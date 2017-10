Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

AVIS : Messe de requiem à la mémoire de Pierre Denizé :

À la mémoire de Pierre Denizé, ancien Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), enlevé à l’affection de ses parents, amis et collaborateurs, le 1er octobre dernier http://www.haitilibre.com/article-22280-haiti-social-deces-de-pierre-denize-ex-directeur-general-de-la-pnh.html , une messe de requiem sera chanté le jeudi 19 octobre 2017 à l’amphithéâtre de l’École Nationale de police sur la route de Frères à 9h00 a.m. Cette annonce tient lieu d’invitation aux parents, amis, anciens collaborateurs et surtout aux membres de la PNH, personnel administratif et personnel policier tous grades confondus.

De l’électricité à 4.20 Gdes par jour :

Selon Evenson Calixte, le Conseiller en Technologie Energétique, le programme de système solaire individuel dénommé « Kay Pa m Klere» consiste à apporter l’éclairage aux gens des milieux ruraux où la connexion sur les réseaux s’avère difficile. Grâce à ce programme financé à 50% par le Gouvernement, les paysans ont accès à une énergie de qualité à un coût abordable de 4.20 HTG par jour.

Fin des travaux à l’INFORHT des Cayes :

Suite au passage de l'Ouragan Matthew, en octobre 2016 qui avait sérieusement endommagé l'Institut de formation hôtelière et touristique des Cayes (INFORHT), les travaux de réhabilitation et de réaménagements financés à hauteur