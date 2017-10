De nouvelles personnes à déficiences intègrent le secteur de l’éducation

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet a remis, ce jeudi 12 octobre, les lettres de nomination à deux personnes souffrant d’handicap physique, en présence du Secrétaire d’État à l’intégration des personnes handicapées, M. Gérald Oriol.

Installées le même jour, il s’agit de la non-voyante, Carol Saul Célestin et Kerlange Pauléma, une dame à mobilité réduite, nommées dans la Fonction publique respectivement à titre de techniciennes Senior 1 (Niveau 1) à la Direction de la formation et du perfectionnement (DFP) et à la Direction des Affaires administratives (DAA) du MENFP.

Ces nouvelles professionnelles en Sciences de l’éducation et en Sciences administratives ont remercié le ministre d’avoir pensé à l’intégration des personnes à déficiences dans le système éducatif et promis de devoir déployer toutes leurs capacités afin de prouver la confiance placée en elles. Lire la suite sur Haiti Presse Network