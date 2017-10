Haïti – Politique : Le Président Moïse Commémore les 211 ans de la mort de Dessalines

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi, le Président Jovenel Moïse accompagné de son épouse Martine, du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant et de membres du Gouvernement a participé à Marchand Dessalines, à la commémoration des 211 ans de la mort de l’Empereur Jacques 1er, Fondateur de la Patrie.

Après une offrande florale au pied du Monument de l’Empereur Dessalines au Pont Rouge il a assisté à l’Église Saint Ignace de Marchand Dessalines, au « Te Deum » de commémoration, qui s’est déroulé sous le signe de la conscience nationale et de l’unité de tous les haïtien. En présence, entre autres, du Vice-Président de l’Assemblée National l’Honorable Cholzer Chancy, du Président de la Cour de Cassation, Me Jules Cantave, de membres du Gouvernement, de parlementaires et de nombreux citoyens, le Chef de l’État a salué la mémoire de ce héros de l’indépendance qui a marqué l’histoire d’Haïti, les haïtiens et les nations esclavagistes.

Après le Te Deum, le Chef de l’État s’est rendu sur la place d’Armes de Marchand Dessalines, où il s’est adressé à une foule imposante, l’invitant à remercier l’Empereur Jacques 1er pour la Nation haïtienne qu’il a fondée et pour avoir permis aux peuples du monde de pouvoir…………………………….….lire la suite sur haitilibre.com