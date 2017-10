Haïti – Santé : La Première dame en visite au Centre médico-social de La Saline

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi, la Première Dame d’Haïti Martine Moïse, accompagnée du Dr. Greta Roy, la Ministre de la Santé Publique (MSPP) s’est rendue au Centre médico-social de La Saline, en vue de s’enquérir des travaux nécessaires à la réhabilitation de ce Centre hospitalier qui dessert ce vaste quartier défavorisé à l’Ouest de Port-au-Prince.

En présence de diverses personnalités dont l’Ambassadeur de Taïwan (République de Chine) accrédité en Haïti, Guillaume Cheng-hao Hu et des cadres du MSPP et de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), Martine Moïse a déploré les conditions dans lesquelles vit la communauté ………………………lire la suite sur haitilibre.com