Haïti – Littérature : L’écrivain haïtien Dalembert finaliste pour le Prix de l’Académie française

Source S/ HaïtiLibre

Le roman « Avant que les ombres s’effacent » de l’écrivain haïtien Louis Philippe Dalembert paru aux éditions Sabine Wespieser, déjà en lice pour le prix Médicis 2017 http://www.icihaiti.com/article-22197-icihaiti-prix-medicis-2017-l-ecrivain-haitien-louis-philippe-dalembert-finaliste.htmla été sélectionné par la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française comme l’une des 4 œuvres littéraires finalistes. Grand Prix qui sera sera décerné le jeudi 26 octobre prochain.

Le roman de Dalembert raconte l’histoire de la descendante d’un juif polonais, le Dr. Ruben Schwarzberg, né en 1913 dans une famille juive arrivée en Haïti en 1939 pour échapper au nazisme. Devenu un médecin réputé et patriarche de trois générations d’haïtiens, il a peu à peu tiré un trait sur son passé. Mais, quand Haïti est frappé par le séisme de janvier 2010 et que sa petite-fille partie s’installer en Palestine avant la deuxième guerre mondiale accourt parmi les médecins et les secouristes du monde entier, il accepte de revenir pour elle sur son histoire familiale…

Louis-Philippe Dalembert qui a déjà remporté cette année le Prix du livre France Bleu http://www.icihaiti.com/article-21089-icihaiti-litterature-louis-philippe-dalembert-laureat-du-prix-france-bleu.html est l’un des quatre romanciers aux côtés de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne (Gallimard), Daniel Rondeau, ……………………....lire la suite sur haitilibre.com