Éphéméride du jour ….., 16 octobre, Journée mondiale de l’alimentation (ONU)

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’alimentation (ONU)

Chaque année, le 16 octobre, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture célèbre la Journée mondiale de l’alimentation, qui commémore la date de sa création, en 1945.

La naissance de l’agriculture

Bien que le passage de la chasse et de la cueillette à une production alimentaire fondée sur la culture et l’élevage – autrement dit, la naissance de l’agriculture – se soit produit de façon indépendante dans de nombreuses régions du monde voilà environ 10 000 ans, l’histoire de l’agriculture est riche d’exemples d’échanges interculturels aux conséquences majeures. La première trace archéologique d’activité agricole en Europe atteste d’une technologie avancée, en l’absence d’outils plus élémentaires.

Selon une théorie en vigueur, les populations du Moyen-Orient auraient apporté en Europe leurs outils et leurs technologies. Il semblerait que de telles migrations de populations agricoles aient eu lieu en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Pourquoi ces individus se sont-ils déplacés? L’agriculture, en offrant une source de nourriture plus sûre, entraînait un accroissement de la population, dont une partie finissait par migrer vers de nouvelles terres pour éviter la surpopulation.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Le gouvernement français a lancé, en 2013, une contribution à la journée de l’alimentation sous la forme d’une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’objectif affiché est de diviser par deux les quantités jetées. Nous ne pouvons ici que saluer cette initiative en stigmatisant les comportements des sociétés « riches » par rapport à l’alimentation !

http://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm

Aujourd’hui, 16 Octobre 2017

285ème jour de l’année, 41ème semaine de l’année

80 jours avant la fin de l’année

————————————————————————————–

JOURNEE NATIONALE

Fête de Saint Gérard, célébré partout dans le monde et en Haïti, notamment à Carrefour Feuille

mardi17 Octobre

Congé en Haïti/ Anniversaire de la Mort de Jean-Jacques Dessalines

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Journée nationale de dépistage de l’hépatite C

Depuis la quasi-disparition du risque viral lié à la transfusion au début des années 1990, la toxicomanie par voie intraveineuse est devenue le principal mode de contamination par le virus de l’hépatite C. La prise en charge de tels patients n’est pas facile, mais l’apparition de nouveaux traitements et le travail en réseau permettent de lever de nombreux obstacles.

La Journée Mondiale de dépistage de l’hépatite C a pour objectif d’attirer l’attention du grand public sur ce fléau et inciter les personnes à risques à bénéficier des dépistages gratuits organisés par plusieurs organismes…

Malgré des actions de lobbying menées dans les années 1999-2002, il semble que peu de choses aient réellement abouti dans les faits et une recherche approfondie sur la toile ne permet actuellement pas de trouver de documents permettant un optimisme raisonnable…

http://www.journee-mondiale.com/65/journee-nationale-de-depistage-de-l-hepatite-c.htm

Journée mondiale de la colonne vertébrale

La première édition de cette journée a été célébrée le 16 octobre 2012.

En France, cette journée a été marquée par une mobilisation des chiropracteurs qui ont proposé une évaluation gratuite des dysfonctionnements vertébraux et des troubles de l’appareil locomoteur. En effet, une personne sur deux dans le monde souffrirait de douleurs de dos au moins une fois dans l’année, et bien plus fréquemment dans la plupart des cas.

Depuis 2000, une ONG engagée dans la recherche sur les troubles musculo-squelettiques, la Bone and Joint Decade, milite pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrantes.

Un site à visiter : www.worldspineday.org

http://www.journee-mondiale.com/289/journee-mondiale-de-la-colonne-vertebrale.htm

Journée mondiale du pain

C’est la fédération internationale des boulangers (UIB) qui a déclaré la journée du 16 octobre jour du pain. On peut s’interroger sur le choix de cette date qui est parallèlement celle retenue pour la Journée Mondiale de l’alimentation. Historiquement, le pain a été une part essentielle de la nourriture et c’est peut être tout simplement là qu’il faut chercher un élément de réponse… à moins que, comme moi, vous ne sachiez pas résister à la bonne odeur d’un pain fraîchement sorti du four !

The World bread day

Le nombre et les variétés de pains que l’on peut trouver chez nos boulangers ne manque pas d’étonner et laisse rêveur quand on songe à l’extrême simplicité originelle du pain : de la farine, de l’eau et du sel…

Chaque pays a ses coutumes et ses traditions, chaque région a son pain et le regain d’intérêt accordé au pain avec la vague écolo a multiplié l’offre disponible.

Le pain « quotidien » signifie encore quelque chose pour la plupart d’entre nous et cela mérite bien qu’on lui consacre une journée mondiale.

http://www.journee-mondiale.com/265/journee-mondiale-du-pain.htm

mardi 17 Octobre

17 octobre 1806 Décès de Jean-Jacques Dessalines, Héros de l’indépendance, Signataire de l’acte de l’indépendance, Empereur d’Haiti

Son épouse fut Marie-Claire Heureuse Félicité, avec qui il se maria en 1801. Après la proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804, Dessalines établit un empire puissant et catholique. Mais son assassinat en 1806 met fin à ses rêves, son testament est cassé et sa succession annulée et son empire aboli.

Avant l’indépendance

D’origine africaine (afro-caribéen ), il est d’abord esclave à Saint-Domingue dans l’habitation de Henri Duclos. Jean-Jacques Dessalines, qui naquit le 20 septembre 1758, fut élevé sous le regard de sa tante, la future guerrière Victoria Montou, également esclave comme lui1. Victoria Montou, femme énergique, s’en trouvera astreinte quotidiennement au rude labeur des champs. Son meilleur ami était son propre neveu Jean-Jacques Dessalines, esclave comme elle. Plus âgée que lui, elle lui enseigna comment se battre dans un combat au corps-à-corps et la façon de lancer un couteau. Surnommé affectueusement Gran Toya, elle guida et conseilla Dessalines dans sa jeunesse. Il était fort attaché à cette tante, seul membre vivant de sa famille.

Puis, durant les troubles qui mènent à l’indépendance de l’île, il devient lieutenant de Toussaint Louverture et combat à ses côtés lors de la Guerre des couteaux (1799-1800). En octobre 1802, il organise la mutinerie de l’armée saint-dominguoise contre l’expédition napoléonienne . Il combat le général mulâtre André Rigaud et le général français Charles Leclerc.

Après la déportation de Toussaint, il se soumet à la France. S’étant insurgé peu après, il se retire au nord de l’île [réf. souhaitée] ; il réussit, avec l’aide du commandant du fort de la Crête-à-Pierrot, Louis Daure Lamartinière, et de la femme de celui-ci, Marie-Jeanne Lamartinière, à repousser Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau dans le sanglant combat de la Crête-à-Pierrot, de Petite-Rivière de l’Artibonite. Par la suite, après la mort du colonel Louis Daure Lamartinière, sa veuve rejoindra Jean-Jacques Dessalines et deviendra, un temps, sa maîtresse.

Le 18 mai 1803, lors du congrès de l’Arcahaie, regroupant l’ensemble des chefs de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la partie centrale de couleur blanche. Une révolutionnaire, Catherine Flon, prit les deux morceaux restants, le bleu et le rouge, et les cousit ensemble pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres et créer le nouvel étendard de la République d’Haïti . Ce drapeau, inspiré du drapeau français dont la partie blanche, considérée comme le symbole de la race blanche et non pas de la royauté, a été déchirée. Presque tous les officiers se rallieront à ce nouveau drapeau, sauf ceux de Lamour Desrances qui lui préféreront le drapeau aux couleurs noire et rouge. Dessalines pourchassera les partisans du chef de guerre Lamour Desrances, qui refusait de reconnaître Dessalines comme général en chef, en envoyant à ses trousses le général Nicolas Geffrard qui finira par l’arrêter et anéantir son parti4.

L’Empire

Il réussit le 18 novembre 1803 à vaincre les Français à la bataille de Vertières, et le 1er janvier 1804 Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti . Il se fait d’abord gouverneur général à vie, puis empereur — pour ne pas être devancé par son rival, Napoléon — sous le nom de Jacques Ier (1804).

Le 8 octobre 1804, il est couronné par Jean-Baptiste-Joseph Brelle, qu’il a fait grand-archevêque d’Haïti le jour précédent. Dans la constitution impériale rédigée par Jacques Ier lui-même, il est précisé que le fils aîné de l’empereur héritera de son empire. Le fils aîné de Jacques Ier est le prince Jacques Dessalines dit Jacques le Bien-Aimé. L’ordre de succession précise que si le prince Jacques ne peut accéder au trône pour quelque raison que ce soit, une régence de 20 ans serait mise en place à la mort de l’empereur Jacques Ier. Cette régence serait dirigée par l’épouse de Dessalines, l’impératrice Marie-Claire Heureuse Félicité.

Dès qu’il devient empereur, Jacques Ier fait massacrer les Français « qui espéraient le retour de l’ordre ancien en Haïti »[réf. nécessaire] et poursuit une politique de « caporalisme agraire » (pour reprendre l’expression de Michel-Rolph Trouillot) destinée à maintenir les profits de l’industrie sucrière par la force, sans esclavage proprement dit.

Son gouvernement ayant décidé d’entreprendre une réforme agraire au profit des anciens esclaves sans terre, il est assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince, par ses collaborateurs , Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, André Rigaud et Bruno Blanchet qui servaient d’intermédiaires entre tous sans oublier Henri Christophe qui se trouvait dans le nord5. Après l’assassinat de Jacques Ier, ses ministres tentent de faire reconnaître son fils Jacques le Bien-Aimé comme empereur légitime. Mais l’empire est immédiatement aboli par les assassins de Dessalines. L’impératrice Marie-Claire Heureuse Félicité quitte alors la capitale avec ses enfants. Le corps de Dessalines est simplement inhumé sur le lieu de son assassinat. Sous le règne de l’empereur Faustin Soulouque, le corps de Dessalines est inhumé dans un tombeau digne de son rang d’empereur. Le corps de Dessalines est ensuite placé dans un grand mausolée à sa gloire.

Hommages

Inauguration de la statue de Dessalines au Champ-de-Mars de Port-au-Prince en 1910.

Inauguration du mausolée de Dessalines et de Pétion en 1926.

En 1910 est inaugurée la statue de Jacques Ier Dessalines sur le Champ-de-Mars de Port-au-Prince.

En 1926 est inauguré le mausolée à la gloire de Dessalines et d’Alexandre Pétion.

L’hymne national d’Haïti, la Dessalinienne, est nommé en son honneur, ainsi que le sont la ville et l’arrondissement de Dessalines.

Son effigie figure sur le billet de 250 gourdes (monnaie de la République d’Haïti).

De nombreux auteurs haïtiens ont rendu hommage à Dessalines, comme Ignace Nau qui rendit hommage, dans la première moitié du xixe siècle, à ce personnage historique dans son poème Dessalines. En 1979, Félix Morisseau-Leroy dans son poème Mèsi Papa Desalin ou Jean Métellus dans L’Année Dessalines (Éditions Gallimard, Paris, 1986).

Le poème d’Ignace Nau titré Dessalines rend hommage au fondateur de la patrie Jacques Ier et condamne le complot dans lequel il a trouvé la mort :

«

Dessalines, à ce nom, ami, découvrons-nous !

Je me sens le cœur battre à fléchir les genoux

Et jaillir à ce nom un sang chaud dans mes veines.

Suspendez vos plaisirs, recueillez votre cœur,

Songez à nos héros, songez à l’Empereur !

Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu,

Dicta l’indépendance à la lueur du feu !…

Journée mondiale contre la douleur

L’OMS s’associe à la Journée mondiale contre la douleur célébrée tous les ans le 3° lundi du mois d’octobre.

Le traitement de la douleur et les soins palliatifs font partie intégrante du droit à jouir d’une bonne santé, estime l’Organisation mondiale de la Santé.

« C’est en majorité dans les pays à revenu faible ou moyen, où les maladies chroniques comme le cancer et le Sida gagnent du terrain, que les malades sont privés de traitement anti-douleur », explique le Dr Catherine Le Galès-Camus, chargée à l’OMS du groupe Maladies non transmissibles et santé mentale. « Ce n’est pas parce que les ressources sanitaires sont comptées que les malades et leur famille doivent se voir refuser ce traitement ».

L’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP) et la Fédération européenne des sections locales de l’IASP (EFIC) coordonnent les actions mises en place pour cette Journée mondiale.

Selon l’IASP et l’EFIC, une personne sur cinq souffre de douleurs chroniques modérées à fortes, et la douleur rend une personne sur trois incapable ou difficilement capable de mener une vie indépendante. En outre, une personne sur quatre rapporte que la douleur perturbe ou détruit ses relations avec sa famille et ses amis.

La morphine par voie orale s’est avérée d’un bon rapport coût-efficacité pour le traitement de la douleur modérée à forte chez les cancéreux et les personnes vivant avec le VIH/SIDA, note l’OMS dans un communiqué. Toutefois, ces analgésiques ne sont pas partout disponibles, en particulier dans les pays en développement à cause d’une méconnaissance de leur usage médical, de restrictions réglementaires et de leur prix.

« Le soulagement de la douleur devrait être un droit de tout être humain, qu’il soit atteint d’un cancer, d’une infection à VIH/SIDA ou de n’importe quelle autre maladie douloureuse », affirme Sir Michael Bond, président de l’IASP.

Pour le Pr. Harald Breivik, président de l’EFIC, « la douleur chronique est l’un des problèmes les plus sous-estimés par les services de santé dans le monde aujourd’hui » alors qu’elle devrait être considérée comme « une maladie en tant que telle ».

Un site à visiter : www.aegis.com

http://www.journee-mondiale.com/30/journee-mondiale-contre-la-douleur.htm

Journée mondiale du don d’organes et de la greffe

Depuis 2005, l’OMS a promulgué la journée mondiale du don d’organes et de la greffe. Elle se tient chaque année le 17 octobre.

Cette journée est partie d’un constat alarmiste : en France, en 2005, il n’y a eu que 4238 transplantations d’organes pratiquées alors que près de 12 000 malades avaient besoin d’une greffe.

Des milliers de patients subissent toujours l’angoisse de l’attente, alors qu’on sait que chaque jour passé sur la liste dans l’espoir d’une greffe est une perte de chance.

Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d’avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver.

Cette situation est essentiellement due à un déficit d’information du grand public…

Un site à visiter : www.greffedevie.fr

http://www.journee-mondiale.com/74/journee-mondiale-du-don-d-organes-et-de-la-greffe.htm

Journée Mondiale du refus de la misère

Le 17 octobre 1987, à l’appel du Père Joseph Wresinski, 100 000 défenseurs des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur le Parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et de l’ignorance, pour dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire respecter les Droits de l’Homme. Une dalle, proclamant ce message, a été inaugurée à cette occasion sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme, là où fut signée, en 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. On peut y lire l’appel du père Joseph:

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

Depuis cette date, le 17 octobre de chaque année, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la misère et l’exclusion se rassemblent dans le monde entier afin de témoigner de leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées : ainsi est née la Journée Mondiale du Refus de la Misère.

Le 17 octobre 1992, Monsieur Javier Perez de Cuellar, ancien Secrétaire général de l’ONU, au nom d’un groupe de personnalités internationales rassemblées dans le Comité pour la Journée Mondiale du Refus de la Misère, lance un appel pour la reconnaissance du 17 octobre. Le 22 décembre 1992, le 17 octobre est proclamée Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté par l’assemblée générale des Nations Unies. Depuis, les initiatives pour célébrer cette journée n’ont cessé de se multiplier. Dans de nombreux lieux, des rassemblements se tiennent également le 17 de chaque mois.

Un site à visiter : refuserlamisere.org

http://www.journee-mondiale.com/75/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. UN FAIT A RETENIR

16 octobre 1902 Première utilisation des empreintes digitales

Alphonse Bertillon, chef du service photographique de la préfecture de police de Paris, réalise que les empreintes digitales sont propres et uniques à chaque personne et qu’elles peuvent ainsi servir à trouver le coupable.

L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ? Le 16 octobre 1902, 107, rue du Faubourg Saint-honoré à Paris, on découvre, dans l’appartement d’un dentiste, le corps de son domestique assassiné. Le vol semble à l’origine du meurtre. Le voleur, sans doute surpris en pleine effraction, a laissé de nombreuses empreintes de doigts sur la vitrine d’un médailler fracturé. Servi par un concours de circonstances étonnant, Alphonse Bertillon, directeur du service de l’Identité judiciaire, réussit à les identifier comme étant celles d’un certain Henri-Léon Scheffer, né en 1876, arrêté et fiché quelques mois plus tôt. Dans un rapport au juge d’instruction daté du 24 octobre, il démontre la similitude des empreintes et explique que leur disposition prouve qu’elles ont été faites après le bris de la vitrine. C’est la première fois qu’un assassin est identifié, convaincu de meurtre et condamné à l’aide de ses empreintes : » les seuls dénonciateurs qui ne trompent ni ne mentent jamais « .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La Pensée du Jour

«Bay kou bliye, pote mak sonje.»

Pwoveb lakay

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte-Edwige mais aussi Bertrand, Gall, Gaudry, Marguerite…

Née en Bavière en 1174, Edwige est morte en Pologne en 1243. Deux de ses frères furent évêques, une de ses soeurs reine de France et l’autre de Hongrie. A la mort de son mari, après 52 ans de mariage, elle se retira en Pologne, dans l’une des nombreuses abbayes qu’elle avait fait construire. Les Edwige sont sages et persévérantes. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 8.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 16 octobre 2017 Dernier Quartier

Jeudi 19 Octobre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Erold Josué «Ochan »

Pour découvrir la musique de Erold Josué «Ochan » cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Ej9HskaJKL4

On débute la semaine avec ce morceau d’Erold Josué, l’une des plus grandes figures de la culture vodou et de la scène vodou actuelle.

Et ce soir, il sera sur scène au Kiosque Oxyde Jeanty pour la veillée patriotique pour la commémoration du 212eme de la mort de Jean-Jacques Dessalines à partir de 5h.

A ce sujet Le Ministère de la Culture et de la Communication invite la population à la Veillée Patriotique à la veille de la Commémoration du 211è de la Mort du Père Fondateur de la Patrie, Jean Jacques Dessalines. Linda Isabelle François, Jacques Adler Jean-Pierre seront aussi sur scène.

——————————————————————————————————————————-

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

—————————————————————

IFH-Vendredi 20 octobre-5H30

Réunion Toastmaster ouverte

Le public est invité

———————————————————————————————————————

Une semaine d’activités pour le 211e anniversaire de l’assassinat de l’empereur Jean-Jacques Dessalines en Haïti

lundi 16 octobre 2017

Veillée patriotique sera réalisée au Kiosque Occide Jeanty, au Champ de Mars, principale place publique de la capitale

mardi 17 octobre 2017

Commémoration officielle est prévue au Pont-Rouge (Port-au-Prince) et à Marchand Dessalines (Artibonite), avec la participation des membres du gouvernement.

Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017

visite guidée, avec des écolières et écoliers, ainsi qu’une émission de radio marqueront la fin des activités à l’occasion du 211e anniversaire de l’assassinat de l’empereur Jean-Jacques Dessalines.

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

16 octobre 708 Fondation du sanctuaire du mont Saint-Michel par Aubert évêque d’Avranches

En l’an 708, Aubert, alors évêque d’Avranches, reçoit la visite de l’archange Michel au cours d’un songe. Ce dernier lui ordonne de faire édifier un sanctuaire à l’image du Mont Gargano en Italie.

Au début du XIIIe siècle, le roi de France, Philippe Auguste, subventionne l’édification de La Merveille. Cette structure grandiose, bâtie sur trois niveaux, est considérée comme l’une des plus belles réalisations gothiques de cette époque.

Durant le XIVe et le XVe siècles, des remparts, des tours et des constructions militaires diverses sont installés pour faire face à la guerre de cent ans. Ces fortifications permettent au Mont de résister et lui procurent une défense infranchissable face à l’opposition anglaise qui dura trente ans avant la capitulation.

Sous Louis XI, les premiers prisonniers politiques sont incarcérés dans le monastère où ils sont enfermés dans d’effroyables cages de fer (les fillettes).

Le Mont acquiert très vite une réputation de prison dont personne ne s’échappe.

Durant la Révolution Française, l’abbaye est à nouveau utilisée comme prison. Des prêtres, des détenus de droit commun ainsi que des Chouans y sont enfermés. Cette activité pénitentiaire s’arrêtera en 1863 grâce à l’indignation de certains intellectuels tel que Victor Hugo.

16 octobre 1615 Retraite des alliés

Les Andastes ne sont pas venus prêter main forte.

Suite à l’ambuscade du 11 octobre 1615, Champlain et ses alliés durent se replier.

Celui-ci, blessé, est porté pendant quelques jours puis garrotté dans un panier au dos d’un Huron.

16 octobre 1666 Le Marquis de Tracy déclenche la guerre

Le Marquis Alexandre de Prouville de Tracy, avec 1 000 hommes de l’armée régulière, de 600 recrues (soldats nouvellement arrivés) et 100 Hurons et Algonquins, enclencha une guerre brutale contre des tribus iroquoises, détruisant leurs cultures et leurs villages, en particulier contre la nation mohawk. Il saisit leurs territoires au nom du roi de France et força les Mohawks à se convertir à la religion catholique et à adopter la langue française telle qu’enseignée par les missionnaires jésuites. Alors ceux qui ne voulurent pas se soumettre demandèrent de l’aide des Anglais.

16 octobre 1690 Les Anglais tentent de prendre Québec

Les Anglais organisent l’assaut avec une flotte de 37 navires et 2 200 hommes, envoyés de la Nouvelle-Angleterre sous les ordres de Sir William Phipps. À 6h du matin, une chaloupe qui transporte un émissaire vient sommer le gouverneur Frontenac de se rendre d’ici une heure. Frontenac lui donne alors cette célèbre réponse : “ Je n’ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusils ; qu’il apprenne que ce n’est pas de la sorte qu’on envoie sommer un homme comme moi ; qu’il fasse du mieux qu’il pourra de son côté, comme je ferai du mien ”.

Le 18 octobre 1690, et pendant deux jours, les Anglais tentent de bombarder Québec, mais les coups de canon demeurent tous vains. Les 23 et 24 octobre 1690, les Anglais négocient l’échange de prisonniers et lèvent l’ancre. Québec se souvient: Fête annuelle de Notre-Dame-des-Victoires.

16 octobre 1730 Décès d’Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac, aventurier français

Arrivé à 25 ans en Amérique, Antoine Laumet (né le 5 mars 1658) change d’identité et devient le sieur Antoine de Lamothe-Cadillac. Aventurier et visionnaire, son ascension et sa réussite dans la société de la Nouvelle-France lui attirent autant de soutiens que d’antipathies. Commandant du fort de Michillimakinac en 1694, il fonde le fort Pontchartrain du Détroit en 1701 en prévoyant un grand avenir à ce qui deviendra la ville de Détroit. Après avoir été gouverneur de la Louisiane, il rentre en France où il est nommé gouverneur de Castelsarrasin.

Son nom est donné à la célèbre marque automobile américaine en 1902, à la suite des commémorations du bicentenaire de la fondation de Détroit. En 2001, pendant les commémorations du tricentenaire de la ville, une statue est érigée en son honneur.

16 octobre 1793 Marie-Antoinette, reine de France, est guillotinée à Paris

Nous sommes en pleine révolution française et les Français en ont marre de la monarchie. Après avoir exécuté le roi Louis XVl le 21 janvier 1793, on lui reproche ses nombreuses extravagances et ses rapports avec l’étranger, en particulier avec l’Autriche dont elle est originaire et on l’accuse de haute trahison. C’est au milieu d’une foule vociférante que la reine Marie-Antoinette, condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire après avoir dû répondre aux accusations les plus insensées, est conduite en charrette de la Conciergerie à la place de la Révolution où elle sera guillotinée.

Jusqu’au bout, elle aura fait preuve d’un courage exemplaire. Elle a refusé de se confesser à l’abbé constitutionnel Girard. À celui-ci, qui l’invitait au courage, elle a répondu : » Du courage ! Ah ! monsieur, il y a plusieurs années que j’en fais l’apprentissage. Ce n’est pas au moment que mes maux vont finir qu’on m’en verra manquer. » Lorsqu’elle arrive sur la plate-forme de l’échafaud, par mégarde son pied heurte celui du bourreau Sanson. » Monsieur je vous demande excuse, je ne l’ai pas fait exprès. «

16 octobre 1813 Début de la ‪‎bataille de Leipzig, combats de Wachau, Möckern et Lindenau

La bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813) aussi appelée la bataille des Nations, fut la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes, et fut une défaite subie par Napoléon.

16 octobre 1834 Incendie au Parlement britannique

Le 16 octobre 1834, la majeure partie du palais disparut en fumée lors d’un incendie. Seuls Westminster Hall, la tour des Joyaux, la crypte de la chapelle Saint-Étienne et les cloîtres échappèrent à la

16 octobre 1846 Début de l’anesthésie générale à l’éther

Le Dr. William Thomas Green Morton administre, pour la première fois, de l’éther pour amortir la douleur lors d’une opération.

Associé au chimiste Jackson, ils travaillent sur les principes anesthésiants de l’éther sulfurique. Sûr des propriétés de son produit, Morton permet à Warren d’opérer de nouveau. Le sujet souffre d’une tumeur du cou. Le 16 octobre 1846, Warren pratique l’ablation de l’excroissance assisté de Morton sans que le patient ne ressente aucune douleur, ce qui fera dire au chirurgien : « Nous venons d’assister à un événement capital dans les annales de la chirurgie ; notre métier est délivré pour toujours de son horreur ». A partir de ce moment, Morton exerce tant auprès de ses collègues chirurgiens qu’à son cabinet dentaire.

16 octobre 1847 Publication du roman «Jane Eyre»

«Jane Eyre» est un roman de Charlotte Brontë, publié le 16 octobre 1847 en Angleterre.

Charlotte Brontë, craignant que l’éditeur refuse le manuscrit d’une femme, avait pris le pseudonyme de Currer Bell.

L’histoire est présentée comme l’autobiographie de l’héroïne.

Jane Eyre est le premier roman publié de Charlotte Brontë, dont le livre précédent, The Professor, avait été refusé par sept éditeurs. Charlotte Brontë amorce la rédaction de Jane Eyre en août 1846 et l’achève un an plus tard. Le livre est accepté par la maison d’édition Smith, Elder and Co. et publié en octobre 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell. Le succès est immédiat au point de précipiter la parution déjà prévue des romans Les Hauts de Hurlevent et Agnès Grey des sœurs de Charlotte, Emily (alias Ellis Bell) et Anne (alias Acton Bell). En décembre 1847, Jane Eyre fait l’objet d’une seconde édition que Charlotte dédie à William Makepeace Thackeray.

La première traduction française, par Noëmie Lesbazeilles-Souvestre, est publiée en 1854 sous le titre Jane Eyre ou les Mémoires d’une institutrice.

16 octobre 1854 Naissance d’Oscar Wilde, écrivain irlandais

Wilde s’installe à Londres en 1879 : séduisant, raffiné et subtil, il est fêté dans toute l’Angleterre. Il développe rapidement sa théorie de l’esthétisme et donne des conférences sur ce thème aux États-Unis. Il devient rédacteur en chef de The Womans’ World. Il s’installe quelques temps à Paris.

En 1884, Oscar Wilde épouse Constance Lloyd qui lui donnera deux fils.

En 1891, il rencontre Lord Alfred Douglas de Queensberry, s’en éprend et tous deux mènent une vie débridée en affichant en public leur homosexualité. Cela entraînera le scandale Queensberry et un procès. Il est condamné, en vertu d’une loi datant de 1885 interdisant l’homosexualité, à la peine maximale de deux ans de travaux forcés en 1895. Période pendant laquelle il écrit beaucoup. En 1897, libéré, il quitte l’Angleterre pour la France: Commence alors une période de déchéance dont il ne sortira pas et, malgré l’aide de ses amis, il finit ses jours dans la solitude et la misère. Oscar Wilde meurt d’une méningite, âgé de 46 ans, en exil volontaire à Paris, le 30 novembre 1900.

auteur de :

« Le crimes de Lord Arthur Saville »

« L’éventail de lady Windermere »

« L’importance d’être constant » en 1895

« Le portrait de Dorian Gray » en 1891

« Ballade de la geôle de Reading »

16 octobre 1859 Premier Néo-Écossais à recevoir la Croix de Victoria

William Hall (° 28 avril 1827 – † 25 août 1904), premier Noir et premier Néo-Écossais à recevoir la Croix de Victoria. Au siège de Lucknow (Inde), il a courageusement poursuivi le combat alors que ses compagnons tombaient autour de lui.

16 octobre 1870 Naissance de Wallace Turnbull

Wallace Rupert Turnbull est un ingénieur en aéronautique, né à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.

Issu d’une famille riche, il étudie les sciences à Cornell et en Allemagne jusqu’à l’âge de 25 ans. Il travaille ensuite chez Edison Lamp Works, à Harrison (New Jersey), pendant six ans. Puis il travaille dans son laboratoire privé, à Rothesay, au Nouveau-Brunswick, le reste de sa vie, isolé sur le plan géographique, mais collaborant avec des pionniers de l’aviation comme Alexander Graham BELL .

Les travaux de Turnbull dans le secteur de l’aéronautique se sont échelonnés sur quatre décennies, couvrant plusieurs aspects du vol. Sa plus importante contribution au monde de l’aviation a sans aucun doute été l’hélice à pas variable, une invention qui est reconnue comme un point tournant dans l’évolution de l’avion. Les avions qui sont en service de nos jours sont construits selon des principes qui proviennent de son travail de recherche. »

16 octobre 1876 Premier pont à porte-à-faux

C’est le début de la construction du premier pont en porte-à-faux (on utilise aussi le terme anglais cantilever)

Il est construit sur la « Kentucky River »

Il sera terminé le 20 février 1877

Il était alors le plus haut du monde

Une installation est dite en porte-à-faux lorsqu’un élément est supporté par une partie qui est elle-même au-dessus du vide, c’est-à-dire sans support immédiatement en dessous de l’élément en « porte-à-faux ». Une installation en porte-à-faux comporte un risque de déséquilibre ou de rupture en cas de surcharge car elle repose sur la solidité des supports.

16 octobre 1901 Deuxième inauguration du pont Victoria

Le pont Victoria reconstruit est inauguré à Montréal par le prince de Galles, futur George V.

Même si la date n’est pas spécifiée, ces photos ont été prises en début du siècle, croit-on.

Inauguré une première fois le 25 août 1860,

le pont était couvert et ne comportait qu’une seule voie ferroviaire.

16 octobre 1902 Première utilisation des empreintes digitales

Alphonse Bertillon, chef du service photographique de la préfecture de police de Paris, réalise que les empreintes digitales sont propres et uniques à chaque personne et qu’elles peuvent ainsi servir à trouver le coupable.

Première utilisation de la comparaison des empreintes digitales pour identifier un criminel par Alphonse Bertillon

L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ? Le 16 octobre 1902, 107, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, on découvre, dans l’appartement d’un dentiste, le corps de son domestique assassiné. Le vol semble à l’origine du meurtre. Le voleur, sans doute surpris en pleine effraction, a laissé de nombreuses empreintes de doigts sur la vitrine d’un médailler fracturé. Servi par un concours de circonstances étonnant, Alphonse Bertillon, directeur du service de l’Identité judiciaire, réussit à les identifier comme étant celles d’un certain Henri-Léon Scheffer, né en 1876, arrêté et fiché quelques mois plus tôt. Dans un rapport au juge d’instruction daté du 24 octobre, il démontre la similitude des empreintes et explique que leur disposition prouve qu’elles ont été faites après le bris de la vitrine. C’est la première fois qu’un assassin est identifié, convaincu de meurtre et condamné à l’aide de ses empreintes : » les seuls dénonciateurs qui ne trompent ni ne mentent jamais « .

16 octobre 1908 Premier vol en Angleterre

Samuel Cody arrive en Angleterre pour donner des spectacles country américain.

Il s’intéresse aussi au cerf-volant, aux ballons et dirigeables et aussi à l’aéroplane.

En ce jour, dans un aéroplane de sa conception, il s’élève du sol sur une distance de 460 mètres, pendant 27 secondes et termine son envol par un crash.

16 octobre 1911 Inauguration du monument Montcalm à Québec

Inauguration du monument Montcalm à Québec. Ce monument s’élève dans le petit parc Montcalm à quelques centaines de pas de l’endroit où le héros fut tué le 13 septembre 1759, en même temps que Wolfe; il s’agit d’une réplique exacte du monument Montcalm de Vestric-Candiac, près de Nimes en France, où le Marquis de Montcalm vit le jour en 1712.

16 octobre 1914 Première transfusion sanguine

La première transfusion sanguine directe de la Première Guerre mondiale est réalisée dant un hôpital de campagne à Biarritz

quand Isidore Colas donne du sang directement au caporal Henri Legrain de la 45ème division d’infanterie française.

Beaucoup d’autres transfusions se feront pendant la Première Guerre mondiale. Elles ne seront pas toutes des réussites car l’incompatibilité était méconnue à cette époque.

16 octobre 1916 À New York, la militante des droits Margaret Sanger ouvre une première clinique de contrôle des naissances

Elle nait dans une famille ouvrière d’origine irlandaise, sixième des 11 enfants d’Anne Purcell Higgins qui aura eu en tout 18 grossesses. Avant 1914, elle travaille comme infirmière et sage-femme dans les quartiers les plus pauvres de New York et doit aider des femmes privées de leur santé et sexualité ou plus capable d’élever leurs enfants, et qui n’ont pas accès aux méthodes de contraception pourtant disponibles pour les plus éduquées, dans un système puritain ou même l’information sur la contraception par courrier est illégale.

16 octobre 1918 Naissance d’Henri Vernes

Henri Vernes, pseudonyme de Charles-Henri Dewisme, romancier belge d’expression française.

Créateur du personnage de Bob Morane en 1953, Henri Vernes est l’auteur de plus de 200 romans d’aventures de Bob Morane, souvent mêlés de science-fiction, se déroulant dans le monde entier, et même au-delà de notre galaxie. Les aventures de Bob Morane, secondé par son fidèle ami Bill Ballantine, le mettent aux prises avec des ennemis comme l’Ombre jaune alias Monsieur Ming, ou se déroulent dans des univers parallèles (cycle d’Ananké), dans la jungle, ou encore dans les arcanes de l’espace-temps (le Cycle du Temps).

Les aventures de Bob Morane ont fait l’objet d’adaptations en bande dessinée, en série télévisée, en dessin animé et en jeux vidéo.

16 octobre 1923 Fondation de la compagnie Disney

Walt Disney, aidé de son frère plus âgé Roy Oliver Disney, fonde les Disney Brothers Studios afin de produire les Alices Comedies. Ils louèrent l’arrière d’un magasin sur l’avenue Kingswell à Hollywood pour la somme de 10$ par mois.

Le 18 novembre 1928 nait le personnage de Mickey Mouse dans le premier film avec son et dialogue synchronisés, Steamboat Willie. Les personnages de Minnie Mouse et Pat Hibulaire naissent aussi le même jour.

16 octobre 1924 La première messe est célébrée à Rouyn

La première messe est célébrée à Rouyn dans le magasin général de Joe Dumulon, devenu un site touristique sous le vocable de Maison Dumulon. Chaque été on y présente une pièce de théâtre évoquant les origines de la ville.

16 octobre 1925 Naissance d’Angela Brigid Lansbury

Angela Brigid Lansbury est une actrice anglaise naturalisée américaine, née le 16 octobre 1925 à Londres (Royaume-Uni).

Bien qu’aujourd’hui, elle soit célèbre pour son rôle de Jessica Fletcher, l’auteure de romans policiers et détective amateur, dans la série télévisée Arabesque ou Elle écrit au meurtre au Québec (Murder, She Wrote), Angela Lansbury s’est distinguée dans de nombreuses productions hollywoodiennes ainsi que dans plusieurs revues et comédies musicales à Broadway. Elle collabore depuis près de 30 ans avec les studios Disney, apparaissant en tant qu’actrice, invitée ou narratrice dans des émissions basées sur l’univers Disney ou encore en prêtant sa voix à de nombreux dessins animés de la compagnie, ce qui lui a valu de recevoir une Disney Legend en 1995.

16 octobre 1925 Signature des accords de Locarno

Les accords de Locarno sont signés le 16 octobre 1925 à Locarno, une ville suisse sur les bords du lac Majeur entre les représentants des principaux États-parties : l’Allemagne (Gustav Stresemann), de la Belgique (Émile Vandervelde), de la France (Aristide Briand), de la Grande-Bretagne (Austen Chamberlain), de l’Italie (Benito Mussolini), de la Pologne(Aleksander Skrzyński) et de la Tchécoslovaquie (Edvard Beneš). Ils sont ratifiés le 1er décembre 1925. Ils visent à assurer la sécurité collective en Europe et les frontières de l’Allemagne.

Cinq traités sont alors signés : un pacte rhénan qui garantit les frontières occidentales de l’Allemagne, et quatre autres traités d’arbitrage (Allemagne-France, Allemagne-Belgique, Allemagne-Pologne et Allemagne-Tchécoslovaquie).

16 octobre 1928 Invention de l’ampoule « givrée »

Marvin Pipkin, travaillant pour la compagnie General Electric, invente l’ampoule « givrée »

Les avantages sont qu’elle produit une lumière diffuse et ramasse moins la poussière.

16 octobre 1934 Début de la Longue Marche de Chine

La Longue Marche, parfois appelée « La Marche de dix mille li » ou « de vingt-cinq mille li », est un périple de plus d’un an, mené par l’Armée rouge chinoise et une partie de l’appareil du Parti communiste chinois pour échapper à l’Armée nationale révolutionnaire du Kuomintang de Tchang Kaï-chek durant la Guerre civile chinoise.

C’est durant cette marche que Mao Zedong s’affirme comme le chef des communistes chinois.

Commencée le 15 octobre 1934, la Longue Marche prit fin le 19 octobre 1935 et coûta la vie à entre 90 000 à 100 000 hommes rien qu’au sein des troupes communistes.

16 octobre 1943 Naissance de Fred Turner

Fred Turner, originaire de Winnipeg au Manitoba, est un chanteur et un guitariste du groupe rock Bachman Turner Overdrive (BTO). Voici quelques chansons de ce groupe: Takin’ Care of Business, Let It Ride, You Aint Seen Nothing Yet, Looking Out for Number One, Hey You, Not Fragile, House of the Rising Sun and « Blue Collar ».

16 octobre 1944 St. Roch arrive à Vancouver

La goélette de la GRC, le St. Roch, arrive à Vancouver en provenance de Halifax, par le passage du Nord-Ouest, premier navire à l’emprunter dans les deux sens.

16 octobre 1945 Conférence sur l’alimentation et l’agriculture

Début de la première conférence des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture.

Cette conférence a lieu dans la ville de Québec.

Elle prendra fin le 1er novembre.

Elle donnera naissance à la Journée mondiale de l’alimentation.

16 octobre 1945 Ouverture à Québec de la 1ère Conférence de la FAO des Nations Unies

Conférence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Québec. Des délégués de près de 40 pays se sont rassemblés à Québec et ont fondé l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

16 octobre 1946 Pendaison des chefs nazis suite au procès de Nuremberg

À la fin de la guerre le monde découvre officiellement et avec effroi la réalité : six millions de Juifs, du seul fait de leur naissance, ont péri dans les chambres à gaz, de même que des tziganes et des homosexuels. L’Europe et le monde sont atterrés. La nature humaine est-elle donc capable de telles atrocités? Qui sont les responsables?

Par le procès de Nuremberg on veut juger et châtier les principaux dirigeants du IIIe Reich responsables de ces crimes de guerre.

Le verdict est rendu: 12 sont condamnés à mort, trois à la prison à vie, quatre à des peines de 10 à 20 ans ;

Trois sont acquittés. Pour en savoir plus sur chacun des condamnés, voir le site:

16 octobre 1946 Premier but de Gordie Howe

Gordie Howe compte son premier but dans la Ligue Nationale de Hockey lors d’une partie contre Toronto.

16 octobre 1949 Fin de la guerre civile en Grèce

La fin de l’occupation allemande en Grèce est marquée par une lutte de pouvoir qui oppose le gouvernement aux communistes. La guerre civile qui déchirera le pays entre 1946 et 1949 est considérée par plusieurs comme un des premiers moments forts de la guerre froide.

De profondes divisions s’étaient déjà manifestées pendant la guerre au sein de la résistance qui s’est développée en réaction à l’occupation allemande (1941-1944). Celle-ci prend fin, mais un climat de confrontation persiste. Des élections sont organisées et le retour au pouvoir du roi George II est confirmé par un plébiscite qui se déroule à l’automne 1946. Il est suivi par un conflit armé entre legouvernement, appuyé par les troupes britanniques, et les communistes, qui profitent du soutien de plusieurs pays voisins, notamment la Yougoslavie et l’Albanie. Les Britanniques se retireront du territoire grec en 1947, mais dans un discours prononcé devant le Congrès, le président américain Harry S. Truman annonce en mars 1947 que son pays apportera un soutien économique substantiel (250 millions de dollars) à la Grèce afin d’aider à contrer l’influence communiste. Les hostilités se poursuivront jusqu’à ce que les communistes, qui perdent graduellement l’appui de leurs alliés, ne soient contraints d’accepter un cessez-le-feu en octobre 1949. Trois ans plus tard, la Grèce deviendra membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. On estime que la guerre civile qui a déchiré le pays pendant les années 40 a fait plus de 150 000 morts.

16 octobre 1955 Naissance de Wilfrid Paiement

Wilfrid Paiement, né à Earlton en Ontario, est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolua dans la ligue nationale de hockey de 1974 à 1988 au poste d’ailier droit.

Wilf Paiement est choisi deuxième au total, en toute première ronde du repêchage amateur de la LNH 1974 par les Scouts de Kansas City. Il joue deux saisons avec les Scouts avant qu’ils soient relocalisés et deviennent les Rockies du Colorado, avec lesquels il joue jusqu’à son échange aux Maple Leafs de Toronto le 29 décembre 1979. Il passe les trois saisons suivantes dans la Ville Reine, avant d’être échangé aux. Après cinq saisons avec les Nordiques, il est échangé aux Rangers de New York en retour de Steve Patrick. Il n’y dispute que huit rencontres ; les Sabres de Buffalo le réclament au ballotage le 6 octobre 1986. Il passe la saison avec les Sabres avant de terminer sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh et les Lumberjacks de Cleveland (de la ligue internationale de hockey) en 1987-1988.

16 octobre 1957 Formation d’une Commission royale d’enquête sur les ressources énergétiques du Canada

Le gouvernement progressiste-conservateur de John Diefenbaker institue une Commission d’enquête sur les questions énergétiques. Il en confie la présidence à Henry Borden, président de la Brazilian Traction, Light, Heat and Power Corp.

Il s’agit d’une des premières mesures du gouvernement minoritaire dirigé par le Progressiste-conservateur John Diefenbaker qui a reçu un fort support de l’électorat de l’Ouest du pays. Les recommandations de la Commission Borden, dont les rapports seront déposés le 22 octobre 1958 et le 20 juillet 1959, mèneront à l’élaboration d’une Politique nationale du pétrole et à la création de l’Office national de l’énergie. Elles apportent également une solution temporaire aux demandes des producteurs de l’Ouest du pays qui veulent s’assurer d’une part du marché canadien.

16 octobre 1961 Naissance de Marc Levy

Marc Levy, parfois orthographié Marc Lévy, est un auteur français né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt en région parisienne et rendu célèbre dès son premier roman, Et si c’était vrai…, adapté au cinéma en 2005.

Son père, Raymond Lévy, connu comme écrivain et résistant, évadé du train de déportés qui les emmenait vers Dachau, est évoqué par Marc Levy dans son ouvrage Les enfants de la liberté. Il est le frère de Lorraine Lévy, auteur de théâtre, scénariste, réalisatrice.

16 octobre 1962 Crise de Cuba

John F. Kennedy apprend que des missiles russes ont été installés secrètement à Cuba.

Ce délai de deux jours s’explique par la complexité du travail d’analyse des images, opéré par le National Photographic Interpretation Center créé l’année précédente.

16 octobre 1963 Déclenchement d’une grève des infirmières à l’hôpital Sainte-Justine

Il s’agit d’un des premiers arrêts de travail dans le milieu hospitalier au Québec. Fait particulier à l’époque, les grévistes sont exclusivement des femmes (235 infirmières) qui réclament un rôle accru dans l’organisation des soins de santé. Cette grève «illégale», qui durera 30 jours, aura un impact considérable sur l’organisation du mouvement syndical dans le réseau de la santé.

Les infirmières affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) réclament la retenue à la source des cotisations syndicales et de meilleures conditions de travail. Elles demandent aussi un droit de regard sur l’organisation des soins de santé. À cette époque, les hôpitaux sont encore dirigés par les communautés religieuses. Or, avec la modernisation du rôle de l’État, on souhaite que ce soit le gouvernement qui prenne en charge la gestion du réseau de la santé.

16 octobre 1963 Début des opérations minières dans la région de Matagami

Les trois compagnies qui oeuvrent dans la région de Matagami sont sous le contrôle du géant minier Noranda Mines Limited, dont environ 90 % des actionnaires sont canadiens.

Rappelons que d’importants gisements de sulfure de zinc, de cuivre et d’argent ont été mis a jour dans la région en 1961, ce qui a provoqué la création d’une nouvelle ville et d’une nouvelle paroisse.

16 octobre 1964 Au site de Lop Nor, dans le désert d’Asie centrale, la Chine fait exploser sa première bombe atomique

Le 26 juin 1964 au nord-ouest de la Chine, une tour de 103 mètres de haut fut érigée dans le désert de Lop Nor. C’était à cette époque la tour la plus haute de Chine, mais très peu de personnes en ont entendu parler et encore moins ont eu la chance de la voir.

Les soldats qui la gardaient éprouvaient beaucoup de fierté d’avoir été sélectionnés. Et pour cause, il s’agissait du seul endroit qui allait accueillir la première bombe atomique chinoise. A cette époque c’était la fierté de toute la nation.

Le 16 octobre 1964, la première bombe atomique de Chine fut détonée avec succès. Tout le monde avait les yeux rivés sur ce magnifique champignon de fumée. Cela signifiait que cette tour d’acier majestueuse avait rempli sa mission historique.

En 2009, une rare photo de cette tour était soudain apparue au grand jour. Elle révélait graduellement cette tour oubliée et les histoires qui s’y rapportent

16 octobre 1969 Évasion spectaculaire dans les rues de Montréal

« Des détenus de la prison de Bordeaux s’échappent du fourgon cellulaire qui les transporte, déclenchant une des chasses à l’homme les plus spectaculaires de l’histoire de Montréal.

Un des prisonniers est vite repris alors que deux autres, Richard Blass et Denis Thouin, sont cernés par les policiers dans une maison de la rue Fabre. Des coups de feu sont échangés et des gaz lacrymogènes utilisés avant que Blass et Thouin ne se rendent. Deux autres de leurs complices seront repris au cours de la journée. Les circonstances entourant cette évasion semblent particulièrement suspectes aux yeux des autorités. Le ministre de la Justice, Rémi Paul, évoque même la possibilité que les détenus aient bénéficié d’une aide à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. «

16 octobre 1970 La crise d’Octobre

Le Premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, proclame l’état d’insurrection appréhendé.

C’est alors la Loi des mesures de Guerre en temps de paix (War MeasuresAct) à travers le Canada.

Le Québec est en état de siège.

Au réveil, les Montréalais aperçoivent des militaires aux points névralgiques de leur ville; c’est l’application de la Loi des mesures de guerre, promulguée par le parlement fédéral au cours de la nuit. L’armée s’installe pour assurer la protection des

quartiers riches et des édifices gouvernementaux.

Pierre Élliot Trudeau, qui voulait absolument « éliminer le cancer » , fit perquisitionner plusieurs centaines de foyers. S’ensuivront l’interpellation et l’arrestation de 457 citoyens considérés suspects (comédiens, chanteurs, poètes, écrivains, journalistes, syndicalistes, etc.), surtout des indépendantistes. Environ 400 seront relâchés sans qu’aucune accusation n’ait été retenue contre eux.

NB Je suis incapable de retrouver la source de ces photos, si vous le savez ou en êtes l’auteur, faites-le moi savoir, merci.

Ces arrestations effectuées sans mandat de perquisition, firent dire à Gérard Pelletier alors ministre du cabinet Trudeau : « la Loi des mesures de guerre revenait à tuer une mouche avec un canon ». Il est donc évident que le fédéral a voulu engendrer la peur autour du mouvement nationaliste au Québec. Certains policiers et membres de la GRC. ont fait augmenter le nombre de suspects potentiels pour amplifier la situation de crise au Québec. Cela faisait donc croire à la population du Québec que la province débordait de terroristes.

Le côté cocasse ou loufoque de la crise

Comme les deux dernières photos le démontrent, la vie des citoyens

et même celle des soldats était en péril.

Regardez l’allure des attaquants potentiels.

16 octobre 1973 Maynard Jackson, premier Noir à être élu maire aux États-Unis, à Atlanta

Il a été deux fois maire d’Atlanta, de 1974 à 1982 et de 1990 à 1994.

Il meurt d’une crise cardiaque en 2003 et il est enterré au cimetière d’Oakland à Atlanta.

Peu après sa mort, l’aéroport international de la ville porta son nom ( aéroport international Hartsfield-Jackson ).

16 octobre 1973 Décès du jazzman américain Gene Krupa

Gene Krupa était un batteur et chef d’orchestre de jazz américain né le15 janvier 1909 à Chicago (Illinois)

Enregistrements :

Who (avec Benny Goodman, 1935)

Sing sing sing (avec Benny Goodman, 1937)

Drummin’ man (1939)

The drum battle (1952) Verve LP: V/V6-8484 (the original drum battle!) CD: 314 559 810-2

Duet (avec Buddy Rich, 1962)

16 octobre 1978 Karol Wojtyla devient Jean-Paul II

Après deux jours de délibération, l’archevêque de Cracovie est élu pape par les cardinaux du Vatican pour succéder à Jean-Paul Ier, mort prématurément 17 jours plus tôt. À 58 ans, Karol Jozef Wojtyla prendra le nom de Jean-Paul II. C’est le plus jeune pape qu’ait connu le Vatican en 125 ans. Et aussi, pour le première fois depuis 455 ans, l’Eglise désigne un souverain pontife qui n’est pas de nationalité italienne. Le dernier pape non italien était le hollandais Adrien VI en 1522. Le matin de son intronisation, six jours plus tard, Jean-Paul II réussira, à Varsovie, ce que 33 ans de régime communiste n’avait pu obtenir : vider les églises le dimanche. Pour la première fois, la télévision diffuse une cérémonie religieuse, et toute la Pologne est rivée au petit écran.

16 octobre 1978 Sortie de « Starmania »

Signée Michel Berger et Luc Plamondon, la musique de l’opéra-rock « Starmania » sort au Canada et en France. Le succès est immédiat : le disque devient double album d’or en France et n°1 des ventes au Canada pendant 20 semaines. Le spectacle sera, lui, présenté au public au Palais des Congrès à Paris en avril 1979. Il deviendra la comédie musicale franco-québécoise de référence.

16 octobre 1979 Yves Thériault auteur du roman « Agaguk » reçoit le prix Athanase-David (Québec)

Homme de radio, scripteur, journaliste, chauffeur de camion, trappeur, boxeur, chanteur western, auteur de romans policiers à deux sous, courriériste du cœur, dramaturge, Yves Thériault a donné une œuvre multiple et considérable, fortement imprégnée des dures lois de la nature, dont la plus diffusée demeure Agaguk (1958), roman esquimau traduit en plusieurs langues et adapté au cinéma.

littéraires reconnus aux fins de ce prix sont le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l’essai, la critique littéraire, le journalisme et toutes les formes de littérature pour la jeunesse. Ce prix existe depuis 1922 mais les règlements ont été modifiés à quelques reprises. Maintenant il fait partie d’un ensemble qu’on appelle Les Prix du Québec.

16 octobre 1981 Fondation de la société canadienne des postes

La société canadienne des postes est fondée et remplace le ministère des Postes.

La société de la Couronne commencera ses activités le 1er janvier 1982.

Elle prend le nom de Postes Canada.

16 octobre 1984 Début de l’affaire Grégory qui est retrouvé noyé dans la Vologne

Au soir du 16 octobre 1984, la découverte du cadavre d’un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin, jeté pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne (Lorraine), marquait le début de l’affaire.

L’un des principaux suspects, Bernard Laroche, cousin du père de Grégory, avait été placé en détention puis libéré, avant d’être abattu par le père de l’enfant, Jean-Marie Villemin, le 29 mars 1985.

Le 5 juillet 1985, le juge Lambert inculpe Christine Villemin, mère de l’enfant. d’assassinat et la place sous mandat de dépôt.

De nombreuses rumeurs infondées et relayées par des journalistes avides de sensationnel la font meurtrière de son enfant non désiré, complice de Bernard Laroche, voire sa maîtresse, afin de lui trouver un mobile.

Christine Villemin bénéficie finalement d’un non-lieu le 3 février 1993, pour « absence totale de charges »,

Toujours en cours (elle a été rouverte en 1999 puis 2008), l’enquête n’a jamais permis de lever le mystère sur l’un des plus spectaculaires naufrages judiciaires et médiatiques du XXe siècle.

Jean-Marie Villemin est jugé pour l’assassinat de Bernard Laroche en novembre 1993 à Dijon, où l’affaire a été dépaysée. Après six semaines d’audience, il est condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis. Sa peine étant couverte par la détention préventive, il est libéré deux semaines après l’annonce du verdict.

16 octobre 1985 Intel lance le microprocesseur 80286

La firme Intel lance le microprocesseur 80286,

qui permettra la mise en marché d’une nouvelle génération de micro-ordinateurs.

16 octobre 1986 L’album Dancing On The Ceiling bat des records

L’album Dancing On The Ceiling de Lionel Richie devient disque d’or, de platine, double platine et triple platine le même jour,

une première dans l’histoire du disque.

16 octobre 1986 Décès d’Arthur Grumiaux

Arthur Grumiaux, né le 21 mars 1921 à Villers-Perwin, près de Charleroi (Belgique) et décédé le 16 octobre 1986 à Bruxelles, est un violoniste virtuose belge. Professionnel à dix-huit ans, il a mené une carrière internationale brillante. Son jeu sobre et intense et la sonorité très pure de son violon ont fait merveille dans tous les grands orchestres du monde.

16 octobre 1987 Première transplantation chez un enfant

Paul Holc, bébé naissant, est le premier enfant à recevoir une transplantation et ce n’est pas la moindre, il a reçu un coeur.

Bébé Paul de la Colombie Britannique devient le plus jeune bébé à deux heures et demi à recevoir une transplantation du coeur.

Né d’une césarienne et souffrant d’une malformation du cœur potentiellement fatale, il reçut un cœur d’un bébé fille née en Ontario.

16 octobre 1988 Décès de Farida, ex-reine d’Égypte et épouse du roi Farouk

Farida d’Égypte, née Safinaz Zulfikar naquit en 1921 dans une famille égyptienne noble à Gianaclis, quartier d’Alexandrie en Égypte. Son père, le juge Zulfikar Yusuf, était vice-président de la Cour d’appel mixte d’Alexandrie. Son grand-père maternel était le Premier ministre Mohammed Saïd Pacha et elle était la nièce de l’illustre artiste Mahmoud Saiid. Elle reçut son éducation élémentaire et primaire à l’école Notre-Dame de Sion d’Alexandrie, dirigée par des religieuses françaises.

À l’âge de seize ans, le 20 janvier 1938, elle épousa le roi Farouk, à Saraya Koubba au Caire. Elle prit le nouveau nom de Farida, conformément à la tradition selon laquelle les membres de la famille doivent porter les mêmes initiales. Elle eut trois filles : SAR la princesse Feriyal, SAR la princesse Fawzia et SAR la princesse Fadia. Après la naissance de sa troisième fille, Farouk la répudia le 19 novembre 1948. Par la suite, elle vécut presque toute sa vie à Paris jusqu’à son retour en Égypte, gouvernée alors par Sadate, en 1974. Après son divorce elle ne se remaria pas et mourut de leucémie au Caire le 16 octobre 1988, âgée de 67 ans.

16 octobre 1991 Tuerie dans un restaurant

Dans une des fusillades les plus meurtrières des États-Unis, George Hennard fracasse une vitre de restaurant avec son camion et tue 23 personnes avec un fusil de gros calibre. Vingt autres personnes sont blessées.

16 octobre 1998 Arrestation du général Pinochet

Le 16 octobre 1998, alors qu’il est à Londres pour des examens médicaux, le général Pinochet est placé en état d’arrestation puis assigné en résidence surveillée, suite à un mandat d’arrêt international émis par le juge espagnol Baltasar Garzón. En Espagne, deux procédures sont en cours : le juge Manuel García Castellón enquête sur l’assassinat ou la disparition de ressortissants espagnols au Chili entre septembre 1973 et décembre 1983 tandis que Baltasar Garzón enquête sur « l’opération Condor ». Les deux juges accusent l’ancien dictateur de « génocide, de tortures, de terrorisme international et d’enlèvements ».

Il est libéré pour raisons de santé en mars 2000. Personnalité très controversée au Chili, il est mort le 10 décembre 2006 sans avoir été jugé.

16 octobre 1998 Décès de Jon Postel

Jonathan Bruce Postel, Jon Postel, né le 6 août 1943 à Altadena en Californie à Santa Monica en Californie, est un informaticien américain et l’un des principaux contributeurs à la création d’Internet.

16 octobre 2000 Partage du pouvoir en Serbie

Les réformistes de Kostunica et les socialistes de Milosevic formeront un gouvernement de coalition jusqu’aux élections législatives le 23 décembre.

La coalition du nouveau ont finalement signé lundi un accord sur le partage du pouvoir en Serbie et la formation d’un gouvernement de transition. Le Parlement serbe, actuellement à majorité socialiste, sera dissous dans les prochains jours et des élections anticipées seront organisées le 23 décembre prochain.

16 octobre 2002 Charlie Biddle devient Canadien

À 74 ans, le musicien et propriétaire d’une boîte de jazz Charlie Biddle a franchi une nouvelle étape de sa vie: il est devenu hier citoyen canadien. Il a participé à une cérémonie à cet effet à Montréal en compagnie de 39 autres personnes provenant de 13 pays. Le jazzman, qui était notamment entouré de son épouse Constance, de ses trois filles, de son fils et de deux petits-enfants, a eu droit à des applaudissements chaleureux. Il y a une cinquantaine d’années, Charlie Biddle avait quitté Philadelphie pour s’installer au Canada, après avoir servi dans l’armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a raconté qu’à la fin des années ’40 et au début des années ’50, le Québec représentait le meilleur endroit pour les musiciens noirs qui voulaient se trouver du travail. C’est à Asbestos qu’il avait rencontré celle qui allait devenir son épouse et la mère de ses enfants. Il décédera le 4 février 2003.

16 octobre 2003 25 ans de pontificat du pape

Le pape Jean-Paul II a célébré le 25e anniversaire de son élection à la tête de l’Église catholique par une messe place Saint-Pierre en présence de 50 000 pèlerins. Faible mais déterminé, il s’est adressé à l’assistance, prononçant lui-même la plus grande partie de son homélie. Il a demandé aux fidèles de prier pour l’aider à poursuivre son ministère à la tête de l’Église. Aujourd’hui âgé de 83 ans, de plus en plus malade, il ne peut plus marcher ni même se tenir debout. Il a aussi des difficultés d’élocution et souffre notamment de la maladie de Parkinson.

16 octobre 2003 Annonce de la fusion de deux formations politiques canadiennes

Le chef du Parti progressiste-conservateur (PPC) du Canada, Peter MacKay, et celui de l’Alliance canadienne, Stephen Harper, échangent une poignée de main annonçant la fusion éventuelle de leurs deux formations en une seule : le Parti conservateur du Canada.

Perçue depuis le début des années 90 comme un obstacle majeur au renversement du gouvernement libéral, la division de la droite canadienne entre deux partis apparaissait encore comme une entreprise hasardeuse il y a à peine quelques semaines. L’annonce de cette fusion ne fait d’ailleurs pas que des heureux. L’ancien chef conservateur, Joe Clark, et le député André Bachand sont parmi ceux qui expriment des réticences quant à sa pertinence. Les membres des deux partis seront appelés à se prononcer sur cette fusion le 12 décembre, étape qui devrait mener à une course au leadership au mois de mars suivant. «Nos épées seront dorénavant pointées vers les libéraux et non pas l’un vers l’autre», affirme Harper.

16 octobre 2003 Le premier vol habité chinois est un »succès complet »

Le vaisseau spatial Shenzhou 5 a correctement atterri à 22h23 TU en Mongolie Intérieure, à 4,8 kilomètres de l’endroit prévu, avec à son bord le taïkonaute Yang Liwei, qui est en parfaite santé, annonce l’agence Chine Nouvelle.

Shenzhou 5 (vaisseau divin) a effectué 14 fois le tour de la terre avant de redescendre, suspendu à un parachute, puis se poser en Mongolie Intérieure peu avant 00h30 heure de Paris le 16 octobre (22h30 TU) à environ 350 kilomètres au nord-ouest de Pékin, plus de 21 heures après son lancement. Shenzhou V a traversé 600.000 km lors de son vol, réalisant un rêve millénaire de toute la nation chinoise.

16 octobre 2004 Décès de Pierre Salinger

Pierre Salinger, journaliste et conseiller en communication politique américain, est né le 14 juin 1925 à San Francisco et mort à Cavaillon.

L’ancien porte-parole du président John F. Kennedy, est décédé à l’âge de 79 ans. En 1957, c’est le grand tournant de son existence: il entre dans l’équipe du jeune sénateur Kennedy, avant d’être chargé de la presse lors de la campagne présidentielle de 1960, il resta en contact avec Jacqueline Kennedy de longues années après l’assassinat du président, en 1963.

16 octobre 2006 Le 80ème anniversaire de la Journée Missionnaire Mondiale

C’est le 80ème anniversaire de la Journée Missionnaire Mondiale instituée en 1926 par le Pape Pie XI. Depuis 80 ans, à l’invitation des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), les Catholiques se rappellent au cours de cette semaine missionnaire l’indispensable nécessité de solidarité. C’est aussi un temps privilégié de prière et d’une meilleure information sur les réalités de la Mission, de la vie des Églises dans les pays en situation difficile et de précarité.

16 octobre 2006 Lucien Bouchard déclare que les Québécois ne travaillent pas assez

Un an après la publication du manifeste Pour un Québec lucide, Lucien Bouchard revient à la charge et affirme qu’au Québec, «on ne travaille pas assez».

Dans une entrevue exclusive accordée au journaliste Paul Larocque du réseau TVA, M. Bouchard a déclaré qu’il y avait un certain «surplace» au Québec.

16 octobre 2007 Décès de Deborah Kerr

Deborah Kerr, née le 30 septembre 1921 à Helensburgh, Écosse, Royaume-Uni, est une danseuse et actrice britannique qui, après des débuts prometteurs au Royaume-Uni pendant la guerre, devint dans les années 50 l’une des plus grandes stars d’Hollywood.

Tant qu’il y aura des hommes (1953), film dans lequel elle vit une histoire d’amour passionnée avec Burt Lancaster, lui a apporté la reconnaissance internationale.

Deborah Kerr avait échangé le baiser le plus célèbre du cinéma avec l’acteur Burt Lancaster dans Tant qu’il y aura des hommes « From Here to Eternity ». Un autre de ses rôles célèbres fut dans « The King and I ».

16 octobre 2007 Décès de Barbara West, avant dernière survivante du Titanic

Barbara, ses parents et sa sœur aînée, Constance, embarquent sur le navire le 10 avril 1912 à Southampton en deuxième classe. Barbara a alors 10 mois et 18 jours, faisant d’elle l’une des plus jeunes passagers à bord.

Quand le Titanic heurte un iceberg à 23 h 40 le 14 avril, Barbara dort dans sa cabine. Sa mère, Ada, raconte plus tard :

« Nous dormions tous au moment de la collision, mais nous fûmes seulement secoués dans nos couchettes, mon mari et mes enfants n’ayant pas même été réveillés, et ce n’est que la précipitation des passagers hors de la cabine qui nous alarma. Le steward nous fit tous lever et habiller avec plusieurs épaisseurs de vêtements chauds. Arthur mit des gilets de sauvetage aux enfants et les emmena sur le pont des embarcations. J’ai suivi en portant mon sac à main. Après nous avoir placées en sécurité dans un canot, Arthur retourna à notre cabine chercher une bouteille isotherme de lait chaud, et, voyant que le canot avait commencé à descendre, l’atteint au moyen d’une corde ; il me donna la bouteille, et, après un au revoir, regagna le pont du navire. »

Barbara, sa mère et sa sœur survivent toutes au naufrage en montant à bord du canot no 10, l’un des derniers à quitter le navire, et sont récupérées par le RMS Carpathia. Le corps de leur père, s’il fut retrouvé, n’a jamais été identifié.

La famille arrive à New York le 18 avril. À leur arrivée, Ada achète des billets pour elle et ses enfants sur le RMS Celtic de la White Star Line. Le navire arrive à Liverpool le 6 mai et Ada donne naissance à sa troisième fille, Edwyna Joan, le 14 septembre 1912.

Ada meurt le 20 avril 1953 à 74 ans, et Constance le 13 septembre 1963 à 56 ans. On sait peu de choses sur Edwyna.

Elle meurt à Truro en Angleterre à l’âge de 96 ans.

16 octobre 2008 Le mafioso notoire Nicolo Rizzuto, 84 ans, obtient sa libération après avoir purgé une peine de deux ans de détention

En novembre 2006, le vieux Nick a été arrêté avec les autres membres du comité de direction et plus de 70 membres et sympathisants de la mafia. Il a passé deux ans à la prison de Bordeaux. En 2008, il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation: possession et recel de produits de la criminalité pour les bénéfices d’une organisation criminelle. Il a été condamné à quatre ans de prison, mais les deux années qu’il venait de passer en détention préventive comptaient en double, si bien qu’il a été libéré sur-le-champ.

16 octobre 2009 Projet de construction d’un amphithéâtre à Québec

Le maire Régis Labeaume dévoile les détails de son projet de construction d’un amphithéâtre à Québec; la Ville est prête à investir 50 millions de dollars dans ce projet.

Comme le projet est évalué à 400 millions de dollars, le maire demande à Québec et à Ottawa d’investir 350 millions, soit 87,5 % du coût total de la construction, il lance également l’idée de créer une loterie spéciale de Loto-Québec pour financer le projet.

Le maire Labeaume souligne que, de façon générale, le gouvernement fédéral a peu investi pour les infrastructures sportives à Québec et dans l’est du pays, selon lui, il est temps que la Ville de Québec obtienne sa part du gâteau; bien qu’il se dise prêt à investir 50 millions de dollars dans ce projet, le maire Labeaume affirme qu’aucune augmentation de taxes ne serait nécessaire pour le financer.

16 octobre 2010 Remise du trophée Rose des sables

En 12 jours, 198 femmes de tous âges et de tous horizons ont traversé plus de 6000km de Bordeaux à Marrakech. Au milieu des grandioses paysages du désert marocain, toutes ont bravé leur peur et leurs doutes pour aller au bout du chemin et surtout au bout d’elles-mêmes. Cette année, les grandes gagnantes de cette aventure sont Pascale Charrier et Stéphanie Jus de l’équipe 1, déjà vainqueurs du Trophée en 2009. Un grand bravo à elles ainsi qu’à toutes les Roses qui ont osé se perdre aux pieds des montagnes de l’Atlas pour mieux se trouver.

Pour toutes les aventurières de cette 10ème édition du Trophée, l’aventure a été aussi impitoyable que riche en émotions. Il fallait du courage et de la ténacité pour franchir les vertigineuses dunes de l’Erg Chebbi, jouer des coudes sur les cailloux de la région d’Alnif et traverser les lacs asséchés au pied de l’Anti Atlas. Pour toutes ces épreuves traversées, ces femmes battantes peuvent être fières.

Parmi elles, trois équipages de 4×4 sont arrivés en tête : en premier, l’équipe 1 de Stéphanie Jus et Pascale Charrier, en deuxième, l’équipe 68 de Claudine Kauffmann et Virginie Gilg et en troisième l’équipe 58 de Claudine Bécart et Maryline Morvan.

Cette année, la championne olympique Sylvie Fréchette agira comme porte-parole de la 10e édition du Trophée Roses des Sables.

16 octobre 2011 Dan Wheldon se tue lors d’une course à Las Vegas

Le pilote anglais Dan Wheldon, double vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, est décédé dimanche après un effroyable accident lors du Grand Prix de Las Vegas, une course du Championnat automobile nord-américain d’IndyCar.

Dan Wheldon, 33 ans, a perdu la vie des suites de graves blessures contractées dans un crash spectaculaire qui a impliqué 15 voitures, dont certaines ont volé en éclat et pris feu. La monoplace de l’Anglais s’est envolée et a visiblement heurté en vol les grillages de sécurité.

L’accident a eu lieu dans le 12e tour de cette course disputée sur un circuit ovale, où les voitures ont atteint les 360 km/h jeudi à l’entraînement.

16 octobre 2011 En France, Hollande remporte haut la main la primaire socialiste

François Hollande a réussi sa spectaculaire mue politique dimanche en remportant le second tour de la primaire socialiste française avec une confortable avance sur son adversaire Martine Aubry. L’ancien premier secrétaire de la formation de gauche, entré en campagne il y a un an alors que personne ne croyait à ses chances, a couronné sa montée en puissance en se méritant plus de 56% des voix contre 44% pour l’ex-ministre.

La «vraie bataille» commence maintenant en vue de remporter le scrutin présidentiel de 2012, a averti le vainqueur.

16 octobre 2013 Crise budgétaire : un accord in extremis à Washington

Après des heures d’attente, le Sénat américain adopte finalement à 81 voix contre 18, une loi devant mettre un terme à la crise budgétaire qui étreint l’appareil gouvernemental depuis le début du mois d’octobre.

Après le Sénat, la Chambre des représentants a adopté la loi qui permet d’éviter le pire dans la crise budgétaire américaine, qui tenait la planète économique en haleine depuis le début du mois; les élus de la Chambre ont voté à 285 voix contre 144 en faveur du texte qui rouvre la totalité de l’État fédéral américain, partiellement fermé depuis le 1er octobre.

16 octobre 2013 Crash du vol 301 Lao Airlines

Le vol 301 Lao Airlines était un vol transportant des passagers entre l’aéroport international de Wattay à Vientiane, au Laos, et l’Aéroport de Paksé. Le 16 octobre 2013, l’ATR 72-600 assurant le vol s’est écrasé dans le Mékong à Paksé, causant la mort des 49 personnes à bord.

16 octobre 1925 Deux prix Nobel de la paix accordés la même année

Charles Gates Dawes (1865–1951) est un homme politique américain, 30e vice-président des États-Unis, de 1925 à 1929, et prix Nobel de la paix 1925.

Sir Austen Chamberlain est un homme politique britannique

Il est ministre des Affaires étrangères entre 1925 et 1929 et est l’un des instigateurs pour le Royaume-Uni, avec Gustav Stresemann et Aristide Briand, des Accords de Locarno de 1925, qui lui valent le Prix Nobel de la paix cette même année.

16 octobre 1973 Le Duc Tho et Henry Kissinger remportent le Prix Nobel

Le négociateur américain Henry Kissinger et Le Duc Tho du Viêt Nam recoivent conjointement le prix Nobel de la Paix.

De 1968 à 1973, Le Duc Tho dirige la délégation du Vietnam du Nord aux pourparlers de paix à Paris. Il reçoit le prix Nobel, avec le secrétaire d’état américain Kissinger, pour l’ensemble des négociations qu’il a dirigées pour le camp vietnamien, du cessez-le-feu au retrait des troupes américaines. Le Duc Tho, cependant, rejette le prix, car selon lui : «… la paix n’a pas réellement été établie ».

16 octobre 1984 Le Prix Nobel de la paix va à l’évêque anglican Desmond Tutu

Desmond Tutu, évêque noir sud-africain, chef de l’Église anglicane d’Afrique australe et archevêque du Cap (1986-1996), lutta activement mais pacifiquement contre l’apartheid.

16 octobre 1992 Rigoberta Menchu gagne le prix Nobel de la paix

Une Guatémaltèque qui dénonce l’oppression des Indiens, Rigoberta Menchu, gagne le prix Nobel de la paix « en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basées sur le respect pour les droits des peuples autochtones ».

Son prix est basé en partie sur sa biographie Moi, Rigoberta Menchu rédigée par Élisabeth Burgos à partir d’entrevues et parue en 1983. Ses détracteurs prétendent que le livre contient beaucoup d’inventions. Ses défenseurs rétorquent que toutes les inexactitudes sont compensées par l’importance de son témoignage sur la vie des indiens au Guatemala.

16 octobre 1998 Le Prix Nobel de la paix va au catholique John Hume et au protestant David Trimble

Le Prix Nobel de la paix 1998 est décerné à Oslo au catholique John Hume et au protestant David Trimble, les deux principaux artisans des accords de paix d’Irlande du Nord.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /