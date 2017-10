Astrologie du jour

BELIER

Amour

Quand les astres Pluton et Neptune s’immiscent dans votre couple, l’entente n’est pas au top. Difficulté de dialogue, incompréhensions ou conflit déclaré… Si vous faisiez un petit break, histoire de reprendre votre souffle ? Que les solitaires se rassurent : la vie monastique devrait se terminer maintenant. Une rencontre à votre goût, c’est en effet le cadeau que va vous offrir le Ciel. L’autre vous plaît ? Les astres vous encourageront à le lui faire savoir. Charmé(e) par vos avances, l’élue(e) de votre coeur vous recevra 5 sur 5 !

Argent

Vous aurez de bonnes chances de vous enrichir, car votre audace sera payante. L’argent viendra à vous avec une certaine facilité, et vous n’aurez pas à craindre de baisse sérieuse dans vos rentrées d’argent habituelles.

Santé

Vous utiliserez votre vitalité de façon inégale. Tantôt vous aurez la tendance de dépasser la mesure sans chercher à économiser vos forces, tantôt vous ne ferez pas grand-chose pour les restaurer. Cela dit, il n’y aura rien de préoccupant à cet état de fait, car il ne vous handicapera pas.

Travail

Vous rencontrerez vraisemblablement de gros problèmes dans le domaine professionnel. Heureusement, la planète Jupiter sera là pour vous soutenir. Vous retrouverez assez vite votre sûreté de jugement et votre clarté d’esprit. En plus, vous ferez preuve d’optimisme, en ne vous appesantissant pas sur vos tracas. En fin de compte, vous triompherez, et les concurrents qui pensaient pouvoir vous enfoncer en seront pour leurs frais.

Citation

La vérité doit s’inspirer de la pratique. C’est par la pratique que l’on conçoit la vérité. Il faut corriger la vérité d’après la pratique (Mao Tsé-toung).

Famille/foyer

L’impact de Mars ne sera pas négatif, et nombre d’entre vous vont voir leurs parents ou leurs enfants passer par une phase de grand dynamisme. Mais comme Mars sera mal aspecté, l’ambiance chez vous pourra devenir un peu tendue.

Vie sociale

Uranus en aspect dysharmonique : voilà qui peut marquer un peu de distance dans vos relations. Peut-être s’opère-t-il un changement dans votre état d’esprit qui vous éloigne de certaines personnes pour vous en présenter d’autres.

Nombre chance

179

Clin d’oeil

Agissez malgré vos craintes, et celles-ci disparaîtront.

TAUREAU

Amour

Avec Uranus et Neptune influençant le secteur amour, vous devriez vivre des heures animées. Pour certains, ce sera un coup de foudre dans des circonstances romantiques. Pour ceux qui sont déjà mariés, il pourrait y avoir un second voyage de noces en perspective. Dans tous les cas, vous ne manquerez pas d’imagination pour témoigner votre amour à votre partenaire, qui vous le rendra bien.

Argent

Le Soleil vous sera très favorable sur le plan financier. Il vous assurera chance, succès et vie large. Il y aura des mouvements d’argent importants, parfois inattendus, souvent en relation avec le lointain, l’étranger. Chance aux jeux de hasard, initiatives heureuses dans les transactions concernant les valeurs étrangères. Mais attention aux pique-assiettes !

Santé

Mangez souvent des céréales, du pain complet, des fruits secs. Tous ces aliments, très riches en magnésium, vous permettront de combattre la spasmophilie et de bénéficier d’un meilleur équilibre nerveux.

Travail

Vos activités professionnelles auront un rythme oscillant d’une grande amplitude. Vous passerez souvent d’un extrême à l’autre, mais vous mettrez enfin sur pied une situation qui assurera votre avenir.

Citation

Qui veut chapitrer le prochain, fasse d’abord son examen (proverbe italien).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à rechercher la tranquillité, l’harmonie, et vous réussirez à créer une ambiance très chaleureuse. Mais ne soyez pas trop faible avec vos enfants ; la difficulté sera d’être ferme sans être tyrannique. Essayez quand même de faire de votre mieux, et Saturne soutiendra vos louables efforts.

Vie sociale

Nombre d’entre vous se plaindront de la monotonie de leur vie. Mais ils devront s’en prendre plus à eux-mêmes qu’aux astres. Cessez de vous retrancher dans votre tour d’ivoire ou dans la paresse : une vie sociale active ou un violon d’Ingres passionnant sera apte à chasser le cafard.

Nombre chance

739

Clin d’oeil

Sachez mettre, quand il le faut, de l’eau dans votre vin ; ne soyez pas si affirmatif à tout bout de champ.

GEMEAUX

Amour

Trop occupé à résoudre des conflits familiaux, professionnels ou autres, vous n’aurez guère le temps cette fois de songer à vos amours. Sous l’impact de Mercure, vous pourriez traverser une journée de remise en question. Vous vous demanderez si votre vie conjugale actuelle vous convient vraiment ; et si ce n’est pas le cas, s’il n’y aurait pas des réformes à envisager. Célibataire, journée éblouissante pour vous côté coeur. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuel en diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans en être pleinement conscient.

Argent

Cette journée favorisera des achats intéressants ou un voyage de détente au loin. Les astres Mars et Pluton seront vos alliés, et vous mènerez une vie agréable en étant généreux avec ceux que vous aimez.

Santé

Vous serez au maximum de votre forme, sous réserve que vous évitiez les excès pour prévenir des risques cardio-vasculaires. Diminuez votre consommation d’alcool, et évitez les aliments trop gras. Pour ceux qui seront amenés à voyager en Asie ou en Afrique, attention aux maladies tropicales.

Travail

Une journée très positive, où vous devriez en principe commencer à récolter le fruit de vos efforts. Dans votre travail, la chance sera à vos côtés. Mais attention, ne sombrez pas pour autant dans un optimisme béat. Si vous manquez de sérieux, même le soutien des planètes bienveillantes ne pourra pas vous sortir d’affaire !

Citation

La prospérité est le lien de l’amour (Shakespeare).

Famille/foyer

Cet aspect de Pluton sera un facteur de sérieux et incitera à faire preuve d’un très grand sens des responsabilités dans l’éducation des enfants. Ceux-ci pourraient d’ailleurs donner bien des satisfactions du fait d’une discipline accrue et d’une plus grande application aux études, aux activités sportives ou culturelles.

Vie sociale

Les aspects tortueux de Mercure vont semer la pagaille entre vos amis et vous. Déjà vous avez tendance à davantage obéir à vos impulsions qu’à votre réflexion. Là, vous risquez de disjoncter et de foncer tête baissée dans des bagarres compliquées, alors que personne ne vous a rien demandé !

Nombre chance

349

Clin d’oeil

Ne vous obstinez pas à vouloir réaliser la quadrature du cercle.

CANCER

Amour

Sans être franchement conflictuelle, votre vie de couple pourrait passer par quelques tensions. Partagé entre votre ambition professionnelle et l’envie de consacrer du temps à votre famille, vous aurez du mal à trouver le juste équilibre. Les discussions iront bon train, et vous ne serez pas toujours d’accord… Célibataire, et si une amitié professionnelle se transformait en amour ? A vous de voir, mais c’est en tout cas ce que pourrait indiquer Mercure en cet aspect.

Argent

Le Soleil exercera une influence très positive, vous aidant à garder votre équilibre financier, voire même à mieux gérer votre budget. Jupiter, de son côté, vous vaudra une phase très faste sur le plan financier. Ce sera le moment de demander une prime quelconque, de signer des contrats, de revoir vos placements. Tout vous réussira.

Santé

Saturne vous rappellera que « Qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français). Accordez à votre santé la priorité absolue en toute occasion. Sachez renoncer à tout avantage, quel qu’il soit, s’il est susceptible de nuire d’une façon ou d’une autre à votre santé. Méfiez-vous surtout du surmenage dans la poursuite de vos objectifs.

Travail

Vous aurez, dans le domaine du travail, l’impression d’être agressé, d’être maltraité ou encore sous-estimé. Mais vous aurez bien évidemment tendance à dramatiser un peu trop la situation. Reprenez confiance en vous-même, et tout se passera mieux.

Citation

Dieu aussi a son enfer : c’est son amour des hommes (Nietzsche).

Famille/foyer

La Lune en cet aspect mettra en lumière des problèmes familiaux que vous tentiez de nier. Obligé d’affronter la réalité, vous aurez une très bonne chance de trouver une solution à ces difficultés.

Vie sociale

Ecartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils que vous ne sollicitez même pas. Vous savez bien que « les conseilleurs ne sont pas les payeurs » (Gabriel Meurier). Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré des susceptibilités blessées de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix.

Nombre chance

148

Clin d’oeil

Préparez votre programme avec soin, sans rien laisser au hasard.

LION

Amour

Le présent aspect de Neptune vous inspirera de beaux rêves amoureux. Et comme l’ambiance planétaire vous permettra de réaliser vos désirs, il y a fort à parier que vos nuits câlines seront divines ! Les esseulés auront toutes les chances de rencontrer l’âme soeur ; les couples nourriront un dialogue fécond ; et les amoureux en général découvriront dans leurs passions communes, leurs jeux de l’esprit ou du corps, mille nouvelles raisons de s’aimer. C’est tout juste si les féministes du signe se plaignent encore d’avoir un Jules trop « macho » !

Argent

Dans le domaine financier, la journée s’annonce morose. Vous devrez absolument éliminer les dépenses superflues pour réussir à équilibrer votre budget. Mais la situation pourra changer si vous jouez à un jeu de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Grâce à la bonne planète Vénus, vous jouirez en principe d’une excellente forme physique et d’un moral d’acier qui feront l’admiration de votre entourage. Léger bémol à ces bonnes nouvelles : Vénus incite à la gourmandise et multiplie les tentations auxquelles il est bien difficile de résister. Si vous n’y prenez pas garde, vous risquez de prendre du poids. Et, pour les plus fragiles d’entre vous, gare aux embarras gastriques !

Travail

On ne peut rêver de moment plus propice à votre travail. Vos efforts seront couronnés de succès. On vous écoutera, on sollicitera vos avis et en tiendra compte. Bref, vous apparaîtrez comme le leader !

Citation

La flatterie est comme l’ombre : elle ne vous rend, ni plus grand, ni plus petit (proverbe danois).

Famille/foyer

Grâce au bon influx de Saturne, les questions familiales, quelque épineuses qu’elles soient, aboutiront à une solution à partir d’aujourd’hui. L’atmosphère deviendra harmonieuse, surtout en compagnie des plus jeunes.

Vie sociale

De nouveaux horizons s’ouvriront devant vous, soit dans le domaine de l’esprit, soit dans celui des sentiments, qui élargiront le cercle de vos connaissances et de vos relations. Une amitié durable pourra naître dans des conditions inhabituelles et beaucoup vous apporter. Votre chance pourra aussi prendre la forme d’un voyage dans un pays lointain qui vous laissera d’excellents souvenirs.

Nombre chance

875

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vous attirer des inimitiés par vos critiques, certes justifiées, mais exprimées trop crûment.

VIERGE

Amour

Rien n’est plus dangereux pour un couple que le silence qui s’insinue lentement dans ses rapports mutuels et décourage sournoisement le dialogue. Réagissez ! Discutez avec votre partenaire, abordez tous les sujets, même les plus tabous, même si vous avez du mal à garder votre sang-froid. Célibataire, avec ce goût de l’indépendance qui vous colle à la peau, vous avez souvent du mal à trouver votre équilibre affectif. Mais vous y parviendrez au cours de cette journée, grâce aux bons offices de Saturne.

Argent

Plus que jamais vous miserez sur la prudence et le long terme dans le domaine financier. Ainsi, vous éviterez les opérations risquées mais, si vous avez quelques économies, vous effectuerez des placements sûrs. L’influence de Saturne vous incitera également à beaucoup penser à votre avenir matériel et à celui de vos proches. Ce sera le bon moment pour souscrire une assurance vie ou bien ouvrir un plan d’épargne retraite.

Santé

La planète Mercure en cet aspect vous rappellera que la façon dont on mange compte autant que ce que l’on absorbe. N’avalez pas votre repas à toute allure et accordez-vous un temps de repos suffisant après chaque repas, dans un endroit aussi calme que possible. Enfin, n’attendez pas d’avoir trop soif pour boire : la déshydratation est une des sources de fatigue.

Travail

Vous n’aurez pas à vous plaindre côté profession. Avec Jupiter en cet aspect, vous ferez preuve dans votre travail d’une efficacité qui pourrait vous valoir une belle gratification pécuniaire. Par ailleurs, l’influence de nombreuses planètes dans votre secteur projets devrait vous permettre d’exploiter au maximum votre créativité.

Citation

Une heure de conversation vaut mieux que cinquante lettres (Madame de Sévigné).

Famille/foyer

Vénus fera régner un climat de tendresse chez vous. Mais, comme Vénus est en même temps en position inconfortable, il est possible que vous ayez par moments du mal à faire la part des choses : au lieu de voir la gentillesse et l’amour de vos proches, vous aurez parfois tendance à leur réclamer des attentions excessives et à chercher la petite bête. Gardez la mesure, sans quoi vous aller finir par agacer vos êtres chers.

Vie sociale

Bénéficiant d’influx revigorants, vous serez plus actif et entreprenant que jamais. Pourtant, vous saurez vous montrer diplomate si la situation l’exige. Bref, vous pourrez jouer sur plusieurs tableaux, et vous prouverez que vous êtes capable de vous adapter à n’importe quelle circonstance.

Nombre chance

884

Clin d’oeil

Si vous vous trouvez enlisé dans une situation difficile, n’hésitez pas à vous confier à une personne de confiance.

BALANCE

Amour

Vénus, la belle déesse de l’amour, sera en magnifique configuration. Voilà qui devrait vous valoir une vie conjugale réussie ! Vos relations de couple se dérouleront sans histoire ; vous établirez des rapports complices et tendres avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, une page importante de votre vie amoureuse s’écrira. Pour certains, une amitié de longue date prendra une tournure plus intime. D’autres éprouveront une irrésistible attirance pour une séduisante personne. Très vite, il ne sera plus seulement question de désir, mais d’amour.

Argent

Calme plat, semble-t-il, dans le secteur argent. Reste que Jupiter est par nature très favorable pour les questions financières. Vous pourrez donc compter sur une journée de chance.

Santé

Vous vous plaindrez d’insomnie. Cherchez à en éliminer la cause – une vie trop trépidante – plutôt que de prendre des somnifères ; c’est votre système nerveux qui fait des siennes. D’autre part, surveillez vos habitudes alimentaires : vous avez tendance à faire des excès de table qu’il vous faut quelquefois payer d’une bonne indigestion !

Travail

Au travail, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, pour ainsi dire. Vous aurez même, grâce au soutien d’Uranus et de Neptune, l’opportunité d’aller de l’avant en faisant preuve d’originalité et d’une bonne intuition.

Citation

Pas de remède contre la mort ; mais la mort, elle-même, est un remède (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vous aurez le sentiment d’avoir quelque peu délaissé vos enfants. Alors, vous leur consacrerez le maximum de temps possible, histoire de vous faire pardonner. Le courant passera merveilleusement.

Vie sociale

Vous ne risquez pas de vous plaindre de la monotonie de votre vie. Sous l’influence de Mercure, vous multiplierez les activités, et vous pourrez faire des rencontres agréables et profitables.

Nombre chance

413

Clin d’oeil

N’affirmez rien sans que vous ne soyez en mesure de le prouver.

Scorpion

Amour

Le Soleil influençant le secteur de la vie à deux devrait vous valoir des moments faciles et agréables. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera solidement l’autre. Si des malentendus ou frictions surviennent, ils seront vite réglés sans laisser de trace. Célibataire, cette journée donnera le top départ à une phase très faste pour vos amours. Vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d’excellents auspices. Si vous aspirez au mariage, vos voeux pourront être exaucés rapidement.

Argent

D’importants problèmes matériels se résoudront enfin au cours de cette journée. Cependant, veillez à ne pas vous laisser influencer par votre entourage. Faites-vous confiance et agissez comme vous l’entendez.

Santé

Voici une bonne journée pour une remise en forme par des exercices physiques ou un traitement de choc. Prenez de bonnes résolutions en ce qui concerne votre mode de vie et votre alimentation, vous en bénéficierez amplement par un meilleur tonus qui vous permettra une plus grande efficacité.

Travail

Ce sera le moment de concentrer vos forces dans votre travail. Vous bénéficierez ainsi d’une meilleure coordination et organisation, ce qui vous fera gagner du temps et vous empêchera de vous disperser dans des choses et des tâches sans réelle importance.

Citation

Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous mettrez toute la douceur du monde dans vos propos pour ne pas céder aux caprices déraisonnables d’un de vos enfants. Vous aurez parfaitement raison d’agir ainsi car « une main douce conduit l’éléphant avec un cheveu » (proverbe persan).

Vie sociale

Le soutien de vos amis vous sera très précieux. Vous pourrez compter sur leur appui, sur leur fidélité. Vous vous confierez même plus facilement à eux qu’à vos proches. Songez à leur faire plaisir.

Nombre chance

216

Clin d’oeil

Contentez-vous des résultats estimables que vous venez d’obtenir.

Sagittaire

Amour

Attention ! Ne mélangez pas la profession avec les affaires de coeur. En effet, aiguillonnés par Pluton, certains natifs célibataires pourraient se complaire dans une interférence entre le travail et la vie amoureuse – attirance pour un(e) collègue ou l’inverse. En couple, vous revendiquerez le droit à la liberté absolue. Cette attitude risque évidemment de provoquer de graves remous dans votre vie conjugale. Même s’il s’efforce d’être indulgent et compréhensif, votre conjoint ou partenaire trouvera que vous dépassez les bornes !

Argent

Vous n’aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Autrement dit, le mot « austérité » ne sonnera pas bien à votre oreille. Vous vous passerez tous vos caprices, qu’il s’agisse de babioles ou d’achats plus coûteux. Heureusement pour vous, certains placements se révéleront très profitables. Sachez cependant que « celui qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux » (Socrate).

Santé

Seul Mercure exercera une influence significative sur votre santé cette fois. Cette planète sera là surtout pour suggérer des solutions à vos menus problèmes. Ainsi, si vous faites partie de ceux qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commencer à pratiquer le stretching en salle ou des étirements chez vous, en veillant, chaque fois, à boire beaucoup d’eau. Si vous êtes sujet à des migraines chroniques, un nouveau traitement, plus efficace que les précédents, pourrait vous être proposé.

Travail

On ne pourrait pas attendre grand-chose côté travail aujourd’hui. Ce serait plutôt la grisaille et la routine. Retards, petits problèmes en tous genres risquent fort de former la toile de fond de la journée. Ne perdez pourtant pas courage, prenez votre mal en patience. Les choses vont bientôt changer d’elles-mêmes en votre faveur. Préparez-vous à gérer efficacement les grands événements qui s’annoncent.

Citation

L’avenir d’un enfant est l’oeuvre de sa mère (Napoléon Ier).

Famille/foyer

Ne négligez pas les difficultés qui pourront surgir en famille. Sans quoi un problème qui pourrait être facilement réglé risque de s’envenimer. Si vous ruez dans les brancards et faites des choix égoïstes, privilégiant vos intérêts personnels au détriment de ceux de vos proches, vous irez au-devant de difficultés.

Vie sociale

Attention ! Cet aspect de Pluton agira comme facteur de laisser-aller sur le plan moral. Mal vécu, il pourrait instiller une tendance à la dissimulation, à l’hypocrisie, pouvant conduire parfois à des actes malhonnêtes, plus par faiblesse que par réelle intention de nuire. Méfiez-vous !

Nombre chance

181

Clin d’oeil

Chassez de votre esprit toute idée un tant soit peu pessimiste.

Capricorne

Amour

Des influences astrales contrastées. D’un côté, Jupiter et Uranus pourront provoquer des disputes imprévues en couple. Mais de l’autre, Vénus, la déesse de l’amour, protégera votre vie conjugale de tout son pouvoir. Seuls les couples dont l’entente laisse profondément à désirer risquent des difficultés graves. Célibataire, vous serez moins émotif et moins réceptif à l’amour que d’habitude. En effet, Mars accroîtra votre combativité mais pas forcément votre douceur. Sans doute aurez-vous plus d’énergie à défendre votre argent que de temps à investir dans l’amour fou !

Argent

Aucun coup dur ne serait à redouter pour vos finances ; mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées d’argent mirobolantes. Le plus judicieux serait de profiter de cette journée pour faire le point en demandant un rendez-vous à votre banquier. Si vous êtes endetté, ce pourrait être le moment de renégocier un étalement de vos remboursements. Si vous souhaitez obtenir un prêt immobilier, accordez-vous un temps de réflexion.

Santé

Ne vous passez pas toutes vos fantaisies gastronomiques. Votre foie a crié pitié depuis si longtemps qu’il pourrait craquer en ce moment, d’autant que les influx astraux seront néfastes au système digestif.

Travail

Dans le travail, mettez les bouchées doubles aujourd’hui. Vous serez soutenu par Mars, qui vous poussera à foncer. Dépêchez-vous d’exploiter les occasions intéressantes et ne ménagez pas vos efforts pour développer votre situation. La voie sera libre et vous aurez toutes les chances de progresser rapidement. Tâchez aussi de régler définitivement certains problèmes qui vous opposent régulièrement à vos collègues ou collaborateurs, afin d’éviter qu’ils ne prennent bientôt des proportions inquiétantes.

Citation

N’attends pas des autres ce que tu ne veux pas leur promettre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos proches seront aux anges. Vous passerez beaucoup plus de temps que d’habitude avec eux. Le bel aspect de Saturne vous fera apprécier pleinement les joies de la vie de famille.

Vie sociale

Vous serez facile à vivre, souple et accommodant dans votre vie quotidienne, du moins en apparence. Mais vous bouillonnerez à l’intérieur, remettant systématiquement en cause les autres.

Nombre chance

584

Clin d’oeil

Soyez sélectif dans le choix de vos amitiés.

Verseau

Amour

Avec cette configuration astrale, vous allez, côté coeur, voguer de surprise en surprise… et de dispute en dispute. Pourtant, loin de sortir traumatisé de cette crise, vous serez d’attaque pour refondre intégralement votre couple, entamer un nouvel amour ou affronter un coup de foudre. Un spectaculaire retournement de situation à saisir !

Argent

Il vous faudra faire attention aujourd’hui, où des aspects planétaires pourront compliquer les choses sur le plan financier. Mais, pour les natifs du deuxième décan, une rentrée d’argent surprise est possible, qu’il s’agisse de gains aux jeux, de vieilles dettes oubliées que l’on leur remboursera, ou d’un petit héritage.

Santé

Poussé par Vénus mal aspectée, vous aurez les yeux plus gros que le ventre en ce moment. Votre tempérament épicurien vous poussera à commettre des excès, aussi bien alimentaires que sexuels. Malheureusement, votre organisme aura du mal à suivre, et vous risquez d’avoir divers petits troubles. Modérez-vous, donc !

Travail

Hâtez-vous d’achever les travaux en cours réclamant de l’énergie et un esprit de décision rapide, car bientôt les influx astraux vous rendront plus hésitant, plus impressionnable et enclin à la rêverie.

Citation

On peut forcer le peuple à suivre les principes de la justice et de la raison ; on ne peut pas le forcer à les comprendre (Confucius).

Famille/foyer

Aucune planète n’aura d’impact direct sur votre vie familiale. Tout se passera donc bien, et vos proches seront en une forme superbe. Reste que votre caractère indépendant, exacerbé par Uranus, pourra vous pousser à négliger votre famille.

Vie sociale

Uranus en cet aspect vous incitera à franchir un cap, à faire un grand pas en avant, à prendre vos distances, à couper le cordon qui vous relierait encore à votre milieu habituel. Concrètement, vous chercherez à élargir vos horizons par tous les moyens possibles.

Nombre chance

950

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant d’exagérer l’importance des difficultés que vous rencontrez.

POISSONS

Amour

Une petite balade sentimentale en compagnie de votre cher et tendre serait fort bienvenue. Vous vous changerez les idées et, surtout, vous vous libérerez du train-train quotidien. Voilà une idée à suivre de près. Célibataire, il y aura le risque de prêter au partenaire du moment des idées qu’il n’a pas, ou d’accepter à contre coeur ce que l’autre propose sans en sentir le besoin ni l’agrément. Il pourra résulter de tout cela une suite d’embrouilles, de quiproquos. Afin d’éviter de fâcheux malentendus, exprimez clairement vos envies.

Argent

Vos chances de réaliser d’excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues. Si vous êtes confronté à un problème de succession, vous trouverez une solution judicieuse aujourd’hui. La journée sera également idéale pour effectuer des transformations dans votre maison. Toutefois, il faudra veiller à ne pas dépasser votre budget, et surtout à ne pas faire d’emprunt.

Santé

Avec Mars en cet aspect, vous vivrez à un rythme d’enfer. Allez-y si cela vous chante. Seulement, vous risquez d’être sur les rotules au moment où il faudra être au mieux de votre forme. Tâchez de mener une vie plus calme et plus régulière, quitte à vous rattraper ensuite.

Travail

Votre intelligence et votre sens des réalités se révéleront vos meilleurs atouts. Vous saurez mettre en valeur vos dispositions naturelles pour vaincre les résistances et pour réussir pleinement dans votre travail.

Citation

Les prières mal prononcées ne sont pas entendues : les esprits sont durs d’oreille (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous déciderez d’aborder directement vos problèmes familiaux, et de ne pas fuir devant vos responsabilités. Mais n’essayez pas de provoquer une explication avec vos proches aujourd’hui : il y aura trop d’électricité dans l’air !

Vie sociale

L’amitié tiendra une plus grande place dans votre vie, et les marques d’affection de vos intimes vous iront droit au coeur. Vous pourrez aussi mettre à exécution un projet d’envergure avec quelques amis qui partagent vos analyses et vos options.

Nombre chance

545

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à fuir les réalités, à vous réfugier dans l’illusion.