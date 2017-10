Haïti – FLASH UNESCO : Raoul Peck demande à Haïti de retirer son soutien à la candidature du Qatar

Source HL/ SL/ HaïtiLibre

Alors que l’UNESCO est en période électorals pour remplacer sa Directrice Générale la Bulgare Irina Bokova et que le candidat du Qatar Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari, 69 ans et de la France Audrey Azoulay 45 ans étaient a égalité mercredi lors du 3e tour de scrutin, le Réalisateur et ancien Ministre haïtien de la Culture Raoul Peck, demande dans une note au Président Jovenel Moïse de retirer son soutien à la candidature du représentant du Qatar.

Note de Raoul Peck :

« Dans le cadre des élections à la Direction Générale de l’UNESCO, les autorités haïtiennes auraient apporté leur voix au candidat Qatari. Les tractations diplomatiques et arrangements géopolitiques ne peuvent occulter le fait que le Qatar reste un État suspecté de violations massives des droits humains à l’encontre de sa population et de travailleurs migrants.

Ce positionnement est aux antipodes des valeurs que promeut l’UNESCO, qui se veulent ……………….lire la suite sur haitilibre.com