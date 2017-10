Haïti – Humanitaire : Don de 4 millions de dollars de l’USAID, pour la sécurité alimentaire en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Haïti se classe au troisième rang mondial parmi les pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Une réponse bien préparée et immédiate est nécessaire afin de prévenir les pénuries alimentaires et la faim qui peuvent souvent succéder une catastrophe de grande ampleur.

L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), a alloué un montant de 4 millions de dollars au Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Haïti pour aider à distribuer la nourriture plus rapidement en cas de catastrophe. Cette assistance permet au PAM de supprimer ce qui peut être un long processus de passation de marchés en mettant en place des accords d’approvisionnement avec des fournisseurs de produits alimentaires régionaux qui peuvent rapidement livrer aux entrepôts du PAM suffisamment de produits pour nourrir jusqu’à 150,000 personnes pendant un mois.

Mme Robin Diallo, Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis en Haïti, a remercié le Gouvernement haïtien et le PAM pour leur collaboration continue avec le gouvernement américain lors de sa visite à l’entrepôt alimentaire du PAM à Port-au-Prince vendredi 13 octobre.

« Nous comptons sur le courage de nos partenariats avec le Gouvernement haïtien et des organisations comme le PAM, d’autant plus que nous partageons des objectifs communs d’intervention rapide et efficace en cas…………………………….lire la suite sur haitilibre.com