Haïti – Actualité : Zapping…

Partenariat entre Sunrise Airways et Air Caraïbes :

Jeudi soir a été inauguré un partenariat entre Sunrise Airways et Air Caraïbes, deux Membres actifs de la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI) afin d’offrir un meilleur service régional et sur l’Europe…

Étranges sources d’eau chaudes et froides :

Une étrange découverte à faire dans les hauteurs de la Commune de Moron, dans le département de la Grand’Anse où se situent ces magnifiques sites naturels qui attirent la curiosité des scientifiques ainsi que celle d’une délégation dirigée par le Ministère de la Culture au début du mois d’octobre.

140 carrières recensées dans l’Ouest !

Jeudi a eu lieu une rencontre de haut niveau entre le Ministère de l’Environnement, le Bureau des Mines, la Police Nationale d’Haïti (PNH) et le Ministère de la Justice et de Sécurité Publique sur le problème de l’Exploitation des carrières « Le secteur bâtiments et des travaux publics est important pour le pays, mais il faut le contrôler le règlementer à travers une politique nationale » a affirmé le géologue Claude Prepetit, Directeur du Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) soulignant que seulement dans le départementr de l’Ouest 140 carrières sont recensées…

Le Champ de Mars relève maintenant de PAP :

