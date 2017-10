Les titres du journal Infos-Vision du jeudi 12 octobre 2017.

L’assemblée des Sénateurs a voté mercredi soir, à l’unanimité une résolution demandant à l’exécutif de renégocier les contrats passés avec les fournisseurs d’électricité lors d’une séance plénière, à laquelle ont pris part le ministre des travaux publics, le Secrétaire d’Etat aux finances et le Directeur général de l’EDH.

Le document sera acheminé, ce jeudi, à la présidence aux fins de publication dans le journal officiel Le Moniteur, a indiqué le président du Sénat Youri Latortue.

Le président Jovenel Moise poursuit les consultations avec les partis politiques autour de l’institutionnalisation et le financement des partis politiques. Il a rencontré, mercredi, au palais national une quarantaine de dirigeants politiques.

Une commission de suivi a été mise en place avec des représentants de 7 partis politiques dont la Fusion, la Plateforme Vérité, l’OPL, LAPEH et le PHTK. La première réunion est programmée ce vendredi dans un hôtel à Pétion-Ville.

Fanmi Lavalas et PITIT Dessalines n’avaient pas participé à la rencontre au Palais National. Le chef de Pitit Dessalines, Jean-Charles Moise poursuit la mobilisation pour le départ du chef de l’État et son remplacement par un conseil d’État de 11 membres.

Le responsable de la police de Pétion-ville, le commissaire Jean Gospel Monélus confirme l’arrestation de 3 individus dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de l’homme d’affaires Alfred Doura. Il a été tué le 29 Septembre dernier dans son commerce, « Janet Beauty Supply ».

Tirs nourris et de gaz lacrymogène, Barricades enflammées,…… Une vive tension régnait mercredi, à Martissant alors que des habitants du quartier ayant participé aux travaux d’assainissement, exigeaient d’être payés par le SMCRS.

La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains et le groupe de réflexion sur l’agriculture paysanne familiale en Haïti plaident en faveur de l’élaboration d’une véritable politique agricole. Ils ont présenté, hier, un cahier de revendications de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine agricole.

Célébration, mercredi, de la journée internationale de la fille autour du thème : » Ti fi gen pouvwa ». A cette occasion, la Ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Eunide Innocent, a dénoncé les discriminations dont sont victimes les filles et appelé tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer en faveur de l’amélioration de leur condition d’existence.