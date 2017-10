150 migrants interceptés aux îles Türk ans Caicos

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Département de l’immigration du ministère de contrôle des frontières et de l’emploi des Îles Turques-et-Caïques a annoncé dans des rapports avoir intercepté le 4 octobre 2017, plus de 150 migrants haïtiens en situation irrégulière. Au nombre de ces migrants qui ont été retrouvés dans les eaux et sur le rivage, se trouvaient aussi des femmes et des enfants, a indiqué le Groupe d’appui aux Réfugiés et Rapatriés (GARR).

Le 5 octobre la task force du Département de l’immigration de concert avec des officiers de police, a souligné que 81 personnes de nationalité haïtienne ont premièrement été recensées. 80 autres auraient été dénombrées aussi par la suite.

Selon les autorités des Îles Turques-et-Caïques qui n'ont pas précisé le nombre exact d'enfants, d'hommes et de femmes gardés pour l'instant par la police de ce pays, les dossiers de ces migrants sont à l'étude avant d'être