d’Ottawa)

Le Collège de Bytown (aujourd’hui l’Université d’Ottawa) est le bâtiment à étages à droite de la cathédrale Notre-Dame (au centre de la photo), en bordure de ce qui est devenu la promenade Sussex. Au coeur de la capitale nationale, à la jonction même du Canada anglais et du Canada français, l’Université d’Ottawa occupe une place unique dans le milieu éducatif canadien. La plus importante des universités bilingues en Amérique du Nord, elle se démarque par son mandat particulier de promouvoir le bilinguisme et la culture française en Ontario. Elle remonte, par ses origines, à la fondation du Collège de Bytown en 1848 par les pères Oblats. En 1856, le Collège quitte la Basse-ville pour s’établir sur son site actuel de la Côte-de-Sable. L’établissement, devenu le Collège d’Ottawa en 1861, recoit sa charte royale en 1866 et sa charte pontificale en 1889. Joseph-Henri Tabaret, o.m.i., supérieur du Collège pendant une trentaine d’années au XIXe siècle, est considéré comme le bâtisseur de l’Université d’Ottawa. Le sénat universitaire décerne son premier baccalauréat en 1872, sa première maîtrise en 1875 et son premier doctorat dès 1888.

19 octobre 1862 Naissance d’Auguste Lumière

Avec son frère Louis

Inventeurs du cinématographe en 1895

Auteurs de travaux sur la photographie

Inventeur de la trichrome pour la photographie des couleurs en 1903

décès le 10 avril 1954

19 octobre 1873 Codification d’un premier règlement du football interuniversitaire américain

Le 19 octobre 1873, des représentants de Yale, Columbia, Princeton et Rutgers se retrouvent à l’Hôtel Fifth Avenue à New York, pour codifier le premier règlement du football inter-universitaire. Avant cette réunion, chaque université a son propre règlement et les matchs se jouent principalement en utilisant les codes de l’équipe locale. Les participants dans cette réunion dressent une liste de règles pour les matchs de football inter-universitaires, basée plus sur le football association (soccer) que sur le rugby.

Harvard, qui joue le « jeu de Boston », version de football qui permet que l’on porte le ballon, refuse d’assister à cette conférence et continue à jouer selon son propre code. Tandis que l’absence volontaire de Harvard à la réunion entrave l’organisation des matchs contre d’autres universités américaines, cette université relève le défi de jouer contre l’Université McGill de Montréal dans une série de deux matchs. L’équipe de McGill se rend à Cambridge pour rencontrer Harvard. Le 14 mai 1874, Harvard gagne le premier match, joué selon les règles de « Boston », avec un score de 3-0. Le lendemain, les deux équipes jouent au rugby et font match nul: 0-0.

19 octobre 1904 Inauguration de la première petite chapelle de l’Oratoire St-Joseph

Inauguration, par le frère André de la communauté des Clercs de Sainte-Croix, de son vrai nom ‘Alfred Bessette’, d’une petite chapelle qui sera à l’origine de l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal.

Le 19 octobre 1904, la première chapelle fut inaugurée. La première chapelle était tellement petite qu’il fallait ouvrir deux grandes portes pour donner la messe puisque les pèlerins assistaient à la messe à l’extérieur.

Après plusieurs agrandissements, une crypte-église fut construite entre 1916 et 1917.

Par la suite, les constructions pour la basilique commencèrent et s’étendirent de 1925 à 1965.

19 octobre 1935 Fin de la Longue Marche en Chine

La Longue Marche est un périple de plus d’un an, mené par l’Armée Rouge chinoise pour échapper à l’armée nationaliste du Kuomintang (KMT) de Tchang Kaï-chek. C’est durant cette marche que Mao Zedong s’affirme comme le chef des communistes chinois.

Commencée le 16 octobre 1934 (voir cette date), la Longue Marche prit fin le 19 octobre 1935 et coûta la vie à 90 000 à 100 000 hommes rien qu’au sein des troupes communistes.

19 octobre 1937 Décès d’Ernest Rutherford

Ernest Rutherford, né en Nouvelle-Zélande le 30 août 1871, est considéré comme le père de la physique nucléaire. Il a découvert les rayonnements alpha et bêta, et que la radioactivité s’accompagnait d’une désintégration des éléments, ce qui lui valut un prix Nobel de chimie en 1908. C’est aussi lui qui a mis en évidence l’existence d’un noyau atomique, dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l’atome, et qui a réussi la toute première transmutation artificielle.

19 octobre 1940 Naissance de Michael Gambon

Michael John Gambon est un acteur irlandais, né à Dublin en Irlande.

Il débute sa carrière au milieu des années 1960 au sein du Théâtre National britannique,

Après s’être amusé en Premier Ministre dans la comédie Ali G, il rejoint la distribution de deux grosses productions américaines : le western

Open Range de Kevin Costner et Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban d’Alfonso Cuaron, dans lequel il remplace le regretté Richard Harris.

Les années suivantes, il reprend le rôle d’Albus Dumbledore dans Harry Potter et la Coupe de feu de Mike Newell, Harry Potter et l’Ordre du phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, et Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2, quatre autres volets de la saga magique signés David Yates.

19 octobre 1943 Décès de Camille Claudel

Camille Claudel, née le 8 décembre 1864 et décédée le 19 octobre 1943, est une sculptrice française, sœur du poète et écrivain Paul Claudel. Elle est également connue pour sa relation passionnelle et tumultueuse avec le sculpteur Rodin, de 24 ans son aîné.

Depuis l’enfance, Camille est passionnée par la sculpture et commence très jeune à travailler la glaise, appuyée constamment par son père qui prend conseil auprès d’Alfred Boucher. Déménagée à Paris, elle devient l’élève de Rodin.

Très vite, la connivence puis la complicité artistique s’installent ; devant le génie de Camille, l’originalité de son talent et sa farouche volonté, Rodin ne résiste pas longtemps.

Des œuvres nombreuses et remarquables naissent alors sous ses doigts. C’est l’invention d’une statuaire de l’intimité qu’elle seule a pu atteindre. La voie amorcée par Camille Claudel vise à saisir sur le vif le vécu d’un geste simple, dans l’intensité de l’instant. Elle s’attarde au moment qui s’échappe et réussit magistralement à en faire sentir toute la densité tragique.

Comprenant que le monde de l’art continuera à ne voir en elle que l’élève de Rodin, Camille Claudel décide de quitter celui-ci. Les dix années qui suivront seront les plus productives de sa carrière, mais elle ne recevra pas de commandes de l’État. Vivant misérablement, Camille Claudel s’enferme bientôt dans la solitude et sombre peu à peu dans la folie. Sa famille la fait interner à l’asile de Ville-Évrard, où elle entre dès le 10 mars 1913.

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les hôpitaux sont réquisitionnés : elle est transférée le 9 septembre à l’asile d’aliénés de Montdevergues, où elle restera jusqu’à la fin de ses jours. Elle y est affreusement malheureuse et ne sculpte plus.

19 octobre 1954 Naissance de soeurs siamoises à Saint-Eugène de Ladrière

Pour la première fois dans les annales de la médecine canadienne, deux soeurs siamoises réussissent à vivre plus de quelques heures.

Vingt-huit jours après leur naissance, les soeurs Berger sont amenées à l’hôpital Sainte-Justine où l’on espére prolonger leur vie et parvenir éventuellement à les séparer. Malheureusement, les deux soeurs décèderont quelques semaines plus tard.

19 octobre 1960 États-Unis mettent sous embargo Cuba

Les relations entre Cuba et les États-Unis commencent à se dégrader. Les États-Unis mettent sous embargo Cuba, sauf pour les fournitures médicales et certains produits alimentaires.

19 octobre 1967 La ligne de paquebots Cunard ne fait plus escale à Montréal

Dû au fait que l’aviation est devenue le moyen de transport utilisé par les passagers entre l’Europe et le continent américain, la compagnie de paquebots Cunard cesse sa liaison en partance de Montréal.

La fréquentation des voyages maritimes a commencé à baisser dans les années 50, alors que la concurrence de l’avion se faisait de plus en plus présente.

19 octobre 1970 On termine la construction de la première tour du World Trade Center à New York

Elle accueillera ses premiers occupants en décembre 1970.

La deuxième tour fut ouverte en janvier 1972.

La cérémonie d’inauguration eut lieu le 4 avril 1973.

Le complexe de deux tours jumelles de 110 étages chacune sera détruit dans un double attentat-suicide le 11 septembre 2001.

19 octobre 1972 Décès de Philip Drinker

Ingénieur américain il a inventé le poumon d’acier

Le premier poumon d’acier fut utilisé le 12 octobre 1928 au Children’s Hospital de Boston sur un enfant inconscient par insuffisance respiratoire (Voir cette date dans mes éphémérides)

19 octobre 1981 Le Blue Monday

La seule participation de l’histoire des Expos à une série de championnat de la Ligue nationale, en cette saison 1981 écourtée par une grève, prend fin avec un circuit de Rick Monday, des Dodgers de Los Angeles. Cette longue balle anéantit l’espoir des Expos d’atteindre une première Série mondiale. L’événement, survenu de surcroît un lundi (monday), est rebaptisé Blue Monday par les partisans de l’équipe.

19 octobre 1983 Assassinat de Maurice Bishop

Maurice Rupert Bishop était un leader révolutionnaire grenadin, premier ministre de l’île entre 1979 et 1983.

À partir de 1983, la position de Maurice Bishop se détériora, et il dut accepter de partager la direction du parti avec Coard. Mais à cause de l’opposition entre les deux hommes, ce compromis ne tint pas longtemps. Le 13 octobre, le comité central du New Jewel Movement, dominé par les partisans de Bernard Coard, plaça Bishop en résidence surveillée. Le 19 octobre, Maurice Bishop fut libéré par une foule de partisans. Mais quelques heures plus tard, l’armée intervint et tira dans la foule, tuant plusieurs personnes. Sommés de se rendre, Bishop et ses fidèles furent arrêtés et immédiatement fusillés. Un Conseil militaire révolutionnaire, dirigé par le général Hudson Austin, allié de Bernard Coard, prit le pouvoir dans la soirée.

L’exécution de Maurice Bishop fut le déclencheur de l’intervention américaine du 25 octobre 1983, qui renversa le Conseil militaire révolutionnaire.

Des troupes américaines débarqueront pour superviser la transition jusqu’aux élections de décembre 1984.

19 octobre 1984 Assassinat du prêtre Jerzy Popieluszko

Le Père Popieluszko, âgé de 37 ans, est enlevé à Varsovie par trois officiers de la sûreté polonaise. Après avoir été torturé à mort, son corps a été jeté dans la Vistule. Son corps sera retrouvé le 30 octobre. Les raisons de sa mort: Catholique et partisan du syndicat « Solidarnosc ». C’était trop pour les dirigeants communistes. Le Père Popieluszko symbolise aux yeux des Polonais la lutte commune de l’opposition démocratique et de l’Église catholique contre un régime totalitaire.

19 octobre 1985 Ouverture du premier magasin Blockbuster

Le premier magasin de location de bandes vidéo ouvre ses portes à Dallas au Texas.

Blockbuster Video est la plus importante chaîne de location de vidéo aux États-Unis.

La chaîne a fait faillite le 23 septembre 2010.

19 octobre 1986 Décès par accident d’avion du président du Mozambique, Samora Machel

Près de la frontière avec l’Afrique du Sud, le président du Mozambique, Samora Machel, et 30 autres personnes meurent dans un accident d’avion.

Samora Moisés Machel, né le 29 septembre 1933 à Madragoa (actuellement Chilembene) au Mozambique et mort le 19 octobre 1986 à Mbuzini en Afrique du Sud, est un homme politique mozambicain, membre du Frelimo et premier président de la République populaire du Mozambique indépendante entre 1975 et 1986.

Le rapport de la commission Margo mit en avant une erreur du pilote russe. En 2010, le journaliste portugais José Milhazes publia le livre Samora Machel: Atentado ou Acidente?, dans lequel il prétend que la chute de l’avion n’a point été due à un attentat ou à une défaillance mécanique, mais bien à plusieurs erreurs de l’équipage russe : au lieu d’exécuter correctement les opérations de vol, les membres de l’équipage, y compris le pilote, étaient occupés avec des futilités, comme le partage de boissons alcooliques et d’autres choses Toutefois, en 2007, Jacinto Veloso, l’un des plus fidèles alliés de Machel au sein du Frelimo5, avait publié ses mémoires (Memórias em Voo Rasante), dans lesquelles il soutient que la mort de Samora Machel aurait été due à un complot entre les services secrets sud-africains et les Soviétiques, qui auraient, de part et d’autre, des raisons pour l’éliminer.

1987 « Lundi noir » à Wall Street

Wall Street subit le plus gros tremblement depuis la crise boursière de 1929, alors que le Dow Jones tombe en chute libre pour perdre 508 points, semant la panique chez les investisseurs; ce jour passera à l’histoire sous le vocable de « lundi noir ».

L’expression « lundi noir », traduction de l’anglais Black Monday, utilisée parfois pour désigner le 19 octobre 1987, constitue une référence indirecte au Black Thursday, ou jeudi noir, du 24 octobre 1929, première journée du long krach de 1929 de la bourse de New York, qui fit entrer les États-Unis dans la Grande dépression.

19 octobre 1987 Décès de Jacqueline du Pré

Jacqueline du Pré, né le 26 janvier 1945 à Oxford, est une violoncelliste prodige britannique d’origine jersiaise.

19 octobre 1988 Ouverture du Musée de la civilisation de Québec

Le 10 octobre 1984, on procédait à l’inauguration du chantier de construction qui a duré quatre ans.

Le Musée est un agréable bâtiment de plus de 20 000 m2, lumineux et accueillant. Grâce à un jeu de terrasses et d’escaliers, l’architecture extérieure permet aux promeneurs de passer, en été, d’une rue à l’autre et de découvrir, du haut des terrasses, l’étendue du fleuve et la beauté de l’environnement. Coût de construction 32 000 000 $

1990 Première du film Dances With Wolves

Danse avec les loups (Dances with Wolves) est un film américain réalisé par Kevin Costner en 1990. Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom écrit en 1988 par Michael Blake.

C’est un des films les plus récompensés de l’histoire du cinéma pour un réalisateur étant également acteur principal et producteur du film. En effet, il reçut sept Oscars, trois Golden Globes et l’Ours d’argent au Festival International du film de Berlin.

19 octobre 1992 Le parlement sud-africain, avec Frederik de Klerk comme président, adopte la loi permettant l’entrée des noirs au gouvernement

Frederik Willem de Klerk ), est un avocat, un homme politique. Il fut président de la République d’Afrique du Sud de 1989 à 1994. Dernier président blanc de l’Afrique du Sud, il mena les réformes qui mirent fin à la politique d’apartheid en 1991 et les négociations constitutionnelles avec le Congrès national africain de Nelson Mandela qui aboutirent au premier gouvernement multiracial du pays.

De 1994 à 1996, il est l’un des deux vice-présidents de la République d’Afrique du Sud sous la présidence de Nelson Mandela

19 octobre 1997 Ouverture au public du musée Guggenheim de Bilbao

Après une semaine de célébrations officielles, le nouveau musée Guggenheim de Bilbao est ouvert au public. En forme de bateau, il comporte 11 000 mètres carrés de surface d’exposition. Le Guggenheim de Bilbao a été construit par l’architecte américain Franck.O.Gehry. Entièrement recouvert de titane, le musée est un chef d’oeuvre architectural. La capitale basque est la troisième ville à accueillir la collection Guggenheim, après New York et Venise.

19 octobre 1997 Sainte Thérèse de Lisieux est proclamée Docteur de l’Église

Sainte Thérèse de Lisieux est proclamée Docteur de l’Église par le pape Jean-Paul II; elle est la troisième femme à recevoir le titre dans l’histoire de l’Église catholique.

19 octobre 1999 La Cour d’appel fédérale juge qu’Ottawa doit payer quelque cinq milliards de dollars à environ 200 000 fonctionnaires, surtout des femmes, au titre de l’équité salariale

Au Québec, près d’un travailleur sur deux est une femme. Le Québec a un réseau de garderies, des congés parentaux, une Loi sur l’équité salariale, des dispositions législatives sur le harcèlement psychologique et sur le retrait préventif des travailleuses enceintes, etc. Depuis 30 ans, le taux de syndicalisation des Québécoises a grimpé à 39 %. Ce taux rejoint presque celui des hommes, à 42 %.

Malgré ces progrès, les femmes sont encore loin de l’égalité au travail et dans les structures syndicales. Plusieurs gains des dernières années demeurent fragiles. Assumant encore, en majorité, la double tâche du travail ménager et salarié, les femmes sont les premières à revendiquer l’équilibre entre le travail et la famille. Que de chemin parcouru! Que de chemin à parcourir…

19 octobre 2000 Un monument Adélard-Godbout est dévoilé à Québec

L’Assemblée nationale du Québec a dévoilé ce matin le monument Adélard-Godbout sur les terrains de l’Hôtel du Parlement, angle Grande Allée et rue des Parlementaires, à Québec. La cérémonie a eu lieu, notamment, en présence du premier ministre, Lucien Bouchard, du chef de l’opposition officielle, Jean Charest, du chef de l’Action démocratique du Québec, Mario Dumont, et du président de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. Adélard Godbout a été premier ministre du Québec en 1936 et entre 1939 et 1944. Il fut député de la circonscription de l’Islet à l’Assemblée législative de 1929 à 1936 et de 1939 à 1948. C’est sous son administration, en 1940, que le droit de vote aux élections provinciales fut accordé aux femmes.

Il est aussi reconnu pour avoir facilité l’essor du syndicalisme au Québec.

Monsieur Godbout est décédé à Montréal en 1956, à l’âge de 64 ans.

19 octobre 2000 Jean Kambanda est condamné pour génocide

Le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye confirme la culpabilité et la condamnation à la prison à vie pour génocide de l’ex-Premier ministre du Rwanda, Jean Kambanda, à l’origine du massacre de milliers de Tutsis et de Hutus modérés en 1994. Il purge actuellement sa peine au Mali.

19 octobre 2003 Enlèvement de Cecilia Zhang

Cecilia a été portée disparue le 19 octobre 2003, kidnappée dans sa maison du quartier North York. Selon l’analyse de la police le ravisseur est entré dans sa résidence par la fenêtre.

Le présumé suspect a téléphoné aux Zhang d’un téléphone public de Brampton, ne laissant toutefois aucun message.

Cecilia Zhang fut la victime d’un crime en Ontario en 2003.

L’Affaire Cecilia Zhang était parmi les crimes les plus médiatisés de l’histoire du Canada.

19 octobre 2003 Mère Teresa est béatifiée par le pape

Lors d’une cérémonie sur la Place St-Pierre-de-Rome, Mère Teresa a été béatifiée par le pape Jean Paul II, dernière étape avant la canonisation. La « petite soeur des pauvres » de Calcutta a ainsi été honorée pour son dévouement incessant auprès des malades, des mourants et des plus démunis.

Des religieuses de l’ordre des Missionnaires de la charité, celui de Mère Teresa, ont versé quelques larmes et la foule a applaudi quand le pape a prononcé sa béatification.

19 octobre 2003 Dévoilement du trophée Jean-Béliveau

Le trophée Jean Béliveau est remis au joueur du Canadien qui s’est démarqué par son engagement communautaire. En plus de se mériter le trophée, le gagnant recevra 25 000$ qu’il pourra verser à un organisme de bienfaisance au Québec qui appuie la cause des enfants. Le trophée est remis lors du tournoi de golf annuel de l’équipe en septembre…

19 octobre 2004 Margaret Hassan est enlevée en Irak

Margaret Hassan, directrice du bureau irakien de l’association humanitaire « Care International » depuis 1992, est enlevée en Irak.

Les Hassan partirent s’établir en Irak en 1972. Quelques années plus tard, en 1980, après avoir appris l’arabe et s’être convertie à l’Islam, Margaret Hassan prit la nationalité irakienne, tout en conservant les nationalités irlandaise et britannique.

Vendredi 22 octobre la chaîne de télévision ‘Al Jazeera’ diffuse une vidéo montrant Margaret Hassan exhortant les troupes britanniques à quitter l’Irak.

19 octobre 2004 Céline Dion tentera de redonner des ailes à Air Canada

Air Canada mise sur Céline Dion pour relancer l’entreprise tout juste après avoir échappé à la faillite en obtenant de nombreuses concessions de la part de ses créanciers et de ses employés.

La chanteuse a donné deux courts spectacles, à Toronto et à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. Céline a interprété la chanson You and I.

19 octobre 2004 Décès de Lewis Urry, 77 ans

Lewis Urry est un chimiste canadien né à Pontypool en Ontario

Il est l’inventeur de la pile alcaline en 1959. Il a aussi inventé la pile au lithium pendant qu’il travaillait pour la compagnie Eveready Battery.

19 octobre 2005 Début du procès de Saddam Hussein à Bagdad

Ce procès concernera dans un premier temps le massacre de 143 chiites du village de Doujaïl en 1982 ainsi que la destruction de propriétés et l’exil interne pendant quatre ans des habitants de cette ville. Saddam Hussein défie le tribunal en ne reconnaissant pas son autorité et plaide non coupable pour le massacre de Doujaïl. Le 15 mai 2006, il est formellement accusé de crimes contre l’humanité et refuse de plaider en déclarant qu’« il n’y avait aucune possibilité de juger le Président de l’Irak ».

19 octobre 2005 Larry Walker prend sa retraite

Larry Walker dispute avec les Cards de Saint Louis le dernier match de sa carrière de 17 saisons dans le baseball majeur. Le voltigeur né en Colombie-Britannique a fait ses débuts dans l’uniforme des Expos de Montréal, avec lesquels il a évolué pendant six saisons avant de passer aux Rockies du Colorado, puis aux Cards en 2004. Il termine avec une fiche de 2 160 coups sûrs, 383 circuits et 1 311 points produits. Choisi le joueur par excellence de la Ligue nationale en 1997, il a été avec les Rockies champion frappeur du circuit en 1998, 1999 et 2001 et a été élu à cinq reprises sur les équipes d’étoiles.

19 octobre 2005 Pour un Québec lucide

Lucien Bouchard en appelle à la responsabilité collective; un manifeste remarqué est lancé pour appeler à l’urgence d’un redressement au Québec, là où d’autres avant eux ont été cloués au pilori, douze personnalités québécoises croient pouvoir engager un débat de société.

Lucien Bouchard en appelle à la responsabilité collective; un manifeste remarqué est lancé pour appeler à l’urgence d’un redressement au Québec, là où d’autres avant eux ont été cloués au pilori, douze personnalités québécoises croient pouvoir engager un débat de société.

19 octobre 2006 Découverte d’un poisson fossile vieux de 380 millions d’années

Vieux de 380 millions d’années, il a été découvert l’an dernier dans les couches calcaires de la formation géologique de Gogo en Australie.

19 octobre 2006 Dévoilement de la statue de Robert Bourassa

Dix ans après sa mort, Robert Bourassa entreprend un troisième et -cette fois- définitif séjour au parlement de Québec; peu avant midi, ses quatre petits-enfants, Mathieu, Simon, Robert-Étienne et Mathilde, ont soulevé le voile qui recouvrait l’oeuvre du sculpteur Jules Lasalle: un bronze de huit pieds de hauteur montrant un homme souriant, le dos légèrement voûté, et tenant dans sa main droite le plan du barrage hydroélectrique LG2.

19 octobre 2007 Lucian Bute nouveau champion du monde

Lucian Bute, un boxeur d’origine roumaine qui évolue au Québec depuis quelques années, remporte le titre mondial des super-moyens, version de la Fédération internationale de boxe (IBF), en défaisant le Colombien Alejandro Berrio, au Centre Bell de Montréal, par knock-out à la 11e ronde dans un combat de 12 rounds. Il s’agit d’une 21e victoire en autant de combats, une 17e par K.-O., pour Bute.

19 octobre 2008 Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, reçoit un doctorat honoris causa de l’Université Laval

L’Université Laval poursuit dans sa volonté d’honorer des personnalités qui se démarquent sur la scène internationale.

L’Université Laval a remis aujourd’hui un doctorat honoris causa à M. Guy Laliberté, créateur du Cirque du Soleil et de la fondation One Drop. L’événement, qui s’inscrit dans le contexte du 400e anniversaire de Québec, s’est déroulé au Théâtre de la cité universitaire en présence du recteur de l’Université Laval, Denis Brière, de dignitaires, de la famille de M. Laliberté et de plusieurs invités. « L’Université Laval est très fière de vous accueillir au sein de la grande famille des diplômés. Vous êtes un visionnaire audacieux et un modèle d’engagement social, de créativité, de détermination et d’humanité, bref une source d’inspiration pour nous et pour nos étudiants », de souligner Denis Brière.

19 octobre 2011 La France entame son retrait d’Afghanistan avec le départ de 200 militaires, conformément au calendrier prévu

Ce début de retrait français suit celui amorcé cet été par les Américains, à la tête de la coalition internationale déployée en Afghanistan depuis la fin 2001, qui en dix ans n’a pas réussi à pacifier ce pays ni à empêcher le retour des talibans, aujourd’hui infiltrés dans plus de la moitié du territoire.

2011 Création de la Commission Charbonneau

Après s’y être fermement opposé pendant plus de deux ans, le premier ministre Jean Charest a annoncé la tenue d’une commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

La Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, plus familièrement Commission Charbonneau ou CEIC, a été décrétée le 19 octobre 2011 par le gouvernement libéral de Jean Charest dans le but « d’alimenter la preuve, de faire connaître les stratagèmes de corruption et de collusion, de protéger les témoins et les victimes et d’assurer de meilleures pratiques dans l’avenir ». Le processus sera présidé par la juge France Charbonneau et aura un mandat de deux ans.

La commission sera présidée par la juge France Charbonneau, de la Cour supérieure, qui désignera elle-même ses deux adjoints par la suite.

19 octobre 2012 Décès de Lincoln Alexander

Lincoln MacCauley Alexander, avocat, parlementaire, fonctionnaire et lieutenant-gouverneur de l’Ontario est né le 21 janvier 1922 à Toronto, en Ontario. Il fut le premier député fédéral noir au Canada (1922).

19 octobre 2013 Crash d’un avion de parachutistes

Un avion de parachutistes, le Pilatus PC-6 B1H2 OO-NAC s’écrase dans un champ près de Namur en Belgique. Ses 11 occupants perdront la vie. L’avion s’était déjà écrasé en 2000 à l’aéroport militaire de Moorselle, faisant 11 blessés, et avait été reconstruit.

19 octobre 2014 Béatification de Paul VI

La cause pour la béatification et une éventuelle canonisation du pape Paul VI, mort en 1978, est ouverte depuis 1993. Proclamé « Servant de Dieu », puis « Vénérable », il est béatifié le 19 octobre 2014 après la reconnaissance d’un miracle attribué à son intercession.

Début 2014, suite à la reconnaissance de la part des théologiens et scientifiques, les prélats de la Congrégation pour la Cause reconnaît un premier miracle dut à l’intercession du Vénérable Paul VI.

Le miracle retenu pour la béatification est celui de la guérison d’un nourrisson américain victime d’une malformation au cours de la grossesse. Alors que les médecins conseillaient à la future mère d’avorter, celle-ci refusa et s’en remit à l’intercession de Paul VI, connu pour avoir été un grand défenseur de la vie, de part son encyclique Humanae Vitae.

Le nourrisson est aujourd’hui âgé de 13 ans et ne connaît aucun souci de santé1. Le pape François signe le décret de béatification du Vénérable Paul VI le 9 mai 2014, suite à la reconnaissance officielle du miracle.

19 octobre 2015 Stephen Harper quitte son poste de chef du PCC

Dans l’entourage de M. Harper, on indique que le caucus sera convoqué «rapidement» pour nommer un leader intérimaire.

Même s’il n’a pas abordé la question dans son discours aux centaines de militants réunis pour l’entendre lundi soir à Calgary, Stephen Harper quitte son poste de chef du Parti conservateur.

C’est ce qu’a indiqué le président du parti, John Walsh, dans un communiqué envoyé aux médias juste avant que M. Harper ne monte sur scène au centre des congrès de la métropole albertaine.

«J’ai parlé au premier ministre Stephen Harper et il m’a demandé de m’adresser au nouveau caucus parlementaire élu afin de nommer un chef intérimaire, et à l’Exécutif national afin d’entreprendre le processus de sélection du chef en vertu de la Constitution du Parti conservateur du Canada», a indiqué M. Walsh, qui fera une déclaration détaillée à 9h mardi matin.

La confusion régnait à Calgary car M. Harper a livré un discours énergique dans lequel il n’a pas fait la moindre mention de la possibilité de son départ.

