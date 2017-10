La MINUJUSTH prend le relais à partir de ce lundi

Source EJ/Radio Métropole Haïti

« Le départ de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti représente un moment pour tourner la page en Haïti et un moment pour permettre que le pays continue d’aller de l’avant », a déclaré la désormais ex-Représentante spéciale des Nations Unies pour Haïti, Sandra Honoré, vendredi dernier.

La MINUSTAH a été créée en 2004 par le Conseil de sécurité, suite à une période de troubles sociaux dans le pays, pour apporter un appui aux autorités et aux Haïtiens et fournir un environnement de stabilité et de sécurité.

Le mandat de cette mission de paix comprenait la professionnalisation de la police, le renforcement de l’Etat de droit et la promotion et protection des droits de l’homme, ainsi que les bons offices de la Représentante spéciale du Secrétaire général.

« Le fait que le Conseil ait pu décider de la fermeture de la MINUSTAH indique que les éléments du mandat ont été atteints », a affirmé Sandra Honoré.

« Haïti en 2017 est un pays complètement diffèrent de ce qu’il était en 2004. Il y a un niveau de sécurité qui permet……………………………………….lire la suite sur metropolehaiti.com