Les titres du journal Infos-Vision du mercredi 18 octobre 2017

Commémoration hier mardi, du 211e anniversaire de l’assassinat du père de l’indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. A cette occasion, le président Jovenel Moïse a appelé tout un chacun à jouer sa partition afin de tourner la page des turbulences périodiques et de l’instabilité chronique et de jeter les bases de la refondation nationale.

Le chef de l’Etat entend s’attaquer à l’exclusion qu’il considère comme un fléau endémique pour le pays.

Tirs nourris, véhicules caillassés, Gaz lacrymogène… La manifestation de l’opposition, mardi, à la capitale, contre le budget et le président de la République, a été émaillée de violences. Plusieurs blessées ont été recensés dont le nommé Paterson qui a reçu un coup de couteau à la tête.

Le doyen de la faculté de Linguistique appliquée, Renaud Gauvin, affirme avoir été brièvement enlevé, lundi soir, aux environs de 7h, devant ladite faculté par 2 bandits. Il informe que les 2 malfrats qui réclamaient une rançon de 400 mille dollars l’ont finalement libéré après avoir pris son ordinateur portable ses cartes de crédits ainsi que son véhicule.

A l’Arcahaïe, la police a procédé lundi à l’arrestation de 3 membres présumés du gang de Milot Berger. Il s’agit de Wislin Succès alias Chacha, son bras droit, James Casséus, son chauffeur et Marie Nadine Jonas, selon le commissaire de police de la commune, l’Inspecteur Ader Jacques.

Evasion spectaculaire, dans la nuit de dimanche à lundi, au commissariat de « borne soldat » à Petit Goâve. Pas moins de 11 mineurs se sont fait la belle, alors que le chef de poste se serait rendu aux toilettes.

La cérémonie de passation entre la Minujusth et la MINUSTAH s’est déroulée lundi après-midi au QG des troupes onusiennes à Tabarre. La création de la mission des Nations unies pour l’appui à la justice reflète l’engagement de l’ONU d’œuvrer pour la consolidation de la paix et la stabilité en Haïti, selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Mamadou Diallo.

La 13e conférence des Jeunes sur le changement climatique s’ouvre ce mercredi, à l’Université Roi Henri Christophe de Limonade. Une initiative du Ministère de l’environnement avec le soutien de l’Union Européenne et le PNUD.