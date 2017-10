Astrologie du jour

BELIER

Amour

Mercure régira votre secteur amour conjugal. Mercure, c’est le dieu de la communication, de la parole, du dialogue. Les couples pourront donc mieux se comprendre et retrouver une bonne complicité. Célibataires, votre vie amoureuse sera enfin au beau fixe. Ceux qui sortent d’une séparation, ou tout simplement ceux qui vivent seuls depuis quelque temps, auront en cette journée des chances de faire une rencontre troublante. Vénus, la déesse de l’amour, vous promet quelques émois irrésistibles !

Argent

Profitez de l’influence de Vénus pour tenter le sort, demander une prime quelconque, faire des paris aux jeux, ou décider un achat qui vous tient à coeur. Mais ne perdez pas le sens de la mesure.

Santé

Pensez à vous protéger contre les maladies cardio-vasculaires en consommant notamment des poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines. Ne négligez pas non plus Pensez aussi à l’ail et à l’oignon, qui ont des vertus fluidifiantes incontestables.

Travail

Vous viserez haut, et vous vous attellerez à d’ambitieux projets. Vous pourrez aussi prendre de grandes décisions concernant votre avenir professionnel. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Une corneille ne crève pas les yeux à une autre corneille (proverbe allemand).

Famille/foyer

Beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage familial. Mais avec le soutien de Pluton, cette fois vous assumerez votre rôle vaillamment et avec bonheur.

Vie sociale

Ne claironnez pas à tout bout de champ votre bonheur ou votre succès : vous risquez de susciter des jalousies dangereuses. Le silence sera votre meilleure garantie, car « on peut tout sonder, sauf le silence d’un homme » (proverbe serbo-croate).

Nombre chance

353

Clin d’oeil

Vous vous sentez happé par mille choses à faire ? Inutile de paniquer : faites ce que vous pouvez, sans vous culpabiliser.

TAUREAU

Amour

Le cadeau de la journée, ce sera sans conteste l’influence de Vénus sur votre secteur d’amour. En formant une configuration favorable, cette planète va avant tout protéger vos amours. Si vous vivez en couple, Vénus va vous offrir une belle journée de tendresse et de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, elle fera mieux encore : il se pourrait bien, en effet, qu’elle vous vaille une rencontre importante. Pour certains d’entre vous, il y aura même un mariage en perspective !

Argent

Il existe des risques pour vous sur le plan financier, car les aspects de Neptune vous seront contraires. Soyez très prudent ; il faudra vous confiner strictement dans le réalisme et éviter les spéculations n’offrant pas suffisamment de garantie. Les associations ne vous seront pas très favorables pour le moment.

Santé

Physiquement, vous tiendrez la pleine forme dans l’ensemble. Seule la résistance nerveuse pourrait laisser quelque peu à désirer. Mis à part cette réserve, vous vous sentirez capable de conquérir le monde !

Travail

Si vous envisagez de monter une affaire en collaboration, vous pourrez trouver un associé aujourd’hui. Toutefois, pour éviter les conflits d’autorité, mettez les choses au point dès le départ. Bon rendement pour tous les travailleurs.

Citation

Ronge l’os que le sort te jette (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie familiale sera assez paisible. Attention cependant, si vous êtes investi de responsabilités parentales, à d’éventuelles difficultés de communication avec vos enfants. Bouderies et malentendus sont possibles.

Vie sociale

Votre vie amicale sera très agréable et gaie. Tout respirera un air de jeunesse et de détente. Les natifs des Poissons vous stimuleront beaucoup. Mais ne vous retournez pas sur les natifs du Capricorne, qui se révéleront d’abominables rabat-joie en cette journée.

Nombre chance

783

Clin d’oeil

Si une question que vous aviez occultée se remet d’actualité, ne cherchez plus l’esquive. Affrontez le problème.

GEMEAUX

Amour

Voici un cocktail planétaire énergique, qui pourrait bien se répercuter sur votre vie de couple. Une chose est sûre : c’est vous qui prendrez les initiatives. Celle d’entraîner votre conjoint dans de nouveaux projets si la routine vous pèse, ou de faire des mises au point musclées si vos relations ne vous conviennent plus ! Célibataire, les influx astraux vous inciteront à faire fi des conventions, des contraintes que vous détestez, pour ne plus être qu’à l’écoute de vos sens. Allez-y allégrement si le coeur vous en dit, sans états d’âme inutiles.

Argent

Pendant cette journée vous n’aurez pas que des satisfactions. Vos décisions seront contestées, et vous essuierez quelques pertes financières inattendues en dépit de votre intuition et aussi de la prudence avec laquelle vous gérez votre budget. Ne vous désolez pas trop : dans la vie, il faut savoir non seulement gagner, mais aussi perdre.

Santé

Santé très satisfaisante. Sur le plan de la résistance physique, votre Ciel ne subira aucune attaque planétaire notable, ce qui laisse présager une journée facile et sans souci.

Travail

Cet environnement astral à prédominance mercurienne décuplera votre intuition mais pourra aussi vous rendre quelque peu naïf ou trop euphorique. Vous aurez envie d’élargir votre horizon professionnel, et vous serez favorisé dans vos efforts.

Citation

Chaque jour qui passe est comme une offre qui ne sera pas réitérée (proverbe chinois).

Famille/foyer

Des conflits risquent d’éclater dans votre milieu familial, sans que vous soyez nécessairement partie prenante. Mais si, en plus, vous jetez de l’huile sur le feu, vous n’en verrez pas la fin. Essayez plutôt de jouer les médiateurs ou, tout au moins, de pratiquer la politique de l’autruche. Les choses s’arrangeront assez vite.

Vie sociale

Cet aspect de Jupiter pourra créer une certaine tension, de la nervosité ou de l’irritabilité. Il semble que vous soyez alors plus émotif que d’habitude, ou que vous réagissiez souvent de façon excessive, brusque, aux événements qui se produiront ou au comportement de ceux qui vous entourent.

Nombre chance

701

Clin d’oeil

Ne vous fiez pas aux choses qu’on vous raconte ; cherchez les raisons qu’on pourrait avoir de vous les dire.

CANCER

Amour

Amours exaltantes en couple prévues au programme. Savourez à fond ces heures parfaites. Mais ne commettez pas l’erreur de parer votre bien-aimé de toutes les qualités qu’il n’a pas. Soyez plus réaliste. Célibataire, vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez ! De quoi rendre fous vos différents partenaires.

Argent

Une grande prudence sera requise dans le placement des capitaux et des économies. Méfiez-vous d’offres trop alléchantes, qui pourront cacher une escroquerie susceptible de vous mener au désastre.

Santé

Ecoutez les conseils des planètes bienveillantes ! Malgré la multiplicité et la complexité de vos tâches ou activités, ne négligez pas votre santé, car « la santé, c’est l’unité qui fait valoir tous les zéros de la vie » (Fontenelle). Les petits ennuis peuvent devenir sérieux si l’on n’y prend garde, surtout passé la quarantaine.

Travail

Au travail, vous adopterez des attitudes contradictoires, faisant preuve, tour à tour, d’une audace frisant l’inconscience, puis d’une prudence excessive. Il est donc essentiel que vous trouviez un juste milieu entre ces comportements extrêmes. Sans quoi vous aurez du mal à mener à bien d’importants projets ou encore à prendre les bonnes décisions face à des choix essentiels.

Citation

Une seule main n’applaudit pas (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez bien décidé à prendre en main les rênes du foyer. Vous mènerez votre petit monde à la baguette. Votre entourage devra marcher droit et se conformer à vos exigences. Votre attitude sera assez bien acceptée dans l’ensemble. Cependant, concernant certains de vos choix et décisions, il pourrait exister des risques d’incompréhension avec un ou deux membres de votre famille. Expliquez-vous plus clairement.

Vie sociale

Vie relationnelle soumise à des perturbations. Avec cet environnement planétaire, vous risquez une brouille avec un de vos amis, une dispute avec votre partenaire, ou une situation humiliante ou embarrassante pour vous. Heureusement, vous ignorerez la rancune et le ressentiment : vous laisserez passer tout incident désagréable comme de l’eau sur la tête d’un canard. L’amitié d’un Taureau ou d’un Scorpion, en l’occurrence, vous sera précieuse.

Nombre chance

218

Clin d’oeil

Sachez que l’opportunisme est un défaut qui peut devenir une vertu.

LION

Amour

La journée s’annonce très prometteuse pour les natifs vivant en couple. La planète Vénus bien aspectée vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous êtes un coeur à prendre, voici venir le temps de la construction amoureuse active. Sous l’impulsion de Vénus, vous ne vous contenterez plus des émois partagés, des dîners aux chandelles et des promenades romantiques à deux.

Argent

Vous aurez aujourd’hui une bonne surprise concernant vos gains ou vos revenus. Vous pourrez aussi faire une très bonne affaire, au feeling, en vous fiant autant à votre expérience en la matière qu’à votre flair.

Santé

Surveillez attentivement votre poids. Si vous avez un peu trop abusé de la bonne chère dernièrement, entreprenez maintenant un petit régime et faites de l’exercice, les astres y étant très favorables. D’autre part, si vous décidez de cesser de fumer ou de boire de l’alcool, vous tiendrez, grâce à votre volonté renforcée.

Travail

En principe, aucun problème ne surgira sur le plan du travail. La chance s’unira à votre volonté pour assurer votre succès. Ne permettez à personne de vous mettre des bâtons dans les roues.

Citation

Le mensonge est un mal, la vérité une guérison (proverbe arabe).

Famille/foyer

Attention à l’égoïsme ! Vous finirez par faire le vide autour de vous si vous cédez à cette tendance. Alors, pour éviter d’évoluer dans un désert familial, soyez plus à l’écoute de vos êtres chers et tâchez d’anticiper leurs désirs.

Vie sociale

L’action de la planète Pluton mal aspectée sera très négative : elle vous rendra particulièrement agressif aujourd’hui. Vous ne supporterez aucune contradiction et aucune autorité. Vous ne voudrez agir qu’à votre tête, quitte à vous obstiner dans l’erreur.

Nombre chance

644

Clin d’oeil

Ne faites pas de reproches à votre entourage qu’en cas de nécessité absolue.

VIERGE

Amour

Pour les solitaires, journée favorable à une rencontre. Attention simplement à ne pas vous enthousiasmer pour quelqu’un qui n’en vaudrait pas la peine. Prenez au moins le temps de choisir si plusieurs candidats sont en lice. Si vous vivez en couple, votre instinct de propriété sera très aiguisé. Vous aurez tendance à adopter une attitude cavalière avec votre conjoint ou partenaire, comme si vous n’aviez que des droits et aucun devoir envers lui. Il ne se laissera pas faire !

Argent

Uranus vous conseillera d’être d’une extrême prudence dans vos dépenses. Il vous mettra surtout en garde contre un crédit de longue durée. Il vous fera comprendre que les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais que les remboursements sont extrêmement pénibles et démoralisants. Evitez à tout prix l’endettement, et méfiez-vous du surendettement comme de la peste.

Santé

Avec Mars en aspect harmonique, vous qui étiez déjà une force de la nature, allez voir votre énergie encore décuplée. Premier levé, dernier couché, du dynamisme et de la joie de vivre à revendre, vous allez faire bien des envieux autour de vous. Attention à ne pas trop en faire !

Travail

Vous devrez absolument profiter des moindres occasions qui se présenteront. A vous d’élargir votre horizon professionnel ou de réaliser des projets qui vous tiennent particulièrement à coeur. Sans quoi vous risquez de vous enliser dans une forme de routine qui ne vous vaudra rien de bon.

Citation

Toute chair s’unit selon son espèce (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Votre vie familiale s’avérera pétulante. Cette animation sera le plus souvent agréable à vivre, malgré quelques risques de nervosité. Uranus va spécialement protéger vos relations avec vos parents et avec les personnes les plus âgées de votre entourage familial. Pensez à réunir tout le monde sous un prétexte quelconque : le bonheur sera au rendez-vous.

Vie sociale

N’attendez pas toujours que les autres fassent le premier pas. Saturne vous fera comprendre qu’une meilleure ouverture est nécessaire pour simplifier et faciliter vos rapports. Exprimez-vous sans crainte, tout en prenant les précautions d’usage. Si vous continuez à rester trop réticent, voire trop méfiant, les autres finiront par se lasser, et vous aurez le sentiment d’être rejeté, abandonné.

Nombre chance

991

Clin d’oeil

Montrez-vous assez réaliste pour ne pas épouser des causes perdues d’avance.

BALANCE

Amour

Côté coeur, la journée commencera bien pour les célibataires et se terminera encore mieux. La présence de la planète Vénus vous fera connaître des émotions fortes et conférera à vos élans un air de mystère. Certains natifs iront jusqu’à goûter les voluptés de l’amour interdit ! De gros nuages pourraient assombrir votre Ciel conjugal, surtout si vous vous mettez en tête de rendre votre conjoint ou partenaire jaloux pour pimenter votre union. Très vite, en effet, la situation pourrait échapper à votre contrôle.

Argent

Vous peinez depuis un certain temps pour améliorer votre situation financière et vivre, sinon dans l’opulence, du moins dans une confortable aisance. Cette fois, vous franchirez un cap très important : avec l’appui de plusieurs astres harmoniques dans votre Ciel, vous réussirez à gonfler votre compte en banque en réalisant point par point le programme rigoureux que vous vous êtes fixé.

Santé

Avec Mercure, Vénus et Uranus pour coacher votre forme, la fatigue ne risque pas de vous visiter. Pour évacuer ce trop-plein d’énergie de la meilleure façon possible, pourquoi ne pas vous mettre au sport ? Gym ou marche à pied, à vous de choisir selon vos envies. Voilà qui vous ferait le plus grand bien.

Travail

C’est une journée de chance professionnelle qui s’offrira à vous, à condition que vous n’alliez pas la gâcher par des erreurs de jugement ou de vains bavardages. Vous aurez plein d’idées et de projets originaux parfaitement réalisables. Ne le criez pas sur les toits et méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez les exposer à la légère : certaines pourraient les mettre à profit et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Citation

Les gros poissons mangent les petits (proverbe général).

Famille/foyer

Le Soleil protégera vos enfants, et Vénus vous incitera à approfondir vos relations avec vos parents. Vénus sera également très faste en ce qui concerne votre domicile : ce sera le moment idéal pour programmer des travaux ou un déménagement.

Vie sociale

Vous serez tenté de faire la roue comme le paon pour vous faire remarquer et vous mettre en valeur. Mais ce ne sera pas une bonne tactique ; pour cette journée, du moins, la modestie s’avérera beaucoup plus payante : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal). Pour vous donner le maximum de chance, soyez plus naturel et affable.

Nombre chance

919

Clin d’oeil

La bonne résolution du moment ? Faire table rase du passé, mettre au placard tous vos regrets, et vous atteler à quelque chose d’excitant.

SCORPION

Amour

La planète Vénus en excellent aspect favorisera les rencontres amoureuses. Vous n’aurez pourtant rien d’une girouette. Le plaisir d’un moment ne vous suffira pas. Et si vous tombez amoureux cette fois-ci, votre passion ne sera pas un feu de paille ! Natifs vivant à deux, vous serez prêts à modifier quelque peu vos habitudes et à faire des efforts pour rompre avec le train-train quotidien et la routine conjugale. Bien sûr, ce n’est pas votre conjoint ou partenaire qui viendra s’en plaindre ! Donc, le bien-être et le plaisir régneront en maîtres dans votre vie de couple.

Argent

Votre situation financière sera directement affectée par Saturne aujourd’hui. Il est possible donc qu’elle subisse des modifications. Qu’il s’agisse d’une légère baisse ou, au contraire, d’une amélioration, ne nourrissez pas d’inquiétudes excessives : vous saurez vous adapter gracieusement.

Santé

Bonne résistance de base, mais vous serez enclin à la nervosité. Si vous n’arrivez pas à dormir, inutile de vous bourrer de somnifères : prenez patience, quitte à supporter une ou deux nuits un peu agitées, car votre rythme de sommeil se rétablira rapidement. Un verre de lait chaud avant le coucher vous sera très utile.

Travail

Sur le plan professionnel, les plus grands espoirs vous sont permis. En effet, vous saurez déjouer tous les pièges qui émailleront votre route, et notamment celui de la dispersion. Bien concentré sur vos objectifs, vous réussirez à canaliser votre énergie.

Citation

Pas de bon médiateur, s’il n’est un peu menteur (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les rapports familiaux seront un peu difficiles, car vous aurez l’impression qu’on ne s’intéresse pas autant à vous que vous le voudriez. C’est une idée dont vous aurez beaucoup de mal à vous défaire et qui vous poussera parfois à vous replier sur vous-même. Mais c’est une idée tout à fait fausse.

Vie sociale

Si les circonstances de la vie vous avaient éloigné d’un ami cher, Vénus pourrait vous remettre en présence l’un de l’autre. Un cadeau que vous n’êtes pas près d’oublier !

Nombre chance

523

Clin d’oeil

Contrôlez vos réactions pour qu’elles ne dépassent pas les bornes.

SAGITTAIRE

Amour

Inutile de vous leurrer : cette journée sera périlleuse, sous la férule de Neptune mal aspecté. Les choses risquent d’exploser pour les couples en profond désaccord. Pour les autres couples, les impacts célestes actuels se traduiront simplement par des disputes ou des bouderies sans conséquences. Célibataire, si vous voulez bien vivre votre vie sexuelle, il faudra veiller à bannir de vous-même toute pulsion agressive et toute intention belliqueuse. L’ambiance astrale vous mettra sur le pied de guerre, alors que la sensualité a besoin de détente et de douceur.

Argent

Cette conjoncture astrale est un indice certain de grande chance financière. Ne laissez pas passer ce bon influx : demandez une prime quelconque, acceptez un nouveau travail, jouez à un jeu de hasard en prenant compte, bien entendu, de votre nombre de chance du jour.

Santé

Uranus rappellera aux natifs qui suivent un régime amincissant qu’ils ne doivent pas oublier les vertus de la soupe. Servie au début d’un repas, elle nous fait absorber spontanément moins de calories par la suite.

Travail

Il se passera sans aucun doute des événements nettement positifs dans votre vie professionnelle. Vous obtiendrez tous les appuis, toutes les protections nécessaires. Vos démarches de caractère officiel seront couronnés de succès.

Citation

Marche au même pas que le temps et cours à la même allure que lui (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les soucis familiaux ne vous seront pas épargnés, vu la configuration astrale de la journée. Gardez pourtant le moral, et évitez de sombrer dans le pessimisme le plus noir. Vous finirez par vous tirer d’affaire de façon très honorable.

Vie sociale

Influençant en tandem dans le secteur contacts, le Soleil et Saturne vous feront rechercher la compagnie d’amis plus âgés ou plus expérimentés qui ont quelque chose à vous apprendre.

Nombre chance

225

Clin d’oeil

Si votre moral joue au yoyo, concentrez-vous sur les côtés positifs de votre vie : vous irez certainement mieux.

CAPRICORNE

Amour

Avec cette ambiance astrale, votre conjoint a intérêt à s’accrocher. Humeurs changeantes, fantaisie à revendre, sans parler d’un goût pour l’indépendance qui ne cesse de grandir… Il ne vous connaissait pas sous ce jour. Mais si vous lui montrez que vous tenez toujours autant à lui, cette métamorphose devrait plutôt lui plaire ! Célibataire, vous allez probablement faire une rencontre qui vous rendra instantanément heureux. Mais n’idéalisez pas trop vite cette personne, si séduisante soit-elle. Attendez de mieux la connaître avant de former des projets.

Argent

La Lune influençant un de vos secteurs financiers indique un risque de stagnation, voire des difficultés, liées par exemple à un surendettement. Il faudra rester prudent et serrer les cordons de la bourse.

Santé

Dynamisé par Mars, vous retrouverez enfin votre pleine vitalité. Finis les coups de pompe, les baisses de tonus des journées précédentes. Vous pourrez vous empresser de dépenser judicieusement cette belle énergie en vous livrant à de nombreuses activités sportives.

Travail

On ne pourra certainement pas vous reprocher de manquer de suite dans les idées. Cette fois, vous irez au bout de vos projets, et vous mettrez tous les atouts de votre côté pour réussir dans le travail.

Citation

La rêverie est le dimanche de la pensée (H.-F. Amiel).

Famille/foyer

L’ambiance planétaire vous inclinera à changer complètement d’attitude vis-à-vis de votre entourage familial. Vous vous montrerez beaucoup plus expansif, plus tolérant, et vous ferez de gros efforts pour instaurer un vrai dialogue avec vos proches. De bons résultats ne se feront pas attendre.

Vie sociale

Le climat solaire de cette journée vous donnera des occasions d’occuper le devant de la scène aujourd’hui, et vous ne manquerez pas de les saisir au vol. N’en faites tout de même pas trop, au risque de vous desservir. Par contre, vous saurez aussi mettre votre efficacité et votre détermination au service de votre entourage, ce qui s’avérera très positif.

Nombre chance

591

Clin d’oeil

Ne perdez aucune occasion de montrer ce dont vous êtes capable.

VERSEAU

Amour

Cet aspect de Saturne va vous gâter, et vous en serez ravi. Votre conjoint redoublera d’attentions et sera entièrement aux petits soins pour vous. Vous trouverez peut-être même qu’il en fait trop ; mais il est si tendre avec vous ! Célibataire, Saturne cesse enfin d’influencer le secteur d’amour de votre thème. Ouf ! Ce mouvement céleste rendra l’influence de Vénus très favorable : vous vous montrerez en effet beaucoup moins rigoriste et exigeant et, du coup, une aventure pourra enfin vous tenter.

Argent

Votre goût du risque pourra vous entraîner très loin. Attention aux opérations financières hasardeuses qui pourraient être catastrophiques. Mais il sera possible d’effectuer des transactions plus fructueuses.

Santé

Mercure vous conseillera d’équilibrer votre alimentation au lieu de manger trop souvent les mêmes choses. Faute de quoi une carence se produira et vous en ressentirez bientôt les effets sur votre santé.

Travail

La tendance planétaire générale semble très favorable aux professions libérales. Les entreprises conçues auparavant pourront prendre une tournure de plus en plus profitable pour vous. L’essentiel sera, pour l’instant, de faire preuve de plus d’initiative, afin de transformer le bon courant actuel en réussite totale et définitive.

Citation

Ne mourez pas avant que la mort ne vienne (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous aurez des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez, vous efforçant de les comprendre et d’assumer leur bien-être. Il s’en dégagera un climat serein et gai, car ceux qui vous entourent n’auront pas le sentiment que vous leur glissez entre les doigts.

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect conseillera un minimum de détente, avec les plaisirs liés au jardinage, à l’observation de la nature ou à la présence d’un animal domestique. D’autre part, elle renforcera les tendances hospitalières et encouragera les activités à caractère altruiste ou humanitaire. En somme, elle vous incitera à sortir de vous-même et à ne plus passer votre temps à contempler votre nombril.

Nombre chance

592

Clin d’oeil

Tenez-vous-en à vos plans : un changement de cap en ce moment compromettrait la somme d’efforts consentis jusqu’ici.

POISSONS

Amour

Neptune mal positionné dans votre Ciel pourrait par moments semer la zizanie dans votre couple. Rien de grave, rassurez-vous, et le bonheur conjugal ne vous échappera pas ! Célibataire, revoilà l’astre Saturne, qui va encore répandre ses mauvaises influences sur vos amours : repli sur soi pour les uns, exigence maximale pour les autres ; et, dans les deux cas, pas vraiment la tête à batifoler avec le premier venu. Ce qu’il vous faut, c’est du sérieux et, avec un peu de patience, c’est ce que le Ciel finira par vous accorder.

Argent

Pluton en aspect harmonique protégera vos finances et vous apportera le soutien de la chance. Tâchez d’en profiter. Mais attention : ce sera aussi le moment de vous montrer plus vigilant concernant vos achats et vos placements.

Santé

Le Soleil et Mercure géreront ensemble votre capital santé. Vous devriez donc vous porter comme un charme et, en cas de baisse de régime, avoir assez de tonus pour récupérer rapidement. Les plus fragiles d’entre vous devront cependant faire attention à leurs articulations. Si vous faites du sport, équipez-vous de protections et ne négligez pas l’échauffement.

Travail

Votre vie professionnelle devrait être beaucoup plus facile que dernièrement, même si quelques petits obstacles vous demandent encore de faire preuve de patience et de sang-froid. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Qui est habitué à ton pain aura faim en te voyant (proverbe arabe).

Famille/foyer

Au foyer, vous subirez encore les conséquences de vos soucis professionnels et sociaux. Mais vous aurez la possibilité, si vous le désirez, de passer au travers de l’orage sans dommage en mettant en avant vos qualités de sensibilité et d’inspiration.

Vie sociale

Vous serez plus ouvert avec ceux qui vous entourent, et vous vous sentirez plus disponible affectivement. Si vous avez la chance de voyager pour le travail, vous aurez des résultats positifs. Certains natifs devront se méfier de leurs coups de tête ou coups de coeur.

Nombre chance

889

Clin d’oeil

Si vous vous sentez débordé de toutes parts, n’hésitez pas à vous adresser à vos proches. Ceux-ci ne demandent qu’à vous aider !

