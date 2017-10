Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataire, l’amour se fera paresseux. La mauvaise position de Saturne contrariera vos projets ; votre coeur et vos sens ne marcheront plus à l’unisson. Les couples déjà formés resteront stables mais préféreront se consacrer ensemble à l’accroissement de leur bien-être matériel ou à la consolidation de leur position sociale ; en d’autres termes, l’amour pur et dur sera relégué au second plan.

Argent

Le Ciel sera assez ambigu. D’un côté, Jupiter promet non pas une petite prime quelconque, mais un essor notable de vos revenus. Mais de l’autre, Neptune risque de vous souffler une attitude qui saboterait vos chances, soit en vous poussant à dépenser plus que de raison, soit en vous soufflant des revendications excessives qui se retourneront contre vous.

Santé

Les effets de la Lune bien aspectée seront bénéfiques pour votre santé. Même si vous êtes très occupé, ne négligez pas l’entretien de votre condition physique. La natation ou quelques étirements au réveil seront parfaits pour vous détendre et vous muscler en douceur.

Travail

Vive la créativité ! Si vous avez des dons que vous n’avez pas encore exploités, ce sera le moment de les utiliser. Certains d’entre vous auront la possibilité de changer d’orientation professionnelle.

Citation

Qui peut le plus peut le moins (Aristote).

Famille/foyer

Le secteur familial de votre vie sera sous l’impact délicat de Pluton. Cela ne veut pas dire que votre vie de famille sera sérieusement menacée. Mais il est fort possible que certains d’entre vous soient confrontés à quelques conflits avec leurs proches. N’en faites pas une montagne, et tâchez de trouver une solution satisfaisante pour tous.

Vie sociale

Les démarches administratives et les paperasseries vous accapareront. De quoi vous mettre les nerfs en pelote ! Mais si vous ne vous acquittez pas rapidement de ces obligations, vous aurez sûrement des ennuis.

Nombre chance

128

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises langues.

TAUREAU

Amour

Votre humour assez décapant nuira à la bonne entente amoureuse ; vous pourrez ainsi gâcher des occasions de détente, de complicité et de bonheur. Montrez-vous tolérant, même de manière maladroite, au lieu de trouver sans cesse à redire. Uranus soutiendra vos efforts dans ce sens.

Argent

Cette journée vous apportera une augmentation sensible de vos ressources, peut-être par voie d’un héritage confortable, d’une succession, d’un legs ou d’une donation. Chance accrue aux jeux de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Vous bénéficierez d’un excellent tonus sous l’impact de Mercure. Vous ne manquerez à aucun moment de dynamisme. Mais vous voudrez parfois trop en faire, avec le risque de vous laisser dépasser par les événements. Essayez de bien organiser vos activités et de vous tenir à votre planning au lieu d’improviser à la hâte un emploi du temps déséquilibré qui finirait par vous fatiguer. Cela dit, vous ne risquez en aucun cas un réel ennui de santé.

Travail

Dans le domaine professionnel, le soutien de plusieurs astres sera excellent car il vous dynamisera, décuplera votre esprit compétitif, clarifiera vos rapports avec autrui, et vous donnera du punch pour dire ce que vous pensez et pour mener à bien vos affaires. Vous trouverez vos occupations intéressantes, ce qui vous motivera grandement.

Citation

Le cheval connaît à la bride celui qui le mène (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous pourrez renouer avec des parents que vous avez plus ou moins perdus de vue, et avoir autour de vous toute votre famille. En un mot, vous serez comblé, d’autant plus que vous vous entendrez mieux que jamais avec vos enfants.

Vie sociale

L’intransigeance et la rigidité risquent de créer un fossé profond entre vous et vos amis. Essayez de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de tolérance, ou vous aurez de vrais problèmes dans vos relations.

Nombre chance

329

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas manoeuvrer comme un pion sur un échiquier.

GEMEAUX

Amour

Natif marié, cette fois vous serez comblé : c’est en effet Vénus elle-même, la déesse de l’amour, qui décidera de vous prendre sous son aile protectrice. Elle vous promet des moments de grande complicité avec votre conjoint ou partenaire. Tout risque de malentendu ou de friction sera écarté. Célibataire, le bonheur amoureux sera au rendez-vous, même si vous avez décidé qu’il vous est désespérément inaccessible. Votre charme sera sans rival, et il n’est pas impossible qu’une rencontre très importante vienne illuminer cette journée.

Argent

Uranus vous protégera efficacement, favorisant non plus les jeux comme le Tiercé ou le Loto, mais les gains lors de parties de cartes entre amis. Aujourd’hui, acceptez les invitations des copains dont vous connaissez l’attrait pour le jeu. Vous serez sûrement le plus fort !

Santé

On dirait que vous avez mangé du lion ! Votre vitalité et votre énergie seront au top. Ce sera le moment d’accomplir tout ce qui vous rebutait jusqu’à présent. Côté alimentation, la gourmandise est un vilain défaut qui vous causera des tracas si vous ne vous surveillez pas davantage. Enfin, la relaxation et le yoga se révéleront les meilleurs moyens de vous ressourcer.

Travail

Mars soutiendra vos efforts dans le travail. Il vous poussera même à consolider votre position professionnelle par divers moyens. Sous son inspiration, vous manoeuvrerez si bien que vous pourriez obtenir un avancement dont vous commenciez à désespérer. Pour être plus efficace encore, évitez les bavardages intempestifs et méfiez-vous de certains collègues indélicats.

Citation

L’impromptu est la pierre de touche de l’esprit (Molière).

Famille/foyer

Avec vos parents ou les membres plus âgés de la famille, il vous faudra veiller à ne pas évoquer inutilement des sujets de discorde : les disputes éclateraient à tous les coups, et vous ne tarderiez pas à regretter d’avoir ainsi ouvert la porte au désaccord.

Vie sociale

Vous vous libérerez des contraintes et pourrez élargir votre horizon et explorer de nouveaux centres d’intérêt. Il devrait vous être facile de vous détacher de votre dépendance des autres et de votre tendance à vous accrocher au passé.

Nombre chance

629

Clin d’oeil

Préparez dès maintenant le terrain pour de nouveaux projets.

CANCER

Amour

D’excellents influx célestes protégeront votre vie conjugale. L’action simultanée de trois planètes promet une seconde lune de miel. Ces planètes vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Vénus formera de très bons aspects dans votre Ciel. Vous partirez donc à la conquête des coeurs avec un fabuleux enthousiasme. Toutefois, des complications sentimentales pourraient survenir en raison de la mauvaise position de Neptune. L’important sera de savoir exactement ce que vous voulez.

Argent

Profitez de l’influence dynamique de Mars pour régler les problèmes pécuniaires les plus urgents. Vous pourrez alors rembourser une vieille dette. Cette planète vous permettra également de conclure un accord financier très profitable pour vous.

Santé

De l’énergie, vous n’en manquerez certainement pas. Mais Saturne, en position inconfortable dans votre Ciel, peut chercher à vous la saper. Pour l’empêcher d’agir, respectez un bon équilibre de vie et ressourcez-vous au contact de la nature. C’est ce qui vous fera le plus grand bien.

Travail

Les tractations et négociations seront favorisées ce jour. La chance prendra le visage du commerce, de la publicité, des relations publiques et de la communication. Misez sur des projets bien particuliers. Cherchez à accroître vos revenus en faisant appel à votre imagination et à votre entregent. Vos talents seront mis en valeur et vous vous découvrirez de nouvelles forces. Si nécessaire, prenez conseil ou sollicitez l’aide auprès de personnes avisées ou compétentes.

Citation

Souvent même la crainte de la mort pénètre les humains d’une telle haine de la vie et de la vue de la lumière, qu’ils se donnent volontairement la mort dans l’excès de leur détresse, oubliant que la source de leurs peines est cette crainte elle-même (Horace).

Famille/foyer

L’ambiance dans votre foyer sera très animée. Mais attention : le Soleil et Mars étant mal aspectés, des disputes et conflits ne sont pas impossibles avec vos proches. L’idéal serait de ne pas vous mettre en colère si tout le monde ne vous obéit pas au doigt et à l’oeil.

Vie sociale

L’ambiance astrale vous dotera d’une redoutable perspicacité. Pas moyen de vous bluffer ou de vous faire prendre les vessies pour des lanternes ! On ne pourra que vous avouer la vérité et jouer franc jeu.

Nombre chance

505

Clin d’oeil

Occupez-vous davantage de vos enfants.

LION

Amour

Ne vous laissez pas déstabiliser par les bourrasques qui souffleront sur votre Ciel conjugal aujourd’hui. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades. Dans un certain sens, ces coups de vent s’avéreront bénéfiques – rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s’endort ! Célibataire, une rencontre exaltante vous fera oublier la réalité et perdre la notion du temps. Restez quand même suffisamment lucide, ou le retour sur terre risque d’être rude. Tâchez de rêver les yeux ouverts.

Argent

Côté finances, la prospérité sera au rendez-vous. Eh oui, vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources, grâce à des placements habiles et à une gestion efficace de votre budget. Mais méfiez-vous de la griserie que vous insufflera Mercure et qui pourrait vous amener à jeter votre argent par les fenêtres.

Santé

Côté santé, vous n’aurez pratiquement rien à craindre. Les astres vous garantiront un excellent tonus général et un optimisme à toute épreuve. Seul Pluton pourrait affaiblir vos défenses immunitaires en vous rendant plus vulnérable aux virus ambiants. Prenez des vitamines et des oligo-éléments.

Travail

Au travail, ne vous laissez pas griser par un sentiment de puissance, qui peut vous conduire à mordre des morceaux trop gros pour mâcher. Apprenez à être réaliste, modeste, à modérer vos ambitions, car « ceux qui s’avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite » (Mencius). Surtout, il ne faut pas entreprendre un nouveau projet avant d’avoir terminé ou bien mis sur les rails ce qui était commencé.

Citation

Il ne sert à rien d’être jeune sans être belle, ni belle sans être jeune (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Si vous désirez changer de résidence pour mieux loger votre petit monde, profitez des influx bénéfiques en cette journée pour prospecter. Prenez des engagements fermes, sans hésiter, si vous trouvez quelque chose qui semble vous convenir.

Vie sociale

Débarrassez-vous de la haine qui vous ronge en ce moment, car elle peut vous pousser à commettre des actes regrettables. On dit que l’amour est borgne, mais que la haine est aveugle.

Nombre chance

378

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la peur disparaît dans l’action. Agissez !

VIERGE

Amour

Natifs vivant en couple, avec Vénus, la déesse de l’amour, en excellent aspect, il est probable qu’au moment où tout le monde sera en train de se débattre contre les impacts négatifs du Ciel, vous serez tranquillement en train de roucouler sur votre branche avec votre cher et tendre ! Vos émotions vont être secouées, et vous comprendrez que l’amour peut être comparé à une maladie. Et cette maladie, vous aurez l’impression de l’avoir attrapée. Sous les bons auspices de Vénus en bel aspect, n’hésitez pas à donner votre amour et à vous engager pour la vie.

Argent

Vous devrez vous montrer d’une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Ne rêvez pas : la chance ne sera pas dans votre camp aujourd’hui pour combler les trous ; ne jouez pas gros aux jeux de hasard, car vous perdrez sûrement votre mise.

Santé

Même si vous possédez une constitution robuste et une formidable énergie, évitez absolument d’imposer des efforts excessifs à votre organisme. Avec le présent environnement astral, ceux d’entre vous qui n’ont plus vingt ans devront oublier leur amour-propre et consentir à se ménager un peu plus.

Travail

Sur le plan professionnel, c’est le travail en équipe qui sera le plus favorisé ce jour. Essayez de conserver l’estime de vos collaborateurs les plus fidèles. Que pourraient accomplir votre ténacité et votre courage si votre entourage refusait de soutenir vos efforts ? Pas grand-chose, et vous le savez bien ! En revanche, ne ménagez pas ceux qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues ; soyez impitoyable envers eux.

Citation

À force de couler, l’eau finit par user la pierre (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect vous promet une ambiance agréable et chaleureuse en famille. Vos enfants se porteront comme un charme, et leur joie de vivre fera plaisir à voir. La tendresse régnera, et vous n’aurez d’autre envie que de les dorloter et de les encourager.

Vie sociale

On vous réclamera peut-être des explications que vous jugerez ne pas devoir donner. Vous auriez tort, non pas de refuser d’obtempérer, mais d’afficher une attitude cavalière : elle risque de vous attirer des désagréments.

Nombre chance

431

Clin d’oeil

Veillez à détendre l’atmosphère et à mettre de l’entrain autour de vous.

BALANCE

Amour

Vénus sera en mauvaise position dans votre Ciel. Donc, probablement, vous refuserez de faire des concessions en couple, et un conflit éclatera. Même si vous évitez de dépasser le point de non-retour, ce climat de tension sera très éprouvant. Pourquoi ne pas essayer d’enterrer la hache de guerre ? Si vous êtes célibataire, une rencontre importante au cours de la journée pourrait transformer votre existence de fond en comble, pour votre plus grand bien.

Argent

Jupiter, le maître de la chance, influencera votre secteur argent. Vous devriez donc avoir droit à un Ciel parfaitement dégagé sur le plan financier. Si votre situation n’est pas très florissante, ne vous découragez pas : une amélioration est en vue. Si vous êtes à l’abri du besoin, essayez de mettre de l’argent de côté. Grâce aux bons influx de Jupiter, vous saurez faire les bons choix et bénéficierez de conseils avisés concernant un placement ou un investissement.

Santé

Assumer un emploi du temps très chargé en ce moment, alors même que vous vous sentirez un peu patraque, c’est tirer sur vos réserves d’énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil, et, si possible, filez au grand air.

Travail

L’imagination sera très active, et vous déborderez d’énergie. Cependant, vous devrez être patient, ne rien entamer de manière précipitée, sinon le petit grain de sable que vous n’aviez pas prévu pourrait bien bloquer les rouages de la machine. D’ailleurs, le temps travaillera pour vous.

Citation

Lorsqu’on tombe, ce n’est pas le pied qui a tort (proverbe chinois).

Famille/foyer

Rien de très notable à signaler dans le secteur famille, qui ne recevra cette fois la visite d’aucune planète. Les choses suivront leur cours normal, et vos relations familiales seront assez faciles.

Vie sociale

Vous entrerez aujourd’hui dans une zone de turbulence qui vous poussera à agir à tort et à travers. Vous vous sentirez partagé entre des impulsions contradictoires qui, si vous n’y prenez garde, risquent de vous mettre dans des situations fâcheuses. Ne vous laissez pas aller à un penchant aux extrêmes, ni ne vous mettez tout le monde à dos par une humeur agressive.

Nombre chance

274

Clin d’oeil

Ne soyez pas irritable, que ce soit avec ou sans raison.

SCORPION

Amour

Pour les natifs vivant en couple, ciel amoureux contrasté. D’un côté, Vénus bien aspectée va vous valoir des moments bien agréables. Mais de l’autre, cette position de Neptune sera apte à semer une certaine confusion dans votre vie conjugale : vous serez plus exigeant en amour, et vous n’aurez plus envie de faire des concessions. Célibataire, vous serez tellement sélectif que bien peu de personnes trouveront grâce à vos yeux. Pourtant, vous supporterez mal la solitude. Alors, si une petite amourette sans prétention se présente, ne la laissez pas passer.

Argent

C’est un fait : tout le monde a besoin de plus d’argent et beaucoup cherchent désespérément les moyens de boucler les fins de mois, quelle que soit leur fortune. Mais ce n’est pas une raison pour se lancer dans des combinaisons biscornues et irréalistes. Dans les circonstances actuelles, avec les mauvaises influences de Mercure, vous n’aurez aucune chance de vous en sortir vite et sans efforts ; vous devrez encore continuer à gagner votre pain à la sueur de votre front.

Santé

Certainement du tonus à revendre, mais, hélas, de la nervosité aussi ! Tout s’explique, quand on sait que la planète préposée à votre santé n’est autre qu’Uranus, la pile électrique du Zodiaque ! Résultat : vous risquez d’avoir du mal à dormir et d’être en proie à des palpitations cardiaques, sans gravité, rassurez-vous. Pour retrouver un meilleur équilibre, bannissez les excitants comme le café, le thé ou le tabac ; ensuite, prenez le temps de vous détendre dès que vous sentez l’excitation vous gagner.

Travail

Cette configuration astrale indique qu’une femme va intervenir en votre faveur dans le travail. Vous ne serez pas dans la position de celui qui décide, mais cela n’empêchera pas cette journée d’être très bénéfique pour vous.

Citation

Pour devenir maître, il faut agir en esclave (Tacite).

Famille/foyer

Vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liées à la famille sont en effet bénéfiques dans l’ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses. Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau.

Vie sociale

Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, et tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états. Autant dire que vous réussirez très vite à provoquer l’hostilité générale. Si vous ne mettez pas de l’eau dans votre vin, préparez-vous à être seul contre tous pendant un certain temps.

Nombre chance

593

Clin d’oeil

Souvenez-vous que la douceur et le tact font plus que l’autoritarisme.

SAGITTAIRE

Amour

Attention : Pluton en aspect tortueux pourra semer la zizanie dans votre couple. Votre conjoint ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses yeux, ne va pas dans votre vie conjugale, et vous risquez de réagir avec agacement à ses revendications. Pourtant, seuls l’écoute et le dialogue vous permettraient de sortir de l’impasse. Célibataire, Mercure en cet aspect pourrait bien vous faire succomber au charme plantureux d’un natif de votre propre signe. Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de coeur viendra sûrement si vous le désirez.

Argent

Avec Saturne en cette configuration, tous ceux qui ont dernièrement fait preuve d’imprudences en matière financière vont probablement connaître quelques difficultés. Mettez de l’ordre dans vos comptes, et attendez que le Ciel se dégage sans commettre d’autres folies.

Santé

Ce qui vous ressourcera le mieux en ce moment ? L’activité physique, et, si possible, au contact de la nature : voile, randonnées, vélo, vous aurez l’embarras du choix si vous avez des vacances à prendre. Sinon, offrez-vous de grandes marches en plein air, ce sera déjà bien.

Travail

Prenez la ferme résolution aujourd’hui de régler vos problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront. Si vous chercher à nier les évidences, vous aurez beaucoup plus de mal, ensuite, à vous tirer d’affaire.

Citation

Trop de visites finissent par ennuyer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne soyez pas trop rigide envers vos enfants. Ils auront du mal à supporter une discipline trop stricte. Essayez de dialoguer avec eux plutôt que de les contraindre sans cesse.

Vie sociale

Incité par Mercure, vous ressentirez un pressant besoin de sortir de vous-même. Cela vous conduira à un engagement social qui traduit un désir sincère d’aider les autres et qui vous donnera de profondes satisfactions.

Nombre chance

531

Clin d’oeil

Sachez faire face sereinement aux petits imprévus de la vie quotidienne.

CAPRICORNE

Amour

Le climat sentimental risque d’être orageux. Cette fois, ce n’est pas vous qui serez en cause, car vous avez tout fait pour favoriser l’entente et l’harmonie. Mais vous aurez à supporter les idiosyncrasies exacerbées de votre conjoint ou partenaire. Celui-ci ne sera pas à prendre avec des pincettes. Impossible de faire autrement que de prendre votre mal en patience et de ne pas vous laisser bouleverser par ces perturbations. Les célibataires devront faire preuve de patience dans l’attente de l’âme soeur.

Argent

Les zones d’argent de votre Ciel ne seront touchées par aucune influence céleste. Voilà qui vous mettra à l’abri des mauvaises surprises. En contrepartie, cette indifférence du Ciel à l’égard de vos finances ne laisse pas présager d’amélioration notable : inutile, donc, de rêver que vous allez avoir des rentrées d’argent inattendues ou qu’une prime quelconque vous tombe dans le bec !

Santé

Avec Uranus et Mars, deux planètes toniques, influençant les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne manquerez pas d’énergie. Mais attention au surcroît de nervosité qu’elles pourront entraîner. Attention, aussi, au risque de petits accidents, toujours présent lorsque ces planètes sont concernées. Evitez les travaux de bricolage trop compliqués, et restez prudent en voiture ou en vélo.

Travail

L’horizon professionnel sera assez bouché. Attention aux illusions, aux blocages imprévus, ainsi qu’aux changements de dernière minute auxquels il faudra s’adapter rapidement. Vous devrez aussi compter avec d’éventuels contretemps, qui vous obligeront à modifier vos projets ou vos méthodes de travail.

Citation

L’estime des hommes est un bien plus sûr que l’argent (Syrus).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble équilibrées. Vos parents se montreront conciliants et protecteurs, tandis que vous aurez à coeur d’assumer sérieusement vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Attention simplement à ne pas vous laisser envahir par votre travail au point de négliger la famille.

Vie sociale

Avec une telle disposition planétaire, déplacements et voyages seront à l’ordre du jour, et ils devraient se dérouler d’une manière agréable et sans imprévus fâcheux. La fréquentation de clubs et de groupements sera positive et profitable.

Nombre chance

970

Clin d’oeil

Vous avez un problème délicat à résoudre et vous ne parvenez pas à y trouver une solution satisfaisante ? Prenez une résolution, listez sur une feuille de papier le pour et le contre, et voyez ce qui l’emporte.

VERSEAU

Amour

Natif marié, pour être heureux, vous aurez besoin cette fois plus que jamais de vivre caché et couché. Si possible, faites une escapade pour vous aménager une tanière secrète digne de votre amour brûlant. En tout cas, prenez mille précautions pour échapper aux regards indiscrets. Célibataire, cet aspect de Mars accroîtra encore votre séduction et votre amour du flirt. Vous ne serez pas près de vous essouffler ! À peine vous êtes-vous entiché d’un nouvel objet, qu’une autre tentation vous fera signe. Attention tout de même : « Tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine) !

Argent

Côté argent, cet aspect du Soleil est évidemment de bon augure, le Soleil étant un astre tout à fait bénéfique. Mais attention : Pluton risque de vous incliner à trop dépenser. Tout ira bien si vous contrôlez vos envies et limitez vos dépenses. Mais vous risquez de craquer et de vous laisser aller à quelques achats ruineux et parfaitement inutiles ! Méfiez-vous, car vous auriez ensuite beaucoup de mal à rééquilibrer votre budget.

Santé

Votre résistance de base sera solide en ce moment. C’est vrai, Mars étant bien aspecté, vous retrouverez tout votre tonus, et vous finirez la journée en excellente forme.

Travail

Votre vie professionnelle devrait se présenter sous des auspices nettement plus favorables que dernièrement. Tous ceux d’entre vous qui ont dû faire face à des conditions de travail fatigantes ou stressantes, auront droit cette fois à un climat plus facile. En revanche, Saturne risque de vous rendre trop exigeant et perfectionniste. Détendez-vous, acceptez les critiques avec humour, et vous vous sentirez tout de suite mieux.

Citation

Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux (Evangile).

Famille/foyer

Vos relations familiales seront favorisées par les astres et vous apporteront bien des satisfactions. Multipliez les occasions de faire plaisir à ceux que vous aimez.

Vie sociale

Vous vous sentirez bien dans votre peau et éprouverez beaucoup de joie de vivre. Tout cela aura un heureux effet sur votre caractère, qui vous vaudra de nouvelles et charmantes relations. Mais attention ! Vous rêverez un peu trop et risquez de perdre le contact avec la réalité.

Nombre chance

373

Clin d’oeil

Tentez une demande d’augmentation de votre traitement ; vous pourriez avoir satisfaction à court ou moyen terme.

POISSONS

Amour

Si vous consentez à jeter rancoeurs et griefs aux oubliettes, tout ira pour le mieux dans vos relations conjugales. Vous serez plus disponible, plus expansif que d’habitude, plus attentionné aussi. Célibataire, efforcez-vous de faire bon marché du passé. Puisqu’une aventure est bel et bien terminée, cherchez à inaugurer une nouvelle page de votre existence. Ainsi le sentiment que vous porterez sur votre prochaine conquête retrouvera la fraîcheur initiale, qui donnera à votre amour tout son charme.

Argent

Pluton mal placé dans votre Ciel vous soufflera de mauvaises idées. Même si vous avez des dépenses à faire, essayez de limiter les achats au strict minimum, sans quoi vous auriez ensuite beaucoup de mal à retrouver l’équilibre.

Santé

Ce que vous devez faire en ce moment concernant votre santé ? Vous astreindre à trouver un meilleur équilibre entre votre mental et votre physique. Si vous exercez une activité sédentaire, il est urgent de remettre votre corps en marche. Pour les allergiques au sport traditionnel, essayez des disciplines venues d’ailleurs comme le gi-gong ou la capoéra, dont l’originalité devrait vous séduire.

Travail

Il vous arrivera encore de vous faire quelques illusions ou de prendre vos rêves pour des réalités. Mais dans l’ensemble, cette journée sera propice à la prise d’initiatives nouvelles et créatrices dont vous récolterez les fruits bientôt. Vous terminerez la journée dans un climat d’exaltation et d’euphorie, qui augurera de superbes perspectives.

Citation

La vie est un rondeau, elle finit à peu près comme elle a commencé, les deux enfances en sont la preuve (Prince de Ligne).

Famille/foyer

Vous aurez envie d’exprimer l’amour et la tendresse que vous éprouvez pour votre famille, sans pourtant y parvenir. La pudeur, le refus de toute sensiblerie, instillés par Neptune, vous retiendront.

Vie sociale

Si les circonstances vous ont placé dans des situations délicates et exposé à une certaine agressivité de votre entourage, cette journée semble vous aider à faire la paix. Vous vous entendrez particulièrement bien avec certains natifs des Gémeaux.

Nombre chance

368

Clin d’oeil

Sentiment de blocage ou de frustration ? Réagissez, en cherchant à vous divertir ou à vous faire plaisir.

