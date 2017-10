Haïti-Politique : Une journée de mobilisation nationale contre le gouvernement, à l’occasion du 211e anniversaire de l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines

P-au-P, 16 oct. 2017 [AlterPresse] — Une journée de mobilisation nationale est annoncée par l’opposition contre le gouvernement, à l’occasion du 211e anniversaire de l’assassinat de l’empereur Jean-Jacques Dessalines (17 octobre 1806-17 octobre 2017).

« C’est le moment le plus symbolique pour le peuple haïtien, en particulier les masses populaires, de monter sur la scène politique et de réitérer son adhésion au projet, pour lequel l’empereur Jacques 1er est mort », affirme l’un des fers de lance de la mobilisation, le militant politique Me ; Michel André, interrogé par l’agence en ligne AlterPresse.

Dans cette optique, cette énième journée de protestations entend réclamer le retrait du budget 2017-2018 ainsi que le départ de l’administration actuelle, rappelle Me André.

L’ancien candidat à la présidentielles en profite pour faire le point sur l.

Le vendredi 13 octobre 2017, « nous avons plaidé une action en habeas corpus, pour la majorité des prisonniers, arrêtés dans l’exercice de leurs droits. Nous attendons la décision du doyen près le tribunal civil de Port-au-Prince », fait savoir Me. Michel André, à propos des arrestations – pour « troubles à l’ordre public et destruction de biens d’autrui » -, survenues lors des dernières mobilisations antigouvernementales, parfois émaillées de violences.

Une quarantaine de manifestants sont, jusqu’à présent, gardés en détention, à Port-au-Prince, pour « troubles à l’ordre public et destruction de biens d’autrui », selon les accusations du cabinet d’instruction à Port-au-Prince.

Le dimanche 15 octobre 2017, une manifestation antigouvernementale s’est déroulée sans incident à Port-au-Prince.

Mais, le samedi 14 octobre 2017, une autre manifestation antigouvernementale, aux Cayes (département du Sud), a été dispersée par …………………………...lire la suite sur alterpresse.org